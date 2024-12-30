Обойти главный музей страны и не упустить что-то важное — задача не из простых, но мы поможем вам с ней справиться! С нашей аудиоэкскурсией осмотр достопримечательностей превратится в захватывающий квест, а знакомство с русской стариной и архитектурой будет наполнено забытыми легендами и далеко не всем известными фактами.
Описание билета
Чтобы кремлёвские дворцы и соборы открыли свои тайны и рассказали познавательные истории, нужна экскурсия. Такая, что увлечёт детей и не позволит заскучать взрослым. Избежит непонятных терминов и отсылок к забытым и незначительным фактам древней истории. Но и не опустится до примитивного уровня. Включит в себя загадки и легенды. Но будет основана на достоверных фактах. Заинтригует детей и даст ответы взрослым. В своей экскурсии по Кремлю мы постарались учесть интересы школьников и их родителей. Она не перегружена сложными понятиями, зато включает малоизвестные факты. Мы нашли яркие сравнения для детей и интересные сведения для взрослых. Во время прогулки вы увидите наиболее интересные кремлёвские артефакты. Мы обратили внимание на выгодные панорамные точки, откуда вы сможете сделать потрясающие снимки. Маршрут не утомительный. Он включает паузу для отдыха. Мы старались сделать экскурсию яркой, эмоциональной и информационно насыщенной. Что из этого получилось? Судить вам! Добро пожаловать в близкий и далёкий, суровый и красивый, неприступный и доброжелательный Московский Кремль! Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
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Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4.
Билет вы найдёте в приложении We
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Trip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне. 5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время.
Обменяйте ваучер из приложения We
Go
Trip на билет в кассах Экскурсионного центра в Александровском саду. С учетом очередей, просим прийти к месту начала экскурсии за 30-40 минут до времени входа в музей.
Ежедневно с 10:00 до 16:00, кроме четверга
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Московский Кремль
- Оружейная палата
- Большой Кремлёвский дворец
- Благовещенский собор
- Колокольня Ивана Великого
- Спасская башня
- Царь-колокол
- Соборная площадь
- Царь-пушка
- Сенатский дворец
- Арсенал Московского Кремля
- Троицкая Башня
- Кутафья (Предмостная) башня
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Входной билет в Кремль: Обменяйте ваучер из приложения WeGoTrip на билет в кассах в Александровском саду, возьмите с собой паспорт.
- Билет для детей до 7 лет и льготных категорий - бесплатный, его можно оформить только в кассе Кремля.
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Воздвиженка, 1/13
Завершение: Московский Кремль
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 16:00, кроме четверга
Бронировать нужно заранее, минимум за 27 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.1
Основано на последних 30 из 43 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
🌟 Потрясающая экскурсия по Кремлю!
Экскурсия по Кремлю оставила невероятно яркие впечатления! 🏰 Кремль изнутри – это настоящее сокровище, пропитанное духом истории. Архитектура, древние стены, соборы – все выглядит величественно и
Экскурсия по Кремлю оставила невероятно яркие впечатления! 🏰 Кремль изнутри – это настоящее сокровище, пропитанное духом истории. Архитектура, древние стены, соборы – все выглядит величественно и
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Н
Очень благодарна группе поддержки за помощь и внимание, у меня не открывался аудиогид- все сделали, Очень внимательные и доброжелательные сотрудники, а для нас,пенсионеров, это очень важно!!! Экскурсия понравилась очень, рассказ интересный, познавательный!!! Спасибо огромное!!!
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Е
Странно было бы не оценить архитектуру, историю, музеи по самому высокому разряду. А вот организация экскурсии оставляет желать лучшего. Назначенный сеанс вообще не имел значения, на Соборную площадь пришлось пробиваться правдами и неправдами: мы прошли с детьми, которые направлялись на ёлку!
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М
Здравствуйте. Оцениваю аудиоэкскурсию по Московскому кремлю. Очень понравилась экскурсия, много интересного в аудиосопровождении, есть время для осмотра. Удобно, что нужно только обменять в кассе уже купленный ваучер. Гуляли и слушали семьёй. Спасибо, рекомендую.
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Е
Здравствуйте. Оцениваю аудиоэкскурсию по Московскому кремлю. Очень понравилась экскурсия, много интересного в аудиосопровождении, есть время для осмотра. Удобно, что нужно только обменять в кассе уже купленный ваучер. Гуляли и слушали семьёй. Спасибо, рекомендую.
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Д
Прекрасная экскурсия - ходишь сам по себе, никто не торопит и не тормозит)))
Аудиосопровождение - топ, интересно, доступно и познавательно. Действительно, будто экскурсовод идет рядом с тобой, синхронизация 100%.
Однозначно стоит своих денег.
Аудиосопровождение - топ, интересно, доступно и познавательно. Действительно, будто экскурсовод идет рядом с тобой, синхронизация 100%.
Однозначно стоит своих денег.
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