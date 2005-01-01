Дмитрий проводит ещё 5 экскурсий

Русская Палестина — хроники и значение Почему так называют живописный уголок недалеко от столицы? За 3 часа вы разберетесь, как эти святые места появились на карте и в сердцах всех верующих Руси. Особое внимание, конечно, уделим Новоиерусалимскому монастырю: я расскажу, что было предтечей основания «Святая Святых» и какая трудная судьба ждала эти стены. А еще поговорим о церковном расколе и взаимоотношениях патриарха Никона и Алексея Михайловича Романова.
По маршруту в нашей программе три главные остановки:
Новоиерусалимский монастырь с Воскресенским собором в стиле барокко и святым источником. Вы погуляете по территории монастыря, а также увидите знаковые объекты в его окрестностях, названные по палестинским местам: Гефсиманские сады, реку Иордан и скит патриарха Никона.
Аносин Борисоглебский монастырь, где суровый уклад жизни монахинь поощрялся даже почтенными старцами Ниловой Пустыни. Здесь всегда проникаешься тишиной и умиротворенностью намоленного места.
Крестовоздвиженская церковь ⛪ в Дарне, созданная по сказочному проекту архитектора Шервуда. Внутри вы рассмотрите редкую икону «Нечаянная радость».
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам, увлеченным историей 📖 русского православия, и паломникам, а также любителям живописных мест.
Организационные детали
Экскурсия начинается в городе Истра, куда вам нужно добраться самостоятельно
Возможен трансфер из Москвы и ближайшего Подмосковья (по предварительной договорённости)
Дополнительно можно посетить Никольский храм, древнейший в Истре, и другие места по вашим интересам
Посещение платных музеев по желанию. Входные билеты 🎫 не включены в стоимость.
Начало и место завершения
🚩 — город Истра, Советская улица
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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