Замоскворечье внутри Садового кольца — это не только купечество, золотые купола, пьесы Островского и Третьяковка. На моей авторской экскурсии вы побываете в промышленных кварталах.
Типография Сытина, комбинат «Рот-Фронт», радиозавод… Как оказались эти места в центре Москвы? Как уживаются с историческим наследием? Что будет (или уже стало) после редевелопмента? Обсудим!
Типография Сытина, комбинат «Рот-Фронт», радиозавод… Как оказались эти места в центре Москвы? Как уживаются с историческим наследием? Что будет (или уже стало) после редевелопмента? Обсудим!
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
- Полиграфический комплекс — шедевр московского модерна — так и не ставший премиальным жилым кварталом
- Фабрика «Вечернего звона», которая ведёт своё начало от крохотной семейной мастерской
- Завод радиолокационного оборудования, на котором изобретали музыкальные инструменты
- Бывший комбинат шерстяных тканей — объект полемики, развернувшейся в журнале «Вопросы литературы»
Вы узнаете:
- какую роль в русской революции сыграли знаки препинания
- где и как могли встретиться Гоголь, Есенин, Толстой, Блок и Маяковский
- был ли в Замоскворечье «шоколадный бункер»
- почему у настоятеля храма на Новокузнецкой была 3-этажная квартира
- где находится родина японских музыкальных синтезаторов
- как оказаться в Питере, не уезжая из Москвы
- и как реализуются проекты редевелопмента в столице
Организационные детали
Если группа наберётся небольшая, мы поднимемся на балкон жилого дома, чтобы с высоты окинуть взглядом район Замоскворечья.
в субботу и воскресенье в 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Добрынинская»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Москве
Добрый день, друзья! Меня зовут Наталия, я аккредитованный московский экскурсовод, успешно закончила «Школу универсального экскурсовода» музея «Садовое кольцо» и Школу гида «Глазами инженера» (мастерская Дениса Ромодина). Всю жизнь я живуЗадать вопрос
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