Туры в монастыри, церкви и храмы Москвы

Найдено 3 тура в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Москве, цены от 15 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
Посетить усадьбы Островского и Левитана, осмотреть старинные церкви и насладиться русской кухней
Начало: Москва, станция метро «Новогиреево», выход № 1, 07...
«Пройдёмся по Волжскому бульвару, историческому центру города, посетим Троицко-Успенский собор, заложенный в 18-м веке»
15 июня в 07:15
22 июня в 07:15
15 900 за человека
Почувствовать себя купцом, боярином и князем: монастыри, царские палаты, русская кухня
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Почувствовать себя купцом, боярином и князем: монастыри, царские палаты, русская кухня
Отведать монастырские блюда и спуститься в подземелья Троице-Сергиевой лавры
Начало: Москва, Ленинградский вокзал, 9:15
«По крепостным валам доберёмся до Красной площади и полюбуемся Спасо-Преображенским собором»
10 июня в 09:00
24 июня в 09:00
28 100 за человека
Тишь да благодать: тур по монастырям и уютным городкам Золотого кольца
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Тишь да благодать: тур по монастырям и уютным городкам Золотого кольца
Побывать в Плёсе, узнать, какие тайны скрывают монастырские стены, и отдохнуть от городской суеты
Начало: Ростов Великий, ж. - д. вокзал, 10:15
«Мы полюбуемся домами плёсского купечества, поднимемся на гору Свободы и осмотрим Успенский собор»
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
20 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    29 августа 2023
    Из Москвы в Муром с гидом-психологом (2 дня)
    Замечательная поездка. Огромная благодарность Габриэлю. Он не только прекрасный гид, а еще и во всех отношениях уникальный человек, которые в нашей жизни встречаются редко. С нетерпением жду следующих совместных путешествий.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Самые популярные туры этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
  2. Почувствовать себя купцом, боярином и князем: монастыри, царские палаты, русская кухня
  3. Тишь да благодать: тур по монастырям и уютным городкам Золотого кольца
Какие места ещё посмотреть в Москве
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Третьяковская галерея
  2. Суздальский кремль
  3. Воробьевы Горы
  4. Москва-Сити
  5. Кремль
  6. Ипатьевский монастырь
  7. Ростовский кремль
Сколько стоит тур в Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 тура от 15 900 до 28 100.
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