1 день

Прибытие. Экскурсия по городу. Воробьевы горы, "Москва-Сити", "Зарядье" и Красная площадь

Самостоятельный заезд в гостиницу. Заселение в номера после 14:00.Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.

С 10:00 до отъезда на программу в холле гостиницы «Севастополь Гранд» будет находиться представитель турфирмы с табличкой.

11:15 Сбор группы в холле гостиницы «Севастополь Гранд», трансфер в парк «Зарядье» к месту начала экскурсии.

12:15 Автобусная экскурсия «Знакомство с матушкой Москвой» (2 часа).

Мы отправимся на автобусную прогулку по центру Москвы. Вас ждет маршрут, который охватывает как старинные храмы, так и современные небоскребы.

Во время поездки мы сделаем две остановки, чтобы насладиться видами столицы с смотровой площадки Воробьевых гор и у ультрасовременного делового центра «Москва-Сити» и сделать памятные фото.

Опытный экскурсовод познакомит Вас с колоритом древней Москвы и динамикой современного мегаполиса! Автобусную часть экскурсии мы закончим в самом сердце столицы, у парка «Зарядье».

14:10 Пешеходная экскурсия «Стены древнего Кремля» (1 час).

Мы начнем прогулку от парка «Зарядье», полюбуемся видом на Кремль и храм Василия Блаженного. Далее — сам храм XVI века с неповторимыми куполами, Красная площадь с Лобным местом и Спасской башней.

Увидим роскошный ГУМ, пройдем через оживлённую Манежную площадь в Александровский сад и завершим маршрут у Кутафьей башни.

Самостоятельное посещение территории Московского Кремля. Ступаете на древнюю землю Кремля — и время отступает. Перед вами Соборная площадь с величавыми храмами, колокольня Ивана Великого, устремлённая в небо, молчаливый Царь-колокол, грозная Царь-пушка.

Окончание экскурсии в центре города.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160