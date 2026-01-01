Новогодний разгуляй в Орловской области
Начало: Орловская область, Мценск
29 дек в 10:00
39 900 ₽ за билет
Веселые колядки в деревне: тур для всей семьи в Орловской области
Начало: Орловская область, Мценск
4 янв в 10:00
25 900 ₽ за человека
Зимние забавы на выходные в Орловской области
Начало: Россия, Орловская область, Мценск
15 янв в 10:00
22 янв в 10:00
19 900 ₽ за человека
Новогодние каникулы в деревне в Орловской области
Начало: Орловская область, Мценск
8 янв в 10:00
20 900 ₽ за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Мценску в категории «Гастрономические»
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