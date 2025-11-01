Путешествие в Дивное Дивеево
Начало: Москва
«Земная красота и небесная благодать встречают Вас в Дивеево»
Завтра в 08:30
42 500 ₽ за человека
Выходные в Муроме и Дивеевской обители: чудотворные места и прогулки по старинному городку
Поклониться мощам Петра и Февронии и взять горсть земли из Канавки Богородицы
Начало: Москва, станция метро «Шоссе Энтузиастов», 7:15
«К вечеру — переезд в Дивеево и размещение в отеле, расположенном у Серафимо-Дивеевского монастыря»
2 ноя в 07:15
15 ноя в 07:15
12 700 ₽ за человека
Арзамас, Константиново, Дивеево: русские пейзажи с шармом прованса и святыни
Прогуляться по лавандовой плантации и посетить Серафимо-Дивеевский монастырь
Начало: Москва, станция метро «Шоссе Энтузиастов», 7:00
18 июл в 07:00
19 800 ₽ за человека
