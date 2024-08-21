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за прекрасное настроение, поддержку, песни у костра, огненное шоу! Все активности нам очень понравились, новый опыт на сапах впечатлил, Марлен просто профи, тихо и спокойно "поставил" всех, даже самых неуклюжих😂. Велопрогулка была нелегка, но оно того стоило, под чутким надзором Александра и Георгия не было возможности слиться раньше с маршрута. Воздушный змей в последний день на горе у домиков слегла поймал порыв ветра, ждем более ветреную погоду. Девушкам с кухни тоже только слова благодарности, еда домашняя, как у мама в гостях, а порции 🔥🔥🔥, мы так и не смогли их осилить! Вы молодцы, процветания вам!!