5 дней
Праздничный сплав на байдарках по реке Зуша в Орловской области
Начало: Орловская область, Мценск
30 апр в 10:00
7 мая в 10:00
от 20 900₽ за человека
5 дней
Новогодний разгуляй в Орловской области
Начало: Орловская область, Мценск
28 дек в 10:00
33 000₽ за человека
5 дней
Праздничные сплав и велотур по Орловской области
Начало: Г. Мценск
30 апр в 10:00
7 мая в 10:00
от 20 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна21 августа 2024Организация была отличная, мне все очень понравилось!
- ЕЕлена6 августа 2024Вот и закончился сегодня наш прекрасный уикенд-перезагрузка. Полученные за эти 4 дня эмоции просто переполняют. Огромное спасибо нашему инструктору Георгию
- ССкобелев8 января 2023Прекрасно провели время, отлично встретили Новый год! Интересные квесты, динамичная развлекательная программа, уютная почти домашняя обстановка и потрясающий стол изобилующий
Ответы на вопросы от путешественников по Мценску в категории «5-дневные туры»
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