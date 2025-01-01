Мы прогуляемся по
Программа тура по дням
Прибытие. Пешая прогулка по историческому центру и Красной площади
Прибытие в Москву.
Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Завтрак в день заезда не предоставляется.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Начало ориентировочно в 10:00-12:00.
Отъезд на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).
Экскурсия-прогулка по историческому центру, в ходе которой мы побываем на Манежной площади, увидим Большой театр, прогуляемся по Никольской улице и посетим ГУМ, где можно будет попробовать знаменитое мороженое.
Экскурсия по праздничной Красной площади, где стоит роскошно украшенная главная елка страны, у которой каждый обязательно загадает желание, а также дети смогут увидеть исторические и архитектурные шедевры России: Покровский собор, Исторический музей, Мавзолей, ГУМ, памятник Минину и Пожарскому, а также Спасскую башню, с перезвона курантов которой, наступает Новый год!
Экскурсия по территории Московского Кремля с посещением одного из соборов-музеев на Соборной площади.
В аpxитeктypный aнcaмбль Mocкoвcкoгo Kpeмля входят Apxaнгeльcкий, Блaгoвeщeнcкий и Уcпeнcкий coбopы, Пaтpиapший дворец с церковью Двенадцати апостолов, цepкoвь Pизoпoлoжeния, кoлoкoльня Ивaн Beликий и Tepeмнoй двopeц.
Окончание программы в центре города.
Свободное время.
Самостоятельное возвращение в отель.
Свободный день
Дополнительно по желанию: прогулка по Москве-реке на теплоходе-ледоколе RadissonRoyal, в ходе которой можно не только насладиться панорамой Москвы, утопающего в новогоднем сиянии, открывающейся с воды: Кремлем, Храмом Христа Спасителя, Памятником Петру I, но и сможете вкусно пообедать (заказ на месте а-ля карт за доп. плату).
Стоимость уточняется.
Посещение Измайловского Кремля. Вечерняя обзорная экскурсия «Новогодние огни», Москва-сити
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в холле отеля.
Посадка в автобус.
Посещение Измайловского Кремля.
Он был спроектирован по старинным чертежам царской резиденции, заложенной здесь еще при отце Петра I — царе Алексее Михайловиче.
Выдержанный в лучших традициях древнерусского зодчества, ярко раскрашенный Кремль в Измайлово в последние годы часто называют самым русским местом Москвы.
Вечерняя обзорная экскурсия «Новогодние огни» — по роскошно украшенной, сверкающей огнями и гирляндами Москве.
Гости познакомятся с новогодней столицей, ее культурой, архитектурным замыслом и историческими фактами, увидят самые известные достопримечательности, такие как Храм Христа Спасителя, считающийся самым большим церковным зданием России, Триумфальную арку на Кутузовском проспекте, Дом Правительства России, памятник Петру I на Москве-реке, здание МГУ, прогуляются по смотровой площадке Воробьевых гор, откуда открывается завораживающая панорама зимнего города: стадион «Лужники», небоскребы Москва-сити, Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, «Семь сестер» — знаменитые сталинские высотки и многое другое.
Прогулка по Москва-сити — современному деловому кварталу российской столицы: осмотр Краснопресненской набережной, семиметрового монумента «Древо жизни» Эрнста Неизвестного, знакомство с историей строительства небоскребов.
Окончание программы в центре города Москва-Сити.
Самостоятельное возвращение в отель.
Дополнительно:
- посещение торгового Центра «Афимол». Вы можете прекрасно провести время покупая Новогодние подарки и сувениры, выпить кофе, любуясь праздничными инсталляциями. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель;
- подъем на самую высокую в Европе смотровую площадку башни Федерация —абсолютно новую интерактивную зону, расположенную на 89 этаже с обзором 360 градусов: захватывающий вид на Москву не оставит никого равнодушным! Смотровая площадка оборудована мини-фотостудией, где можно сделать профессиональный снимок себя на фоне городского пейзажа, Кроме того, все посетители увидят настоящие фабрики мороженого и шоколада, понаблюдают за процессом производства, получат в подарок только что приготовленный на их глазах десерт!
