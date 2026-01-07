Район аристократов Начнем мы наше путешествие к великим святыням с прогулки по окрестностям древнего Кучкова поля — бывшим владениям опального боярина Кучки. Впоследствии именно здесь пролегла улица Сретенка — одна из главных улиц средневековой столицы. Отправимся мы от церкви Троицы Живоначальной в Листах. Полюбуемся одним из самых красивых особняков Москвы, напоминающий драгоценный резной ларец, — доходным домом Миансаровой (Дом с изразцами). Мы узнаем, где на Сретенке находится Дом с привидением, увидим пышную городскую усадьбу Кирьяковых и услышим интересные, малоизвестные подробности биографий исторических персон, прославивших этот аристократичный район Москвы. К святым местам В ходе увлекательной экскурсии по Сретенскому монастырю вы услышите захватывающий рассказ об истории создания обители, о великих святынях, о замечательных, героических людях, чьи судьбы связаны с этим историческим уголком столицы. Вы побываете в главном храме монастыря – древнейшей церкви Сретения Владимирской Иконы Божией Матери, построенной в 1677 году, в которой сохранились уникальные фрески — последний шедевр древнерусского искусства в Москве. Сретенский монастырь – единственный в России официальный центр изучения Туринской плащаницы. Это — четырехметровый полотняный покров, в который, по легенде, обернули тело Христа после Распятия и на котором сохранился след от его Лика и пролитой крови. На Туринской плащанице Сретенского монастыря можно рассмотреть очертания Лика и Фигуры Иисуса Христа и даже понять, какого роста был Сын Божий… Поражающее впечатление! Важная информация:

