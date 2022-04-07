Вас ждет встреча с двумя старинными городами, слава о которых прошла по всей Святой Руси – Звенигородом и Новым Иерусалимом.

В имени Звенигород слышны колокольные звоны, а символом города считается колокол, изображенный на гербе. В прошлом это место называли «Русской Швейцарией» и «Русским Барбизоном» благодаря живописным окрестностям, обилию зеленых холмов, лесов и родников с кристально чистой водой. Звенигородской природой вдохновлялись Чехов, Пушкин, Пришвин, Чайковский, Левитан и другие деятели искусства.

Саввино-Сторожевский монастырь, окутанный гармонией и благодатью, называют одной из самых почитаемых русских святынь. Говорят, красота этого прекрасного места так впечатлила художника Исаака Левитана, что именно под стенами монастыря родился замысел его знаменитого «Вечернего звона».

Во время экскурсии вы увидите архитектурный ансамбль 600-летнего Саввино-Сторожевского монастыря, посетите историко-художественный музей на его территории и подниметесь на древнее укрепление Городок, где находится сохранившаяся с 14 века церковь Успения Богородицы.

Новоиерусалимский Воскресенский монастырь, основанный в 17 веке по замыслу патриарха Никона, будто переносит на Святую землю. Здесь все устроено по образу и подобию святынь Палестины: храм Гроба Господня с кувуклией, церковь Успения с приделом Всех Святых, церковь Рождества Христова, Гефсиманский сад, река Иордан, горы Фавор и Елеон. В рамках экскурсии вы увидите главные храмы монастыря и достопримечательности: Воскресенский собор, часовню Гроба Господня с 18-метровой ротондой и уникальными керамическими изразцами, подземную церковь Константина и Елены и башни крепостной стены 17 века.

В свободное время можно посетить Гефсиманский сад и скит, чтобы вознести молитвы в одном из храмов монастыря.