Экскурсия по Ивановской горке «Дружить нельзя ругаться»
Индивидуальная экскурсия в Москве

Узнать о том, как жили и уживались москвичи в одном из старейших районов столицы

Ивановская горка — наглядная иллюстрация многоликости Москвы.

Она хранит разные истории: как в одном случае дружба рождала творческие союзы, а в другом — противостояние приводило к трагическим последствиям.

Вы прогуляетесь по старому району, узнаете о судьбах людей, полюбуетесь прекрасной архитектурой и даже загадаете желание у «Стены плача», не выезжая в Иерусалим.
Экскурсия по Ивановской горке «Дружить нельзя ругаться»
Экскурсия по Ивановской горке «Дружить нельзя ругаться»
Экскурсия по Ивановской горке «Дружить нельзя ругаться»
Ближайшие даты:
9
фев
10
фев
11
фев
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фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Последнее пристанище художника Левитана
  • Дом, где отдыхал от всемирной славы и поклонников Чайковский
  • Величественный готический собор, где можно услышать оригинальный орган 19 века
  • Православный монастырь, больше похожий на итальянский собор эпохи Возрождения
  • Палаты 17 века, где Пушкин изучал историю Пугачёвского бунта, чтобы написать «Капитанскую дочку»
  • Секретный сад, откуда в 19 веке открывался один из лучших видов на Кремль, а в советское время снимался фильм «Усатый нянь»

Вы узнаете:

  • Как Ивановский монастырь был одновременно и храмом, и тюрьмой
  • Какое отношение имеют «Спящая красавица» и «Три богатыря» к лютеранскому собору
  • Каким меньшинствам советская власть построила отдельное общежитие
  • Почему старообрядцы обтирались одеколоном и отказывались от электричества, считая что оно от лукавого
  • Как купол синагоги оскорбил чувства верующих
  • Что в 70-х годах заменило еврейской молодёжи тиндер

Моя экскурсия живая и интерактивная. Она проходит в форме диалога, где каждый становится соавтором и эмоционально вовлекается в сюжет. Ведь экскурсия — это своего рода спектакль, и я за то, чтобы все участники были главными героями!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
метро Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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