Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Третьяковская галерея: входной билет с аудиоэкскурсией по шедеврам коллекци

Третьяковская галерея

5
6 отзывов
Сокровищница, в которой хранятся шедевры отечественного искусства — так можно назвать Третьяковскую галерею.

Приглашаем вас убедиться в том, насколько верно это определение.

В любое удобное время вы сможете начать аудиотур по залам Третьяковки, а персональный гид в вашем смартфоне расскажет о самых значительных произведениях искусства, которые встретятся на вашем маршруте.
Третьяковская галерея: входной билет с аудиоэкскурсией по шедеврам коллекци
Третьяковская галерея: входной билет с аудиоэкскурсией по шедеврам коллекци
Третьяковская галерея: входной билет с аудиоэкскурсией по шедеврам коллекци
Третьяковская галерея: входной билет с аудиоэкскурсией по шедеврам коллекци
Третьяковская галерея: входной билет с аудиоэкскурсией по шедеврам коллекци
Третьяковская галерея: входной билет с аудиоэкскурсией по шедеврам коллекци
Третьяковская галерея: входной билет с аудиоэкскурсией по шедеврам коллекци
Познакомьтесь с историей создания шедевров, судьбах героев и художников, а также подлинными жизненными и историческими событиями, о которых рассказывают картины. В залах Третьяковской галереи хранится подлинное сокровище — лучшая коллекция отечественной живописи в России.
Ваше путешествие по галерее начнётся с зала Боровиковского. Там вас встретит «бриллиантовый князь» и знаменитый портрет Марии Лопухиной. Знакомство с музеем вы продолжите, рассматривая знакомые лица — Александр Пушкин, Карл Брюллов, Павел Третьяков внимательно посмотрят на вас с картин. Вы узнаете историю, рассказанную Василием Суриковым в полотне «Утро стрелецкой казни». Увидите, что можно быть художником-баталистом и пацифистом одновременно. Поймёте, как по разному средствами живописи Саврасов и Левитан изображают первый весенний месяц.
Знакомство с музеем — это не только полотна, знакомые с детства. Это — судьбы художников, жизненные истории героев. Это проникновение в мир живописи. Вы почувствуете, как обычными масляными красками мастера выделяют главное и скрывают второстепенное. Вы познакомитесь с разными жанрами — портретом, пейзажем, историческим полотном, натюрмортом, бытовыми сценами.
Экскурсия идеально подойдет для первого визита в Третьяковскую галерею, для тех, кто хочет осознанно осмотреть коллекцию музея и стать ближе к искусству.
Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.
🚩 Начало: Памятник П. М. Третьякову (Лаврушинский пер. , 10)
🏁 Место завершения: Третьяковская галерея (Лаврушинский пер. , 10)
 Что входит
  • Билеты в Третьяковскую галерею
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
 Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В МУЗЕЙ. Данный ваучер не является входным билетом в музей. Входной билет в музей доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение пары часов после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии и билетам.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиогид на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Входной билет в музей доступен во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.
  • Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Когда: ВС, ВТ, СР: 10:00—18:00, ЧТ, ПТ, СБ: 10:00—21:00, выходной ПН
  • Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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