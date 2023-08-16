Полюбоваться чудесами природы, ощутить дыхание водопадов и устроить пикник у воды
Принято считать, что фьорды есть только в Норвегии, но это не так! Кольский полуостров тоже находится в субарктическом регионе и омывается Северным Ледовитым океаном.
Миллионы лет назад тающие ледники оставили после себя U-образные ущелья и долины, именуемые в норвежском языке фьордами. На один из них мы предлагаем вам взглянуть на экскурсии.
Миллионы лет назад тающие ледники оставили после себя U-образные ущелья и долины, именуемые в норвежском языке фьордами. На один из них мы предлагаем вам взглянуть на экскурсии.
Ближайшие даты:
20
авг
авг
23
авг
авг
24
авг
авг
26
авг
авг
27
авг
авг
28
авг
авг
29
авг
авг
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Обзорные площадки
- Набережная города Кола. Это наша первая локация, и именно от неё пошло название Кольского залива-фьорда и самого полуострова. Здесь на стыке двух рек начинается Кольский фьорд, и отсюда открывается великолепный вид на Мурманск и автомобильный мост.
- Смотровая площадка в посёлке Абрам-Мыс. В этой точке маршрута вы увидите самую узкую часть фьорда (980 м), порт и угольный терминал с гигантскими портовыми кранами, похожими на драконов. Здесь же гид расскажет вам об истории края во времена ВОВ, так как на этой площадке расположены мемориалы.
- Маяк возле посёлка Мишуково — необычный арт-объект. Отсюда видно среднее и южное колено Кольского фьорда, который никогда не замерзает благодаря тёплому атлантическому течению Гольфстрим.
Водопады
- Водопад реки Лавна, к которому вам предстоит пройти пешком (около 1 км или 15–20 минут в одну сторону). Вас ждёт прогулка вдоль лесной реки, чистейший воздух и потрясающие пейзажи.
- Водопад реки Ура. Пеший маршрут до водопада (300 м) проходит по лесотундре, богатой грибами и ягодами (тут растут морошка, брусника, черника, вороника). В этой локации мы устраиваем небольшой пикник для наших гостей — стол с чаем и бутербродами. Угощаемся, любуемся бурным водопадом, фотографируемся.
- Водопад реки Большая Лавна в посёлке Междуречье, недалеко от дороги (50 м пешком в одну сторону). Этот каскад водопадов станет красивым завершением экскурсии. Здесь же находится проверенный родник с чистой и вкусной питьевой водой.
Знакомство с природой
По ходу экскурсии гид расскажет о зарождении края и о его коренных жителях — саами. Познакомит вас с природой Кольского полуострова, его уникальными ландшафтами и растениями, которые занесены в Красную книгу Мурманской области. Вы сделаете яркие фото, а в июле-августе сможете поохотиться на грибы и ягоды.
Организационные детали
В стоимость включён небольшой перекус — чай и бутерброды. Для детей рекомендуем взять отдельное питание. В летний период пригодится также бутылка с водой.
Как проходит экскурсия
- Экскурсия автомобильно-пешеходная. Пеший маршрут к водопадам займёт 2,5 часа, к фьорду — 1,5 часа. В машине проведём 1 час, если будут пробки — 1,5 часа.
- Автомобили: Ford Kuga, Kia Sorento, Kia Rio или Skoda Oktavia. Есть детские кресла до 36 кг и бустеры для детей до 12 лет.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Особенности формата
- Маршрут доступен для гостей, не имеющих противопоказаний по здоровью, и детей от 5 лет. Длинные и крутые подъёмы/спуски, опасные участки и обрывы по дороге отсутствуют.
