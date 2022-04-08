Вашему вниманию предлагаются входные билеты для самостоятельного посещения Московского Кремля с экскурсией-аудиогидом для установки на собственный смартфон или планшет.

Какие тайны и факты хранит за советами стенами главный Кремль страны? История Москвы начинается именно здесь, поэтому начать знакомство со столицей мы рекомендуем именно с этого тура. Продолжительность программы составит 1 час 30 минут.

Для многих кажется, что их сложно чем-то здесь удивить, но это не так. В нашей программе будет множество новой информации, которой Вы сможете поделиться со своими друзьями, даже если Вы живете или постоянно бываете в Москве.

Начало программа берет в Троицкой башне, где после охранного пункта можно будет оказаться в крепости.

У Вас будет возможность пройти по всей территории Московского Кремля, осмотреть его соборы и дворцы (дворцов здесь несколько, и Вы узнаете, чем же они между собой отличаются).

Зачем создавали Царь-пушку и Царь-колокол? На какие особенности строительства Кремля стоит обратить внимание? Как на данный момент охраняются стены столичного Кремля, и кто в нем живет? Что ускользает из взора туристов, но на что нужно обратить особое внимание? У Вас будет уникальная возможность получить эту информацию от победителя конкурса «Лучший гид Москвы» Георгия Макеева.

И, конечно, Вы сможете увидеть резиденции президента, где он принимает гостей, и где работает.