Фьорды не только в Норвегии! Кольский полуостров предлагает увидеть уникальные природные явления.
На экскурсии вы посетите набережную города Кола, маяк в Мишуково и насладитесь видами с обзорных площадок. Путешествие включает пешие
На экскурсии вы посетите набережную города Кола, маяк в Мишуково и насладитесь видами с обзорных площадок. Путешествие включает пешие
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальные фьорды и водопады
- 📸 Великолепные виды и фото
- 🧭 История и культура региона
- 🍄 Природа и лесные прогулки
- 🚗 Комфортный транспорт
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Кольского фьорда и водопадов - июль и август. В эти месяцы природа особенно красива, а погода позволяет комфортно путешествовать и наслаждаться пейзажами. В июне и сентябре также можно насладиться красотой края, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. В зимние месяцы экскурсия возможна, но из-за снега маршрут сокращается, и посещение некоторых локаций может быть ограничено.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Набережная города Кола
- Смотровая площадка в Абрам-Мысе
- Маяк возле посёлка Мишуково
Описание экскурсии
Обзорные площадки
- Набережная города Кола. Это наша первая локация, и именно от неё пошло название Кольского залива-фьорда и самого полуострова. Здесь на стыке двух рек начинается Кольский фьорд, и отсюда открывается великолепный вид на Мурманск и автомобильный мост.
- Смотровая площадка в посёлке Абрам-Мыс. В этой точке маршрута вы увидите самую узкую часть фьорда (980 м), порт и угольный терминал с гигантскими портовыми кранами, похожими на драконов. Здесь же гид расскажет вам об истории края во времена ВОВ, так как на этой площадке расположены мемориалы.
- Маяк возле посёлка Мишуково — необычный арт-объект. Отсюда видно среднее и южное колено Кольского фьорда, который никогда не замерзает благодаря тёплому атлантическому течению Гольфстрим.
Водопады
- Водопад реки Лавна, к которому вам предстоит пройти пешком (около 1 км или 15–20 минут в одну сторону). Вас ждёт прогулка вдоль лесной реки, чистейший воздух и потрясающие пейзажи.
- Водопад реки Ура. Пеший маршрут до водопада (300 м) проходит по лесотундре, богатой грибами и ягодами (тут растут морошка, брусника, черника, вороника). В этой локации мы устраиваем небольшой пикник для наших гостей — стол с чаем и бутербродами. Угощаемся, любуемся бурным водопадом, фотографируемся.
- Водопад реки Большая Лавна в посёлке Междуречье, недалеко от дороги (50 м пешком в одну сторону). Этот каскад водопадов станет красивым завершением экскурсии. Здесь же находится проверенный родник с чистой и вкусной питьевой водой.
Зимой и при большом количестве снега мы отправляемся на снегоступах только к одному водопаду (на реке Ура).
Знакомство с природой
По ходу экскурсии гид расскажет о зарождении края и о его коренных жителях — саами. Познакомит вас с природой Кольского полуострова, его уникальными ландшафтами и растениями, которые занесены в Красную книгу Мурманской области. Вы сделаете яркие фото, а в июле-августе сможете поохотиться на грибы и ягоды.
Организационные детали
В стоимость включён небольшой перекус — чай и бутерброды. Для детей рекомендуем взять отдельное питание. В летний период пригодится также бутылка с водой.
Как проходит экскурсия
- Экскурсия автомобильно-пешеходная. Пеший маршрут к водопадам займёт 2,5 часа, к фьорду — 1,5 часа. В машине проведём 1 час, если будут пробки — 1,5 часа
- Автомобили: Ford Kuga, Kia Sorento, Kia Rio или Skoda Oktavia. Есть детские кресла до 36 кг и бустеры для детей до 12 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Особенности формата
- Маршрут доступен для гостей, не имеющих противопоказаний по здоровью, и детей от 5 лет. Длинные и крутые подъёмы/спуски, опасные участки и обрывы по дороге отсутствуют.
- Наш маршрут не проходит по закрытым городам и приграничным зонам, поэтому разрешение на посещение не требуется
- В случае дождливой погоды при необходимости обеспечим вас непромокаемой обувью. Также наши гиды свяжутся с вами перед поездкой и уточнят информацию по одежде.
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4675 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном вам месте в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1675 туристов
Меня зовут Анна, я представляю дружную команду гидов-экскурсоводов Мурманской области. Мы проводим авторские экскурсии с индивидуальным подходом к каждому гостю. Продумываем лучшие маршруты, делимся интересными фактами и помогаем с фотосъёмкой. Доброжелательная атмосфера, безопасность путешествия и незабываемые впечатления гарантированы!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 162 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ездила в тур по водопадам, делюсь впечатлениями. Локации потрясающие, природа завораживает. Организатор молодец, маршрут построен грамотно. Из нюансов: обувь нужна строго спортивная и не скользкая, так как у воды камни
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Очень интересная экскурсия!
Нам все понравилось, очень повезло с погодой (3 июня), было 16 градусов и светило солнце.
Гид Алексей - очень интересно и подробно рассказывал материал, а также отвечал на все вопросы.
Всем советуем!
Нам все понравилось, очень повезло с погодой (3 июня), было 16 градусов и светило солнце.
Гид Алексей - очень интересно и подробно рассказывал материал, а также отвечал на все вопросы.
Всем советуем!
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Н
Отличная состоялась экскурсия! Дмитрий, очень приятный и легкий в общении молодой человек, забрал нас вовремя на условленном месте и мы двинулись в путь на очень комфортабельном авто. Увидели много интересный
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Э
Спешу поделиться впечатлениями от экскурсии.
Во-первых, хочется выразить отдельную благодарность нашему гиду Алексею, просто знаток и любитель своего дела, очень интересно обо всем рассказывал, много шутил. Еще и устроил нам пикник
Во-первых, хочется выразить отдельную благодарность нашему гиду Алексею, просто знаток и любитель своего дела, очень интересно обо всем рассказывал, много шутил. Еще и устроил нам пикник
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N
Были на экскурсии по Кольским водопадам с экскурсоводом Виталием.
дружно считаем, что нам очень повезло.
Виталий не только интересно рассказывал о природе и истории Кольского полуострова, с юмором отвечал на все вопросы, но и напоил нас вкусным чаем, терпеливо сопровождал нашу женскую компанию, сделал замечательные, просто профессиональные фотографии на наши телефоны.
Спасибо ему огромное.
Всем рекомендуем!
дружно считаем, что нам очень повезло.
Виталий не только интересно рассказывал о природе и истории Кольского полуострова, с юмором отвечал на все вопросы, но и напоил нас вкусным чаем, терпеливо сопровождал нашу женскую компанию, сделал замечательные, просто профессиональные фотографии на наши телефоны.
Спасибо ему огромное.
Всем рекомендуем!
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Д
Спасибо большое за такую замечательную экскурсию! Наш гид - Виталий рассказал много интересной информации и дал неспеша насладиться природой. Эта поездка отлично завершила наш отпуск, остались только приятные впечатления! И отдельное спасибо за классные фотографии!)
+1
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