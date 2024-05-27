1 чел.
По популярности
Мини-группа
4 часа
Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия
Начало: Ваше место пребывания в Мурманске
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Мурманск - столица Заполярья, крупнейший город в мире за полярным кругом
Начало: Вход конгресс-отеля Меридиан
Расписание: Каждый день, с 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия в Долину Славы - память и героизм
Отправьтесь в путешествие по страницам истории, посетив Долину Славы в Мурманске, где каждый камень хранит память о подвиге
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: ежедневно в 9,00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 7 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Мурманск - форпост Арктики
Начало: Заберем вас в месте вашего проживания в г. Мурманс...
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 7 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММанина27 мая 2024Спасибо гиду Николаю, профессионально и с чувством гордости за родной город провёл экскурсию. Очень интересно и познавательно!!
- ЕЕкатерина23 мая 2024Большое спасибо гиду Алексею за прекрасную прогулку! Очень познавательно, интересно, легко! Обязательно вернемся снова!
- ММарина23 мая 2024Спасибо всей команде и гиду Никите! Сама я точно столько не увидела и не услышала бы об этом суровом крае. За такие виды на город со всех ракурсов спасибо! Успехов и процветания вам!
- ААнна26 апреля 2024Отличная поездка и экскурсия. Ребятам очень понравилось. Комплекс «Долина Славы» — один из главных главных воинских мемориалов Мурманской области. Он посвящён
- ННаталия12 марта 2024Занимательная экскурсия. Экскурсовод Влад много рассказал об истории города. О его прошлом, о взлетах и палениях в истории развития города. Провез по всем знаковым местам. Рекомендую к посещению!
- ЛЛариса3 марта 2024Почти все увидела, что хотела.
- ААзамат4 октября 2023По местам воинской славы Советского ЗаполярьяВсё отлично. Огромное спасибо гиду Алексею за экскурсию!
- ККсения17 августа 2023Обзорная экскурсия по Мурманску «На севере жить»У нас была индивидуальная экскурсия с гидом Александром. Очень душевно и интересно провели время. Объехали весь Мурманск, останавливались во всех
- ММарина12 июля 2023Обзорная экскурсия по Мурманску «На севере жить»Отличная экскурсия. По основным памятным местам города по желанию экскурсантов проехали на машине или прошли пешком. Впервые в жизни увидела,
- ССвета11 июля 2023Обзорная экскурсия по Мурманску «На севере жить»Отлично провела день, гид Алексей показал все достопримечательности города, ознакомил с историей и рассказал интересные факты. Группа была хорошая, чувствовали себя легко. Очень красивый вид на Кольский залив, были на морском вокзале, попробовала свежие морские деликатесы. Очень необычно! Советую
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Памятник Алёша»
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