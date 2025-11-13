Мои заказы

Летнее путешествие из Петербурга в Москву

Два города, две истории, соперники или соратники.

В этом туре мы предлагаем вам самим определиться, Петербург или Москва вам нравится больше, какой город ближе по духу и характеру, куда еще раз
захочется вернуться.

Окунетесь в богатую историю и культуру двух столиц, увидите самые известные достопримечательности и насладитесь неповторимой атмосферой каждой из них.

В Санкт-Петербурге вас ждут Эрмитаж, Исаакиевский собор, Царское Село и нескончаемая красота дворцовых ансамблей. В Москве вы прогуляетесь по Арбату, посетите Московский кремль и Третьяковскую галерею.

Ближайшие даты:
27
апр4
мая11
мая18
мая25
мая1
июн8
июн

Программа тура по дням

1 день

Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» с экскурсией по Петропавловской крепости

Самостоятельный заезд в отель г. Санкт-Петербурга.

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.

Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» с экскурсией по Петропавловской крепости.

Встреча с гидом в центре города у м. «Горьковская».

Отправление на экскурсию в 14:00.

Мы пройдем с Вами по Петроградской стороне – старейшему историческому району города, где возник Санкт-Петербург, где поселились первые его жители, где сохранился целый ряд старейших каменных зданий – молчаливых свидетелей первых десятилетий истории города.

Экскурсия в Петропавловскую крепость знакомит с фортификационным сооружением России XVIII века, с историей зарождения города в устье реки Невы, с крепостью-тюрьмой и одновременно с уникальным памятником архитектуры города – собором святых апостолов Петра и Павла, позолоченный шпиль которого возвышается над городом.

Продолжительность экскурсии 3-3,5 часа.

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» с экскурсией по Петропавловской крепости
2 день

Автобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по Эрмитажу

Завтрак в гостинице.

Автобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по Эрмитажу.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Отправление на экскурсию в 12:20.

Обзорная экскурсия «Портрет Великого города» познакомит Вас с лучшими архитектурными ансамблями Северной столицы и самыми известными памятниками монументальной скульптуры, с удивительными панорамами невских берегов и полными очарования набережными малых рек.

Вы увидите, что составило славу Петербурга, ставшего одним из шести самых красивых городов Европы.

Экскурсия в Эрмитаж — своеобразный храм красоты, истории и культуры познакомит Вас с шедеврами Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело и других величайших мастеров.

Продолжительность экскурсии 3 часа.

Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.

Автобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по Эрмитажу
3 день

Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу

Завтрак в гостинице.

Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Отправление на экскурсию в 11:30.

Екатерининский дворец – официальная летняя резиденция трех российских императоров, шедевр русского барокко, свидетель исторических решений и событий, дворцовых заговоров и интриг, многочисленных романов русских императриц…

Пройдя по Золотой анфиладе, распахнутые двери которой открывают Вам весь дворец как на ладони, посетив украшенный зеркалами и золоченой резьбой Большой Тронный зал площадью около 1000 квадратных метров, где проводились царские балы и торжественные приемы – можно перенестись на несколько столетий назад и представить, как жила императрица Екатерина II.

Конечно, во время экскурсии Вы увидите и «жемчужину» дворца – знаменитую Янтарную комнату, узнаете историю и тайны ее создания, исчезновения и воссоздания.

После экскурсии по дворцу Вас ждет небольшая прогулка экскурсия по одному из самых элегантных дворцовых парков Петербурга, который так же великолепен, как и сам дворец.

Продолжительность экскурсии 5,5-6 часов.

Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.

Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу
4 день

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века» с экскурсией в Исаакиевский собор. Переезд в Москву

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы или Московского вокзала.

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века» с посещением смотровой площадки «Лахта-центра» и экскурсией в Исаакиевский собор.

Встреча с гидом у ст. метро «Беговая».

Отправление на экскурсию в 11:00.

Петербург – это не история, застывшая в камне, а это город, который растет и развивается. Он восхищает не только дворцами, соборами и памятниками – шедеврами прошлых веков, созданными из мрамора и золота, но и суперсовременными кварталами из стекла и металла.

И сегодня нам предстоит в этом убедиться – ведь мы познакомимся с бессмертным творением 19 века и небоскребом 21 века.

Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов этой экскурсии. Ваше приключение начнется на головокружительной высоте: Вы покорите смотровую площадку «Лахта-центра» – самого высокого небоскреба не только России, но и всей Европы!

С 83-го этажа перед Вами раскинется умопомрачительная панорама Петербурга и Финского залива. Город – как на ладони! А в ясную погоду Вы сможете увидеть даже его живописные пригороды.

Спустившись в петербургское метро – самое глубокое в мире, мы вернемся в центр города, где продолжится наша увлекательная пешеходная экскурсия.

Мы пройдем по Невскому проспекту, полюбуемся всемирно известными достопримечательностями и великолепной архитектурой главной улицы «северной столицы».

