Чтобы кремлёвские дворцы и соборы открыли свои тайны и рассказали познавательные истории, нужна экскурсия. Такая, что увлечёт детей и не позволит заскучать взрослым. Избежит непонятных терминов и отсылок к забытым и незначительным фактам древней истории. Но и не опустится до примитивного уровня. Включит в себя загадки и легенды. Но будет основана на достоверных фактах. Заинтригует детей и даст ответы взрослым. В своей экскурсии по Кремлю мы постарались учесть интересы школьников и их родителей. Она не перегружена сложными понятиями, зато включает малоизвестные факты. Мы нашли яркие сравнения для детей и интересные сведения для взрослых. Во время прогулки вы увидите наиболее интересные кремлёвские артефакты. Мы обратили внимание на выгодные панорамные точки, откуда вы сможете сделать потрясающие снимки. Маршрут не утомительный. Он включает паузу для отдыха. Мы старались сделать экскурсию яркой, эмоциональной и информационно насыщенной. Что из этого получилось? Судить вам! Добро пожаловать в близкий и далёкий, суровый и красивый, неприступный и доброжелательный Московский Кремль! Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

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Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4.

Билет вы найдёте в приложении We

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Trip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне. 5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время.

Обменяйте ваучер из приложения We

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Trip на билет в кассах Экскурсионного центра в Александровском саду. С учетом очередей, просим прийти к месту начала экскурсии за 30-40 минут до времени входа в музей.