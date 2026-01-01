Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Намоленные места, где даже воздухе напоен благодатью — таким перед вами предстанет Дивеево! Мы совершим путешествие в один из самых значительных центров русского православия — Дивеевский монастырь, и посетим Спасо-Преображенский собор, где хранятся мощи святого преподобного Серафима Саровского.

Дмитрий Ваш гид в Москве Задать вопрос Индивидуальный тур 50 000 ₽ за тур Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 2 дня 1-3 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты:

Описание тура Путешествие в с. Дивеево+священные камни Отправляемся в увлекательный 2х дневный автотур по святым русским местам! 🔵 Дивеево: Крупнейший современный центр православия на древней вотчине татарского князя 🔵 Святая канавка. Самая известная и необычная святыня Дивеевского монастыря появилась в XIX веке благодаря видениям Серафима Саровского. Богородица, обойдя обитель кругом, велела окружить ее канавкой и рвом, чтобы препятствовать проникновению Антихриста. 🔵 Свято - Троицкий собор (XIX в.) Считается, что главный собор монастырского комплекса также построен на месте, указанном самой Богородицей. В соборе хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, причисленного к лику святых. 🔵 Спасо - Преображенский собор (XX в.) Здесь хранятся мощи преподобной 19тилетней Марфы и блаженной Параскевы, предсказавшей гибель царской династии. 🔵 Благовещенский собор (XXI в.) В монастыре бережно хранятся и чтутся мощи преподобных Александры, Марфы и Елены, блаженных Пелагии, Параскевы и Марии, а так же преподобноисповедницы Матроны. 🔵 Святые камни По преданию, положенные Серафимом Саровским на землю, небольшие камни «выросли» в огромные валуны и, как и предсказывал преподобный, начали исцелять всех страждущих. Достоверно известно, что сам преподобный принимал, водрузившись на валун, тысячедневный подвиг молитвы. До сих пор, следуя примеру Серафима, верующие со всей России молятся, ложась ничком на валуны.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату