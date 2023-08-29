Е Елена

Из Москвы в Муром с гидом-психологом (2 дня)

Замечательная поездка. Огромная благодарность Габриэлю. Он не только прекрасный гид, а еще и во всех отношениях уникальный человек, которые в нашей жизни встречаются редко. С нетерпением жду следующих совместных путешествий.