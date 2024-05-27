М Манина Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия Спасибо гиду Николаю, профессионально и с чувством гордости за родной город провёл экскурсию. Очень интересно и познавательно!!

Е Екатерина Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия Большое спасибо гиду Алексею за прекрасную прогулку! Очень познавательно, интересно, легко! Обязательно вернемся снова!

М Марина Мурманск - столица Заполярья, крупнейший город в мире за полярным кругом Спасибо всей команде и гиду Никите! Сама я точно столько не увидела и не услышала бы об этом суровом крае. За такие виды на город со всех ракурсов спасибо! Успехов и процветания вам!

А Анна Долина Славы читать дальше подвигам солдат Красной армии, которые защищали столицу Заполярья от фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны. Впечатляющий мемориал, посвященный воинам ВОВ. Удивительная северная природа, а самое Главное - Место, которое хорошо передает атмосферу противостояния и самоотверженности советских солдат и не оставит равнодушными тех, кто чтит память героев, защищавших нашу Родину. Экскурсия была очень познавательной, исторической и очень нужной в настоящее время. Отличная поездка и экскурсия. Ребятам очень понравилось. Комплекс «Долина Славы» — один из главных главных воинских мемориалов Мурманской области. Он посвящён

Н Наталия Мурманск - столица Заполярья, крупнейший город в мире за полярным кругом Занимательная экскурсия. Экскурсовод Влад много рассказал об истории города. О его прошлом, о взлетах и палениях в истории развития города. Провез по всем знаковым местам. Рекомендую к посещению!

Л Лариса Мурманск - столица Заполярья, крупнейший город в мире за полярным кругом Почти все увидела, что хотела.

А Азамат По местам воинской славы Советского Заполярья Всё отлично. Огромное спасибо гиду Алексею за экскурсию!

К Ксения Обзорная экскурсия по Мурманску «На севере жить» читать дальше значимых местах, разговаривали, слушали. Вместо заявленных 3 часов, Александр пробыл с нами все 5)) Спасибо за душевный вечер) за рекомендации вяленого ерша, местного пива - это отдельный праздник😍 У нас была индивидуальная экскурсия с гидом Александром. Очень душевно и интересно провели время. Объехали весь Мурманск, останавливались во всех

М Марина Обзорная экскурсия по Мурманску «На севере жить» читать дальше как разделывают и едят морского ежа! Транспорт, экскурсовод - всё отлично! Лучше могла быть только погода (было холодно и пасмурно). Спасибо экскурсоводу Александру! Согревал нас горячим кофе. Отличная экскурсия. По основным памятным местам города по желанию экскурсантов проехали на машине или прошли пешком. Впервые в жизни увидела,