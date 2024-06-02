Мы приглашаем вас в древний Звенигород — один из красивейших городов Подмосковья. Вы посетите место духовной силы — Саввино-Сторожевский монастырь. А после отправитесь в Новоиерусалимский монастырь, где воссоздан комплекс святых мест Палестины.
Полюбуетесь архитектурой 14–17 веков, узнаете о жизни и подвигах святых и насладитесь умиротворяющими природными видами.
Полюбуетесь архитектурой 14–17 веков, узнаете о жизни и подвигах святых и насладитесь умиротворяющими природными видами.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:15
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Звенигород:
- Вы посетите древний Саввино-Сторожевский монастырь и музей «Царицыны палаты»
- На территории обители гид расскажет об эпохе, в которую жил преподобный Савва — покровитель Звенигорода, а также об основанном им монастыре и святынях, находящихся здесь
- В музее вы узнаете об истории убранства палат и жизни цариц династии Романовых
- В местной чайной при монастыре попробуете ароматный свежеиспечённый хлеб, пироги и булочки по старинным монастырским рецептам
Новый Иерусалим:
- Вы окунётесь в атмосферу Святой Земли, не покидая пределы нашей страны
- Побываете на выставке «Разсадник изразцового дела» в Солодовых палатах Новоиерусалимской обители
- Увидите найденные во время археологических раскопок основы печей и отреставрированные детали убранства
- Узнаете о жизни патриарха Никона, созданном им Новоиерусалимском монастыре, всех святынях, приделах и храмах комплекса
- Посетите Воскресенский монастырь, построенный по образцу Храма Гроба Господня в Иерусалиме
- Прогуляйтесь по Гефсиманскому саду и Гефсиманскому скиту
Тайминг маршрута
09:15 — сбор группы
09:30 — отправление
11:00–13:00 — посещение звенигородского музея и Саввино-Сторожевского монастыря
13:00 — выезд на обед. Тех, кто не купил обед, высаживаем у Новоиерусалимского монастыря, где есть трапезная.
14:00–14:50 — обед в кафе
15:00–16:30 — посещение Новоиерусалимского монастыря
16:30–17:30 — свободное время на территории монастыря
17:30 — отправление в Москву
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида и все входные билеты
- Дополнительно оплачивается обед (по желанию) — 590 руб. /чел.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 200 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Строгино»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 148 туристов
Здравствуйте! Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия былиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Игорь
2 июня 2024
Мы с женой открыли для себя новые города, из которых Новый Иерусалим - просто чудо.
л
людмила
26 мая 2024
Мне все очень понравилось. Сопровождающий гид много и интересно рассказывала по маршруту. Всё очень чётко организовано. Свободного времени было более чем достаточно, всё можно было и посмотреть дополнительно и свечки в храмах поставить, и перекусить. Спасибо за организацию всем и прежде всего гиду Гузель Сергеевой.
Валерия
11 мая 2024
Экскурсия интересная, необыкновенные места и храмы, информация подробная, интересно, с душой изложена гидами
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