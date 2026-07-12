Дмитрий проводит ещё 5 экскурсий

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Новый Иерусалим под Москвой

Погрузитесь в историю создания русской Палестины в Подмосковье, посетите уникальные святые места
В 17 веке патриарх Никон поставил перед собой амбициозную задачу - создать на русской земле Новый Иерусалим.

Эта экскурсия предлагает уникальную возможность узнать, удалось ли ему воплотить свою мечту в реальность.

В
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течение трех часов вы сможете окунуться в историю и культуру этих мест, посетить Воскресенский собор, который поражает своей красотой и величием, Аносин Борисоглебский монастырь, где царит атмосфера мира и умиротворения, а также Крестовоздвиженскую церковь в Дарне, поражающую своей уникальной архитектурой.

Экскурсия подойдет как паломникам, так и всем, кто интересуется историей русского православия и желает увидеть живописные уголки Подмосковья.

Не упустите шанс погрузиться в атмосферу древней Руси и узнать много нового о святых местах, расположенных недалеко от столицы

5
40 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕍 Уникальные исторические места
  • 📜 Погружение в историю православия
  • 🗺️ Живописные пейзажи
  • 👥 Индивидуальный подход
  • 🚶‍♂️ Возможность дополнительных остановок

Лучшее время для посещения

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Лучше всего посещать Новый Иерусалим под Москвой в летние месяцы: июнь, июль и август. В это время комфортная погода позволяет насладиться прогулками по монастырю и его окрестностям. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже приятно, но может быть прохладнее и дождливее. Зимой посещение возможно, но стоит учитывать холод и снег, которые могут ограничить передвижение и обзорность.
Сейчас август — это идеальное время.
Новый Иерусалим под Москвой
Новый Иерусалим под Москвой
Новый Иерусалим под Москвой

Что можно увидеть

  • Новоиерусалимский монастырь
  • Аносин Борисоглебский монастырь
  • Крестовоздвиженская церковь в Дарне

Описание экскурсии

Русская Палестина — хроники и значение

Почему так называют живописный уголок недалеко от столицы? За 3 часа вы разберетесь, как эти святые места появились на карте и в сердцах всех верующих Руси. Особое внимание, конечно, уделим Новоиерусалимскому монастырю: я расскажу, что было предтечей основания «Святая Святых» и какая трудная судьба ждала эти стены. А еще поговорим о церковном расколе и взаимоотношениях патриарха Никона и Алексея Михайловича Романова.

По маршруту в нашей программе три главные остановки:

  • Новоиерусалимский монастырь с Воскресенским собором в стиле барокко и святым источником. Вы погуляете по территории монастыря, а также увидите знаковые объекты в его окрестностях, названные по палестинским местам: Гефсиманские сады, реку Иордан и скит патриарха Никона.
  • Аносин Борисоглебский монастырь, где суровый уклад жизни монахинь поощрялся даже почтенными старцами Ниловой Пустыни. Здесь всегда проникаешься тишиной и умиротворенностью намоленного места.
  • Крестовоздвиженская церковь в Дарне, созданная по сказочному проекту архитектора Шервуда. Внутри вы рассмотрите редкую икону «Нечаянная радость».

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, увлеченным историей русского православия, и паломникам, а также любителям живописных мест.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в городе Истра, куда вам нужно добраться самостоятельно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Возможен трансфер из Москвы и ближайшего Подмосковья (по предварительной договорённости)
  • Дополнительно можно посетить Никольский храм, древнейший в Истре, и другие места по вашим интересам
  • Посещение платных музеев по желанию. Входные билеты не включены в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
город Истра, Советская улица
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4715 туристов
Вот уже более пяти лет занимаюсь любимым делом для себя и близких людей. Приглашаю и вас на мои прогулки по Москве и её пригородам. Знаю много интересных и притягательных мест,
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где каждый искушённый или не очень путешественник почерпнёт для себя что-то новое и интересное. Все сотрудники нашей команды — аккредитованные гиды Москвы и Подмосковья. Также всегда готов разработать маршрут с учётом всех ваших пожеланий. Гарантирую увлекательное путешествие. Искренне ваш, Дмитрий!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
1
3
2
1
Н
Прекрасно провели несколько часов с Дмитрием, узнали много интересного и Новом Иерусалиме, об исторических фактах, связанных со строительством монастыря, побывали внутри Воскресенского собора, прикоснулись к святыням, многим из которых уже
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250-300 лет! Помимо этого Дмитрий познакомил нас совершенно новыми местами - очень красивым храмом в деревне неподалеку и совершенно восхитительным женским ставропигиальным монастырем, о существовании которого в ближайшем Подмосковье, мы даже не подозревали. Мы никуда не торопились, очень комфортный темп и общение с Дмитрием, рекомендуем!

