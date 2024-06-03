1 чел.
По популярности
Аудиогид
2 часа
Круиз с аудиоэкскурсией по Москве-реке на яхте флотилии «Рэдиссон»
Начало: Причал «Гостиница Украина»
«На протяжении прогулки аудиогид будет рассказывать вам, какой была столица в царские времена и во времена СССР, вы представите, как сквозь века менялся облик Москвы и, конечно, насладитесь шикарными видами современного города»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
3 090₽ за человека
Аудиогид
5 часов
Сокровища Московского Кремля
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
«Вы узнаете о том, как в XV веке итальянский архитектор Антонио Солари строил Московский Кремль и познакомитесь с историей Царь-Колокола и Царь-Пушки - экскурсия с аудиогидом (при группе менее 4х человек)»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13-00
10 июня в 13:00
15 июня в 13:00
4 100₽ за человека
Аудиогид
1 час 12 минут
Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 21:07
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 550₽ за человека
Аудиогид
2.5 часа
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 20:00
Завтра в 12:07
9 июня в 12:07
от 349₽ за человека
Аудиогид
2 часа
«Большое путешествие»: прогулка на теплоходе по Москве-реке
Начало: Причал "Киевский" (м. "Киевская")
«на борту теплохода проводятся экскурсии (аудиогид до 18:30)»
Расписание: Ежедневно в 19:25, 20:25.
9 июня в 20:22
10 июня в 20:22
от 790₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом
«часовая прогулка с аудиогидом, который погрузит Вас в историю города»
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 20:00 каждые 20-30 минут
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
990₽ за человека
Билеты
1.5 часа
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия
Достопримечательности главной крепости страны - в интересных фактах и малоизвестных деталях
Начало: Около Кутафьей башни
«Аудиоэкскурсия познакомит вас с сохранившимися храмами, образовавшими Соборную площадь»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 490₽ за билет
Аудиогид
13 часов
Москва на двухэтажном автобусе с аудиогидом
Познакомиться со столицей по удобной системе Hop on Hop off (билет действует 24 часа по 2 маршрутам)
Начало: На Болотной площади
«Аудиогид работает также на иностранных языках (записано носителями): английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, арабский»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 700₽ за человека
Билеты
1 час
Квартира-музей М.А. Булгакова: входной билет и аудиоэкскурсия по «нехорошей квартире»
Начало: Большая Садовая улица, 10, 50
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты»
Расписание: ВТ, СР, ПТ - ВС: с 12:00 до 19:00, ЧТ: с 14:00 до 21:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
790₽ за билет
Аудиогид
2 часа
Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории. Небанальная аудиопрогулка по Москве
Начало: Лужнецкий проезд, 2
«Как проходит аудиоэкскурсия: 1»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890₽ за человека
Билеты
2 часа
Пушкинский музей: аудиотур от древних цивилизаций к полотнам классиков
Начало: Улица Волхонка, 12
«Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид и билеты»
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 20:00, кроме понедельника
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 440₽ за билет
Аудиогид
1 час
Аудиоэкскурсия по непарадной Москве: от храма Христа Спасителя до Кремля
Начало: Улица Волхонка, 15
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 090₽ за человека
Квест
2 часа
Аудиоэкскурсия-квест: историческое приключение
Откройте для себя Красную площадь через захватывающий квест, погружаясь в историю Москвы с интерактивным приложением
Начало: Метро Охотный ряд
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия в приложении: Вокруг Кремля за два часа
Начало: Александровский сад. У кассы Московского Кремля
«Георгий Макеев — победитель в конкурсе «Лучший гид Москвы» и финалист конкурса «Лучший гид России» подготовил аудиоэкскурсию для самого широкого круга слушателей»
Расписание: Экскурсия не привязана к временным рамкам. Начинайте, когда удобно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 090₽ за человека
Фотопрогулка
2 часа
Аудиоэкскурсия «Нескучный Парк Горького»: фотопрогулка по главному парку столицы
Начало: Крымский Вал, 9
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990₽ за человека
Аудиогид
2 часа
«Как Москва в кино играла»: аудиоэкскурсия по местам из советских фильмов
Начало: Станция метро «Арбатская» (ул. Воздвиженка, 11)
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Булгаковская Москва: аудиоэкскурсия по следам писателя и его героев
Начало: Триумфальная пл., 2, Москва, Россия, 125047
