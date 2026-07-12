Дмитрий проводит ещё 5 экскурсий

В 17 веке патриарх Никон поставил перед собой амбициозную задачу - создать на русской земле Новый Иерусалим.Эта экскурсия предлагает уникальную возможность узнать, удалось ли ему воплотить свою мечту в реальность.

течение трех часов вы сможете окунуться в историю и культуру этих мест, посетить Воскресенский собор, который поражает своей красотой и величием, Аносин Борисоглебский монастырь, где царит атмосфера мира и умиротворения, а также Крестовоздвиженскую церковь в Дарне, поражающую своей уникальной архитектурой. Экскурсия подойдет как паломникам, так и всем, кто интересуется историей русского православия и желает увидеть живописные уголки Подмосковья. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу древней Руси и узнать много нового о святых местах, расположенных недалеко от столицы

Лучшее время для посещения

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Лучше всего посещать Новый Иерусалим под Москвой в летние месяцы: июнь, июль и август. В это время комфортная погода позволяет насладиться прогулками по монастырю и его окрестностям. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже приятно, но может быть прохладнее и дождливее. Зимой посещение возможно, но стоит учитывать холод и снег, которые могут ограничить передвижение и обзорность.

Сейчас август — это идеальное время.