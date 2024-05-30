1 чел.
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Мини-группа
2 часа
Ваганьковское - некрополь великих людей России (экскурсия в мини-группе)
Посмотреть на памятники - настоящие произведения искусства и узнать интересное о людях, почивших тут
Начало: У станции метро «Улица 1905 года»
9 июня в 10:00
10 июня в 12:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Тайны Ваганьковского некрополя
Посетить легендарное кладбище и узнать о похороненных на нем выдающихся людях
Начало: В районе метро Улица 1905 года
9 июня в 17:00
18 июня в 09:00
от 6 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
2 часа
Ваганьковское кладбище: лучшие люди страны
Начало: Станция метро «Улица 1905 года», выход 3
Расписание: пн
10 июня в 12:00
13 июня в 14:00
1 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия30 мая 2024Экскурсия понравилась, очень интересно, много информации! 2 часа пролетает незаметно
- ТТатьяна25 мая 2024Очень понравилось экскурсия,которую провела Анастасия! Увлекательно, интересно,с погружением в тайны Ваганькова кладбища. Слушали, затаив дыхание. Особенно понравился рассказ про таинственный
- ЕЕлена20 мая 2024Анастасия классная, очень резвая. Экскурсия была насыщенная, очень денамичная. Видно, что гиду реально интересно то, о чем она рассказывает. Анастасия реально хочет показать много, дать разнообразную информацию и предвосхищает вопросы и возможные претензии. 100 % довольны
- ССветлана5 мая 2024Хороший гид. . Знает материал. . Рассказывает о души. . Было интересно! Спасибо. . В прошлое и в тайны она нас провела))
- ННовелла1 мая 2024Елена отличный рассказчик, человек увлеченный.
- ККсения29 апреля 2024Отличная экскурсия, интересная, обошли основные места, всё понравилось!
- ТТатьяна21 апреля 2024Спасибо Елене за завораживающие погружение в историю. Экскурсия потрясающая. в ней есть всё - судьбы великих людей, красота и символизм
- ВВарвара21 апреля 2024Отличная экскурсия в небольшой группе с увлечённым гидом! Зашло даже подросткам. Много материала, много локаций, много интересных фактов. Спасибо, Анастасия!
- ЛЛилия5 февраля 2024Отличная экскурсия и экскурсовод Елена! Погода, конечно, подвела, был мокрый сильный дождь, но от этого экскурсия была не менее интересной. Материал был подан с юмором, позитивом, что на такой экскурсии очень кстати. Узнали много нового и интересного. Огромное спасибо!)
- ООльга18 июня 2023Ваганьково - от чумного погоста до элитного некрополяОтличная экскурсия!! Экскурсовод Оксана рассказывает очень интересно, в деталях. Мы задавали кучу вопросов по ходу действия, она знает ответы на ВСЁ💪
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Ваганьковское кладбище»
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