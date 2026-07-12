Долина Славы находится на правом берегу реки Западная Лица в нижнем течении. На 74—75 км автодороги Мурманск-Печенга. Здесь шли ожесточённые бои на главном участке фронта в Мурманской операции 1941 года и было остановлено наступление фашистских оккупантов. Данная экскурсия включает в себя посещение этого памятного места, на котором расположен огромный мемориальный комплекс, посвященный защитникам Заполярья во время Великой Отечественной Войны.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Долина Славы

Долина Славы располагается на правом берегу реки Западная Лица, на 74—75 км автодороги Мурманск-Печенга. В этом районе во время Второй мировой войны проходили тяжелые бои, особенно в 1941 году, когда советские войска смогли остановить наступление фашистских оккупантов.

Экскурсия по памятному месту

В рамках экскурсии вы сможете посетить этот мемориальный комплекс, который посвящен тем, кто защищал Заполярье в годы Великой Отечественной войны. Это место стало символом героизма и самоотверженности советских солдат.

Значимость Долины

Несмотря на своё название, ветераны часто называют это место Долиной Смерти, вспоминая своих товарищей, которые здесь погибли. Оно олицетворяет атмосферу борьбы и несгибаемой воли тех, кто защищал нашу страну.

Важность памяти

Посещение Долины Славы — это возможность почтить память героев, отдавших свои жизни за мирное будущее. Здесь каждый найдет что-то для себя и сможет глубже понять значение мужества и патриотизма.