Выходные в Муроме и Дивеевской обители: чудотворные места и прогулки по старинному городку

Поклониться мощам Петра и Февронии и взять горсть земли из Канавки Богородицы
Отправляемся в Муром, на родину богатыря Ильи Муромца.

Вы заглянете в дом купца Зворыкина, побываете в Благовещенской и Спасо-Преображенской обители и посетите Свято-Троицкий женский монастырь, где покоятся мощи святых Петра и
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Февронии. Следующий день проведём в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре.

Посетим чудотворные места: источники Казанской Божьей Матери, великомученика Пантелеимона Целителя и Серафима Саровского. Желающие смогут совершить омовение.

Вечернее и утреннее время мы специально освободили, чтобы вы смогли посетить службы или самостоятельно прогуляться к источникам.

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Выходные в Муроме и Дивеевской обители: чудотворные места и прогулки по старинному городку
Выходные в Муроме и Дивеевской обители: чудотворные места и прогулки по старинному городку
Выходные в Муроме и Дивеевской обители: чудотворные места и прогулки по старинному городку
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Важно: для этого тура понадобится дополнительная предоплата, помимо комиссии сайта: 15 % по ссылке, которую вам вышлет организатор. Также не позднее, чем за месяц до заезда, мы отправим вам ссылку на 100 % предоплату.

Проживание. Будем жить в отеле «Светочъ» или «Пилигрим», 2-местное размещение.

*Фото отелей взято с сайтов svetoch-hotel.ru и hotel-piligrim-diveevo.nochi.com

Питание. Включены завтрак и 2 обеда. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Туристические автобусы King Long, Youtong, Zhong Tong и других (для групп до 45 человек) и микроавтобусы Mercedes Benz Sprinter, Foxbus, Неман (для групп до 17 человек).

Кресла в автобусе регулируется: вы можете откинуть спинку или отодвинуться от соседа. Есть подлокотник и ремень безопасности. В салоне есть система кондиционирования, а над каждым сидением – индивидуальный воздуховод. Очень хорошая шумоизоляция. Есть динамик, через который вы будете слышать рассказ гида. Стёкла затонированы, поэтому солнце не будет вас беспокоить, но вы можете воспользоваться шторкой и прикрыть окно. Есть аудио- и видеосистемы, с помощью которых можно посмотреть фильм и послушать музыку.

Дети. Возможно участие с детьми старше 4 лет.

Программа тура по дням

1 день

История Мурома и посещение древних обителей

Ранним утром выезжаем из Москвы в Муром. Добравшись до города, отправимся на обзорную экскурсию. Вы услышите историю об Илье Муромце, рассмотрите водонапорную башню и колоритные торговые ряды. Заглянете в дом купца Зворыкина, где представлена экспозиция местного художественного музея. А ещё желающие смогут отведать знаменитый муромский калач.

После обеда посетим Свято-Троицкий женский монастырь, где покоятся мощи святых Петра и Февронии. Побываем в Благовещенской и Спасо-Преображенской обители. Затем прогуляемся по Окскому парку, откуда с видовой площадки насладимся панорамой старинного города, раскинувшегося вдоль реки.

К вечеру — переезд в Дивеево и размещение в отеле, расположенном у Серафимо-Дивеевского монастыря. Вечернее и утреннее время свободно для посещения служб и источников.

История Мурома и посещение древних обителейИстория Мурома и посещение древних обителейИстория Мурома и посещение древних обителейИстория Мурома и посещение древних обителейИстория Мурома и посещение древних обителейИстория Мурома и посещение древних обителейИстория Мурома и посещение древних обителейИстория Мурома и посещение древних обителейИстория Мурома и посещение древних обителейИстория Мурома и посещение древних обителейИстория Мурома и посещение древних обителейИстория Мурома и посещение древних обителейИстория Мурома и посещение древних обителейИстория Мурома и посещение древних обителейИстория Мурома и посещение древних обителейИстория Мурома и посещение древних обителейИстория Мурома и посещение древних обителейИстория Мурома и посещение древних обителейИстория Мурома и посещение древних обителей
2 день

Дивеевская обитель

После завтрака — обзорная экскурсия по селу Дивеево. Мы заедем в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь и возьмём горсть земли из Канавки Богородицы, по которой, согласно верованиям, прошла Пресвятая Мать.

Также вы посетите места, известные исцеляющими свойствами: источники Казанской Божьей Матери, святого Пантелеимона Целителя, Серафима Саровского. Паломники из многих уголков страны совершают здесь омовение с верой в чудо. А ещё осмотрим икону «Умиление».

После обеда, наполненные духом этого светлого места, возвращаемся в Москву.

Дивеевская обительДивеевская обительДивеевская обительДивеевская обительДивеевская обитель

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет10 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание
  • Транспортное обслуживание
  • Проезд по платной дороге в обе стороны
  • Услуги гида
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками для хорошей слышимости экскурсовода
Что не входит в цену
  • Ужин - 600 руб. с человека
  • Доплата за 1-местное проживание в отеле - 13 900 руб
  • Возможно проживание в отеле «Дивеевская слобода» 4*, в этом случае стоимость тура за человека составит 10 900 руб. и 16 900 руб. за 1-местный номер
  • Этот тур мы можем организовать специально для вас с учётом пожеланий по программе, времени и месту отправления
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Шоссе Энтузиастов», раннее утро
Завершение: Москва, станция метро «Шоссе Энтузиастов», вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Москвы

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