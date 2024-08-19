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Перед вами самый эрудированный робот-гид, мистер Ушкин. Доступным языком он расскажет историю Московского Кремля.



С ним вы узнаете, кто строил Кремль и сколько у него башен, какие сокровища хранит Оружейная палата, почему Грановитая палата так называется, чем знаменит Большой Кремлёвский дворец и многое другое. На каждой точке маршрута — интересные задания!