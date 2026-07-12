Долина Славы располагается на правом берегу реки Западная Лица, на 74—75 км автодороги Мурманск-Печенга. В этом районе во время Второй мировой войны проходили тяжелые бои, особенно в 1941 году, когда советские войска смогли остановить наступление фашистских оккупантов.
Экскурсия по памятному месту
В рамках экскурсии вы сможете посетить этот мемориальный комплекс, который посвящен тем, кто защищал Заполярье в годы Великой Отечественной войны. Это место стало символом героизма и самоотверженности советских солдат.
Значимость Долины
Несмотря на своё название, ветераны часто называют это место Долиной Смерти, вспоминая своих товарищей, которые здесь погибли. Оно олицетворяет атмосферу борьбы и несгибаемой воли тех, кто защищал нашу страну.
Важность памяти
Посещение Долины Славы — это возможность почтить память героев, отдавших свои жизни за мирное будущее. Здесь каждый найдет что-то для себя и сможет глубже понять значение мужества и патриотизма.
ежедневно в 9,00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Окрестности города
Мемориальный комплекс
Что включено
Услуги гида
Трансфер на комфортных автомобилях для индивидуальных поездок и больших групп
Горячий чай с бутербродами
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Завершение: Трансфер в любую точку Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 9,00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
–
3
–
2
–
1
–
А
Анастасия
Огромное спасибо Вахтангу за дивный день!!! Гид вежливый, очень доброжелательный, знает и любит историю родного края. Побывали на водопаде на реке Лавна, потрясающее зрелище, очень рекомендую посетить! Здесь раскрылся ещё читать дальшеуменьшить
один талант Вахтанга, талант фотографа! Гид напоил нас вкуснейшим чаем на красивейшем пляже реки Ура, а потом была Долина Славы… Здесь воевал мой дед, собственно, поездка в Мурманск была предпринята ради посещения Долины. Мемориал производит сильное впечатление, просто до слез… Но гораздо интереснее было посетить линию обороны, укрепления, бережно восстановленные поисковиками. Невольно думаешь, как же люди в этом климате, на этом рельефе, на этих камнях ещё и воевали!?! Удивительный день был, ещё раз огромное спасибо!!!
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А
Анна
Отличная поездка и экскурсия. Ребятам очень понравилось. Комплекс «Долина Славы» — один из главных главных воинских мемориалов Мурманской области. Он посвящён подвигам солдат Красной армии, которые защищали столицу Заполярья от фашистских читать дальшеуменьшить
захватчиков во время Великой Отечественной войны. Впечатляющий мемориал, посвященный воинам ВОВ. Удивительная северная природа, а самое Главное - Место, которое хорошо передает атмосферу противостояния и самоотверженности советских солдат и не оставит равнодушными тех, кто чтит память героев, защищавших нашу Родину. Экскурсия была очень познавательной, исторической и очень нужной в настоящее время.
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А
Анастасия
Долина Славы была обязательным (точнее, основной причиной приезда в Мурманск) пунктом в моем списке достопримечательностей Кольского полуострова. И мне невероятно повезло, что моим гидом стал Александр, человек действительно увлеченный историей читать дальшеуменьшить
Мурманской области. Помимо самой Долины Славы, мы посмотрели мемориал на Абрам-мысе и даже землянку девушек-зенитчиц, что было неожиданным, но очень приятным бонусом к экскурсии. Все время экскурсии Александр очень интересно рассказывал и про саму Долину, и про бои, и про части, воевавшие на данном направлении. В общем, полное погружение во времена ВОВ. Как человеку, немного подготовленному в данной теме, было очень приятно вести диалог с таким замечательным собеседником. НО!!! Если Вы думаете, что Александр ограничится только темой Долины Славы, Вы будете приятно удивлены. Александр за время поездки успел мне рассказать столько действительно интересных фактов про Мурманск и область, сколько мне не рассказали на персональных экскурсиях в трех музеях))) И это было действительно очень содержательно, в тему, с учетом моих "северных" интересов. Александр, Вам обязательно нужно написать книгу или записывать подкасты по истории Мурманской области, Вы невероятный рассказчик (если что, я первая в очереди на покупку)))) Миллион благодарностей и наилучшие рекомендации для Ваших последующих гостей.
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А
Анастасия
Долина Славы была обязательным (точнее, основной причиной приезда в Мурманск) пунктом в моем списке достопримечательностей Кольского полуострова. И мне невероятно повезло, что моим гидом стал Александр, человек действительно увлеченный историей читать дальшеуменьшить
Мурманской области. Помимо самой Долины Славы, мы посмотрели мемориал на Абрам-мысе и даже землянку девушек-зенитчиц, что было неожиданным, но очень приятным бонусом к экскурсии. Все время экскурсии Александр очень интересно рассказывал и про саму Долину, и про бои, и про части, воевавшие на данном направлении. В общем, полное погружение во времена ВОВ. Как человеку, немного подготовленному в данной теме, было очень приятно вести диалог с таким замечательным собеседником. НО!!! Если Вы думаете, что Александр ограничится только темой Долины Славы, Вы будете приятно удивлены. Александр за время поездки успел мне рассказать столько действительно интересных фактов про Мурманск и область, сколько мне не рассказали на персональных экскурсиях в трех музеях))) И это было действительно очень содержательно, в тему, с учетом моих "северных" интересов. Александр, Вам обязательно нужно написать книгу или записывать подкасты по истории Мурманской области, Вы невероятный рассказчик (если что, я первая в очереди на покупку)))) Миллион благодарностей и наилучшие рекомендации для Ваших последующих гостей.
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С
Санжарова
Спасибо большое. Прекрасная поездка, впечатляющий мемориал, посвященный воинам ВОВ. Удивительная северная природа. Огромное спасибо Александру. Профессионализм, огромный багаж знаний, любовь к родному краю, внимание к пожеланиям экскурсанта - все это сделало поездку особенно интересной и доброжелательной. Спасибо.
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С
Санжарова
Спасибо большое. Прекрасная поездка, впечатляющий мемориал, посвященный воинам ВОВ. Удивительная северная природа. Огромное спасибо Александру. Профессионализм, огромный багаж знаний, любовь к родному краю, внимание к пожеланиям экскурсанта - все это сделало поездку особенно интересной и доброжелательной. Спасибо.