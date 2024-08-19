Перед вами самый эрудированный робот-гид, мистер Ушкин. Доступным языком он расскажет историю Московского Кремля.
С ним вы узнаете, кто строил Кремль и сколько у него башен, какие сокровища хранит Оружейная палата, почему Грановитая палата так называется, чем знаменит Большой Кремлёвский дворец и многое другое. На каждой точке маршрута — интересные задания!
С ним вы узнаете, кто строил Кремль и сколько у него башен, какие сокровища хранит Оружейная палата, почему Грановитая палата так называется, чем знаменит Большой Кремлёвский дворец и многое другое. На каждой точке маршрута — интересные задания!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание аудиогида
Прогулка по территории Московского Кремля в сопровождении аудиогида — это доступный и нескучный способ погрузиться в историю и культуру нашей страны. На каждой точке вас ждут интересные задания, которые помогут лучше запомнить информацию и получить удовольствие от процесса. А музыкальное оформление и спецэффекты создадут особую атмосферу и настроят на приключения.
Вы узнаете
- Какие секреты хранят стены и башни Кремля
- Что означают названия башен
- Какие тайны скрываются за стенами крепости
- Кто повлиял на историю древнего сооружения
Организационные детали
- Экскурсия проходит без присутствия гида в аудиоформате: после оплаты на почту вам придёт подробная инструкция, ссылка на приложение и промокод
- Материал рассчитан на детей 5-13 лет
- В зависимости от количества участников для удобства прослушивания можно использовать телефон с хорошим динамиком, маленькую портативную колонку или наушники
- Вход на территорию оплачивается отдельно: билеты лучше заранее приобрести онлайн, на сайте музеев Московского Кремля
- Экскурсию можно пройти в любое время, и она навсегда останется у вас
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Троицкой Башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 223 туристов
Авторские развивающие экскурсии в аудиоформате для детей и их родителей. Исторические факты доносятся доступным языком, музыкальное оформление и спецэффекты создают неповторимую атмосферу. Традиционно на маршруте много вопросов и заданий, что помогает хорошо запомнить материал.Задать вопрос
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