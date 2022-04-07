Звенигород и Новый Иерусалим

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

19:00 – Ориентировочное время прибытия в Москву.

Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.
Звенигород и Новый Иерусалим
Звенигород и Новый Иерусалим
Звенигород и Новый Иерусалим
Звенигород и Новый Иерусалим

Что вас ожидает 🤩

  • Саввино-Сторожевский монастырь
  • Ново-Иерусалимский монастырь
  • Воскресенский собор
  • Подземная церквь Константина и Елены
  • Гефсиманский сад
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 5 дней до наступления даты экскурсии.

Вас ждет встреча с двумя старинными городами, слава о которых прошла по всей Святой Руси – Звенигородом и Новым Иерусалимом.

В имени Звенигород слышны колокольные звоны, а символом города считается колокол, изображенный на гербе. В прошлом это место называли «Русской Швейцарией» и «Русским Барбизоном» благодаря живописным окрестностям, обилию зеленых холмов, лесов и родников с кристально чистой водой. Звенигородской природой вдохновлялись Чехов, Пушкин, Пришвин, Чайковский, Левитан и другие деятели искусства.

Саввино-Сторожевский монастырь, окутанный гармонией и благодатью, называют одной из самых почитаемых русских святынь. Говорят, красота этого прекрасного места так впечатлила художника Исаака Левитана, что именно под стенами монастыря родился замысел его знаменитого «Вечернего звона».

Во время экскурсии вы увидите архитектурный ансамбль 600-летнего Саввино-Сторожевского монастыря, посетите историко-художественный музей на его территории и подниметесь на древнее укрепление Городок, где находится сохранившаяся с 14 века церковь Успения Богородицы.

Новоиерусалимский Воскресенский монастырь, основанный в 17 веке по замыслу патриарха Никона, будто переносит на Святую землю. Здесь все устроено по образу и подобию святынь Палестины: храм Гроба Господня с кувуклией, церковь Успения с приделом Всех Святых, церковь Рождества Христова, Гефсиманский сад, река Иордан, горы Фавор и Елеон. В рамках экскурсии вы увидите главные храмы монастыря и достопримечательности: Воскресенский собор, часовню Гроба Господня с 18-метровой ротондой и уникальными керамическими изразцами, подземную церковь Константина и Елены и башни крепостной стены 17 века.

В свободное время можно посетить Гефсиманский сад и скит, чтобы вознести молитвы в одном из храмов монастыря.

Программа

  • Звенигород: архитектурный ансамбль Саввино-Сторожевского монастыря, музейные экспозиции «Покои боярыни ХVII в. » и «Древний Звенигород».

  • Ново-Иерусалимский монастырь: экскурсия по монастырю с посещением Воскресенского собора, Галереи Ротонды Гроба Господня, подземной церкви Константина и Елены, выставка в Солодовых Палатах «Разсадник изразцового дела».

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится
Когда: Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Воскресенье в 09:00

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