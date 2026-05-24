Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Сокровищница, в которой хранятся шедевры отечественного искусства — так можно назвать Третьяковскую галерею. Приглашаем вас убедиться в том, насколько верно это определение.
В любое удобное время вы сможете начать аудиотур по залам Третьяковки, а персональный гид в вашем смартфоне расскажет о самых значительных произведениях искусства, которые встретятся на вашем маршруте.
В любое удобное время вы сможете начать аудиотур по залам Третьяковки, а персональный гид в вашем смартфоне расскажет о самых значительных произведениях искусства, которые встретятся на вашем маршруте.
Описание билета
Уважаемые посетители! Обращаем ваше внимание, что в настоящее время многие самые известные полотна находятся на выставках в Москве и Санкт-Петербурге. Третьяковская галерея — не только полотна, знакомые с детства. Это судьбы художников и истории жизни героев картин. Вы почувствуете, как масляными красками мастера выделяют главное и скрывают второстепенное, и познакомитесь с жанрами живописи: портретом, пейзажем, историческим полотном, натюрмортом, бытовыми сценами. В Третьяковской галерее хранится подлинное сокровище — лучшая коллекция русской живописи. На аудиоэкскурсии пройдёте по залам музея и познакомитесь с шедеврами прославленных художников: Ореста Кипренского, Карла Брюллова, Ильи Репина, Исаака Левитана, Ивана Шишкина и других мастеров кисти. Экскурсия отлично подойдёт для первого визита в Третьяковскую галерею — для тех, кто хочет осознанно осмотреть коллекцию музея и стать ближе к искусству. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4.
Билет вы найдёте в приложении We
Go
Trip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне. 5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.
ВС, ВТ, СР: 10:00—18:00, ЧТ, ПТ, СБ: 10:00—21:00, выходной ПН
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Билеты в Третьяковскую галерею
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник П.М. Третьякову (Лаврушинский пер., 10)
Завершение: Третьяковская галерея (Лаврушинский пер., 10)
Когда и как рано покупать?
Когда: ВС, ВТ, СР: 10:00—18:00, ЧТ, ПТ, СБ: 10:00—21:00, выходной ПН
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.1
Основано на последних 30 из 272 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Экскурсия очень понравилась! Приятный голос аудиогида подробно рассказал об истории создания самых известных картин и приобретения их Павлом Третьяковым.
Пользоваться аудиогидом очень удобно,при необходимости информацию о понравившейся картине можно было прослушать повторно,либо, наоборот,на время отключить гид,чтобы самостоятельно осмотреть картины,не охваченные программой аудиогида.
Правда очень жаль,что весь Шишкин уехал на выставку в Санкт-Петербург,поэтому,увы Мишек увидеть не удалось.
Пользоваться аудиогидом очень удобно,при необходимости информацию о понравившейся картине можно было прослушать повторно,либо, наоборот,на время отключить гид,чтобы самостоятельно осмотреть картины,не охваченные программой аудиогида.
Правда очень жаль,что весь Шишкин уехал на выставку в Санкт-Петербург,поэтому,увы Мишек увидеть не удалось.
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С
Экскурсия прошла очень интересно и познавательно, жаль что не получилось подключиться. Читайте внимательнее описание данной услуги)
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Л
Все было замечательно, только положительные эмоции.
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О
Были сложности со входом участников в приложение. Нас было 4 человека в заказе. Если бы каждому отдельно купили билет, возможно, так не случилось бы. Понервничали. В итоге на двух телефонах слушали по парам, хорошо, что можно наушники поделить. Сама экскурсия для первого похода с детьми очень подходит. Всем понравилась и остались довольны.
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И
Галерея супер.
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И
22 ноября 2022 года мы посетили с аудиогидом Третьяковскую галерею. Я немного волновалась, как пройдет экскурсия, что мы увидим и услышим. Мои переживания остались в самом начале экскурсии и полностью
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