Пешеходная экскурсия ⛳ по удивительно красивым улочкам Замоскворечья, где сохранилась типично московская застройка 2-х этажными купеческими особнячками, древними храмами, уютными и тихими монастырями.

В доме на Малой Ордынке родился знаменитый русский драматург А. Н. Островский. В доме на улице Пятницкой в середине 1850-х годов снимал квартиру Л. Н. Толстой. На Большой Ордынке находится, так называемое, Куманинское подворье — здесь проживала тётка писателя Ф. М. Достоевского, у которой он часто гостил. В этом же доме жила семья поэта-сатирика В. Ардова, здесь во время своих визитов в Москву останавливалась А. Ахматова.

Знаменитый французский поэт Теофиль Готье так писал о Замоскворечье XIX века: