В этом туре мы предлагаем вам самим определиться, Петербург или Москва вам нравится больше, какой город ближе по духу и характеру, куда еще раз
Программа тура по дням
Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» с экскурсией по Петропавловской крепости
Самостоятельный заезд в отель г. Санкт-Петербурга.
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.
До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.
Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» с экскурсией по Петропавловской крепости.
Встреча с гидом в центре города у м. «Горьковская».
Отправление на экскурсию в 14:00.
Мы пройдем с Вами по Петроградской стороне – старейшему историческому району города, где возник Санкт-Петербург, где поселились первые его жители, где сохранился целый ряд старейших каменных зданий – молчаливых свидетелей первых десятилетий истории города.
Экскурсия в Петропавловскую крепость знакомит с фортификационным сооружением России XVIII века, с историей зарождения города в устье реки Невы, с крепостью-тюрьмой и одновременно с уникальным памятником архитектуры города – собором святых апостолов Петра и Павла, позолоченный шпиль которого возвышается над городом.
Продолжительность экскурсии 3-3,5 часа.
Транспорт не предоставляется.
Автобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по Эрмитажу
Завтрак в гостинице.
Автобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по Эрмитажу.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».
Отправление на экскурсию в 12:20.
Обзорная экскурсия «Портрет Великого города» познакомит Вас с лучшими архитектурными ансамблями Северной столицы и самыми известными памятниками монументальной скульптуры, с удивительными панорамами невских берегов и полными очарования набережными малых рек.
Вы увидите, что составило славу Петербурга, ставшего одним из шести самых красивых городов Европы.
Экскурсия в Эрмитаж — своеобразный храм красоты, истории и культуры познакомит Вас с шедеврами Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело и других величайших мастеров.
Продолжительность экскурсии 3 часа.
Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.
Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу
Завтрак в гостинице.
Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».
Отправление на экскурсию в 11:30.
Екатерининский дворец – официальная летняя резиденция трех российских императоров, шедевр русского барокко, свидетель исторических решений и событий, дворцовых заговоров и интриг, многочисленных романов русских императриц…
Пройдя по Золотой анфиладе, распахнутые двери которой открывают Вам весь дворец как на ладони, посетив украшенный зеркалами и золоченой резьбой Большой Тронный зал площадью около 1000 квадратных метров, где проводились царские балы и торжественные приемы – можно перенестись на несколько столетий назад и представить, как жила императрица Екатерина II.
Конечно, во время экскурсии Вы увидите и «жемчужину» дворца – знаменитую Янтарную комнату, узнаете историю и тайны ее создания, исчезновения и воссоздания.
После экскурсии по дворцу Вас ждет небольшая прогулка экскурсия по одному из самых элегантных дворцовых парков Петербурга, который так же великолепен, как и сам дворец.
Продолжительность экскурсии 5,5-6 часов.
Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.
Пешеходная экскурсия «Два острова, три века» с экскурсией в Исаакиевский собор. Переезд в Москву
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы или Московского вокзала.
Пешеходная экскурсия «Два острова, три века» с посещением смотровой площадки «Лахта-центра» и экскурсией в Исаакиевский собор.
Встреча с гидом у ст. метро «Беговая».
Отправление на экскурсию в 11:00.
Петербург – это не история, застывшая в камне, а это город, который растет и развивается. Он восхищает не только дворцами, соборами и памятниками – шедеврами прошлых веков, созданными из мрамора и золота, но и суперсовременными кварталами из стекла и металла.
И сегодня нам предстоит в этом убедиться – ведь мы познакомимся с бессмертным творением 19 века и небоскребом 21 века.
Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов этой экскурсии. Ваше приключение начнется на головокружительной высоте: Вы покорите смотровую площадку «Лахта-центра» – самого высокого небоскреба не только России, но и всей Европы!
С 83-го этажа перед Вами раскинется умопомрачительная панорама Петербурга и Финского залива. Город – как на ладони! А в ясную погоду Вы сможете увидеть даже его живописные пригороды.
Спустившись в петербургское метро – самое глубокое в мире, мы вернемся в центр города, где продолжится наша увлекательная пешеходная экскурсия.
Мы пройдем по Невскому проспекту, полюбуемся всемирно известными достопримечательностями и великолепной архитектурой главной улицы «северной столицы».
Экскурсия продолжится у самого узнаваемого памятника нашего города – «Медного всадника». Этот символ Петербурга, воздвигнутый в честь великого Петра I, расскажет Вам о победах и славе российской империи.
Далее Вас ждет величественный Исаакиевский собор – самый высокий и самый большой собор города! Представьте себе: он способен принять около 14 000 человек сразу. Этот шедевр архитектуры, созданный в далеком 1858 году, поразит Вас своим великолепием.
