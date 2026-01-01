Новогодний разгуляй в Орловской области
Начало: Орловская область, Мценск
«Садимся в микроавтобус и едем в гостевой дом «Орла»»
29 дек в 10:00
39 900 ₽ за билет
Веселые колядки в деревне: тур для всей семьи в Орловской области
Начало: Орловская область, Мценск
«Садимся в микроавтобус и едем в гостевой дом «Орла»»
4 янв в 10:00
25 900 ₽ за человека
Зимние забавы на выходные в Орловской области
Начало: Россия, Орловская область, Мценск
«Садимся в микроавтобус и едем в гостевой дом»
15 янв в 10:00
22 янв в 10:00
19 900 ₽ за человека
Новогодние каникулы в деревне в Орловской области
Начало: Орловская область, Мценск
«Садимся в микроавтобус и едем в гостевой дом «Орла»»
8 янв в 10:00
20 900 ₽ за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Мценску в категории «На микроавтобусе»
Самые популярные туры этой рубрики в Мценске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
Сколько стоит тур в Мценске в августе 2026
Сейчас в Мценске в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 4 тура от 19 900 до 39 900. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Наш сайт предлагает вам заказать туры на микроавтобусе в Мценске с профессиональным гидом по низким ценам. Гиды предоставят вам максимум полезной информации о достопримечательностях Мценска и помогут вам в полноценном путешествии в 2026 году!