1 чел.
По популярности
Авторский тур
2 дня
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
Посетить усадьбы Островского и Левитана, осмотреть старинные церкви и насладиться русской кухней
Начало: Москва, станция метро «Новогиреево», выход № 1, 07...
«Пройдёмся по Волжскому бульвару, историческому центру города, посетим Троицко-Успенский собор, заложенный в 18-м веке»
15 июня в 07:15
22 июня в 07:15
15 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Почувствовать себя купцом, боярином и князем: монастыри, царские палаты, русская кухня
Отведать монастырские блюда и спуститься в подземелья Троице-Сергиевой лавры
Начало: Москва, Ленинградский вокзал, 9:15
«По крепостным валам доберёмся до Красной площади и полюбуемся Спасо-Преображенским собором»
10 июня в 09:00
24 июня в 09:00
28 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тишь да благодать: тур по монастырям и уютным городкам Золотого кольца
Побывать в Плёсе, узнать, какие тайны скрывают монастырские стены, и отдохнуть от городской суеты
Начало: Ростов Великий, ж. - д. вокзал, 10:15
«Мы полюбуемся домами плёсского купечества, поднимемся на гору Свободы и осмотрим Успенский собор»
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
20 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена29 августа 2023Из Москвы в Муром с гидом-психологом (2 дня)Замечательная поездка. Огромная благодарность Габриэлю. Он не только прекрасный гид, а еще и во всех отношениях уникальный человек, которые в нашей жизни встречаются редко. С нетерпением жду следующих совместных путешествий.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Монастыри, церкви, храмы»
Самые популярные туры этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 тура от 15 900 до 28 100.
Забронируйте тур в Москве на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», цены от 15900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август