Дмитрий проводит ещё 5 экскурсий

В 17 веке патриарх Никон поставил перед собой амбициозную задачу - создать на русской земле Новый Иерусалим.
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность узнать, удалось ли ему воплотить свою мечту в реальность.
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Эта экскурсия предлагает уникальную возможность узнать, удалось ли ему воплотить свою мечту в реальность.
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5 причин купить эту экскурсию
- 🕍 Уникальные исторические места
- 📜 Погружение в историю православия
- 🗺️ Живописные пейзажи
- 👥 Индивидуальный подход
- 🚶♂️ Возможность дополнительных остановок
Лучшее время для посещения
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Лучше всего посещать Новый Иерусалим под Москвой в летние месяцы: июнь, июль и август. В это время комфортная погода позволяет насладиться прогулками по монастырю и его окрестностям. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже приятно, но может быть прохладнее и дождливее. Зимой посещение возможно, но стоит учитывать холод и снег, которые могут ограничить передвижение и обзорность.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Новоиерусалимский монастырь
- Аносин Борисоглебский монастырь
- Крестовоздвиженская церковь в Дарне
Описание экскурсии
Русская Палестина — хроники и значение
Почему так называют живописный уголок недалеко от столицы? За 3 часа вы разберетесь, как эти святые места появились на карте и в сердцах всех верующих Руси. Особое внимание, конечно, уделим Новоиерусалимскому монастырю: я расскажу, что было предтечей основания «Святая Святых» и какая трудная судьба ждала эти стены. А еще поговорим о церковном расколе и взаимоотношениях патриарха Никона и Алексея Михайловича Романова.
По маршруту в нашей программе три главные остановки:
- Новоиерусалимский монастырь с Воскресенским собором в стиле барокко и святым источником. Вы погуляете по территории монастыря, а также увидите знаковые объекты в его окрестностях, названные по палестинским местам: Гефсиманские сады, реку Иордан и скит патриарха Никона.
- Аносин Борисоглебский монастырь, где суровый уклад жизни монахинь поощрялся даже почтенными старцами Ниловой Пустыни. Здесь всегда проникаешься тишиной и умиротворенностью намоленного места.
- Крестовоздвиженская церковь в Дарне, созданная по сказочному проекту архитектора Шервуда. Внутри вы рассмотрите редкую икону «Нечаянная радость».
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам, увлеченным историей русского православия, и паломникам, а также любителям живописных мест.
Организационные детали
- Экскурсия начинается в городе Истра, куда вам нужно добраться самостоятельно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Возможен трансфер из Москвы и ближайшего Подмосковья (по предварительной договорённости)
- Дополнительно можно посетить Никольский храм, древнейший в Истре, и другие места по вашим интересам
- Посещение платных музеев по желанию. Входные билеты не включены в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
город Истра, Советская улица
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4715 туристов
Вот уже более пяти лет занимаюсь любимым делом для себя и близких людей. Приглашаю и вас на мои прогулки по Москве и её пригородам. Знаю много интересных и притягательных мест,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 40 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Прекрасно провели несколько часов с Дмитрием, узнали много интересного и Новом Иерусалиме, об исторических фактах, связанных со строительством монастыря, побывали внутри Воскресенского собора, прикоснулись к святыням, многим из которых уже
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Т
Просто замечательная поездка получилась! Новый Иерусалим как небесный град на земле. Давно хотели туда попасть, познакомиться с историей и его архитектурой. Увиденное превзошло все ожидания! Большое спасибо Дмитрию, что открыл для нас это место! Обязательно посмотрим ваши экскурсии в другие локации!
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Н
Я заказывала индивидуальную экскурсию с Дмитрием, как подарок для своей мамы и тёти! Все остались очень довольны! Рекомендую!
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Н
Восторг от мест, которые мы посетили и экскурсии в целом. Все было продумано нашим экскурсоводом, индивидуальный подход и интересный материал.
Дмитрий - Профессионал, его рассказ увлекал, был очень интересен и познавателен. Дмитрий увлечен своей работой, он может держать внимание любой аудитории. Это была замечательная и красивая экскурсия.
Дмитрий - Профессионал, его рассказ увлекал, был очень интересен и познавателен. Дмитрий увлечен своей работой, он может держать внимание любой аудитории. Это была замечательная и красивая экскурсия.
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А
Были в путешествии Новый Иерусалим под Москвой 04 апреля. Восторг!
Дмитрий - настоящий мастер своего дела, обладает глубокими знаниями и любовью к истории и культуре! Очень здорово продуман маршрут. Посетили Новоиерусалимский
Дмитрий - настоящий мастер своего дела, обладает глубокими знаниями и любовью к истории и культуре! Очень здорово продуман маршрут. Посетили Новоиерусалимский
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Благодарим за отличную экскурсию!
Необыкновенной красоты храм!
Необыкновенной красоты храм!
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