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Серпухов: аудиоэкскурсия по одному из самых недооцененных городов Подмосковья
Начало: Ул. Ворошилова, 214
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Секреты посольств Москвы: аудиоэкскурсия по паутине старых переулков
Начало: Улица Большая Якиманка, 43 строение 1
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
490₽ за человека
Аудиогид
2.5 часа
На яхте Radisson по Москве-реке: круиз с аудиоэкскурсией
Рассмотреть парадные достопримечательности с воды и представить, как с эпохами менялся облик города
Начало: у причала Гостиницы Украина
«О ключевых достопримечательностях и главных событиях в жизни Москвы вы узнаете из аудиоэкскурсии, которая будет сопровождать все ваше путешествие»
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
3 090₽ за человека
Квест
1 час
Квест-экскурсия «Зачарованные на Красной площади» с изучением английского
Начало: Манежная площадь, памятник маршалу Жукову
«Ко всем заданиям есть подсказки и интересные аудио и видео записи»
Расписание: согласно календарю
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 000₽ за человека
Билеты
1 час
Музей космонавтики: билет и аудиоэкскурсия
Отправиться в космическую одиссею, не покидая нашей планеты
Начало: Около Музея космонавтики
«Как проходит экскурсия с аудиогидом»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
990₽ за билет
Квест
2 часа
Аудиоквест в Пушкинском музее: путешествие в античный мир
Приключение для юных искателей в Пушкинском музее: мифы оживают в увлекательном аудиоквесте
Начало: В Греческом зале музея
«Чтобы лучше представить, что вас ждет, послушайте первое аудио от Кариатид»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 200₽ за всё до 3 чел.
Билеты
1 час
Исторический музей: назад в Древнюю Русь (билет и аудиоэкскурсия)
Погрузиться в эпоху образования государства, осматривая артефакты в двух тематических залах
Начало: Около Государственного исторического музея
«Как проходит экскурсия с аудиогидом»
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
990₽ за билет
Квест
3 часа
«Мастер, Маргарита и Москва». Аудиогид и квест
Проникнуть в мир булгаковских героев через аудиоперфоманс и интерактивные задания
Начало: В районе СТ.М. «Маяковская»
«Всё для того, чтобы аудиогид нашёл свою аудиторию — таких же творческих и увлечённых людей»
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
599₽ за экскурсию
Аудиогид
2 часа
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале»
Перенестись в изысканную атмосферу фешенебельного отеля и разгадать его тайны
Начало: в отеле «Националь»
«Во время прогулки с аудиосопровождением вы побываете в закоулках отеля, недоступных простым постояльцам»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:30
Завтра в 19:30
12 июня в 19:30
5 700₽ за человека
Аудиогид
1 час
Иммерсивный аудиоспектакль «Ленинградский» - путешествие в историю Москвы
Откройте для себя тайны Ленинградского вокзала с индивидуальным аудиогидом, полным историй и открытий
Начало: на Ленинградском вокзале
«Это индивидуальная экскурсия без гида: аудиогид в вашем телефоне проведёт вас по самым интересным местам вокзала»
Сегодня в 21:30
Завтра в 00:30
799₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Иммерсивная экскурсия с Часовщиком
Отправиться в путешествие по городу на интерактивной аудиопрогулке с волшебным проводником
Начало: В районе метро Кузнецкий Мост
Расписание: в четверг в 19:30, в субботу в 16:00
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
2 200₽ за человека
Аудиогид
2 часа
В окрестностях Патриарших: аудиоэкскурсия по тихому центру столицы
Начало: Триумфальная пл., Москва
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990₽ за человека
Билеты
2 часа
Фривольные сфинксы и пустые склепы: аудиоквест по усадьбе Архангельское
Начало: Улица Красногорский район, 27
«Аудиоэкскурсия начнётся с прогулки по французскому саду, расчерченному, словно по линейке, и пейзажному парку над рекой, который словно создали для романтических встреч»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00. Вход до 19:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
690₽ за билет
Аудиогид
2 часа
Деревянный дворец Алексея Михайловича в Коломенском
Начало: Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты»
Расписание: вт-чт, вс: 10:00-17:00 пт-сб: 10:00-19:00 пн: выходной
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 290₽ за человека
Билеты
2 часа
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия для детей и взрослых
Начало: Ул. Воздвиженка, 1/13
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты»
Расписание: Ежедневно с 9:30 до 18:00, кроме четверга
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
1 490₽ за билет
Аудиогид
1 час
Небольшая Аудиопрогулка по неизведанному Арбату
