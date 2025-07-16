Групповая
Москва купеческая: прогулка по Замоскворечью
Начало: У павильона метро «Новокузнецкая»
Завтра в 19:00
26 июл в 13:00
650 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Тайны Замоскворечья: следы старой Москвы (экскурсия + мастер-класс)
Начало: Метро Новокузнецкая
Завтра в 18:00
1 авг в 18:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Замоскворечье: заповедник старой Москвы
Начало: На Пятницкой улице у выхода из метро Новокузнецкая
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5900 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна16 июля 2025Благодарим за отлично проведённое время, всё очень понравилось
- ММария16 июля 2025Первый раз побывала в Москве, думала будет ничего не понятно, быстро и ничего не запомню. К счастью Дарья рассказала и показала новую сторону города, ответила на вопросы, на которые я бы хотела услышать ответы. Получила гору эмоций и впечатлений 🌸
- ТТатьяна8 июля 2025Москва купеческая: ЗамоскворечьеВсе прошло замечательно!
- ТТатьяна8 июля 2025Москва купеческая: ЗамоскворечьеОтличная экскурсия! Очень понравился гид. Будем смотреть экскурсии еще с этим гидом. Спасибо!
- ИИрина7 июля 2025Москва купеческая: ЗамоскворечьеПрисоединяемся к предыдущим отзывам -отличная экскурсия с отличным экскурсоводом! Спасибо, Александра!
- ММария28 марта 2024Старинные переулки ЗамоскворечьяОчень понравилась экскурсия с Оксаной. Структурированная, доступная подача информации, экскурсовод профессионал, очень заинтересованно рассказывает, вовлекая туристов в диалог.
- ППисьмак13 августа 2023Старинные переулки ЗамоскворечьяОчень понравилась экскурсия. Великолепно подобран маршрут. Экскурсовод - большой профессионал. На все вопросы отвечала легко и развёрнуто. Рекомендуем!
- ННаталья3 августа 2023Старинные переулки ЗамоскворечьяМы открыли для себя совершенно новую Москву. Спасибо нашему невероятному гиду Оксане! Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Храм священномученика Климента»
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