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Т
Просто замечательная поездка получилась! Новый Иерусалим как небесный град на земле. Давно хотели туда попасть, познакомиться с историей и его архитектурой. Увиденное превзошло все ожидания! Большое спасибо Дмитрию, что открыл для нас это место! Обязательно посмотрим ваши экскурсии в другие локации!
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Н
Я заказывала индивидуальную экскурсию с Дмитрием, как подарок для своей мамы и тёти! Все остались очень довольны! Рекомендую!
Я заказывала индивидуальную экскурсию с Дмитрием, как подарок для своей мамы и тёти! Все остались очень довольны! Рекомендую!
Я заказывала индивидуальную экскурсию с Дмитрием, как подарок для своей мамы и тёти! Все остались очень довольны! Рекомендую!
Я заказывала индивидуальную экскурсию с Дмитрием, как подарок для своей мамы и тёти! Все остались очень довольны! Рекомендую!
Я заказывала индивидуальную экскурсию с Дмитрием, как подарок для своей мамы и тёти! Все остались очень довольны! Рекомендую!
Я заказывала индивидуальную экскурсию с Дмитрием, как подарок для своей мамы и тёти! Все остались очень довольны! Рекомендую!
Я заказывала индивидуальную экскурсию с Дмитрием, как подарок для своей мамы и тёти! Все остались очень довольны! Рекомендую!
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Н
Восторг от мест, которые мы посетили и экскурсии в целом. Все было продумано нашим экскурсоводом, индивидуальный подход и интересный материал.
Дмитрий - Профессионал, его рассказ увлекал, был очень интересен и познавателен. Дмитрий увлечен своей работой, он может держать внимание любой аудитории. Это была замечательная и красивая экскурсия.
Восторг от мест, которые мы посетили и экскурсии в целом. Все было продумано нашим экскурсоводом, индивидуальный подход и интересный материал.
Восторг от мест, которые мы посетили и экскурсии в целом. Все было продумано нашим экскурсоводом, индивидуальный подход и интересный материал.
Восторг от мест, которые мы посетили и экскурсии в целом. Все было продумано нашим экскурсоводом, индивидуальный подход и интересный материал.
Восторг от мест, которые мы посетили и экскурсии в целом. Все было продумано нашим экскурсоводом, индивидуальный подход и интересный материал.
Восторг от мест, которые мы посетили и экскурсии в целом. Все было продумано нашим экскурсоводом, индивидуальный подход и интересный материал.
Восторг от мест, которые мы посетили и экскурсии в целом. Все было продумано нашим экскурсоводом, индивидуальный подход и интересный материал.
Восторг от мест, которые мы посетили и экскурсии в целом. Все было продумано нашим экскурсоводом, индивидуальный подход и интересный материал.
Восторг от мест, которые мы посетили и экскурсии в целом. Все было продумано нашим экскурсоводом, индивидуальный подход и интересный материал.
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А
Были в путешествии Новый Иерусалим под Москвой 04 апреля. Восторг!
Дмитрий - настоящий мастер своего дела, обладает глубокими знаниями и любовью к истории и культуре! Очень здорово продуман маршрут. Посетили Новоиерусалимский
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монастырь, Аносин Борисоглебский монастырь и Церковь Воздвижения Честного Креста Господня в Дарне. Три уникальных Храма, каждый со своей историей, архитектурными особенностями и духовным значением.
Это была не экскурсия с сухими фактами, а настоящее погружение в атмосферу времени с живыми образами!
Дмитрий, огромное Спасибо!

Были в путешествии Новый Иерусалим под Москвой 04 апреля. Восторг!
Были в путешествии Новый Иерусалим под Москвой 04 апреля. Восторг!
Были в путешествии Новый Иерусалим под Москвой 04 апреля. Восторг!
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Марина
Благодарим за отличную экскурсию!
Необыкновенной красоты храм!
Благодарим за отличную экскурсию!
Благодарим за отличную экскурсию!
Благодарим за отличную экскурсию!
Благодарим за отличную экскурсию!
Благодарим за отличную экскурсию!
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