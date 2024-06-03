🛥 На яхте Аудиогид 2 часа 4 отзыва Круиз с аудиоэкскурсией по Москве-реке на яхте флотилии «Рэдиссон» Начало: Причал «Гостиница Украина» «На протяжении прогулки аудиогид будет рассказывать вам, какой была столица в царские времена и во времена СССР, вы представите, как сквозь века менялся облик Москвы и, конечно, насладитесь шикарными видами современного города» Расписание: Ежедневно 3 090 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 5 часов 28 отзывов Сокровища Московского Кремля Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции» «Вы узнаете о том, как в XV веке итальянский архитектор Антонио Солари строил Московский Кремль и познакомитесь с историей Царь-Колокола и Царь-Пушки - экскурсия с аудиогидом (при группе менее 4х человек)» Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13-00 4 100 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Аудиогид 1 час 12 минут 19 отзывов Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский Начало: Причал «Китай-город/Устьинский» Расписание: Ежедневно с 11:30 до 21:07 от 550 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Аудиогид 2.5 часа 739 отзывов Гранд-экспресс по Москве-реке на теплоходе Расписание: Ежедневно с 11:00 до 20:00 от 349 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Аудиогид 2 часа 35 отзывов «Большое путешествие»: прогулка на теплоходе по Москве-реке Начало: Причал "Киевский" (м. "Киевская") «на борту теплохода проводятся экскурсии (аудиогид до 18:30)» Расписание: Ежедневно в 19:25, 20:25. от 790 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Аудиогид 1.5 часа 42 отзыва Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом «часовая прогулка с аудиогидом, который погрузит Вас в историю города» Расписание: Ежедневно с 11:30 до 20:00 каждые 20-30 минут 990 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 1.5 часа 3 отзыва Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия Достопримечательности главной крепости страны - в интересных фактах и малоизвестных деталях Начало: Около Кутафьей башни «Аудиоэкскурсия познакомит вас с сохранившимися храмами, образовавшими Соборную площадь» 1 490 ₽ за билет

🚌 На автобусе 🚌 Hop-on hop-off Аудиогид 13 часов 7 отзывов Москва на двухэтажном автобусе с аудиогидом Познакомиться со столицей по удобной системе Hop on Hop off (билет действует 24 часа по 2 маршрутам) Начало: На Болотной площади «Аудиогид работает также на иностранных языках (записано носителями): английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, арабский» Расписание: ежедневно в 11:00 1 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 1 час 6 отзывов Квартира-музей М.А. Булгакова: входной билет и аудиоэкскурсия по «нехорошей квартире» Начало: Большая Садовая улица, 10, 50 «Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты» Расписание: ВТ, СР, ПТ - ВС: с 12:00 до 19:00, ЧТ: с 14:00 до 21:00 790 ₽ за билет

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 2 отзыва Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории. Небанальная аудиопрогулка по Москве Начало: Лужнецкий проезд, 2 «Как проходит аудиоэкскурсия: 1» 890 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 2 часа 14 отзывов Пушкинский музей: аудиотур от древних цивилизаций к полотнам классиков Начало: Улица Волхонка, 12 «Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид и билеты» Расписание: Ежедневно с 11:00 до 20:00, кроме понедельника 1 440 ₽ за билет

