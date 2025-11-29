Экскурсия по Замоскворечью с посещением знаменитых храмов, где вы узнаете шестивековую историю района, увидите уникальную архитектуру и чудотворные иконы.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсии
Замоскворечье:
- история и архитектура православных храмов.
- Погрузитесь в историю одного из самых самобытных районов Москвы — Замоскворечья, известного своими золотыми куполами и богатым храмовым наследием. На экскурсии вы познакомитесь с шестью веками православной истории, увидите уникальные архитектурные памятники разных эпох и узнаете о судьбах людей, связанных с этими святыми местами.
- Шесть веков храмовой архитектуры.
- Вы увидите храмы, представляющие разные эпохи и стили - от древних стрелецких церквей до образцов барокко, классицизма и модерна. Узнаете историю чудотворных икон, судьбы новомучеников и историю Марфо-Мариинской обители, основанной великой княгиней Елизаветой Федоровной.
Длительность экскурсии около 3,5 часов
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Усекновения головы Иоана Предтечи
- Храм Великомучеников Черниговских
- Храм иконы «Всех скорбящих радость»
- Храм Воскресения Христова в Кадашах
- Храм Святителя Николая в Толмачах (домовой храм Третьяковской галереи)
- Покровский Собор Марфо-мариинской обители
- Храм Николы в Пыжах
- Храм Климента Папы Римского
Место начала и завершения?
Метро Новокузнецкая
Когда и сколько длится?
Когда: Длительность экскурсии около 3,5 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 10 чел.
Храмы Замоскворечья: архитектура и история
Научиться «читать» храмы и узнать о судьбах за их стенами
Начало: У метро «Третьяковская»
Сегодня в 15:00
17 дек в 10:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Замоскворечье: заповедник старой Москвы
Откройте для себя атмосферу Замоскворечья, где прошлое встречается с настоящим. Прогулка по улицам и переулкам, история и архитектура ждут вас
Начало: У выхода из метро Новокузнецкая
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
5900 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Сделано в Замоскворечье
Откройте для себя уникальные промышленные кварталы Замоскворечья и узнайте, как они сосуществуют с историческим наследием Москвы
Начало: У метро «Добрынинская»
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
6 дек в 10:00
1000 ₽ за человека