Памятник Алёша – экскурсии в Мурманске

Найдено 4 экскурсии в категории «Памятник Алёша» в Мурманске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
35 отзывов
Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия
Начало: Ваше место пребывания в Мурманске
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
4 000 за человека
Мурманск - столица Заполярья, крупнейший город в мире за полярным кругом
🚗 На машине
Мини-группа
3 часа
15 отзывов
Мурманск - столица Заполярья, крупнейший город в мире за полярным кругом
Начало: Вход конгресс-отеля Меридиан
Расписание: Каждый день, с 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
4 000 за человека
Долина Славы
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Долину Славы - память и героизм
Отправьтесь в путешествие по страницам истории, посетив Долину Славы в Мурманске, где каждый камень хранит память о подвиге
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: ежедневно в 9,00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 7 000 за человека
Мурманск - форпост Арктики
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Мурманск - форпост Арктики
Начало: Заберем вас в месте вашего проживания в г. Мурманс...
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 7 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Манина
    27 мая 2024
    Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия
    Спасибо гиду Николаю, профессионально и с чувством гордости за родной город провёл экскурсию. Очень интересно и познавательно!!
  • Е
    Екатерина
    23 мая 2024
    Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия
    Большое спасибо гиду Алексею за прекрасную прогулку! Очень познавательно, интересно, легко! Обязательно вернемся снова!
  • М
    Марина
    23 мая 2024
    Мурманск - столица Заполярья, крупнейший город в мире за полярным кругом
    Спасибо всей команде и гиду Никите! Сама я точно столько не увидела и не услышала бы об этом суровом крае. За такие виды на город со всех ракурсов спасибо! Успехов и процветания вам!
  • А
    Анна
    26 апреля 2024
    Долина Славы
    Отличная поездка и экскурсия. Ребятам очень понравилось. Комплекс «Долина Славы» — один из главных главных воинских мемориалов Мурманской области. Он посвящён
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    подвигам солдат Красной армии, которые защищали столицу Заполярья от фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны. Впечатляющий мемориал, посвященный воинам ВОВ. Удивительная северная природа, а самое Главное - Место, которое хорошо передает атмосферу противостояния и самоотверженности советских солдат и не оставит равнодушными тех, кто чтит память героев, защищавших нашу Родину. Экскурсия была очень познавательной, исторической и очень нужной в настоящее время.

  • Н
    Наталия
    12 марта 2024
    Мурманск - столица Заполярья, крупнейший город в мире за полярным кругом
    Занимательная экскурсия. Экскурсовод Влад много рассказал об истории города. О его прошлом, о взлетах и палениях в истории развития города. Провез по всем знаковым местам. Рекомендую к посещению!
  • Л
    Лариса
    3 марта 2024
    Мурманск - столица Заполярья, крупнейший город в мире за полярным кругом
    Почти все увидела, что хотела.
  • А
    Азамат
    4 октября 2023
    По местам воинской славы Советского Заполярья
    Всё отлично. Огромное спасибо гиду Алексею за экскурсию!
  • К
    Ксения
    17 августа 2023
    Обзорная экскурсия по Мурманску «На севере жить»
    У нас была индивидуальная экскурсия с гидом Александром. Очень душевно и интересно провели время. Объехали весь Мурманск, останавливались во всех
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    значимых местах, разговаривали, слушали. Вместо заявленных 3 часов, Александр пробыл с нами все 5)) Спасибо за душевный вечер) за рекомендации вяленого ерша, местного пива - это отдельный праздник😍

  • М
    Марина
    12 июля 2023
    Обзорная экскурсия по Мурманску «На севере жить»
    Отличная экскурсия. По основным памятным местам города по желанию экскурсантов проехали на машине или прошли пешком. Впервые в жизни увидела,
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    как разделывают и едят морского ежа! Транспорт, экскурсовод - всё отлично! Лучше могла быть только погода (было холодно и пасмурно). Спасибо экскурсоводу Александру! Согревал нас горячим кофе.

  • С
    Света
    11 июля 2023
    Обзорная экскурсия по Мурманску «На севере жить»
    Отлично провела день, гид Алексей показал все достопримечательности города, ознакомил с историей и рассказал интересные факты. Группа была хорошая, чувствовали себя легко. Очень красивый вид на Кольский залив, были на морском вокзале, попробовала свежие морские деликатесы. Очень необычно! Советую

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Памятник Алёша»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия
  2. Мурманск - столица Заполярья, крупнейший город в мире за полярным кругом
  3. Долина Славы
  4. Мурманск - форпост Арктики
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Памятник Алёша" можно забронировать 4 экскурсии от 4 000 до 7 800. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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