Москва сквозь века: автобусный тур по знаковым локациям столицы и окрестностей

Заглянуть в Третьяковскую галерею, побывать в усадьбе Кусково и посетить аттракционы будущего
В этом путешествии вам откроется многоликий образ столицы — от древних улиц Замоскворечья до пейзажей Зарядья.

Вы прогуляетесь по атмосферным кварталам, зайдёте в Третьяковскую галерею, где собраны шедевры русской живописи, и
осмотрите величественные соборы Кремля. Увидите храм Христа Спасителя, сталинские высотки, Москва-Сити, Воробьёвы горы.

Окажетесь в усадьбе Кусково, где царит дух 18 века, и побываете во дворце царя Алексея Михайловича в Коломенском.

Программа дополнена современными акцентами — вы станете участниками яркого аттракциона «Полёт над Москвой».

Описание тура

Организационные детали

В день прибытия встреча с представителем компании проходит в холле гостиницы с 10:00. Представитель выдаёт программы и отвечает на организационные вопросы.

Питание. Включены завтраки в гостинице (4 завтрака). Обеды и ужины — за доплату.

Транспорт. Все переезды по программе осуществляются на туристическом автобусе. Трансферы от вокзала или аэропорта возможны за дополнительную плату.

Возраст участников. 6-99.

Уровень сложности. Тур включает пешие прогулки по историческим районам Москвы. Физическая нагрузка умеренная, без подъёмов или треккингов.

Программа тура по дням

1 день

Замоскворечье и Третьяковская галерея

С утра вы самостоятельно прибудете в выбранную гостиницу. Гарантированное размещение — после 14:00. До этого момента можно оставить вещи в камере хранения. В холле вас встретит представитель с табличкой и поможет с уточнениями по программе, а также предложит дополнительные экскурсии (при желании, за доплату).

Автобус отправляется на экскурсионную программу:
— 10:40 от отеля «Альянс Бородино»
— 11:00 от отеля «Сущевский Сафмар»
— 11:30 от отеля «Лесная Сафмар»
— 11:45 от отеля «Аэростар»

Начнём с прогулки по Замоскворечью — одному из самых атмосферных районов Москвы. Здесь, среди уютных улочек и старинных особняков, до сих пор ощущается дух купеческой столицы. Вы узнаете, почему именно в этом районе возникла Третьяковская галерея, и услышите интересные истории из жизни района.

После прогулки вас ждёт экскурсия по главному зданию Третьяковской галереи. В сопровождении гида вы увидите знаковые произведения русской живописи: «Портрет Марии Лопухиной» Боровиковского, «Девочку с персиками» Серова, «Неизвестную» Крамского, «Боярыню Морозову» Сурикова, «Всадницу» Брюллова, «Явление Христа народу» Иванова, а также полотна Шишкина, Васнецова и других мастеров. Это будет насыщенное знакомство с ключевыми именами и образами русской живописи.

Возвращение в гостиницу — около 17:00.

2 день

От Кремля до небоскрёбов

После завтрака вы отправитесь на автобусную экскурсию:
— 09:45 от отеля «Альянс Бородино»
— 10:00 от отеля «Сущевский Сафмар»
— 10:30 от отеля «Лесная Сафмар»
— 10:45 от отеля «Аэростар»

Обзорная экскурсия позволит увидеть главные панорамы столицы: вы проедете по Бульварному и Садовому кольцу, увидите Большой театр, Манеж и сталинские высотки, остановитесь у храма Христа Спасителя, побываете на Воробьёвых горах и полюбуетесь зданием МГУ, стадионом «Лужники» и комплексом Москва-Сити.

Затем вас ждёт самостоятельное посещение территории Московского Кремля. В программе — архитектурные памятники средневековья: церкви, соборная площадь, колокольня Ивана Великого, Царь-пушка и Царь-колокол. Вы сможете осмотреть интерьеры Успенского, Архангельского и Благовещенского соборов.

Окончание программы — около 15:00 в центре города. Возвращение в гостиницу — самостоятельно.

3 день

Усадьба Кусково

Завтрак в гостинице. Затем вы отправитесь на экскурсионную программу:
— 09:45 от отеля «Аэростар»
— 10:00 от отеля «Лесная Сафмар»
— 10:30 от отеля «Сущевский Сафмар»
— 10:45 от отеля «Альянс Бородино»

Сегодня вы посетите усадьбу Кусково — сохранившийся ансамбль графов Шереметевых, один из лучших образцов дворцово-парковой архитектуры 18 века. На территории вы увидите роскошный дворец, церковь, Голландский и Итальянский домики, павильоны Грот и Эрмитаж. Особое внимание заслуживают изысканные интерьеры и архитектура, отражающая вкусы русского дворянства эпохи Просвещения.

Окончание программы — около 15:00, трансфер в гостиницу.

4 день

Зарядье: от старинной Москвы до аттракциона будущего

После завтрака — выезд на экскурсию:
— 11:45 от отеля «Альянс Бородино»
— 12:00 от отеля «Сущевский Сафмар»
— 12:30 от отеля «Лесная Сафмар»
— 12:45 от отеля «Аэростар»

Начнём с прогулки по исторической улице Варварке, где сохранились старинные храмы, палаты бояр Романовых и здание старого Английского двора. Вы узнаете историю древнего района Зарядья и пройдёте вдоль Китайгородской стены — одного из старейших оборонительных сооружений Москвы.

Затем посетите современный парк «Зарядье», погуляете по Парящему мосту, зайдёте в Медиацентр, где вас ждёт захватывающий аттракцион «Полёты над Россией» или «Полёты над Москвой» — виртуальное путешествие в формате 5D.

Окончание программы — не позднее 16:00 в центре города. Возвращение в гостиницу — самостоятельно.

5 день

Коломенское

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Вещи можно оставить в камере хранения отеля.

Выезд на автобусную экскурсию:
— 09:45 от отеля «Аэростар»
— 10:00 от отеля «Лесная Сафмар»
— 10:30 от отеля «Сущевский Сафмар»
— 10:45 от отеля «Альянс Бородино»

Заключительный день тура посвящён царской резиденции в Коломенском. Вы посетите дворец царя Алексея Михайловича — воссозданный памятник деревянного зодчества 17 века. Его архитектура соединяет традиции допетровской Руси и европейского барокко. Во время экскурсии осмотрим мужскую половину дворца и 24 исторических интерьера, оформленных с тщательной детализацией.

Окончание программы — в гостинице, ориентировочно около 15:00.

Екатерина
Екатерина — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 440 туристов
Здравствуйте! Мы лицензированное агентство в Москве, работаем с 1993 года. Являемся членами Российского союза туриндустрии, лауреатами премий «Путеводная звезда» и «Лидеры туриндустрии», обладателями наград и благодарностей Правительства России и Москвы. Наши маршруты охватывают все самые интересные достопримечательности столицы, а наши гиды готовы ответить на вопросы даже самых любознательных путешественников.

