Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Уважаемые посетители! Обращаем ваше внимание, что в настоящее время многие самые известные полотна находятся на выставках в Москве и Санкт-Петербурге. Третьяковская галерея — не только полотна, знакомые с детства. Это судьбы художников и истории жизни героев картин. Вы почувствуете, как масляными красками мастера выделяют главное и скрывают второстепенное, и познакомитесь с жанрами живописи: портретом, пейзажем, историческим полотном, натюрмортом, бытовыми сценами. В Третьяковской галерее хранится подлинное сокровище — лучшая коллекция русской живописи. На аудиоэкскурсии пройдёте по залам музея и познакомитесь с шедеврами прославленных художников: Ореста Кипренского, Карла Брюллова, Ильи Репина, Исаака Левитана, Ивана Шишкина и других мастеров кисти. Экскурсия отлично подойдёт для первого визита в Третьяковскую галерею — для тех, кто хочет осознанно осмотреть коллекцию музея и стать ближе к искусству. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

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Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4.

Билет вы найдёте в приложении We

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Trip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне. 5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.