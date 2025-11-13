4 день

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века» с экскурсией в Исаакиевский собор. Переезд в Москву

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы или Московского вокзала.

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века» с посещением смотровой площадки «Лахта-центра» и экскурсией в Исаакиевский собор.

Встреча с гидом у ст. метро «Беговая».

Отправление на экскурсию в 11:00.

Петербург – это не история, застывшая в камне, а это город, который растет и развивается. Он восхищает не только дворцами, соборами и памятниками – шедеврами прошлых веков, созданными из мрамора и золота, но и суперсовременными кварталами из стекла и металла.

И сегодня нам предстоит в этом убедиться – ведь мы познакомимся с бессмертным творением 19 века и небоскребом 21 века.

Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов этой экскурсии. Ваше приключение начнется на головокружительной высоте: Вы покорите смотровую площадку «Лахта-центра» – самого высокого небоскреба не только России, но и всей Европы!

С 83-го этажа перед Вами раскинется умопомрачительная панорама Петербурга и Финского залива. Город – как на ладони! А в ясную погоду Вы сможете увидеть даже его живописные пригороды.

Спустившись в петербургское метро – самое глубокое в мире, мы вернемся в центр города, где продолжится наша увлекательная пешеходная экскурсия.

Мы пройдем по Невскому проспекту, полюбуемся всемирно известными достопримечательностями и великолепной архитектурой главной улицы «северной столицы».

Экскурсия продолжится у самого узнаваемого памятника нашего города – «Медного всадника». Этот символ Петербурга, воздвигнутый в честь великого Петра I, расскажет Вам о победах и славе российской империи.

Далее Вас ждет величественный Исаакиевский собор – самый высокий и самый большой собор города! Представьте себе: он способен принять около 14 000 человек сразу. Этот шедевр архитектуры, созданный в далеком 1858 году, поразит Вас своим великолепием.

Продолжительность экскурсии 4 часа.

Транспорт не предоставляется.

Ночной переезд из Санкт-Петербурга в Москву. Размещение в вагоне класса купе(входит в стоимость тура).

