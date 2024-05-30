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скульптуры и памятников, удивительные факты об истории и совеременнности. Это ни на что не похоже. Впечатления потрясающие. Хочется вернуться и ещё раз исследовать некрополь. Ходить там можно бесконечно… Далее стихи Д. Мельникова, которые и сподвигли меня отправиться на необычную экскурсию… В белые губы целует зима Сергея, снегом заметает цветы в железной корзине, ночью полнолунной по ледяной аллее снова он приходит на камень к Зине. Зина спит в сосновом своем конверте в бархатном со складками черном платье, ей плевать на стихи о любви и смерти и на мужа с похмельной тоской во взгляде, и тогда Сергей призывает сына: «Что у вас в раю, зацветают вербы? Как там ваши ангелы-херувимы? Я не пьяный, Костя, я трезв без меры…