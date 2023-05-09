«Осязаемая Москва» — экскурсия по городу с закрытыми глазами. Гид проекта — Алексей Орлов, единственный незрячий городской экскурсовод. Он не даст историческую справку, но покажет участникам новую сторону привычной жизни.
На эксккурсии Алексей расскажет о новом тренде в социокультурной среде — толерантности, и о том, как ее развить.
На эксккурсии Алексей расскажет о новом тренде в социокультурной среде — толерантности, и о том, как ее развить.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Вы не увидите ничего
- Но сможете прочувствовать атмосферу города: прогуляетесь по бульварам
- Попытаетесь угадать наощупь памятники и скульптуры
- Покатаетесь в общественном транспорте
- Посетите кафе. Все это с закрытыми глазами!
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:Участники получат навыки передвижения по городу, оценят сервис и общественные места без помощи зрения. Узнают, как горожане могут участвовать в создании интеграционной среды, как чувствуют себя люди с ограниченными возможностями здоровья в современном мире и какой многогранный может быть мир звуков, запахов и ощущений.
11:00, 13:00 и 15:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Работа незрячего гида
- Работа зрячего ассистента
- Игры на развитие осязания и обоняния:
- Что не входит
- Еда в кафе
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: У выхода номер 8 из метро «Сретенский бульвар»Завершение: В районе метро Проспект Мира
- Когда и сколько длится?
- Когда: 11:00, 13:00 и 15:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Гид лично перезвонит вам для согласования
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании