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Москва художников и меценатов + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)

4.1
40 отзывов
Алла В.
Алла В. – Гид из Москвы
Хотите увидеть самый старинный район Москвы и посмотреть, где жили русские писатели? Пройдемся по району Замоскворечью, после отправимся в Третьяковскую галерею.

За три часа увидим дома, где проводили время Толстой и Островский, как жили купцы, посетим древние церкви.

Пройдем по главным улицам: от Большой Полянки до Большой Ордынки.

В галерее отправимся в любой интересующий вас зал, где вы услышите рассказ о картинах.

После экскурсии 🧭 вы можете продолжить осмотр коллекции самостоятельно.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🖼Музеи
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 2 050 ₽ за человека

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Москва художников и меценатов + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
Москва художников и меценатов + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)

Что вы увидите

  • Ул. Б. Ордынка
  • Церковь Николы в Пыжах
  • Марфо-Мариинская обитель (монастырь)
  • Лаврушинский пер.
  • Третьяковская галерея
  • Замоскворечье
Пешеходная экскурсия ⛳ по удивительно красивым улочкам Замоскворечья, где сохранилась типично московская застройка 2-х этажными купеческими особнячками, древними храмами, уютными и тихими монастырями.
В доме на Малой Ордынке родился знаменитый русский драматург А. Н. Островский. В доме на улице Пятницкой в середине 1850-х годов снимал квартиру Л. Н. Толстой. На Большой Ордынке находится, так называемое, Куманинское подворье — здесь проживала тётка писателя Ф. М. Достоевского, у которой он часто гостил. В этом же доме жила семья поэта-сатирика В. Ардова, здесь во время своих визитов в Москву останавливалась А. Ахматова.

Знаменитый французский поэт Теофиль Готье так писал о Замоскворечье XIX века:

  • «Набережная на другом берегу Москвы-реки, вдоль которой идут особняки и великолепные дома современной архитектуры, прямыми своими линиями создает как бы основание огромному океану домов и крыш, которые тянутся за ней до бесконечности. Нельзя представить себе ничего более прекрасного, богатого, роскошного, сказочного, чем эти купола с сияющими золотом крестами… Я долго стоял вот так, в восторженном оцепенении, погруженный в молчаливое созерцание.
  • После приятной прогулки и рассказа о жителях Замоскворечья, Вы вместе с гидом посетите знаменитую Третьяковскую галерею. Именно там находится одна из самых крупных в мире коллекций русского изобразительного искусства.
  • По окончании экскурсии 🧭 вы можете продолжить осмотр Третьяковской галереи самостоятельно (посещение с аудиогидом).
Что входит
  • Услуги высококлассного экскурсовода, любящего свой город
  • Погружение в атмосферу старинного район Москвы, где жили русские писатели
  • Входные билеты в Третьяковскую галерею (посещение с аудиогидом)
  • Возможность обогатит ваши знания о Москве
Что не входит
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Личные расходы туриста
Начало
🚩 ст. м. Площадь революции
Место завершения
🏁 Третьяковская галерея
Москва художников и меценатов + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
Москва художников и меценатов + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
Москва художников и меценатов + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
Москва художников и меценатов + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алла В.
Алла В.
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40 отзывов оставили туристы

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