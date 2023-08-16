Принято считать, что фьорды есть только в Норвегии, но это не так! Кольский полуостров тоже находится в субарктическом регионе и омывается Северным Ледовитым океаном. Миллионы лет назад тающие ледники оставили после себя U-образные ущелья и долины, именуемые в норвежском языке фьордами. На один из них мы предлагаем вам взглянуть на экскурсии.

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Описание

Что вас ожидает

Обзорные площадки

Набережная города Кола . Это наша первая локация, и именно от неё пошло название Кольского залива-фьорда и самого полуострова. Здесь на стыке двух рек начинается Кольский фьорд, и отсюда открывается великолепный вид на Мурманск и автомобильный мост.

. Это наша первая локация, и именно от неё пошло название Кольского залива-фьорда и самого полуострова. Здесь на стыке двух рек начинается Кольский фьорд, и отсюда открывается великолепный вид на Мурманск и автомобильный мост. Смотровая площадка в посёлке Абрам-Мыс . В этой точке маршрута вы увидите самую узкую часть фьорда (980 м), порт и угольный терминал с гигантскими портовыми кранами, похожими на драконов. Здесь же гид расскажет вам об истории края во времена ВОВ, так как на этой площадке расположены мемориалы.

. В этой точке маршрута вы увидите самую узкую часть фьорда (980 м), порт и угольный терминал с гигантскими портовыми кранами, похожими на драконов. Здесь же гид расскажет вам об истории края во времена ВОВ, так как на этой площадке расположены мемориалы. Маяк возле посёлка Мишуково — необычный арт-объект. Отсюда видно среднее и южное колено Кольского фьорда, который никогда не замерзает благодаря тёплому атлантическому течению Гольфстрим.

Водопады

Водопад реки Лавна , к которому вам предстоит пройти пешком (около 1 км или 15–20 минут в одну сторону). Вас ждёт прогулка вдоль лесной реки, чистейший воздух и потрясающие пейзажи.

, к которому вам предстоит пройти пешком (около 1 км или 15–20 минут в одну сторону). Вас ждёт прогулка вдоль лесной реки, чистейший воздух и потрясающие пейзажи. Водопад реки Ура . Пеший маршрут до водопада (300 м) проходит по лесотундре, богатой грибами и ягодами (тут растут морошка, брусника, черника, вороника). В этой локации мы устраиваем небольшой пикник для наших гостей — стол с чаем и бутербродами. Угощаемся, любуемся бурным водопадом, фотографируемся.

. Пеший маршрут до водопада (300 м) проходит по лесотундре, богатой грибами и ягодами (тут растут морошка, брусника, черника, вороника). В этой локации мы устраиваем небольшой пикник для наших гостей — стол с чаем и бутербродами. Угощаемся, любуемся бурным водопадом, фотографируемся. Водопад реки Большая Лавна в посёлке Междуречье, недалеко от дороги (50 м пешком в одну сторону). Этот каскад водопадов станет красивым завершением экскурсии. Здесь же находится проверенный родник с чистой и вкусной питьевой водой.

Знакомство с природой

По ходу экскурсии гид расскажет о зарождении края и о его коренных жителях — саами. Познакомит вас с природой Кольского полуострова, его уникальными ландшафтами и растениями, которые занесены в Красную книгу Мурманской области. Вы сделаете яркие фото, а в июле-августе сможете поохотиться на грибы и ягоды.

Организационные детали

В стоимость включён небольшой перекус — чай и бутерброды. Для детей рекомендуем взять отдельное питание. В летний период пригодится также бутылка с водой.

Как проходит экскурсия

Экскурсия автомобильно-пешеходная. Пеший маршрут к водопадам займёт 2,5 часа, к фьорду — 1,5 часа. В машине проведём 1 час, если будут пробки — 1,5 часа.

Автомобили: Ford Kuga, Kia Sorento, Kia Rio или Skoda Oktavia. Есть детские кресла до 36 кг и бустеры для детей до 12 лет.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности формата