Путешествие по Кольскому Северу сочетает удивительные природные локации и места памяти. Мы побываем на правом берегу Западной Лицы и поговорим о военных страницах истории региона. Увидим полноводный водопад на реке Титовке. А ещё съездим туда, где проходил службу Юрий Гагарин. И посетим самый северный православный монастырь в мире.

Долина Славы

Мы отправимся в сторону реки Западная Лица. Здесь в годы Великой Отечественной войны шли ожесточённые сражения. Побываем в музее и подойдём к мемориальным сооружениям — символам боли и отваги. Не случайно это место раньше называли «Долиной Смерти»

Водопад «Мельничный каскад» на реке Титовка

Полюбуемся мощным водопадом в окружении скал и тундры.

Корзуново и Юрий Гагарин

Вы увидите, где проходил службу космонавт, услышите о северном периоде в его биографии. Узнаете подробности его первого полёта на боевом истребителе над Заполярьем.

Свято-Троицкий Трифонов Печенгский монастырь

Мы посетим древнюю православную обитель — самую северную в мире. Вы прогуляетесь по территории деревянного комплекса, узнаете о непростом пути, который прошёл монастырь. Услышите о его основателе и духовном покровителе.

