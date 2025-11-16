Вы прогуляетесь по атмосферным кварталам, зайдёте в Третьяковскую галерею, где собраны шедевры русской живописи, и
Описание тура
Организационные детали
В день прибытия встреча с представителем компании проходит в холле гостиницы с 10:00. Представитель выдаёт программы и отвечает на организационные вопросы.
Питание. Включены завтраки в гостинице (4 завтрака). Обеды и ужины — за доплату.
Транспорт. Все переезды по программе осуществляются на туристическом автобусе. Трансферы от вокзала или аэропорта возможны за дополнительную плату.
Возраст участников. 6-99.
Уровень сложности. Тур включает пешие прогулки по историческим районам Москвы. Физическая нагрузка умеренная, без подъёмов или треккингов.
Программа тура по дням
Замоскворечье и Третьяковская галерея
С утра вы самостоятельно прибудете в выбранную гостиницу. Гарантированное размещение — после 14:00. До этого момента можно оставить вещи в камере хранения. В холле вас встретит представитель с табличкой и поможет с уточнениями по программе, а также предложит дополнительные экскурсии (при желании, за доплату).
Автобус отправляется на экскурсионную программу:
— 10:40 от отеля «Альянс Бородино»
— 11:00 от отеля «Сущевский Сафмар»
— 11:30 от отеля «Лесная Сафмар»
— 11:45 от отеля «Аэростар»
Начнём с прогулки по Замоскворечью — одному из самых атмосферных районов Москвы. Здесь, среди уютных улочек и старинных особняков, до сих пор ощущается дух купеческой столицы. Вы узнаете, почему именно в этом районе возникла Третьяковская галерея, и услышите интересные истории из жизни района.
После прогулки вас ждёт экскурсия по главному зданию Третьяковской галереи. В сопровождении гида вы увидите знаковые произведения русской живописи: «Портрет Марии Лопухиной» Боровиковского, «Девочку с персиками» Серова, «Неизвестную» Крамского, «Боярыню Морозову» Сурикова, «Всадницу» Брюллова, «Явление Христа народу» Иванова, а также полотна Шишкина, Васнецова и других мастеров. Это будет насыщенное знакомство с ключевыми именами и образами русской живописи.
Возвращение в гостиницу — около 17:00.
От Кремля до небоскрёбов
После завтрака вы отправитесь на автобусную экскурсию:
— 09:45 от отеля «Альянс Бородино»
— 10:00 от отеля «Сущевский Сафмар»
— 10:30 от отеля «Лесная Сафмар»
— 10:45 от отеля «Аэростар»
Обзорная экскурсия позволит увидеть главные панорамы столицы: вы проедете по Бульварному и Садовому кольцу, увидите Большой театр, Манеж и сталинские высотки, остановитесь у храма Христа Спасителя, побываете на Воробьёвых горах и полюбуетесь зданием МГУ, стадионом «Лужники» и комплексом Москва-Сити.
Затем вас ждёт самостоятельное посещение территории Московского Кремля. В программе — архитектурные памятники средневековья: церкви, соборная площадь, колокольня Ивана Великого, Царь-пушка и Царь-колокол. Вы сможете осмотреть интерьеры Успенского, Архангельского и Благовещенского соборов.
Окончание программы — около 15:00 в центре города. Возвращение в гостиницу — самостоятельно.
Усадьба Кусково
Завтрак в гостинице. Затем вы отправитесь на экскурсионную программу:
— 09:45 от отеля «Аэростар»
— 10:00 от отеля «Лесная Сафмар»
— 10:30 от отеля «Сущевский Сафмар»
— 10:45 от отеля «Альянс Бородино»
Сегодня вы посетите усадьбу Кусково — сохранившийся ансамбль графов Шереметевых, один из лучших образцов дворцово-парковой архитектуры 18 века. На территории вы увидите роскошный дворец, церковь, Голландский и Итальянский домики, павильоны Грот и Эрмитаж. Особое внимание заслуживают изысканные интерьеры и архитектура, отражающая вкусы русского дворянства эпохи Просвещения.
Окончание программы — около 15:00, трансфер в гостиницу.
Зарядье: от старинной Москвы до аттракциона будущего
После завтрака — выезд на экскурсию:
— 11:45 от отеля «Альянс Бородино»
— 12:00 от отеля «Сущевский Сафмар»
— 12:30 от отеля «Лесная Сафмар»
— 12:45 от отеля «Аэростар»
Начнём с прогулки по исторической улице Варварке, где сохранились старинные храмы, палаты бояр Романовых и здание старого Английского двора. Вы узнаете историю древнего района Зарядья и пройдёте вдоль Китайгородской стены — одного из старейших оборонительных сооружений Москвы.
Затем посетите современный парк «Зарядье», погуляете по Парящему мосту, зайдёте в Медиацентр, где вас ждёт захватывающий аттракцион «Полёты над Россией» или «Полёты над Москвой» — виртуальное путешествие в формате 5D.
Окончание программы — не позднее 16:00 в центре города. Возвращение в гостиницу — самостоятельно.
Коломенское
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Вещи можно оставить в камере хранения отеля.
Выезд на автобусную экскурсию:
— 09:45 от отеля «Аэростар»
— 10:00 от отеля «Лесная Сафмар»
— 10:30 от отеля «Сущевский Сафмар»
— 10:45 от отеля «Альянс Бородино»
Заключительный день тура посвящён царской резиденции в Коломенском. Вы посетите дворец царя Алексея Михайловича — воссозданный памятник деревянного зодчества 17 века. Его архитектура соединяет традиции допетровской Руси и европейского барокко. Во время экскурсии осмотрим мужскую половину дворца и 24 исторических интерьера, оформленных с тщательной детализацией.
Окончание программы — в гостинице, ориентировочно около 15:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|36 100 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер от/до отеля
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Входные билеты в музеи и на аттракцион по программе
Что не входит в цену
- Переезд до Москвы и обратно
- Трансфер из/до аэропорта
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение - 45 600 ₽
- Дополнительные экскурсии