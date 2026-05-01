1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия. Кремль

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Гид ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:

Космос – в 09:45;

Сущевский Сафмар – в 10:00;

Лесная Сафмар – в 10:15;

Аэростар – в 10:30.

Обзорная экскурсия по городу – «Москва многоликая».

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, золотые купола Храма Христа Спасителя, Воробьевы горы, МГУ, «Лужники», небоскребы Москва-Сити и многое другое.

Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей).

Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.

Окончание экскурсии в центре города не позднее 15:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160