Пешеходная экскурсия ⛳ по удивительно красивым улочкам Замоскворечья, где сохранилась типично московская застройка 2-х этажными купеческими особнячками, древними храмами, уютными и тихими монастырями.
В доме на Малой Ордынке родился знаменитый русский драматург А. Н. Островский. В доме на улице Пятницкой в середине 1850-х годов снимал квартиру Л. Н. Толстой. На Большой Ордынке находится, так называемое, Куманинское подворье — здесь проживала тётка писателя Ф. М. Достоевского, у которой он часто гостил. В этом же доме жила семья поэта-сатирика В. Ардова, здесь во время своих визитов в Москву останавливалась А. Ахматова.
Знаменитый французский поэт Теофиль Готье так писал о Замоскворечье XIX века:
«Набережная на другом берегу Москвы-реки, вдоль которой идут особняки и великолепные дома современной архитектуры, прямыми своими линиями создает как бы основание огромному океану домов и крыш, которые тянутся за ней до бесконечности. Нельзя представить себе ничего более прекрасного, богатого, роскошного, сказочного, чем эти купола с сияющими золотом крестами… Я долго стоял вот так, в восторженном оцепенении, погруженный в молчаливое созерцание.
После приятной прогулки и рассказа о жителях Замоскворечья, Вы вместе с гидом посетите знаменитую Третьяковскую галерею. Именно там находится одна из самых крупных в мире коллекций русского изобразительного искусства.
По окончании экскурсии 🧭 вы можете продолжить осмотр Третьяковской галереи самостоятельно (посещение с аудиогидом).
Что входит
Услуги высококлассного экскурсовода, любящего свой город
Погружение в атмосферу старинного район Москвы, где жили русские писатели
Входные билеты в Третьяковскую галерею (посещение с аудиогидом)
Возможность обогатит ваши знания о Москве
Что не входит
Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Встреча в отеле и доставка обратно в отель
Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
Личные расходы туриста
Начало
🚩 ст. м. Площадь революции
Место завершения
🏁 Третьяковская галерея
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.