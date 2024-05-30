Экскурсии по Ваганьковскому кладбищу

Найдено 3 экскурсии в категории «Ваганьковское кладбище» в Москве, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ваганьковское - некрополь великих людей России (экскурсия в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
12 отзывов
Ваганьковское - некрополь великих людей России (экскурсия в мини-группе)
Посмотреть на памятники - настоящие произведения искусства и узнать интересное о людях, почивших тут
Начало: У станции метро «Улица 1905 года»
9 июня в 10:00
10 июня в 12:00
1 600 за человека
Тайны Ваганьковского некрополя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
82 отзыва
Тайны Ваганьковского некрополя
Посетить легендарное кладбище и узнать о похороненных на нем выдающихся людях
Начало: В районе метро Улица 1905 года
9 июня в 17:00
18 июня в 09:00
от 6 000 за всё до 8 чел.
Ваганьковское кладбище: лучшие люди страны
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
91 отзыв
Ваганьковское кладбище: лучшие люди страны
Начало: Станция метро «Улица 1905 года», выход 3
Расписание: пн
10 июня в 12:00
13 июня в 14:00
1 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Ваганьковское кладбище: лучшие люди страны
    Экскурсия понравилась, очень интересно, много информации! 2 часа пролетает незаметно
  • Т
    Татьяна
    25 мая 2024
    Ваганьковское кладбище: лучшие люди страны
    Очень понравилось экскурсия,которую провела Анастасия! Увлекательно, интересно,с погружением в тайны Ваганькова кладбища. Слушали, затаив дыхание. Особенно понравился рассказ про таинственный
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    памятник Соньке - золотой ручке. Анастасия не в виде монолога проводит экскурсию,но и спрашивает мнение экскурсантов и их ощущения и впечатления! У нас получилась экскурсия как некое обсуждение увиденного. Это было необычно и особенно потому,что собрались совершенно незнакомые друг другу люди. Мы шли по алееям кладбища и разговаривали,и делились своими ассоциациями от увиденного…..

  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Ваганьковское кладбище: лучшие люди страны
    Анастасия классная, очень резвая. Экскурсия была насыщенная, очень денамичная. Видно, что гиду реально интересно то, о чем она рассказывает. Анастасия реально хочет показать много, дать разнообразную информацию и предвосхищает вопросы и возможные претензии. 100 % довольны
  • С
    Светлана
    5 мая 2024
    Ваганьковское - некрополь великих людей России (экскурсия в мини-группе)
    Хороший гид. . Знает материал. . Рассказывает о души. . Было интересно! Спасибо. . В прошлое и в тайны она нас провела))
  • Н
    Новелла
    1 мая 2024
    Тайны Ваганьковского некрополя
    Елена отличный рассказчик, человек увлеченный.
  • К
    Ксения
    29 апреля 2024
    Ваганьковское - некрополь великих людей России (экскурсия в мини-группе)
    Отличная экскурсия, интересная, обошли основные места, всё понравилось!
  • Т
    Татьяна
    21 апреля 2024
    Тайны Ваганьковского некрополя
    Спасибо Елене за завораживающие погружение в историю. Экскурсия потрясающая. в ней есть всё - судьбы великих людей, красота и символизм
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    скульптуры и памятников, удивительные факты об истории и совеременнности. Это ни на что не похоже. Впечатления потрясающие. Хочется вернуться и ещё раз исследовать некрополь. Ходить там можно бесконечно… Далее стихи Д. Мельникова, которые и сподвигли меня отправиться на необычную экскурсию… В белые губы целует зима Сергея, снегом заметает цветы в железной корзине, ночью полнолунной по ледяной аллее снова он приходит на камень к Зине. Зина спит в сосновом своем конверте в бархатном со складками черном платье, ей плевать на стихи о любви и смерти и на мужа с похмельной тоской во взгляде, и тогда Сергей призывает сына: «Что у вас в раю, зацветают вербы? Как там ваши ангелы-херувимы? Я не пьяный, Костя, я трезв без меры…

    Спасибо Елене за завораживающие погружение в историю. Экскурсия потрясающая. в ней есть всё - судьбы великихСпасибо Елене за завораживающие погружение в историю. Экскурсия потрясающая. в ней есть всё - судьбы великихСпасибо Елене за завораживающие погружение в историю. Экскурсия потрясающая. в ней есть всё - судьбы великихСпасибо Елене за завораживающие погружение в историю. Экскурсия потрясающая. в ней есть всё - судьбы великихСпасибо Елене за завораживающие погружение в историю. Экскурсия потрясающая. в ней есть всё - судьбы великих
  • В
    Варвара
    21 апреля 2024
    Ваганьковское - некрополь великих людей России (экскурсия в мини-группе)
    Отличная экскурсия в небольшой группе с увлечённым гидом! Зашло даже подросткам. Много материала, много локаций, много интересных фактов. Спасибо, Анастасия!
    Отличная экскурсия в небольшой группе с увлечённым гидом! Зашло даже подросткам. Много материала, много локаций, многоОтличная экскурсия в небольшой группе с увлечённым гидом! Зашло даже подросткам. Много материала, много локаций, многоОтличная экскурсия в небольшой группе с увлечённым гидом! Зашло даже подросткам. Много материала, много локаций, много
  • Л
    Лилия
    5 февраля 2024
    Тайны Ваганьковского некрополя
    Отличная экскурсия и экскурсовод Елена! Погода, конечно, подвела, был мокрый сильный дождь, но от этого экскурсия была не менее интересной. Материал был подан с юмором, позитивом, что на такой экскурсии очень кстати. Узнали много нового и интересного. Огромное спасибо!)
    Отличная экскурсия и экскурсовод Елена! Погода, конечно, подвела, был мокрый сильный дождь, но от этого экскурсияОтличная экскурсия и экскурсовод Елена! Погода, конечно, подвела, был мокрый сильный дождь, но от этого экскурсияОтличная экскурсия и экскурсовод Елена! Погода, конечно, подвела, был мокрый сильный дождь, но от этого экскурсияОтличная экскурсия и экскурсовод Елена! Погода, конечно, подвела, был мокрый сильный дождь, но от этого экскурсияОтличная экскурсия и экскурсовод Елена! Погода, конечно, подвела, был мокрый сильный дождь, но от этого экскурсия
  • О
    Ольга
    18 июня 2023
    Ваганьково - от чумного погоста до элитного некрополя
    Отличная экскурсия!! Экскурсовод Оксана рассказывает очень интересно, в деталях. Мы задавали кучу вопросов по ходу действия, она знает ответы на ВСЁ💪

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Ваганьковское кладбище»

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  1. Ваганьковское - некрополь великих людей России (экскурсия в мини-группе)
  2. Тайны Ваганьковского некрополя
  3. Ваганьковское кладбище: лучшие люди страны
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  2. Красная площадь
  3. Кремль
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  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Ваганьковское кладбище" можно забронировать 3 экскурсии от 1 600 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 185 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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