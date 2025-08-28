Путешествие по Кольскому Северу сочетает удивительные природные локации и места памяти. Мы побываем на правом берегу Западной Лицы и поговорим о военных страницах истории региона. Увидим полноводный водопад на реке Титовке. А ещё съездим туда, где проходил службу Юрий Гагарин. И посетим самый северный православный монастырь в мире.
Описание экскурсии
Долина Славы
Мы отправимся в сторону реки Западная Лица. Здесь в годы Великой Отечественной войны шли ожесточённые сражения. Побываем в музее и подойдём к мемориальным сооружениям — символам боли и отваги. Не случайно это место раньше называли «Долиной Смерти»
Водопад «Мельничный каскад» на реке Титовка
Полюбуемся мощным водопадом в окружении скал и тундры.
Корзуново и Юрий Гагарин
Вы увидите, где проходил службу космонавт, услышите о северном периоде в его биографии. Узнаете подробности его первого полёта на боевом истребителе над Заполярьем.
Свято-Троицкий Трифонов Печенгский монастырь
Мы посетим древнюю православную обитель — самую северную в мире. Вы прогуляетесь по территории деревянного комплекса, узнаете о непростом пути, который прошёл монастырь. Услышите о его основателе и духовном покровителе.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на минивэне Hyundai Grand Starex, Volvo XC90 и других подобного класса
- Время в пути в одну сторону займёт не менее 3 часов
- Обратите внимание: в экскурсии могут принять участие только граждане РФ, поскольку часть маршрута проходит по приграничной территории и пропуск осуществляется строго по паспорту
- Дополнительно (по желанию) оплачивается обед в кафе на пограничном посту «Титовка». Средний чек — 1500 ₽ с чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ксения — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 441 туриста
Привет, дорогие путешественники! Мы лицензированные гиды в Мурманске и настоящие профессионалы своего дела. Наш многолетний опыт и знания помогут вам открыть Кольский полуостров с лучшей стороны.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
28 авг 2025
Спасибо Александру за путешествие на север Кольского, понравился необычно выстроенный маршрут и сочетание исторических локаций с необыкновенными впечатляющими пейзажами, меняющимися по пути. Очень рады что была возможность посетить такие значимые места)
С
Светлана
9 авг 2025
Замечательный день с Александром! Насыщенная, и в то же время комфортная, не тяжелая экскурсия.
И взрослым, и детям.
Мы поехали на нее, уже немного посмотрев Кольский. И были приятно удивлены. Экскурсию можно
И взрослым, и детям.
Мы поехали на нее, уже немного посмотрев Кольский. И были приятно удивлены. Экскурсию можно
Валентина
28 июл 2025
Пожалуй, лучшая наша поездка,связанная с исследованием Кольского полуострова. Не избито, не банально,"не попсово". Данная экскурсия для тех, кому важно единение с природой,для тех, кому интересна история Великой Отечественной, для тех, кому важна самобытность и уникальность поездки. Гид Александр сделал этот день незабываемым.
