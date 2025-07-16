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Храм священномученика Климента – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм священномученика Климента» в Москве, цены от 650 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Москва купеческая: прогулка по Замоскворечью
Пешая
2 часа
236 отзывов
Групповая
Москва купеческая: прогулка по Замоскворечью
Начало: У павильона метро «Новокузнецкая»
Завтра в 19:00
26 июл в 13:00
650 ₽ за человека
Тайны Замоскворечья: следы старой Москвы (экскурсия + мастер-класс)
Пешая
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Тайны Замоскворечья: следы старой Москвы (экскурсия + мастер-класс)
Начало: Метро Новокузнецкая
Завтра в 18:00
1 авг в 18:00
2000 ₽ за человека
Замоскворечье: заповедник старой Москвы
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Замоскворечье: заповедник старой Москвы
Начало: На Пятницкой улице у выхода из метро Новокузнецкая
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5900 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    16 июля 2025
    Москва купеческая: прогулка по Замоскворечью
    Благодарим за отлично проведённое время, всё очень понравилось
  • М
    Мария
    16 июля 2025
    Москва купеческая: прогулка по Замоскворечью
    Первый раз побывала в Москве, думала будет ничего не понятно, быстро и ничего не запомню. К счастью Дарья рассказала и показала новую сторону города, ответила на вопросы, на которые я бы хотела услышать ответы. Получила гору эмоций и впечатлений 🌸
  • Т
    Татьяна
    8 июля 2025
    Москва купеческая: Замоскворечье
    Все прошло замечательно!
  • Т
    Татьяна
    8 июля 2025
    Москва купеческая: Замоскворечье
    Отличная экскурсия! Очень понравился гид. Будем смотреть экскурсии еще с этим гидом. Спасибо!
  • И
    Ирина
    7 июля 2025
    Москва купеческая: Замоскворечье
    Присоединяемся к предыдущим отзывам -отличная экскурсия с отличным экскурсоводом! Спасибо, Александра!
  • М
    Мария
    28 марта 2024
    Старинные переулки Замоскворечья
    Очень понравилась экскурсия с Оксаной. Структурированная, доступная подача информации, экскурсовод профессионал, очень заинтересованно рассказывает, вовлекая туристов в диалог.
  • П
    Письмак
    13 августа 2023
    Старинные переулки Замоскворечья
    Очень понравилась экскурсия. Великолепно подобран маршрут. Экскурсовод - большой профессионал. На все вопросы отвечала легко и развёрнуто. Рекомендуем!
  • Н
    Наталья
    3 августа 2023
    Старинные переулки Замоскворечья
    Мы открыли для себя совершенно новую Москву. Спасибо нашему невероятному гиду Оксане! Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Храм священномученика Климента»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Москва купеческая: прогулка по Замоскворечью
  2. Тайны Замоскворечья: следы старой Москвы (экскурсия + мастер-класс)
  3. Замоскворечье: заповедник старой Москвы
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Воробьевы Горы
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Зарядье
  7. Китай-город
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Патриаршие пруды
  10. Александровский сад
Сколько стоит экскурсия по Москве в июле 2025
Сейчас в Москве в категории "Храм священномученика Климента" можно забронировать 3 экскурсии от 650 до 5900. Туристы уже оставили гидам 236 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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