Экскурсия продолжится у самого узнаваемого памятника нашего города – «Медного всадника». Этот символ Петербурга, воздвигнутый в честь великого Петра I, расскажет Вам о победах и славе российской империи.

Далее Вас ждет величественный Исаакиевский собор – самый высокий и самый большой собор города! Представьте себе: он способен принять около 14 000 человек сразу. Этот шедевр архитектуры, созданный в далеком 1858 году, поразит Вас своим великолепием.

Продолжительность экскурсии 4 часа.

Транспорт не предоставляется.

Ночной переезд из Санкт-Петербурга в Москву. Размещение в вагоне класса купе(входит в стоимость тура).

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века» с экскурсией в Исаакиевский собор. Переезд в Москву
5 день

Обзорная экскурсия по Москве на двухэтажном автобусе «Hop on - Hop off» и катание на канатной дороге

Самостоятельный заезд в отель г. Москвы.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

До 14:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.

Завтрак в гостинице.

Обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе «Hop on – Hop off» и катание на канатной дороге. Обзорная экскурсия «Покажите мне Москву, москвичи» надвухэтажном автобусе Hop-On Hop-Off – идеальный способ для знакомства с городом на своих условиях.

Билет действителен сутки, Вы ни от кого не зависите и сможете «выскочить» из автобуса на любой понравившейся остановке, а вдоволь нагулявшись, сесть в следующий автобус и продолжить свое путешествие.

И, чтобы Вы ничего не пропустили, экскурсия в формате аудиогида расскажет о достопримечательностях Москвы самым захватывающим образом. Для маленьких путешественников есть совершенно особенная, детская версия аудиогида, полная удивительных историй и невероятных фактов!

На остановке «Воробьевы горы» мы предлагаем Вам прокатиться на канатной дороге. Этот фуникулер обожают не только туристы, но и местные жители.

Из кабинок можно полюбоваться живописной набережной, небоскребами «Москва-Сити», зданием Московского государственного университета имени Ломоносова и другими знаковыми местами.

Часть пути проходит над природным заказником. Проделав полный круг, запрыгивайте в автобус обратно и снова в путь. Путешествие по столице продолжается.

Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.

Обзорная экскурсия по Москве на двухэтажном автобусе «Hop on - Hop off» и катание на канатной дороге
6 день

Пешеходная экскурсия «Ах, Арбат, мой Арбат…» с экскурсией по Кремлю, Соборной площади и посещением одного из соборов

Завтрак в гостинице.

Пешеходная экскурсия «Ах, Арбат, мой Арбат…» с экскурсией по Кремлю, Соборной площади и посещением одного из соборов.

Встреча с гидом у ст. метро «Смоленская» (Арбатско-Покровская линия).

Отправление на экскурсию в 11:00.

Арбат — одна из старейших улиц Москвы, давно ставшая главной туристической артерией Москвы.

Красивый московский променад привлекает своей историей, а также легендами, живописными фасадами доходных домов, оригинальным уличным дизайном, модными кафе, необычными аттракционами и прочими достопримечательностями.

Арбат славится особой атмосферой, поэтому он как магнит притягивает туристов. Здесь играют для публики уличные музыканты.

Художники рисуют шаржи на прохожих, продавцы торгуют традиционными русскими сувенирами, а художественные мастерские – картинами с видами Москвы.

Закончится наша пешеходная прогулка экскурсией по Московскому кремлю – духовному и политическому центру России, живому воплощению многовековой истории государства.

На территории этого древнего архитектурного комплекса расположены удивительные памятники и артефакты, относящиеся к разным эпохам.

В 1990 году архитектурный ансамбль Красной площади и Кремля признали объектом всемирного наследия Юнеско.

Вы познакомитесь с самой древней площадью Москвы – Соборной площадью, самым крупнокалиберным орудием в мире – Царь-пушкой, самым большим колоколом в России – Царь-колоколом.

Продолжительность экскурсии 3-3,5 часа.

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия «Ах, Арбат, мой Арбат…» с экскурсией по Кремлю, Соборной площади и посещением одного из соборов
7 день

Пешеходная экскурсия «Москва купеческая» с экскурсией по Третьяковской галерее. Завершение тура

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Пешеходная экскурсия «Москва купеческая» с экскурсией по Третьяковской галерее (аудиогид).

Встреча с гидом у ст. метро «Третьяковская» (Калужско-Рижская или Калининская линия).

Отправление на экскурсию в 11:00.

Замоскворечье – совершенно особый мир: место, посреди суетливой столицы, где сохранился свой уклад жизни – деревенский, неспешный, патриархальный.

Именно здесь особо ощущается разница между Санкт-Петербургом и Москвой: в Петербурге – деньги, карьера, страсти, а дореволюционная Москва – город купцов и отставных чиновников.

Купеческие сыновья и дочери учились за границей, изучали иностранные языки, строили больницы для бедных и публичные библиотеки, знали толк в искусстве и собирали обширные коллекции.

