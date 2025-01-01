Мои заказы

Новогодний фейерверк в Москве

Встречаем Новый год в Москве всей семьей! Тур с проживанием в комфортном отеле и посещением не только Красной площади и Кремля, но и второго Кремля Москвы — Измайловского.

Мы прогуляемся по
читать дальше

историческому центру и побываем на Манежной площади, увидим Большой театр, пройдем по Никольской улице и посетим ГУМ, где можно будет попробовать знаменитое мороженое.

Восхитимся праздничной Красной площадью и отправимся на ВДНХ, где можно посетить не только музеи и выставки, но и принять участие в праздничных гуляниях и развлекательных программах, покататься на коньках на самом большом катке в Европе.

После основных экскурсий каждый сможет взять дополнительные опции или просто прогуляться самостоятельно.

Новогодний фейерверк в МосквеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Новогодний фейерверк в МосквеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Новогодний фейерверк в МосквеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Пешая прогулка по историческому центру и Красной площади

Прибытие в Москву.

Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Завтрак в день заезда не предоставляется.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Начало ориентировочно в 10:00-12:00.

Отъезд на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).

Экскурсия-прогулка по историческому центру, в ходе которой мы побываем на Манежной площади, увидим Большой театр, прогуляемся по Никольской улице и посетим ГУМ, где можно будет попробовать знаменитое мороженое.

Экскурсия по праздничной Красной площади, где стоит роскошно украшенная главная елка страны, у которой каждый обязательно загадает желание, а также дети смогут увидеть исторические и архитектурные шедевры России: Покровский собор, Исторический музей, Мавзолей, ГУМ, памятник Минину и Пожарскому, а также Спасскую башню, с перезвона курантов которой, наступает Новый год!

Экскурсия по территории Московского Кремля с посещением одного из соборов-музеев на Соборной площади.

В аpxитeктypный aнcaмбль Mocкoвcкoгo Kpeмля входят Apxaнгeльcкий, Блaгoвeщeнcкий и Уcпeнcкий coбopы, Пaтpиapший дворец с церковью Двенадцати апостолов, цepкoвь Pизoпoлoжeния, кoлoкoльня Ивaн Beликий и Tepeмнoй двopeц.

Окончание программы в центре города.

Свободное время.

Самостоятельное возвращение в отель.

Прибытие. Пешая прогулка по историческому центру и Красной площадиПрибытие. Пешая прогулка по историческому центру и Красной площадиПрибытие. Пешая прогулка по историческому центру и Красной площадиПрибытие. Пешая прогулка по историческому центру и Красной площади
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Свободный день

Дополнительно по желанию: прогулка по Москве-реке на теплоходе-ледоколе RadissonRoyal, в ходе которой можно не только насладиться панорамой Москвы, утопающего в новогоднем сиянии, открывающейся с воды: Кремлем, Храмом Христа Спасителя, Памятником Петру I, но и сможете вкусно пообедать (заказ на месте а-ля карт за доп. плату).

Стоимость уточняется.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Посещение Измайловского Кремля. Вечерняя обзорная экскурсия «Новогодние огни», Москва-сити

Завтрак в отеле.

Встреча с гидом в холле отеля.

Посадка в автобус.

Посещение Измайловского Кремля.

Он был спроектирован по старинным чертежам царской резиденции, заложенной здесь еще при отце Петра I — царе Алексее Михайловиче.

Выдержанный в лучших традициях древнерусского зодчества, ярко раскрашенный Кремль в Измайлово в последние годы часто называют самым русским местом Москвы.

Вечерняя обзорная экскурсия «Новогодние огни» — по роскошно украшенной, сверкающей огнями и гирляндами Москве.

Гости познакомятся с новогодней столицей, ее культурой, архитектурным замыслом и историческими фактами, увидят самые известные достопримечательности, такие как Храм Христа Спасителя, считающийся самым большим церковным зданием России, Триумфальную арку на Кутузовском проспекте, Дом Правительства России, памятник Петру I на Москве-реке, здание МГУ, прогуляются по смотровой площадке Воробьевых гор, откуда открывается завораживающая панорама зимнего города: стадион «Лужники», небоскребы Москва-сити, Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, «Семь сестер» знаменитые сталинские высотки и многое другое.

Прогулка по Москва-сити — современному деловому кварталу российской столицы: осмотр Краснопресненской набережной, семиметрового монумента «Древо жизни» Эрнста Неизвестного, знакомство с историей строительства небоскребов.

Окончание программы в центре города Москва-Сити.

Самостоятельное возвращение в отель.

Дополнительно:

  • посещение торгового Центра «Афимол». Вы можете прекрасно провести время покупая Новогодние подарки и сувениры, выпить кофе, любуясь праздничными инсталляциями. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель;
  • подъем на самую высокую в Европе смотровую площадку башни Федерация —абсолютно новую интерактивную зону, расположенную на 89 этаже с обзором 360 градусов: захватывающий вид на Москву не оставит никого равнодушным! Смотровая площадка оборудована мини-фотостудией, где можно сделать профессиональный снимок себя на фоне городского пейзажа, Кроме того, все посетители увидят настоящие фабрики мороженого и шоколада, понаблюдают за процессом производства, получат в подарок только что приготовленный на их глазах десерт!
Посещение Измайловского Кремля. Вечерняя обзорная экскурсия «Новогодние огни», Москва-ситиПосещение Измайловского Кремля. Вечерняя обзорная экскурсия «Новогодние огни», Москва-ситиПосещение Измайловского Кремля. Вечерняя обзорная экскурсия «Новогодние огни», Москва-ситиПосещение Измайловского Кремля. Вечерняя обзорная экскурсия «Новогодние огни», Москва-сити
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Экскурсия в музей-заповедник «Кусково»

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отъезд на экскурсию на автобусе.

