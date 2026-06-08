читать дальше уменьшить

со вкусным ягодным чаем и бутербродами на берегу водопада, тепло и по-домашнему! Познакомились мы днем ранее на экскурсии «Охота за северным сиянием», которую тоже очень рекомендую!

Во-вторых, содержание самой экскурсии очень наполненное и увлекательное, вы увидите и панорамы Мурманска со смотровых площадок, и побываете в Коле, и доберетесь до наипрекраснейших водопадов и фьорда!

На данную экскурсию мы собрались в последний день, поэтому с Алексеем смогли согласовать время для экскурсии так, чтобы успеть все увидеть и вовремя попасть в аэропорт 🙏🏻 В-третьих, если вы выберите данную экскурсию, вы никогда не пожалеете, потому что все, что будет на вашем маршруте-это чудо природы, которое навсегда останется в вашей памяти и на фотографиях.

Ставлю этой экскурсии заслуженные 5 звезд! Спасибо вам большое за впечатления и эмоции!

P.S. Заметка для будущих путешественников, которые думают как бы одеться в поездку. Мы были в Мурманске с 17 по 19 апреля, за эти 3 дня погода была совершенно разная, как сказал наш гид: не переживайте, погода тут меняется каждые 30 минут, так оно и есть. Ночью было 0 градусов, днем доходило до 10, одеваетесь тепло в любом случае, лучше учесть вариант, чтобы что-то снять, чем замёрзнуть. Лучше всего подойдет непромокаемая и непродуваемая одежда и треккинговая обувь(она будет спасением для ваших ног, но не переживайте, в случае сугробов вам выдадут снегоступы или высокие резиновые сапоги и ваши ноги никак не пострадают 😅). Нам повезло, что было безветренно и мы не ощутили на себе «дыхание арктики», но по рассказам пронизывает оно до костей, поэтому берите шарфы, снуды, шапки и перчатки (можете приобрести самонагревающиеся мешочки для рук и ног, они есть на любом маркетплейсе). На всякий случай захватите с собой дождевики, они уберегут вас от дождя и создавая парниковый эффект будут вас греть.

Всем прекрасных путешествий! (К сожалению, не смогла прикрепить видео с водопадов, но это будем вам стимулом увидеть все воочию)