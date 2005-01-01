Дмитрий проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Русская Палестина — хроники и значение

Почему так называют живописный уголок недалеко от столицы? За 3 часа вы разберетесь, как эти святые места появились на карте и в сердцах всех верующих Руси. Особое внимание, конечно, уделим Новоиерусалимскому монастырю: я расскажу, что было предтечей основания «Святая Святых» и какая трудная судьба ждала эти стены. А еще поговорим о церковном расколе и взаимоотношениях патриарха Никона и Алексея Михайловича Романова.

По маршруту в нашей программе три главные остановки:

Новоиерусалимский монастырь с Воскресенским собором в стиле барокко и святым источником. Вы погуляете по территории монастыря, а также увидите знаковые объекты в его окрестностях, названные по палестинским местам: Гефсиманские сады, реку Иордан и скит патриарха Никона.

с Воскресенским собором в стиле барокко и святым источником. Вы погуляете по территории монастыря, а также увидите знаковые объекты в его окрестностях, названные по палестинским местам: Гефсиманские сады, реку Иордан и скит патриарха Никона. Аносин Борисоглебский монастырь , где суровый уклад жизни монахинь поощрялся даже почтенными старцами Ниловой Пустыни. Здесь всегда проникаешься тишиной и умиротворенностью намоленного места.

, где суровый уклад жизни монахинь поощрялся даже почтенными старцами Ниловой Пустыни. Здесь всегда проникаешься тишиной и умиротворенностью намоленного места. Крестовоздвиженская церковь ⛪ в Дарне, созданная по сказочному проекту архитектора Шервуда. Внутри вы рассмотрите редкую икону «Нечаянная радость».

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, увлеченным историей 📖 русского православия, и паломникам, а также любителям живописных мест.

Организационные детали