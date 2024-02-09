Узнать о том, как жили и уживались москвичи в одном из старейших районов столицы
Ивановская горка — наглядная иллюстрация многоликости Москвы.
Она хранит разные истории: как в одном случае дружба рождала творческие союзы, а в другом — противостояние приводило к трагическим последствиям.
Вы прогуляетесь по старому району, узнаете о судьбах людей, полюбуетесь прекрасной архитектурой и даже загадаете желание у «Стены плача», не выезжая в Иерусалим.
Она хранит разные истории: как в одном случае дружба рождала творческие союзы, а в другом — противостояние приводило к трагическим последствиям.
Вы прогуляетесь по старому району, узнаете о судьбах людей, полюбуетесь прекрасной архитектурой и даже загадаете желание у «Стены плача», не выезжая в Иерусалим.
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Описание
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Последнее пристанище художника Левитана
- Дом, где отдыхал от всемирной славы и поклонников Чайковский
- Величественный готический собор, где можно услышать оригинальный орган 19 века
- Православный монастырь, больше похожий на итальянский собор эпохи Возрождения
- Палаты 17 века, где Пушкин изучал историю Пугачёвского бунта, чтобы написать «Капитанскую дочку»
- Секретный сад, откуда в 19 веке открывался один из лучших видов на Кремль, а в советское время снимался фильм «Усатый нянь»
Вы узнаете:
- Как Ивановский монастырь был одновременно и храмом, и тюрьмой
- Какое отношение имеют «Спящая красавица» и «Три богатыря» к лютеранскому собору
- Каким меньшинствам советская власть построила отдельное общежитие
- Почему старообрядцы обтирались одеколоном и отказывались от электричества, считая что оно от лукавого
- Как купол синагоги оскорбил чувства верующих
- Что в 70-х годах заменило еврейской молодёжи тиндер
Моя экскурсия живая и интерактивная. Она проходит в форме диалога, где каждый становится соавтором и эмоционально вовлекается в сюжет. Ведь экскурсия — это своего рода спектакль, и я за то, чтобы все участники были главными героями!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- метро Китай-город
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Меня зовут Елена. Влюбляю в Москву с первой экскурсии. Несколько фактов обо мне. Люблю восторженно рассказывать о Москве и считаю её лучшим городом на Земле, поэтому 2 года назад окончила школу гида «Москва глазами инженера», чтобы делиться своей любовью профессионально! Я родом из Башкирии. Но в отличии от жён декабристов, которые последовали за мужьями в Сибирь, я, как жена программиста, 9 лет назад переехала в Москву (ни разу об этом не пожалела). Я по жизни отличница (медаль в школе и красный диплом в универе), и это помогает мне очень тщательно готовить свои экскурсии (читаю много книг, хожу в библиотеки и посещаю галереи и музеи). Хоть я и отличница, но не зануда. Поэтому люблю проводить лёгкие, эмоциональные экскурсии, где царит непринуждённая обстановка и живое общение.
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