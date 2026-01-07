Мои заказы

Возрожденная святыня: Сретенский монастырь

Вас ожидает прогулка по окрестностям древнего Кучкова поля — улице Сретенке и Сретенскому бульвару.

Район аристократов полон интересных находок: дом с привидением, роскошные усадьбы и, конечно, Сретенский монастырь, основанный в 1397 году.

Здесь мы посетим древние храмы, рассмотрим уникальные фрески и увидим копию Туринской плащаницы, в которую, по легенде, обернули тело Христа.
Описание экскурсии

Район аристократов Начнем мы наше путешествие к великим святыням с прогулки по окрестностям древнего Кучкова поля — бывшим владениям опального боярина Кучки. Впоследствии именно здесь пролегла улица Сретенка — одна из главных улиц средневековой столицы. Отправимся мы от церкви Троицы Живоначальной в Листах. Полюбуемся одним из самых красивых особняков Москвы, напоминающий драгоценный резной ларец, — доходным домом Миансаровой (Дом с изразцами). Мы узнаем, где на Сретенке находится Дом с привидением, увидим пышную городскую усадьбу Кирьяковых и услышим интересные, малоизвестные подробности биографий исторических персон, прославивших этот аристократичный район Москвы. К святым местам В ходе увлекательной экскурсии по Сретенскому монастырю вы услышите захватывающий рассказ об истории создания обители, о великих святынях, о замечательных, героических людях, чьи судьбы связаны с этим историческим уголком столицы. Вы побываете в главном храме монастыря – древнейшей церкви Сретения Владимирской Иконы Божией Матери, построенной в 1677 году, в которой сохранились уникальные фрески — последний шедевр древнерусского искусства в Москве. Сретенский монастырь – единственный в России официальный центр изучения Туринской плащаницы. Это — четырехметровый полотняный покров, в который, по легенде, обернули тело Христа после Распятия и на котором сохранился след от его Лика и пролитой крови. На Туринской плащанице Сретенского монастыря можно рассмотреть очертания Лика и Фигуры Иисуса Христа и даже понять, какого роста был Сын Божий… Поражающее впечатление!
Обратите внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую компании - организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Церковь Живоначальной Троицы в Листах
  • Дом Миансаровой-Гутмана
  • Дом «с привидением»
  • Городская усадьба Кирьяковых
  • Городская усадьба Сушенковых
  • Большие меблированные комнаты (ресторан «Ливорно»)
  • Храм Успения Богородицы в Печатниках
  • Площадь Сретенских ворот
  • Сретенский монастырь
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание в монастыре
  • Услуги гида
  • Использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
  • Обед в кафе «Несвятые святые» на территории монастыря
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Сухаревская», выход №2
Завершение: Москва
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  Обратите внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте
  Вам необходимо внести оплату напрямую компании - организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

