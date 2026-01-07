Вас ожидает прогулка по окрестностям древнего Кучкова поля — улице Сретенке и Сретенскому бульвару.
Район аристократов полон интересных находок: дом с привидением, роскошные усадьбы и, конечно, Сретенский монастырь, основанный в 1397 году.
Здесь мы посетим древние храмы, рассмотрим уникальные фрески и увидим копию Туринской плащаницы, в которую, по легенде, обернули тело Христа.
Район аристократов полон интересных находок: дом с привидением, роскошные усадьбы и, конечно, Сретенский монастырь, основанный в 1397 году.
Здесь мы посетим древние храмы, рассмотрим уникальные фрески и увидим копию Туринской плащаницы, в которую, по легенде, обернули тело Христа.
Описание экскурсии
Район аристократов Начнем мы наше путешествие к великим святыням с прогулки по окрестностям древнего Кучкова поля — бывшим владениям опального боярина Кучки. Впоследствии именно здесь пролегла улица Сретенка — одна из главных улиц средневековой столицы. Отправимся мы от церкви Троицы Живоначальной в Листах. Полюбуемся одним из самых красивых особняков Москвы, напоминающий драгоценный резной ларец, — доходным домом Миансаровой (Дом с изразцами). Мы узнаем, где на Сретенке находится Дом с привидением, увидим пышную городскую усадьбу Кирьяковых и услышим интересные, малоизвестные подробности биографий исторических персон, прославивших этот аристократичный район Москвы. К святым местам В ходе увлекательной экскурсии по Сретенскому монастырю вы услышите захватывающий рассказ об истории создания обители, о великих святынях, о замечательных, героических людях, чьи судьбы связаны с этим историческим уголком столицы. Вы побываете в главном храме монастыря – древнейшей церкви Сретения Владимирской Иконы Божией Матери, построенной в 1677 году, в которой сохранились уникальные фрески — последний шедевр древнерусского искусства в Москве. Сретенский монастырь – единственный в России официальный центр изучения Туринской плащаницы. Это — четырехметровый полотняный покров, в который, по легенде, обернули тело Христа после Распятия и на котором сохранился след от его Лика и пролитой крови. На Туринской плащанице Сретенского монастыря можно рассмотреть очертания Лика и Фигуры Иисуса Христа и даже понять, какого роста был Сын Божий… Поражающее впечатление! Важная информация:
Обратите внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую компании - организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Живоначальной Троицы в Листах
- Дом Миансаровой-Гутмана
- Дом «с привидением»
- Городская усадьба Кирьяковых
- Городская усадьба Сушенковых
- Большие меблированные комнаты (ресторан «Ливорно»)
- Храм Успения Богородицы в Печатниках
- Площадь Сретенских ворот
- Сретенский монастырь
Что включено
- Экскурсионное обслуживание в монастыре
- Услуги гида
- Использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
- Обед в кафе «Несвятые святые» на территории монастыря
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Сухаревская», выход №2
Завершение: Москва
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Обратите внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте
- Вам необходимо внести оплату напрямую компании - организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 25 чел.
«От Богородицы райский уголок»: экскурсия по Сретенскому монастырю с посещением духовной академии
Погрузиться в историю и современную жизнь обители
Начало: Возле Сретенского монастыря
Завтра в 11:30
9 янв в 11:00
от 7000 ₽ за всё до 25 чел.
-
5%
Мини-группа
до 10 чел.
«Публичные и не очень дома Сретенки» - гуляем по Сретенскому бульвару (18+)
Начало: Памятник В.Г. Шухову (м. Чистые пруды)
Расписание: пятница, суббота, воскресенье
1615 ₽
1700 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Храм Христа Спасителя: символика возрожденной святыни
Раскрыть сакральные смыслы росписей и посетить закрытые локации комплекса
Начало: В храме Христа Спасителя
Расписание: в понедельник в 14:00, в среду, пятницу и воскресенье в 15:00
9 янв в 15:00
10 янв в 13:00
1400 ₽ за человека