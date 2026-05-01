Описание тураПриглашаем вас посетить святую Дивеевскую землю! Мы побываем в древнем Муроме, на родине покровителей семьи и брака Петра и Февронии. Узнаем историю их невероятной любви и поклонимся мощам святых в Троицком монастыре. На ночь остановимся в уютном отеле рядом со святыми источниками в Дивеево. Посетим Серафимо-Дивеевский женский монастырь, четвертый Удел Божией Матери на земле! Батюшка Серафим завещал обязательно ночевать в Дивеево и мы последуем его завету. Провести ночь в Дивеево - это уникальная возможность получить незримое благословение Пресвятой Богородицы, Заступница каждую ночь посещает Свой четвертый Удел на Земле - Серафимо-Дивеевскую обитель и во сне придет к каждому из нас! Мы бережем ваше время, и поэтому с максимальным комфортом проедем по платной скоростной магистрали М-12 в обе стороны.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Муром:
- Московская улица
- Дом купца Зворыкина
- Троицкий женский монастырь (где находятся мощи Св. Петра и Февронии)
- Благовещенский мужской монастырь
- Спасо-Преображенский монастырь Иулиании Лазаревской
- Окский парк с памятником богатырю Илье Муромцу и видовой площадкой
- Дивеево:
- Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь
- Канавка Богородицы
- Дивеевские святые источники
Место начала и завершения?
СТ.М. Шоссе Энтузиастов
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
