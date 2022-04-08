Входные билеты в Кремль с экскурсией-аудиогидом

Самостоятельное посещение Московского Кремля и экскурсия с аудиогидом

Групповая
Самостоятельное посещение Московского Кремля и экскурсия с аудиогидом.

Для получения электронного входного билета в Кремль и прослушивания аудиогида требуется наличие собственного смартфона или планшета и установка на него бесплатного приложения WeGoTrip.
Входные билеты в Кремль с экскурсией-аудиогидом
Входные билеты в Кремль с экскурсией-аудиогидом
Входные билеты в Кремль с экскурсией-аудиогидом
Входные билеты в Кремль с экскурсией-аудиогидом

Что вас ожидает 🤩

  • Московский Кремль
  • Соборной площадь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Услуга является невозвратной. После подтверждения заказа и отправки билета в музей отмена заказа без штрафа невозможна.

Вашему вниманию предлагаются входные билеты для самостоятельного посещения Московского Кремля с экскурсией-аудиогидом для установки на собственный смартфон или планшет.

Какие тайны и факты хранит за советами стенами главный Кремль страны? История Москвы начинается именно здесь, поэтому начать знакомство со столицей мы рекомендуем именно с этого тура. Продолжительность программы составит 1 час 30 минут.

Для многих кажется, что их сложно чем-то здесь удивить, но это не так. В нашей программе будет множество новой информации, которой Вы сможете поделиться со своими друзьями, даже если Вы живете или постоянно бываете в Москве.

Начало программа берет в Троицкой башне, где после охранного пункта можно будет оказаться в крепости.

У Вас будет возможность пройти по всей территории Московского Кремля, осмотреть его соборы и дворцы (дворцов здесь несколько, и Вы узнаете, чем же они между собой отличаются).

Зачем создавали Царь-пушку и Царь-колокол? На какие особенности строительства Кремля стоит обратить внимание? Как на данный момент охраняются стены столичного Кремля, и кто в нем живет? Что ускользает из взора туристов, но на что нужно обратить особое внимание? У Вас будет уникальная возможность получить эту информацию от победителя конкурса «Лучший гид Москвы» Георгия Макеева.

И, конечно, Вы сможете увидеть резиденции президента, где он принимает гостей, и где работает.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в Кремль + Соборная площадь увлекательная экскурсия с аудиогидом в приложении WeGoTrip
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, Среда, Пятница, Суббота в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник, Среда, Пятница, Суббота в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

🚗На машине🎫Билеты🧒Можно с детьмиКрасная площадь и Кремль🗽Достопримечательности📜История и культураКремль🎧Аудиогиды

Еще несколько похожих предложений в Москве

Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля для школьных групп
5 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Группы
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля для школьных групп
Автобусно-пешеходная экскурсия по парадной части столицы с посещением ансамбля Кремля за три часа познакомит с основными
от 25 800 за 1-19 чел.
Московский Кремль (с посещением собора)
5 часов
Индивидуальная
Алла
Нет отзывов
Московский Кремль (с посещением собора)
На экскурсии вы узнаете все секреты ключевых достопримечательностей Москвы: Красной площади, Кремля и его соборов
52 850 за 1-40 чел.
Московский Кремль: аудиоэкскурсия со входными билетами
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
WeGoTrip
4.4
15 отзывов
Московский Кремль: аудиоэкскурсия со входными билетами
Приглашаем вас исследовать территорию Кремля и увидеть, что скрывается по ту сторону тех самых красных стен
1 490 за 1 человека
Семейная театрализованная экскурсия-квест «Наземный и подземный Кремль»
2 часа
🚶 Пешая
Квест
Дмитрий
Нет отзывов
Семейная театрализованная экскурсия-квест «Наземный и подземный Кремль»
Я приглашаю вас на экскурсию-квест по истории и тайнам Московского Кремля и Александровского сада
7 000 за 1-6 чел.
Экскурсия по территории Кремля с посещением одного собора (для орг. групп)
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Любимый
Нет отзывов
Экскурсия по территории Кремля с посещением одного собора (для орг. групп)
Всех участников экскурсии ждет увлекательная программа, которая включает
17 625 за 1-22 чел.
Входной билет на Соборную площадь
1.5 часа
🚶 Пешая
Входной билет
Музеи
4
223 отзыва
Входной билет на Соборную площадь
Электронный ваучер на вход на Соборную площадь Кремля, а также на право посещения действующей временной выставки без
от 900 за 1 человека
Экскурсия по Соборной площади
1.5 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Музеи
4.5
87 отзывов
Экскурсия по Соборной площади
Электронный ваучер на вход и экскурсию по Соборной площади Кремля, а также на право посещения действующей временной
1 300 за 1 человека
Московский Кремль с гидом-историком
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Александр
4.5
13 отзывов
Московский Кремль с гидом-историком
Прикоснуться к сердцу страны, проследить путь крепости и посетить соборы
4 000 за 1 человека
Московский Кремль + Оружейная палата + Успенский собор (для орг. групп)
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Любимый
Нет отзывов
Московский Кремль + Оружейная палата + Успенский собор (для орг. групп)
Московский Кремль и Оружейная палата - две самые главные достопримечательности российской столицы
34 600 за 1-22 чел.
Пешеходная экскурсия по Красной площади и территории Кремля для орггрупп
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Любимый
Нет отзывов
Пешеходная экскурсия по Красной площади и территории Кремля для орггрупп
Вы увидите знаменитые объекты, расположенные на территории Московского Кремля - Царь-колокол, Царь-пушку, Колокольню
от 20 000 за 1-5 чел.
Московский кремль - вехи великой истории | квест-прогулка
2 часа
🚶 Пешая
Квест
Questeri
Нет отзывов
Московский кремль - вехи великой истории | квест-прогулка
С чего начинать изучение истории Москвы, как не с Кремля, который по праву считается сердцем Москвы! Этот квест
990 за 1-6 чел.
Билеты в Кремль и Оружейную палату
3 часа
🚶 Пешая
Входной билет
Музеи
4.3
22 отзыва
Билеты в Кремль и Оружейную палату
Электронный ваучер в Оружейную палату и Соборную площадь, а также на право посещения действующей временной выставки
от 2 300 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