🚶 Пешая Аудиогид 1 час 1 отзыв Аудиоэкскурсия по непарадной Москве: от храма Христа Спасителя до Кремля Начало: Улица Волхонка, 15 «Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид» Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии 1 090 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 6 отзывов Аудиоэкскурсия-квест: историческое приключение Откройте для себя Красную площадь через захватывающий квест, погружаясь в историю Москвы с интерактивным приложением Начало: Метро Охотный ряд «Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид» Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии 890 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 1 отзыв Аудиоэкскурсия в приложении: Вокруг Кремля за два часа Начало: Александровский сад. У кассы Московского Кремля «Георгий Макеев — победитель в конкурсе «Лучший гид Москвы» и финалист конкурса «Лучший гид России» подготовил аудиоэкскурсию для самого широкого круга слушателей» Расписание: Экскурсия не привязана к временным рамкам. Начинайте, когда удобно 1 090 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 2 отзыва Аудиоэкскурсия «Нескучный Парк Горького»: фотопрогулка по главному парку столицы Начало: Крымский Вал, 9 «Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид» Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 990 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 2 отзыва «Как Москва в кино играла»: аудиоэкскурсия по местам из советских фильмов Начало: Станция метро «Арбатская» (ул. Воздвиженка, 11) «Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид» Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 990 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 4 отзыва Булгаковская Москва: аудиоэкскурсия по следам писателя и его героев Начало: Триумфальная пл., 2, Москва, Россия, 125047 «Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид» Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 890 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 2 отзыва Серпухов: аудиоэкскурсия по одному из самых недооцененных городов Подмосковья Начало: Ул. Ворошилова, 214 «Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид» Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 890 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 3 отзыва Секреты посольств Москвы: аудиоэкскурсия по паутине старых переулков Начало: Улица Большая Якиманка, 43 строение 1 «Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид» Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 490 ₽ за человека

🛥 На яхте Аудиогид 2.5 часа 2 отзыва На яхте Radisson по Москве-реке: круиз с аудиоэкскурсией Рассмотреть парадные достопримечательности с воды и представить, как с эпохами менялся облик города Начало: у причала Гостиницы Украина «О ключевых достопримечательностях и главных событиях в жизни Москвы вы узнаете из аудиоэкскурсии, которая будет сопровождать все ваше путешествие» 3 090 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 1 час 1 отзыв Квест-экскурсия «Зачарованные на Красной площади» с изучением английского Начало: Манежная площадь, памятник маршалу Жукову «Ко всем заданиям есть подсказки и интересные аудио и видео записи» Расписание: согласно календарю 1 000 ₽ за человека

Билеты 1 час 1 отзыв Музей космонавтики: билет и аудиоэкскурсия Отправиться в космическую одиссею, не покидая нашей планеты Начало: Около Музея космонавтики «Как проходит экскурсия с аудиогидом» 990 ₽ за билет

Квест 2 часа 12 отзывов Аудиоквест в Пушкинском музее: путешествие в античный мир Приключение для юных искателей в Пушкинском музее: мифы оживают в увлекательном аудиоквесте Начало: В Греческом зале музея «Чтобы лучше представить, что вас ждет, послушайте первое аудио от Кариатид» 1 200 ₽ за всё до 3 чел.

Билеты 1 час 3 отзыва Исторический музей: назад в Древнюю Русь (билет и аудиоэкскурсия) Погрузиться в эпоху образования государства, осматривая артефакты в двух тематических залах Начало: Около Государственного исторического музея «Как проходит экскурсия с аудиогидом» 990 ₽ за билет

🚶 Пешая Квест 3 часа 3 отзыва «Мастер, Маргарита и Москва». Аудиогид и квест Проникнуть в мир булгаковских героев через аудиоперфоманс и интерактивные задания Начало: В районе СТ.М. «Маяковская» «Всё для того, чтобы аудиогид нашёл свою аудиторию — таких же творческих и увлечённых людей» 599 ₽ за экскурсию

Аудиогид 2 часа 5 отзывов Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале» Перенестись в изысканную атмосферу фешенебельного отеля и разгадать его тайны Начало: в отеле «Националь» «Во время прогулки с аудиосопровождением вы побываете в закоулках отеля, недоступных простым постояльцам» Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:30 5 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 1 час 8 отзывов Иммерсивный аудиоспектакль «Ленинградский» - путешествие в историю Москвы Откройте для себя тайны Ленинградского вокзала с индивидуальным аудиогидом, полным историй и открытий Начало: на Ленинградском вокзале «Это индивидуальная экскурсия без гида: аудиогид в вашем телефоне проведёт вас по самым интересным местам вокзала» 799 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 8 отзывов Иммерсивная экскурсия с Часовщиком Отправиться в путешествие по городу на интерактивной аудиопрогулке с волшебным проводником Начало: В районе метро Кузнецкий Мост Расписание: в четверг в 19:30, в субботу в 16:00 2 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа В окрестностях Патриарших: аудиоэкскурсия по тихому центру столицы Начало: Триумфальная пл., Москва «Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид» Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 990 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 2 часа Фривольные сфинксы и пустые склепы: аудиоквест по усадьбе Архангельское Начало: Улица Красногорский район, 27 «Аудиоэкскурсия начнётся с прогулки по французскому саду, расчерченному, словно по линейке, и пейзажному парку над рекой, который словно создали для романтических встреч» Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00. Вход до 19:00 690 ₽ за билет

