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в Замоскворечье, люблю его всем сердцем. Мои экскурсии — это не совсем привычный взгляд на древний район. Я хочу, чтобы мои гости смогли увидеть прекрасное в повседневном, ведь я искренне уверена в том, что красота — в глазах смотрящего.