Продолжительность экскурсии 4 часа.
Транспорт не предоставляется.
Ночной переезд из Санкт-Петербурга в Москву. Размещение в вагоне класса купе(входит в стоимость тура).
Обзорная экскурсия по Москве на двухэтажном автобусе «Hop on - Hop off» и катание на канатной дороге
Самостоятельный заезд в отель г. Москвы.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
До 14:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.
Завтрак в гостинице.
Обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе «Hop on – Hop off» и катание на канатной дороге. Обзорная экскурсия «Покажите мне Москву, москвичи» надвухэтажном автобусе Hop-On Hop-Off – идеальный способ для знакомства с городом на своих условиях.
Билет действителен сутки, Вы ни от кого не зависите и сможете «выскочить» из автобуса на любой понравившейся остановке, а вдоволь нагулявшись, сесть в следующий автобус и продолжить свое путешествие.
И, чтобы Вы ничего не пропустили, экскурсия в формате аудиогида расскажет о достопримечательностях Москвы самым захватывающим образом. Для маленьких путешественников есть совершенно особенная, детская версия аудиогида, полная удивительных историй и невероятных фактов!
На остановке «Воробьевы горы» мы предлагаем Вам прокатиться на канатной дороге. Этот фуникулер обожают не только туристы, но и местные жители.
Из кабинок можно полюбоваться живописной набережной, небоскребами «Москва-Сити», зданием Московского государственного университета имени Ломоносова и другими знаковыми местами.
Часть пути проходит над природным заказником. Проделав полный круг, запрыгивайте в автобус обратно и снова в путь. Путешествие по столице продолжается.
Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.
Пешеходная экскурсия «Ах, Арбат, мой Арбат…» с экскурсией по Кремлю, Соборной площади и посещением одного из соборов
Завтрак в гостинице.
Пешеходная экскурсия «Ах, Арбат, мой Арбат…» с экскурсией по Кремлю, Соборной площади и посещением одного из соборов.
Встреча с гидом у ст. метро «Смоленская» (Арбатско-Покровская линия).
Отправление на экскурсию в 11:00.
Арбат — одна из старейших улиц Москвы, давно ставшая главной туристической артерией Москвы.
Красивый московский променад привлекает своей историей, а также легендами, живописными фасадами доходных домов, оригинальным уличным дизайном, модными кафе, необычными аттракционами и прочими достопримечательностями.
Арбат славится особой атмосферой, поэтому он как магнит притягивает туристов. Здесь играют для публики уличные музыканты.
Художники рисуют шаржи на прохожих, продавцы торгуют традиционными русскими сувенирами, а художественные мастерские – картинами с видами Москвы.
Закончится наша пешеходная прогулка экскурсией по Московскому кремлю – духовному и политическому центру России, живому воплощению многовековой истории государства.
На территории этого древнего архитектурного комплекса расположены удивительные памятники и артефакты, относящиеся к разным эпохам.
В 1990 году архитектурный ансамбль Красной площади и Кремля признали объектом всемирного наследия Юнеско.
Вы познакомитесь с самой древней площадью Москвы – Соборной площадью, самым крупнокалиберным орудием в мире – Царь-пушкой, самым большим колоколом в России – Царь-колоколом.
Продолжительность экскурсии 3-3,5 часа.
Транспорт не предоставляется.
Пешеходная экскурсия «Москва купеческая» с экскурсией по Третьяковской галерее. Завершение тура
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Пешеходная экскурсия «Москва купеческая» с экскурсией по Третьяковской галерее (аудиогид).
Встреча с гидом у ст. метро «Третьяковская» (Калужско-Рижская или Калининская линия).
Отправление на экскурсию в 11:00.
Замоскворечье – совершенно особый мир: место, посреди суетливой столицы, где сохранился свой уклад жизни – деревенский, неспешный, патриархальный.
Именно здесь особо ощущается разница между Санкт-Петербургом и Москвой: в Петербурге – деньги, карьера, страсти, а дореволюционная Москва – город купцов и отставных чиновников.
Купеческие сыновья и дочери учились за границей, изучали иностранные языки, строили больницы для бедных и публичные библиотеки, знали толк в искусстве и собирали обширные коллекции.
Многие собрания впоследствии легли в основу музеев. Именно поэтому мы приглашаем Вас в Третьяковскую галерею.
Здесь хранится одно из крупнейших в мире собраний русского искусства: более 180 тысяч экспонатов начиная с XI века.
Продолжительность экскурсии 3-3,5 часа.
