Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Познакомьтесь с историей создания шедевров, судьбах героев и художников, а также подлинными жизненными и историческими событиями, о которых рассказывают картины. В залах Третьяковской галереи хранится подлинное сокровище — лучшая коллекция отечественной живописи в России.

Ваше путешествие по галерее начнётся с зала Боровиковского. Там вас встретит «бриллиантовый князь» и знаменитый портрет Марии Лопухиной. Знакомство с музеем вы продолжите, рассматривая знакомые лица — Александр Пушкин, Карл Брюллов, Павел Третьяков внимательно посмотрят на вас с картин. Вы узнаете историю, рассказанную Василием Суриковым в полотне «Утро стрелецкой казни». Увидите, что можно быть художником-баталистом и пацифистом одновременно. Поймёте, как по разному средствами живописи Саврасов и Левитан изображают первый весенний месяц.

Знакомство с музеем — это не только полотна, знакомые с детства. Это — судьбы художников, жизненные истории героев. Это проникновение в мир живописи. Вы почувствуете, как обычными масляными красками мастера выделяют главное и скрывают второстепенное. Вы познакомитесь с разными жанрами — портретом, пейзажем, историческим полотном, натюрмортом, бытовыми сценами.

Экскурсия идеально подойдет для первого визита в Третьяковскую галерею, для тех, кто хочет осознанно осмотреть коллекцию музея и стать ближе к искусству.

Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях.

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