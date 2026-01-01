Новогодние каникулы в деревне в Орловской области
Начало: Орловская область, Мценск
8 янв в 10:00
20 900 ₽ за человека
Новогодний разгуляй в Орловской области
Начало: Орловская область, Мценск
29 дек в 10:00
39 900 ₽ за человека
Веселые колядки в деревне: тур для всей семьи в Орловской области
Начало: Орловская область, Мценск
4 янв в 10:00
25 900 ₽ за человека
Сколько стоит тур в Мценске в январе 2026
Сейчас в Мценске в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 20 900 до 39 900. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры по окрестностям Мценска и местам России в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март