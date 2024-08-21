Авторские 5-дневные туры в Мценск

Найдено 3 тура в категории «5-дневные туры» в Мценске, цены от 20 900 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Праздничный сплав на байдарках по реке Зуша в Орловской области
На байдарках
3 отзыва
5 дней
Праздничный сплав на байдарках по реке Зуша в Орловской области
Начало: Орловская область, Мценск
30 апр в 10:00
7 мая в 10:00
от 20 900 за человека
Новогодний разгуляй в Орловской области
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Новогодний разгуляй в Орловской области
Начало: Орловская область, Мценск
28 дек в 10:00
33 000 за человека
Праздничные сплав и велотур по Орловской области
3 отзыва
5 дней
Праздничные сплав и велотур по Орловской области
Начало: Г. Мценск
30 апр в 10:00
7 мая в 10:00
от 20 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    21 августа 2024
    Новогодний разгуляй в Орловской области
    Организация была отличная, мне все очень понравилось!
    Организация была отличная, мне все очень понравилось!Организация была отличная, мне все очень понравилось!
  • Е
    Елена
    6 августа 2024
    Новогодний разгуляй в Орловской области
    Вот и закончился сегодня наш прекрасный уикенд-перезагрузка. Полученные за эти 4 дня эмоции просто переполняют. Огромное спасибо нашему инструктору Георгию
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    за прекрасное настроение, поддержку, песни у костра, огненное шоу! Все активности нам очень понравились, новый опыт на сапах впечатлил, Марлен просто профи, тихо и спокойно "поставил" всех, даже самых неуклюжих😂. Велопрогулка была нелегка, но оно того стоило, под чутким надзором Александра и Георгия не было возможности слиться раньше с маршрута. Воздушный змей в последний день на горе у домиков слегла поймал порыв ветра, ждем более ветреную погоду. Девушкам с кухни тоже только слова благодарности, еда домашняя, как у мама в гостях, а порции 🔥🔥🔥, мы так и не смогли их осилить! Вы молодцы, процветания вам!!

  • С
    Скобелев
    8 января 2023
    Новогодний разгуляй в Орловской области
    Прекрасно провели время, отлично встретили Новый год! Интересные квесты, динамичная развлекательная программа, уютная почти домашняя обстановка и потрясающий стол изобилующий
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    вкуснейшими и разнообразнейшими блюдами. Такое чувство что приехал к старым друзьям! Хочу выразить огромную благодарность всем кто организовал нам этот праздник: организаторам Ольге и Игорю а также инструктору Георгию, ну и конечно же поварам! Ребята вы лучшие обязательно приедем к вам ещё!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Мценску в категории «5-дневные туры»

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Сколько стоит тур в Мценске в марте 2025
Сейчас в Мценске в категории "5-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 20 900 до 33 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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