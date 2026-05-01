Выходные в Москве. Экскурсионный тур

Проведите яркие и насыщенные выходные в мегаполисе! Вы увидите главные символы столицы — Кремль, золотые купола Храма Христа Спасителя, Воробьевы горы, небоскребы «Москва-Сити» и многое другое.

Также вас ждет один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России! Кусково – усадьба графов Шереметевых, сохранившаяся практически без изменений со второй половины XVIII века. Путешествие, о котором приятно вспоминать!
Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия. Кремль

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Гид ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:

  • Космос – в 09:45;
  • Сущевский Сафмар – в 10:00;
  • Лесная Сафмар – в 10:15;
  • Аэростар – в 10:30.

Обзорная экскурсия по городу – «Москва многоликая».

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, золотые купола Храма Христа Спасителя, Воробьевы горы, МГУ, «Лужники», небоскребы Москва-Сити и многое другое.

Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей).

Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.

Окончание экскурсии в центре города не позднее 15:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

2 день

Экскурсия в усадьбу Кусково. Отъезд

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:

  • Аэростар – в 08:45;
  • Лесная Сафмар – в 09:00;
  • Сущевский Сафмар – в 09:15;
  • Космос – в 09:30.

Экскурсия в усадьбу Кусково.

Усадьба Кусково – один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России! Кусково – усадьба графов Шереметевых на востоке современной Москвы, сохранившаяся практически без изменений со второй половины XVIII века.

На территории ансамбля находятся дворец, церковь, Голландский домик, Итальянский домик, павильон Эрмитаж и павильон Грот. Неповторимая архитектура и изысканное убранство, никого не оставят равнодушным!

Окончание программы в гостинице не позднее 14:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница. Категория номеровОсновное место взрослыйОсновное место ребенок до 14 летДоп. место взрослыйДоп. место ребенок до 14 летОдноместный номер
«Сущевский Сафмар» 4* стандарт 13600 12300 11600 10300 16300
«Аэростар» 4* стандарт 13400 12100 12500 11200 16100
«Лесная Сафмар» 4* стандарт 14600 13200 11600 10400 18300
«Космос» 3* стандарт 13400 12100 13600 12200 16500

Варианты проживания

Гостиница «Сущевский Сафмар»

1 ночь

Отель расположен напротив станции метро «Рижская», в 100 м от Проспекта Мира. В 4 станциях метро от отеля находится Красная Площадь. Гости могут воспользоваться круглосуточным спортивным залом и платной парковкой отеля.

В отеле работает служба доставки еды и напитков в номера. На первом этаже отеля расположены ресторан «Fleur Cafe» и одноимённый лобби-бар, в меню которых представлены блюда международной кухни. Предоставляются услуги химчистки и прачечной.

Все номера отеля оснащены кроватями, кондиционерами, мини-барами, наборами для приготовления чая и кофе, сейфами, вмещающими ноутбук, утюгами и гладильными досками, ТВ и Wi-Fi. Гости могут выбрать различные типы подушек по «Меню подушек».

Во всех ванных комнатах установлены фены, косметические зеркала. Предоставляются банные и туалетные принадлежности. Уборка номеров осуществляется ежедневно.

Отель «Аэростар»

1 ночь

Номерной фонд оформлен в классическом стиле, в котором использованы пастельные тона. Из удобств предложена вся необходимая техника, а также мягкая и корпусная мебель.

В дизайне ресторанов и баров отеля преобладают бордовые оттенки. В определенные часы ежедневно сервируется завтрак по системе «шведский стол».

Живописный Петровский парк располагается в 5 минутах ходьбы от гостиницы. Станция метро «Динамо» — в 7.

Гостиница «Лесная Сафмар»

1 ночь

Отель расположен в центре города в районе Белая Площадь, в 300 м от станции метро «Белорусская». Рядом — Тверская-Ямская улица, ведущая к Красной Площади.

К услугам гостей Wi-Fi в номерах и общественных зонах отеля. Все гости отеля могут воспользоваться круглосуточным спортивным залом, расположенным на 2 этаже.

В отеле работает круглосуточная служба заказа еды и напитков в номера. Каждое утро с 7:00 до 11:00 в ресторане можно заказать завтрак «шведский стол» или завтрак «а-ля-карт». Есть специальное детское меню.

На 1 этаже отеля расположен магазин подарков. Рядом с бизнес-центром установлены банкоматы. Гости могут воспользоваться платной парковкой отеля. Предоставляются услуги химчистки и прачечной.

Отель «Космос»

1 ночь

Расположена на станции метро «ВДНХ», напротив ВДНХ и Останкино. Неподалеку от здания гостиницы находятся также Ботанический сад и «Лосиный остров».

К услугам гостей: обслуживание в номерах 24 часа; депозитный сейф на ресепшн; обмен валюты; ресторан; бар; кафе; дискотека; кино-концертный зал; фитнес-центр; тренажерный зал; бассейн; баня русская; солярий; салон красоты; парикмахерская; прачечная; химчистка; присмотр за детьми; финская сауна; ночной клуб.

Завтраки шведский стол. Возможны изменения формата завтрака!

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание: завтрак во второй день - шведский стол
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
  • Транспорт - автобусы туристического класса
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
  • Проезд на общественном транспорте
  • Услуги камеры хранения на вокзале и в гостинице
  • Питание: обеды и ужины
Место начала и завершения?
Москва
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость?

Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Может ли измениться порядок экскурсий?

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 53 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

