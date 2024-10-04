Лёгкий треккинг в Хибинах + экскурсия по Кировску в мини-группе

Пройти по живописным северным тропам, вдохновиться горными панорамами и узнать о богатствах края
Чтобы по-настоящему прочувствовать красоту древних Хибин, приглашаю вас отправиться в комбинированное автопешеходное путешествие.

Вы полюбуетесь видами не только во время коротких остановок, но и в походе по 6-километровому маршруту. Я познакомлю вас с природой края и историей двух хибинских городов. А в Музее камня вы узнаете о геологических сокровищах региона.
5
2 отзыва
Лёгкий треккинг в Хибинах + экскурсия по Кировску в мини-группе
Лёгкий треккинг в Хибинах + экскурсия по Кировску в мини-группе
Лёгкий треккинг в Хибинах + экскурсия по Кировску в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

По дороге из Мурманска остановимся в Оленегорске — я покажу вам памятник горной промышленности — самосвал БелАЗ. Также вы увидите крупнейшее озеро Мурманской области — Имандра.

Лёгкий треккинг в Хибинах

Экскурсия начнётся с похода по треккинговому маршруту. Мы посетим природные гейзеры. А далее маршрут пойдёт в горы с бесподобными панорамами. Вы увидите водопад, китайский садик и реки, озёра и величественные цирки горных массивов, пики которых доходят до 1201 метра. Устроим пикник у перевала и вернёмся обратно по живописной тропе.

В пути вы узнаете 10 слов на языке саами, выучите названия местных растений и ягод, встретите животных. На маршруте будут остановки и фотопаузы.

Апатиты и Кировск

После похода отправимся на обед в одно из местных заведений. Во второй части программы я познакомлю вас с историей Кировска. После вы посетите музейно-выставочный центр «Апатит» в столице Хибин — Кировске, где осмотрите чудесную коллекцию местных камней и минералов, познакомитесь с легендами края и сможете приобрести оригинальные сувениры. А в зимнее время при желании заглянете в Снежную деревню со сказочными ледяными скульптурами.

Организационные детали

Тайминг

— время в пути — около 3 часов в одну сторону (общее расстояние 500 км)
— треккинговый маршрут — 3,5 часа (~6 км)
— обед — 30 минут
— посещение музея — 40 минут
— экскурсия в городе — 40 минут

  • Что входит в стоимость: трансфер на автомобиле LADA Largus Cross; сопровождение гида; посещение Музея камня
  • Дополнительные опции: обед, катание на сапах по горным озёрам (летом) и квадроциклах, посещение бани у горного озера
  • В зимнее время мы поднимаемся в горы на фуникулёре
  • Для участия в программе не требуется специальной физической подготовки

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет9 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Мария
4 окт 2024
Это была лучшая экскурсия из всех, на которых Я была! 3 в 1.
Интересные исторические справки по дороге, солнечная погода, прекрасное единение с природой Вашей маленькой группы, дикие ягоды на склонах,
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куропатки и заяц.
При этом, Максим успел даже показать нам несколько достопримечательностей города Кировск и провести по чудесному минералогическому музею.
Даже это было не всё, потому что на обратном пути мы увидели северное сияние. Сделали целых 2 остановки и 2 фотосессии! Безмерная благодарность Максиму за понимание и готовность идти навстречу!!

Это была лучшая экскурсия из всех, на которых Я была! 3 в 1.Это была лучшая экскурсия из всех, на которых Я была! 3 в 1.
Е
4 окт 2024
Это было очень круто!!! Большое спасибо Максиму за такую потрясающую прогулку!!! Всех восторгов просто не передать словами!!!!!
Это было очень круто!!! Большое спасибо Максиму за такую потрясающую прогулку!!! Всех восторгов просто не передать словами!!!!!Это было очень круто!!! Большое спасибо Максиму за такую потрясающую прогулку!!! Всех восторгов просто не передать словами!!!!!Это было очень круто!!! Большое спасибо Максиму за такую потрясающую прогулку!!! Всех восторгов просто не передать словами!!!!!Это было очень круто!!! Большое спасибо Максиму за такую потрясающую прогулку!!! Всех восторгов просто не передать словами!!!!!Это было очень круто!!! Большое спасибо Максиму за такую потрясающую прогулку!!! Всех восторгов просто не передать словами!!!!!

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