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 11 отзывов Деревянный дворец Алексея Михайловича в Коломенском Начало: Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском «Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты» Расписание: вт-чт, вс: 10:00-17:00 пт-сб: 10:00-19:00 пн: выходной 1 290 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 2 часа 14 отзывов Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия для детей и взрослых Начало: Ул. Воздвиженка, 1/13 «Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты» Расписание: Ежедневно с 9:30 до 18:00, кроме четверга 1 490 ₽ за билет

🚶 Пешая Аудиогид 1 час 3 отзыва Небольшая Аудиопрогулка по неизведанному Арбату Начало: Улица Воздвиженка, 16, Центральный административны «Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты» Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии 590 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 2 часа 6 отзывов Аудиоэкскурсия по Царицыно: архитектурная прогулка по музею-заповеднику Начало: Парадный вход в усадьбу Царицыно «Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид» 990 ₽ за билет

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа Неизвестная Москва: Аудиопрогулка по дворикам и переулкам Начало: Староваганьковский переулок, д. 19, стр. 1 «Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид» 960 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Аудиогид 1.5 часа Золотой маршрут "по Москве-реке: от" Киевской "до" Китай-города Отправиться на групповую водную прогулку по городу в компании аудиогида Начало: У причала «Киевский» «На борту работает аудиогид, есть кафе-бар, столики, туалет, кондиционер» 600 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Аудиогид 2.5 часа 2 отзыва Весь центр столицы: прогулка на теплоходе по Москве-реке За 2,5 часа увидеть главные достопримечательности города с воды (в группе) Начало: У причала «Китай-город/Устьинский» «На борту работает аудиогид, есть кафе-бар, столики, туалет» 1 200 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Аудиогид 1.5 часа 2 отзыва Прогулка вокруг Золотого острова по Москве-реке и Водоотводному каналу На теплоходе по центру столицы в компании аудиогида Начало: На причале «Патриарший» «На борту работает аудиогид и есть все необходимые удобства» 990 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 2 часа 3 отзыва Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия для детей и взрослых Загадки, легенды и достоверные факты о древней крепости и главном музее России Начало: Около Кутафьей башни «Аудиоэкскурсия не перегружена сложными понятиями — вы не услышите непонятных терминов и отсылок к забытым и незначительным фактам седой старины» 1 490 ₽ за билет

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 3 отзыва Красная площадь за 30 минут: история и современность Начало: Проезд Воскресенские Ворота, 1А «Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид» 590 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа Усадьба Коломенское: аудиоэкскурсия по резиденции русских царей Начало: Андропова пр-т, д. 39 «Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид» Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 990 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 3 часа Тайны Большой Полянки: аудиоквест по центру Москвы Начало: Дом Пашкова, метро Боровицкая «Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид» Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии 1 090 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 1 час Аудиоэкскурсия «Незнакомая Таганка»: прогулка по неизвестному району Москвы Начало: Ул. Верхняя Радищевская, 22 «Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид» Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 1 090 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 2 отзыва Кофе, кошка, Мандельштам: аудиопрогулка по переулкам Хамовников Начало: Улица Воздвиженка, 3/5 «За два часа аудиоэкскурсии вы познакомитесь с совсем другим обликом столицы» 590 ₽ за человека