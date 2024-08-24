Важно: для этого тура понадобится дополнительная предоплата, помимо комиссии сайта: 15 % по ссылке, которую вам вышлет организатор. Также не позднее, чем за месяц до заезда, мы отправим вам ссылку на 100 % предоплату.

Проживание. Будем жить в отеле «Светочъ» или «Пилигрим», 2-местное размещение.

*Фото отелей взято с сайтов svetoch-hotel.ru и hotel-piligrim-diveevo.nochi.com

Питание. Включены завтрак и 2 обеда. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Туристические автобусы King Long, Youtong, Zhong Tong и других (для групп до 45 человек) и микроавтобусы Mercedes Benz Sprinter, Foxbus, Неман (для групп до 17 человек).

Кресла в автобусе регулируется: вы можете откинуть спинку или отодвинуться от соседа. Есть подлокотник и ремень безопасности. В салоне есть система кондиционирования, а над каждым сидением – индивидуальный воздуховод. Очень хорошая шумоизоляция. Есть динамик, через который вы будете слышать рассказ гида. Стёкла затонированы, поэтому солнце не будет вас беспокоить, но вы можете воспользоваться шторкой и прикрыть окно. Есть аудио- и видеосистемы, с помощью которых можно посмотреть фильм и послушать музыку.

Дети. Возможно участие с детьми старше 4 лет.