Экскурсия в музей-заповедник «Кусково» — бывшую летнюю увеселительную усадьбу графа Шереметева, полностью сохранившуюся до наших дней, включая подлинные элементы интерьеров, произведения керамики, фарфора и стекла многих стран Европы и Востока.

Трансфер на ВДНХ, где можно посетить не только музеи и выставки, но и принять участие в праздничных гуляниях и развлекательных программах, покататься на коньках на самом большом катке в Европе.

Окончание программы.

Самостоятельное возвращение в отель.

Экскурсия в музей-заповедник «Кусково»Экскурсия в музей-заповедник «Кусково»Экскурсия в музей-заповедник «Кусково»Экскурсия в музей-заповедник «Кусково»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Пешеходная экскурсия по Замоскворечью. Отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Сдача вещей в камеру хранения отеля.

Встреча с гидом.

Отъезд на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).

Пешеходная экскурсия по Замоскворечью — одному из самых старых районов Москвы, бывшему московскому предместью, которое с течением времени и ростом Москвы превратилось из ремесленного района в купеческие поселения с богатыми и живописными усадьбами.

Именно с Замоскворечьем связаны имена российских меценатов и предпринимателей — Третьяковых, Морозовых, Рябушинских и таких знаменитых деятелей культуры и искусства, как П. И. Чайковский, Л. Н. Толстой, С. А. Есенин и других.

Окончание программы в центре города около 13:00.

Свободное время.

Самостоятельный отъезд.

Дополнительно:

  • посещение Третьяковской галереи (по входным билетам) — настоящей сокровищницы русской живописи, графики и скульптуры: основанный в 1856 году музей хранит более 180 тысяч экспонатов, в числе которых всемирно знаменитые шедевры искусства, как «Явление Христа народу» Александра Иванова, «Девочка с персиками» Валентина Серова и многие другие.
Пешеходная экскурсия по Замоскворечью. ОтъездПешеходная экскурсия по Замоскворечью. ОтъездПешеходная экскурсия по Замоскворечью. ОтъездПешеходная экскурсия по Замоскворечью. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Сафмар Сущёвский (бывш. Холидей ИНН Сущёвский) (м. Рижская)

СтоимостьДополнительная ночь в отеле
2-местный стандарт37 000По запросу
1-местное размещение49 000

Скидка для детей до 16 лет — 150 руб. /чел.

Варианты проживания

Отель «Сущевский Сафмар»

4 ночи

Отель «Сущевский Сафмар» — современный и известный объект размещения в столице, расположенный в 19-этажном сооружении, неподалеку от Марьинской Рощи. Это отличное место проживания для тех, кто ценит великолепное соотношение цены и качество предоставляемых услуг.

Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе. Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.

На территории работает собственный ресторан, где можно заказать блюда как национальной, так и европейской кухни. В утреннее время для постояльцев здесь сервируется вкусный и сытный завтрак по системе «шведский стол». Для торжественных мероприятий обустроен просторный банкетный зал.

Для проведения деловых встреч, конференций, семинаров и переговоров есть специально оборудованный конференц-зал.

Отель находится в 0,3 км от станций метро, которые помогут добраться до нужных мест. В шаговой доступности есть разнообразные достопримечательности, которые можно посетить во время прогулки. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 23,7 км.

Отель «Сущевский Сафмар»Отель «Сущевский Сафмар»Отель «Сущевский Сафмар»Отель «Сущевский Сафмар»Отель «Сущевский Сафмар»Отель «Сущевский Сафмар»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание: 4 завтрака в отеле
  • Экскурсии по программе тура
  • Входные билеты в музеи и на объекты экскурсий по программе тура
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Встреча (или проводы) в аэропорту или на вокзале: индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала - по запросу
  • Дополнительные экскурсии: прогулка по Москве-реке на теплоходе-ледоколе RadissonRoyal - стоимость уточняетсяпосещение Третьяковской галереи (по входным билетам) подъем на самую высокую в Европе смотровую площадку башни Федерация
  • Прогулка по Москве-реке на теплоходе-ледоколе RadissonRoyal - стоимость уточняется
  • Посещение Третьяковской галереи (по входным билетам)
  • Подъем на самую высокую в Европе смотровую площадку башни Федерация
  • Проезд на общественном транспорте
  • Доп. ночь в отеле
  • Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
  • Питание: обеды, ужины
Место начала и завершения?
Москва
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Может ли измениться порядок экскурсий?

Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Какие скидки есть в туре?

Скидка для детей до 16 лет — 150 руб. /чел.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Москвы

Похожие туры из Москвы

Путешествие из Петербурга в Москву
На автобусе
7 дней
1 отзыв
Путешествие из Петербурга в Москву
Начало: Санкт-Петербург
12 окт в 10:00
19 окт в 10:00
от 60 260 ₽ за человека
Три дня в Москве. Экскурсионный тур
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Три дня в Москве. Экскурсионный тур
Начало: Москва
9 янв в 10:00
16 янв в 10:00
от 16 600 ₽ за человека
Покажите нам Москву, москвичи
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Покажите нам Москву, москвичи
Начало: Москва
1 мая в 10:00
15 мая в 10:00
от 27 450 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Москве
Все туры из Москвы