Транспорт не предоставляется.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Санкт-Петербурге и Москве.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Отели
|Период
|На 1 чел. в 2-мест. номере
|Доп. место
|1-мест. номер
|Скидка на реб. до 13 лет
|г. Санкт-Петербург DOMINA Пулково 4* Апартаменты Стандарт; г. Москва Аэростар 4*, Комфорт
Завтрак шведский стол.
|26.04-11.05
|72050
|64250
|87845
|2500
|12.05-01.06
|74175
|64875
|91995
|2500
|02.06-05.07
|76095
|65445
|95735
|2500
|06.07-28.08
|74175
|64875
|91995
|2500
|29.08-12.10
|72050
|64250
|87845
|2500
Доп. сутки, цена за номер в г. Санкт-Петербург DOMINA Пулково 4* Апартаменты Стандарт,
Завтрак шведский стол
|26.04-11.05
|12.05-01.06
|02.06-05.07
|06.07-28.08
|29.08-12.10
|1-местный номер
|7290
|8640
|9855
|8640
|7290
|2-местный номер
|8370
|9720
|10935
|9720
|8370
|2-местный номер +доп. место
|10395
|11745
|12960
|11745
|10395
|Доп. сутки, цена за номер в г. Москва Аэростар 4*, Комфорт, завтрак шведский стол
|26.04.-12.10.
|1-местный номер
|7695
|2-местный номер
|8910
|2-местный номер +доп. место
|11340
|ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ
|Период
|Стоимость на 1 человека
|Скидка на ребенка до 13 лет
|26.04-12.10
|45600
|2500
Варианты проживания
Поезд Санкт-Петербург - Москва
ЖД переезд Санкт-Петербург – Москва (тип вагона – «купе»).
Отель DOMINA Пулково, Санкт-Петербург
Отель «DOMINA Пулково» расположен в Московском районе Санкт-Петербурга, на Пулковском шоссе.
Представлено прекрасное сочетание гостиницы уровня 5 звезд на 253 номера и четырехзвездочного апарт-отеля на 479 категорий. Предоставлены номера Классик, Премиум, Полулюкс, Делюкс, Люкс. Все они оснащены бесплатным WI-FI, ЖК-телевизором и сейфом для хранения вещей. Присутствует санузел с душем или ванной.
В качестве питания предложен ресторан или Room service.
Удобное расположение вблизи аэропорта — 4,9 км, в пешей доступности станции метро. Недалеко - Пулковский парк, сквер Раисы Штрейс, цирк. На территории есть множество развлечений, например, отличный спа-комплекс с бассейном и тренажерный зал. Расстояние до Балтийского железнодорожного вокзала — 8,6 км.
Гостиница Аэростар Москва
Гостиница «Аэростар» располагается на Ленинградском проспекте Москвы, рядом со станциями метро «Динамо» и «Петровский парк». Здесь одинаково комфортно себя будут чувствовать как транзитные, так и деловые путешественники.
Номерной фонд оформлен в классическом стиле, в котором использованы пастельные тона. Из удобств предложена вся необходимая техника, а также мягкая и корпусная мебель.
В дизайне ресторанов и баров отеля преобладают бордовые оттенки. В определенные часы ежедневно сервируется завтрак по системе «Шведский стол».
Для деловых туристов предлагается большой спектр услуг по проведению корпоративных мероприятий разной направленности — от аренды зала до креативного оформления помещения. Арендуя переговорную комнату, гости получат также услуги менеджера, который сможет помочь им в любом вопросе.
Живописный Петровский парк располагается в 5 минутах ходьбы от гостиницы «Аэростар». Станция метро «Динамо» - в 7.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице г. Санкт-Петербург (3 ночи) и г. Москва (2 ночи), если выбран тариф с проживанием
- Билеты на ночной поезд СПБ-Москва в вагоне класса купе
- Питание, указанное в программе: 6 завтраков в ресторане гостиницы
- Экскурсионная программа и транспорт в объеме согласно программе тура
- Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
- Транспортная карта "Подорожник" в Санкт-Петербурге и транспортная карта "Тройка" в Москве на все экскурсионные дни, за исключением дней с дополнительными экскурсиями
Что не входит в цену
- Проезд до Санкт-Петербурга и обратно из Москвы
- Индивидуальный трансфер
- Питание, не указанное в программе тура: завтраки (если выбран тариф без проживания), обеды и ужины
- Проживание, если выбран тариф без проживания
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
Время начала экскурсий в программе – предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.
Место старта и окончания экскурсия – центр города, в соответствии с программой.
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
В период с 18.06-21.06.25 (проведением в городе Международного Экономического форума), а также на период проведения праздника «Алые паруса» (даты праздника уточняются), возможно изменение стоимости тура. Стоимость уточняется менеджером при подтверждении тура.