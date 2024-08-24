Вы заглянете в дом купца Зворыкина, побываете в Благовещенской и Спасо-Преображенской обители и посетите Свято-Троицкий женский монастырь, где покоятся мощи святых Петра и
Описание тура
Организационные детали
Важно: для этого тура понадобится дополнительная предоплата, помимо комиссии сайта: 15 % по ссылке, которую вам вышлет организатор. Также не позднее, чем за месяц до заезда, мы отправим вам ссылку на 100 % предоплату.
Проживание. Будем жить в отеле «Светочъ» или «Пилигрим», 2-местное размещение.
*Фото отелей взято с сайтов svetoch-hotel.ru и hotel-piligrim-diveevo.nochi.com
Питание. Включены завтрак и 2 обеда. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Туристические автобусы King Long, Youtong, Zhong Tong и других (для групп до 45 человек) и микроавтобусы Mercedes Benz Sprinter, Foxbus, Неман (для групп до 17 человек).
Кресла в автобусе регулируется: вы можете откинуть спинку или отодвинуться от соседа. Есть подлокотник и ремень безопасности. В салоне есть система кондиционирования, а над каждым сидением – индивидуальный воздуховод. Очень хорошая шумоизоляция. Есть динамик, через который вы будете слышать рассказ гида. Стёкла затонированы, поэтому солнце не будет вас беспокоить, но вы можете воспользоваться шторкой и прикрыть окно. Есть аудио- и видеосистемы, с помощью которых можно посмотреть фильм и послушать музыку.
Дети. Возможно участие с детьми старше 4 лет.
Программа тура по дням
История Мурома и посещение древних обителей
Ранним утром выезжаем из Москвы в Муром. Добравшись до города, отправимся на обзорную экскурсию. Вы услышите историю об Илье Муромце, рассмотрите водонапорную башню и колоритные торговые ряды. Заглянете в дом купца Зворыкина, где представлена экспозиция местного художественного музея. А ещё желающие смогут отведать знаменитый муромский калач.
После обеда посетим Свято-Троицкий женский монастырь, где покоятся мощи святых Петра и Февронии. Побываем в Благовещенской и Спасо-Преображенской обители. Затем прогуляемся по Окскому парку, откуда с видовой площадки насладимся панорамой старинного города, раскинувшегося вдоль реки.
К вечеру — переезд в Дивеево и размещение в отеле, расположенном у Серафимо-Дивеевского монастыря. Вечернее и утреннее время свободно для посещения служб и источников.
Дивеевская обитель
После завтрака — обзорная экскурсия по селу Дивеево. Мы заедем в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь и возьмём горсть земли из Канавки Богородицы, по которой, согласно верованиям, прошла Пресвятая Мать.
Также вы посетите места, известные исцеляющими свойствами: источники Казанской Божьей Матери, святого Пантелеимона Целителя, Серафима Саровского. Паломники из многих уголков страны совершают здесь омовение с верой в чудо. А ещё осмотрим икону «Умиление».
После обеда, наполненные духом этого светлого места, возвращаемся в Москву.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|10 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание
- Транспортное обслуживание
- Проезд по платной дороге в обе стороны
- Услуги гида
- Экскурсионная программа
- Входные билеты на объекты по программе
- Использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками для хорошей слышимости экскурсовода
Что не входит в цену
- Ужин - 600 руб. с человека
- Доплата за 1-местное проживание в отеле - 13 900 руб
- Возможно проживание в отеле «Дивеевская слобода» 4*, в этом случае стоимость тура за человека составит 10 900 руб. и 16 900 руб. за 1-местный номер
- Этот тур мы можем организовать специально для вас с учётом пожеланий по программе, времени и месту отправления