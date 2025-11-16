С утра вы самостоятельно прибудете в выбранную гостиницу. Гарантированное размещение — после 14:00. До этого момента можно оставить вещи в камере хранения. В холле вас встретит представитель с табличкой и поможет с уточнениями по программе, а также предложит дополнительные экскурсии (при желании, за доплату).

Автобус отправляется на экскурсионную программу:

— 10:40 от отеля «Альянс Бородино»

— 11:00 от отеля «Сущевский Сафмар»

— 11:30 от отеля «Лесная Сафмар»

— 11:45 от отеля «Аэростар»

Начнём с прогулки по Замоскворечью — одному из самых атмосферных районов Москвы. Здесь, среди уютных улочек и старинных особняков, до сих пор ощущается дух купеческой столицы. Вы узнаете, почему именно в этом районе возникла Третьяковская галерея, и услышите интересные истории из жизни района.

После прогулки вас ждёт экскурсия по главному зданию Третьяковской галереи. В сопровождении гида вы увидите знаковые произведения русской живописи: «Портрет Марии Лопухиной» Боровиковского, «Девочку с персиками» Серова, «Неизвестную» Крамского, «Боярыню Морозову» Сурикова, «Всадницу» Брюллова, «Явление Христа народу» Иванова, а также полотна Шишкина, Васнецова и других мастеров. Это будет насыщенное знакомство с ключевыми именами и образами русской живописи.

Возвращение в гостиницу — около 17:00.