Начало: Улица Воздвиженка, 16, Центральный административны
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
590₽ за человека
Билеты
2 часа
Аудиоэкскурсия по Царицыно: архитектурная прогулка по музею-заповеднику
Начало: Парадный вход в усадьбу Царицыно
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990₽ за билет
Аудиогид
2 часа
Неизвестная Москва: Аудиопрогулка по дворикам и переулкам
Начало: Староваганьковский переулок, д. 19, стр. 1
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
960₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
Золотой маршрут "по Москве-реке: от" Киевской "до" Китай-города
Отправиться на групповую водную прогулку по городу в компании аудиогида
Начало: У причала «Киевский»
«На борту работает аудиогид, есть кафе-бар, столики, туалет, кондиционер»
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
600₽ за человека
Аудиогид
2.5 часа
Весь центр столицы: прогулка на теплоходе по Москве-реке
За 2,5 часа увидеть главные достопримечательности города с воды (в группе)
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
«На борту работает аудиогид, есть кафе-бар, столики, туалет»
Завтра в 11:08
9 июня в 11:08
1 200₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
Прогулка вокруг Золотого острова по Москве-реке и Водоотводному каналу
На теплоходе по центру столицы в компании аудиогида
Начало: На причале «Патриарший»
«На борту работает аудиогид и есть все необходимые удобства»
Завтра в 12:29
9 июня в 12:29
990₽ за человека
Билеты
2 часа
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия для детей и взрослых
Загадки, легенды и достоверные факты о древней крепости и главном музее России
Начало: Около Кутафьей башни
«Аудиоэкскурсия не перегружена сложными понятиями — вы не услышите непонятных терминов и отсылок к забытым и незначительным фактам седой старины»
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
1 490₽ за билет
Аудиогид
2 часа
Красная площадь за 30 минут: история и современность
Начало: Проезд Воскресенские Ворота, 1А
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
590₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Усадьба Коломенское: аудиоэкскурсия по резиденции русских царей
Начало: Андропова пр-т, д. 39
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990₽ за человека
Квест
3 часа
Тайны Большой Полянки: аудиоквест по центру Москвы
Начало: Дом Пашкова, метро Боровицкая
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 090₽ за человека
Аудиогид
1 час
Аудиоэкскурсия «Незнакомая Таганка»: прогулка по неизвестному району Москвы
Начало: Ул. Верхняя Радищевская, 22
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 090₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Кофе, кошка, Мандельштам: аудиопрогулка по переулкам Хамовников
Начало: Улица Воздвиженка, 3/5
«За два часа аудиоэкскурсии вы познакомитесь с совсем другим обликом столицы»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
590₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Басманный: аудиоэкскурсия по самому «иностранному» району Москвы
Начало: Метро Бауманская
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья3 июня 2024Спасибо большое за экскурсию, нам всем очень понравилось, буду Вас рекомендовать друзьям, и сами еще обязательно покатаемся.
- ССергей2 июня 2024Хорошая круговая прогулка. Причем можно купить билет и сесть на промежуточной остановке Киевская
- ННадежда30 мая 2024Хорошо в жару прокатиться на теплоходе по реке, но хотелось бы услышать экскурсовода, который пояснял бы что проплываем.
- ЕЕлизавета30 мая 2024Приятные обслуживающие борт))
- ИИрина28 мая 2024Благо дарю за организацию! Всё очень понравилось.
- ННина27 мая 2024Прогулка понравилось, напрягает громкость звука мотора а в целом всё 👍
- ЕЕлена27 мая 2024Хорошая экскурсия, есть аудиогид. На ланч не было выбора напитка (при заказе было указано сок или чай, по факту был только чай, что в жару не всем подойдёт)
- ГГалина27 мая 2024Всё очень понравилось, соприкоснулась с нашей историей России, увидела Кремль внутри и соборы, сердце нашей страны. Благодарю!
- ММария27 мая 2024Отлично посидели на верхней палубе, полюбовались закатом. Команда очень доброжелательная.
- ГГалина24 мая 2024Очень удобно организована возможность приостановить путешествие на плановых остановках и возобновить после прогулки или посещения кафе экскурсию на следующих автобусах.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Аудиогиды»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Аудиогиды" можно забронировать 58 экскурсий и билетов от 349 до 5 700. Туристы уже оставили гидам 1015 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 58 экскурсий в Москве на 2024 год по теме «Аудиогиды», 1015 ⭐ отзывов, цены от 349₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август