Мы увидим Красную площадь, инновационный парк «Зарядье», прогуляемся по территории Кремля и Арбату, посетим Воробьевы горы, сделаем фото
Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия по городу. Воробьевы горы, "Москва-Сити", "Зарядье" и Красная площадь
Самостоятельный заезд в гостиницу. Заселение в номера после 14:00.Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.
С 10:00 до отъезда на программу в холле гостиницы «Севастополь Гранд» будет находиться представитель турфирмы с табличкой.
11:15 Сбор группы в холле гостиницы «Севастополь Гранд», трансфер в парк «Зарядье» к месту начала экскурсии.
12:15 Автобусная экскурсия «Знакомство с матушкой Москвой» (2 часа).
Мы отправимся на автобусную прогулку по центру Москвы. Вас ждет маршрут, который охватывает как старинные храмы, так и современные небоскребы.
Во время поездки мы сделаем две остановки, чтобы насладиться видами столицы с смотровой площадки Воробьевых гор и у ультрасовременного делового центра «Москва-Сити» и сделать памятные фото.
Опытный экскурсовод познакомит Вас с колоритом древней Москвы и динамикой современного мегаполиса! Автобусную часть экскурсии мы закончим в самом сердце столицы, у парка «Зарядье».
14:10 Пешеходная экскурсия «Стены древнего Кремля» (1 час).
Мы начнем прогулку от парка «Зарядье», полюбуемся видом на Кремль и храм Василия Блаженного. Далее — сам храм XVI века с неповторимыми куполами, Красная площадь с Лобным местом и Спасской башней.
Увидим роскошный ГУМ, пройдем через оживлённую Манежную площадь в Александровский сад и завершим маршрут у Кутафьей башни.
Самостоятельное посещение территории Московского Кремля. Ступаете на древнюю землю Кремля — и время отступает. Перед вами Соборная площадь с величавыми храмами, колокольня Ивана Великого, устремлённая в небо, молчаливый Царь-колокол, грозная Царь-пушка.
Окончание экскурсии в центре города.
Экскурсия по Арбату
Пешеходная экскурсия «Душа Москвы — Арбат» (2 часа).
12:00 Встреча с гидом у кинотеатра «Художественный» (ст. м. Арбатская).
Прогуляемся по Арбату — месту, где оживает история. Здесь каждый дом хранит память о поэтах, актёрах, художниках.
Вы увидите места, вдохновившие Цветаеву и Окуджаву, услышите городские легенды и почувствуете особую атмосферу улицы, ставшей символом Москвы.
Окончание экскурсии в центре города.
Свободный день или экскурсия по ВДНХ. Отъезд
Освобождение номеров до 12:00.
Свободный день.
По желанию за доп. плату(3100 руб. /чел) экскурсия «Путеводитель по ВДНХ» (5 часов).
11:00 Сбор группы в холле гостиницы «Севастополь Гранд», выезд на экскурсию.
ВДНХ — уникальный исторический ансамбль под открытым небом. В архитектуре Выставки отразилась история страны за последние 85 лет.
Приглашаем посетить самые примечательные места Выставки и совершить настоящее путешествие во времени и пространстве.
На экскурсии вы узнаете:
- как на этом месте появилась главная выставка страны;
- по какому принципу застраивалась территория;
- какие тайны скрывают фасады знаменитых строений;
- почему менялись названия павильонов и как Кыргызстан оказался в Эстонии.
Вы увидите:
- арку Главного входа с памятником трактористу и колхознице — настоящий символ Выставки на протяжении многих лет;
- парадные павильоны республик и регионов СССР;
- главные фонтаны и богатое архитектурное оформление исторических зданий Выставки.
Окончание экскурсии у гостиницы «Севастополь Гранд» в 16:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:
|Размещение
|1-местное
|2-местное
|2-местное, студия
|3-местное, студия
|«Севастополь Модерн» 3*/без питания
|16600
|11800
|13100
|10900
|«Севастополь Модерн» 3*/завтрак (шв. стол)
|19900
|14100
|15400
|12800
|«Севастополь Гранд» 4*/без питания
|20500
|12900
|---
|«Севастополь Гранд» 4*/завтрак (шв. стол)
|23850
|16150
|---
Варианты проживания
Гостиница «Севастополь Гранд Классик»
Расположена в Москве, недалеко от станции метро «Севастопольская» и парка «Зюзино». К услугам гостей парковка, лифт и банкомат. Номерной фонд включает в себя категории от «стандартных» до «апартаментов» с оборудованной кухней.
Интерьер выполнен в классическом стиле, везде установлена современная мебель и техника. Среди удобств имеется собственная ванная комната, телевизор, Wi-Fi, мини-бар, халаты и косметические принадлежности.
На территории отеля работают два ресторана: «Крым» и «Судак», где подаётся традиционная русская и европейская кухня.
Поблизости располагаются торговый центр, рынок и салоны красоты. Расстояние до аэропорта Остафьево — 17,1 км, до Павелецкого ж/д вокзала — 9,4 км.
Гостиница «Севастополь Модерн»
Имеет достаточно удобное местоположение. Дорога до ближайших станций метро «Севастопольская» и «Каховская» занимает примерно 5 минут. Здание находится в непосредственной близости от основных объектов инфраструктуры.
Номерной фонд представлен различными категориями, и оформлен в ярких синих и красных тонах. В каждом номере установлен телевизор, мини-холодильник, электрический чайник и комплект посуды. Ванная комната оснащена феном, комплектом полотенец, тапочками и косметическими принадлежностями.
Для гостей, которые путешествуют на автомобиле, предоставляется место на парковке. Имеется багажная комната, студия красоты, заказ такси и мини-маркет.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет около 32,5 км. За 20 минут можно доехать до центра города и Красной площади.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице
- Питание - завтраки, если выбран тариф с завтраками
- Транспортное обслуживание по программе
- Услуги гида, экскурсовода
- Входные билеты в объекты показа по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Питание (кроме завтраков, если выбран тариф с завтраками)
- Экскурсия «Путеводитель по ВДНХ» - 3100 руб. /чел
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий при сохранении общего объема экскурсионной программы.