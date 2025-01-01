1 день

Прибытие. Пешая прогулка по историческому центру и Красной площади

Прибытие в Москву.

Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Завтрак в день заезда не предоставляется.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Начало ориентировочно в 10:00-12:00.

Отъезд на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).

Экскурсия-прогулка по историческому центру, в ходе которой мы побываем на Манежной площади, увидим Большой театр, прогуляемся по Никольской улице и посетим ГУМ, где можно будет попробовать знаменитое мороженое.

Экскурсия по праздничной Красной площади, где стоит роскошно украшенная главная елка страны, у которой каждый обязательно загадает желание, а также дети смогут увидеть исторические и архитектурные шедевры России: Покровский собор, Исторический музей, Мавзолей, ГУМ, памятник Минину и Пожарскому, а также Спасскую башню, с перезвона курантов которой, наступает Новый год!

Экскурсия по территории Московского Кремля с посещением одного из соборов-музеев на Соборной площади.

В аpxитeктypный aнcaмбль Mocкoвcкoгo Kpeмля входят Apxaнгeльcкий, Блaгoвeщeнcкий и Уcпeнcкий coбopы, Пaтpиapший дворец с церковью Двенадцати апостолов, цepкoвь Pизoпoлoжeния, кoлoкoльня Ивaн Beликий и Tepeмнoй двopeц.

Окончание программы в центре города.

Свободное время.

Самостоятельное возвращение в отель.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160