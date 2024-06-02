Мне все очень понравилось. Сопровождающий гид много и интересно рассказывала по маршруту. Всё очень чётко организовано. Свободного времени было более чем достаточно, всё можно было и посмотреть дополнительно и свечки в храмах поставить, и перекусить. Спасибо за организацию всем и прежде всего гиду Гузель Сергеевой.