Многие собрания впоследствии легли в основу музеев. Именно поэтому мы приглашаем Вас в Третьяковскую галерею.

Здесь хранится одно из крупнейших в мире собраний русского искусства: более 180 тысяч экспонатов начиная с XI века.

Продолжительность экскурсии 3-3,5 часа.

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия «Москва купеческая» с экскурсией по Третьяковской галерее. Завершение тура
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Санкт-Петербурге и Москве.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

ОтелиПериодНа 1 чел. в 2-мест. номереДоп. место1-мест. номерСкидка на реб. до 13 лет
г. Санкт-Петербург DOMINA Пулково 4* Апартаменты Стандарт; г. Москва Аэростар 4*, Комфорт

Завтрак шведский стол. 		26.04-11.057205064250878452500
12.05-01.067417564875919952500
02.06-05.077609565445957352500
06.07-28.087417564875919952500
29.08-12.107205064250878452500

Доп. сутки, цена за номер в г. Санкт-Петербург DOMINA Пулково 4* Апартаменты Стандарт,

Завтрак шведский стол

26.04-11.0512.05-01.0602.06-05.0706.07-28.0829.08-12.10
1-местный номер72908640985586407290
2-местный номер837097201093597208370
2-местный номер +доп. место1039511745129601174510395
Доп. сутки, цена за номер в г. Москва Аэростар 4*, Комфорт, завтрак шведский стол
26.04.-12.10.
1-местный номер7695
2-местный номер8910
2-местный номер +доп. место11340
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ
ПериодСтоимость на 1 человекаСкидка на ребенка до 13 лет
26.04-12.10456002500

Варианты проживания

Поезд Санкт-Петербург - Москва

1 ночь

ЖД переезд Санкт-Петербург – Москва (тип вагона – «купе»).

Отель DOMINA Пулково, Санкт-Петербург

3 ночи

Отель «DOMINA Пулково» расположен в Московском районе Санкт-Петербурга, на Пулковском шоссе.

Представлено прекрасное сочетание гостиницы уровня 5 звезд на 253 номера и четырехзвездочного апарт-отеля на 479 категорий. Предоставлены номера Классик, Премиум, Полулюкс, Делюкс, Люкс. Все они оснащены бесплатным WI-FI, ЖК-телевизором и сейфом для хранения вещей. Присутствует санузел с душем или ванной.

В качестве питания предложен ресторан или Room service.

Удобное расположение вблизи аэропорта — 4,9 км, в пешей доступности станции метро. Недалеко - Пулковский парк, сквер Раисы Штрейс, цирк. На территории есть множество развлечений, например, отличный спа-комплекс с бассейном и тренажерный зал. Расстояние до Балтийского железнодорожного вокзала — 8,6 км.

Отель DOMINA Пулково, Санкт-Петербург
Гостиница Аэростар Москва

2 ночи

Гостиница «Аэростар» располагается на Ленинградском проспекте Москвы, рядом со станциями метро «Динамо» и «Петровский парк». Здесь одинаково комфортно себя будут чувствовать как транзитные, так и деловые путешественники.

Номерной фонд оформлен в классическом стиле, в котором использованы пастельные тона. Из удобств предложена вся необходимая техника, а также мягкая и корпусная мебель.

В дизайне ресторанов и баров отеля преобладают бордовые оттенки. В определенные часы ежедневно сервируется завтрак по системе «Шведский стол».

Для деловых туристов предлагается большой спектр услуг по проведению корпоративных мероприятий разной направленности — от аренды зала до креативного оформления помещения. Арендуя переговорную комнату, гости получат также услуги менеджера, который сможет помочь им в любом вопросе.

Живописный Петровский парк располагается в 5 минутах ходьбы от гостиницы «Аэростар». Станция метро «Динамо» - в 7.

Гостиница Аэростар Москва
Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице г. Санкт-Петербург (3 ночи) и г. Москва (2 ночи), если выбран тариф с проживанием
  • Билеты на ночной поезд СПБ-Москва в вагоне класса купе
  • Питание, указанное в программе: 6 завтраков в ресторане гостиницы
  • Экскурсионная программа и транспорт в объеме согласно программе тура
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
  • Транспортная карта "Подорожник" в Санкт-Петербурге и транспортная карта "Тройка" в Москве на все экскурсионные дни, за исключением дней с дополнительными экскурсиями
Что не входит в цену
  • Проезд до Санкт-Петербурга и обратно из Москвы
  • Индивидуальный трансфер
  • Питание, не указанное в программе тура: завтраки (если выбран тариф без проживания), обеды и ужины
  • Проживание, если выбран тариф без проживания
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая важная информация есть в туре?

Время начала экскурсий в программе – предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.

Место старта и окончания экскурсия – центр города, в соответствии с программой.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

В период с 18.06-21.06.25 (проведением в городе Международного Экономического форума), а также на период проведения праздника «Алые паруса» (даты праздника уточняются), возможно изменение стоимости тура. Стоимость уточняется менеджером при подтверждении тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
