А Анна Москва купеческая: прогулка по Замоскворечью Благодарим за отлично проведённое время, всё очень понравилось

М Мария Москва купеческая: прогулка по Замоскворечью Первый раз побывала в Москве, думала будет ничего не понятно, быстро и ничего не запомню. К счастью Дарья рассказала и показала новую сторону города, ответила на вопросы, на которые я бы хотела услышать ответы. Получила гору эмоций и впечатлений 🌸

Т Татьяна Москва купеческая: Замоскворечье Все прошло замечательно!

Т Татьяна Москва купеческая: Замоскворечье Отличная экскурсия! Очень понравился гид. Будем смотреть экскурсии еще с этим гидом. Спасибо!

И Ирина Москва купеческая: Замоскворечье Присоединяемся к предыдущим отзывам -отличная экскурсия с отличным экскурсоводом! Спасибо, Александра!

М Мария Старинные переулки Замоскворечья Очень понравилась экскурсия с Оксаной. Структурированная, доступная подача информации, экскурсовод профессионал, очень заинтересованно рассказывает, вовлекая туристов в диалог.

П Письмак Старинные переулки Замоскворечья Очень понравилась экскурсия. Великолепно подобран маршрут. Экскурсовод - большой профессионал. На все вопросы отвечала легко и развёрнуто. Рекомендуем!