Экскурсия в музей-заповедник «Кусково»
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отъезд на экскурсию на автобусе.
Экскурсия в музей-заповедник «Кусково» — бывшую летнюю увеселительную усадьбу графа Шереметева, полностью сохранившуюся до наших дней, включая подлинные элементы интерьеров, произведения керамики, фарфора и стекла многих стран Европы и Востока.
Трансфер на ВДНХ, где можно посетить не только музеи и выставки, но и принять участие в праздничных гуляниях и развлекательных программах, покататься на коньках на самом большом катке в Европе.
Окончание программы.
Самостоятельное возвращение в отель.
Пешеходная экскурсия по Замоскворечью. Отъезд
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Сдача вещей в камеру хранения отеля.
Встреча с гидом.
Отъезд на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).
Пешеходная экскурсия по Замоскворечью — одному из самых старых районов Москвы, бывшему московскому предместью, которое с течением времени и ростом Москвы превратилось из ремесленного района в купеческие поселения с богатыми и живописными усадьбами.
Именно с Замоскворечьем связаны имена российских меценатов и предпринимателей — Третьяковых, Морозовых, Рябушинских и таких знаменитых деятелей культуры и искусства, как П. И. Чайковский, Л. Н. Толстой, С. А. Есенин и других.
Окончание программы в центре города около 13:00.
Свободное время.
Самостоятельный отъезд.
Дополнительно:
- посещение Третьяковской галереи (по входным билетам) — настоящей сокровищницы русской живописи, графики и скульптуры: основанный в 1856 году музей хранит более 180 тысяч экспонатов, в числе которых всемирно знаменитые шедевры искусства, как «Явление Христа народу» Александра Иванова, «Девочка с персиками» Валентина Серова и многие другие.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Сафмар Сущёвский (бывш. Холидей ИНН Сущёвский) (м. Рижская)
|Стоимость
|Дополнительная ночь в отеле
|2-местный стандарт
|37 000
|По запросу
|1-местное размещение
|49 000
Скидка для детей до 16 лет — 150 руб. /чел.
Варианты проживания
Отель «Сущевский Сафмар»
Отель «Сущевский Сафмар» — современный и известный объект размещения в столице, расположенный в 19-этажном сооружении, неподалеку от Марьинской Рощи. Это отличное место проживания для тех, кто ценит великолепное соотношение цены и качество предоставляемых услуг.
Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе. Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
На территории работает собственный ресторан, где можно заказать блюда как национальной, так и европейской кухни. В утреннее время для постояльцев здесь сервируется вкусный и сытный завтрак по системе «шведский стол». Для торжественных мероприятий обустроен просторный банкетный зал.
Для проведения деловых встреч, конференций, семинаров и переговоров есть специально оборудованный конференц-зал.
Отель находится в 0,3 км от станций метро, которые помогут добраться до нужных мест. В шаговой доступности есть разнообразные достопримечательности, которые можно посетить во время прогулки. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 23,7 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание: 4 завтрака в отеле
- Экскурсии по программе тура
- Входные билеты в музеи и на объекты экскурсий по программе тура
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Встреча (или проводы) в аэропорту или на вокзале: индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала - по запросу
- Дополнительные экскурсии: прогулка по Москве-реке на теплоходе-ледоколе RadissonRoyal - стоимость уточняетсяпосещение Третьяковской галереи (по входным билетам) подъем на самую высокую в Европе смотровую площадку башни Федерация
- Прогулка по Москве-реке на теплоходе-ледоколе RadissonRoyal - стоимость уточняется
- Посещение Третьяковской галереи (по входным билетам)
- Подъем на самую высокую в Европе смотровую площадку башни Федерация
- Проезд на общественном транспорте
- Доп. ночь в отеле
- Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
- Питание: обеды, ужины
Место начала и завершения?
Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Может ли измениться порядок экскурсий?
Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Какие скидки есть в туре?
Скидка для детей до 16 лет — 150 руб. /чел.