- Наш маршрут не проходит по закрытым городам и приграничным зонам, поэтому разрешение на посещение не требуется
- В случае дождливой погоды при необходимости обеспечим вас непромокаемой обувью. Также наши гиды свяжутся с вами перед поездкой и уточнят информацию по одежде.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в удобном вам месте в Мурманске
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 41 туриста
Меня зовут Анна, я представляю дружную команду гидов-экскурсоводов Мурманской области. Мы проводим авторские экскурсии с индивидуальным подходом к каждому гостю. Продумываем лучшие маршруты, делимся интересными фактами и помогаем с фотосъемкой. Доброжелательная атмосфера, безопасность путешествия и незабываемые впечатления гарантированы!
Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Лидия
16 авг 2023
Отличная экскурсия. Провёл её для нас гид Алексей. Сразу видно, что Алексей разносторонне образованный человек, влюблённый в свой родной край. Он интересно рассказывает обо всём по ходу экскурсии, доброжелателен, грамотно отвечает на вопросы туристов. На Набережной Колы Алексей заметил в воде морского котика и показал нам. По пути к водопадам рассказал о природе, показал как растёт ягода, какие виды лишайника встречаются. Здесь я впервые увидела трубчатый лишайник. На водопаде на реке Ура мы видели как сёмга идёт на нерест против течения и, выпрыгивая из воды, пытается преодолеть пороги водопада! О возможности увидеть это явление нам заранее рассказал Алексей. На месте дал нам время подождать, понаблюдать. И, о чудо, мы увидели это своими глазами. Большое спасибо Алексею за проведённую экскурсию!
Бэла
7 авг 2023
это была просто замечательная экскурсия!
очень красивая, размеренная и даже медитативная.
огромное спасибо Алексею, с ним было очень интересно и комфортно!
11/10
очень красивая, размеренная и даже медитативная.
огромное спасибо Алексею, с ним было очень интересно и комфортно!
11/10
Татьяна
17 июля 2023
Были на экскурсии с гидом Максимом, нам понравилось.
Максим вежливый молодой человек, очень много знает о Мурманске, видно, что он влюблен в этот город, его окрестности и в свою работу.
Время пролетело незаметно, увидели красивые места, захотелось приехать ещё раз.
Правда мы мало что запомнили (память девичья), информации было очень много, слушать было интересно и удивляло, как все это может помещаться в голове.
Большое спасибо Максиму за проведённое время! Обязательно вернёмся на поиски северного сияния 🙃
Максим вежливый молодой человек, очень много знает о Мурманске, видно, что он влюблен в этот город, его окрестности и в свою работу.
Время пролетело незаметно, увидели красивые места, захотелось приехать ещё раз.
Правда мы мало что запомнили (память девичья), информации было очень много, слушать было интересно и удивляло, как все это может помещаться в голове.
Большое спасибо Максиму за проведённое время! Обязательно вернёмся на поиски северного сияния 🙃
А
Алексей
11 июля 2023
Экскурсию проводил Дмитрий. Все очень понравилось. Водопады и пороги все находятся в уникальных природных зонах, очень много впечатлений и фотографий. Дмитрий показывает все самое интересное, ничего не упускает. Очень приятный рассказчик, все легко запоминается. Огромная благодарность за отношений к нам как гостям Мурманской земли. По-настоящему знающий свое дело специалист, очень тонкий психолог. Очень хочется ехать с ним и на другие летние и зимние экскурсии. Очень советуем! На экскурсии прогулки к водопадам проходят за рассказами в один миг и не чувствуешь, что идешь. Экскурсия подойдет абсолютно всем. Только одевайте удобную для прохода по лесным тропинкам обувь, лучше всего кросовки. Алексей
Юлия
7 июля 2023
Ездили с Максимом, очень довольны поездкой: в целом, повезло с погодой, несмотря на неблагоприятный прогноз, дождь шел только при переездах. Максим сразу же увлекает рассказами, влюбляет в северную природу, водопады красивые, лес разнообразный, смотровые невероятные! Также порадовало внимательное отношение: Максим забрал нас с одного адреса, привез на другой, как просили, помог с чемоданами, делал остановки по дороге, когда внезапно хотелось сделать фото, также помогал на скользких участках дороги. Обязательно приедем еще!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска
Групповые
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Летние
Выездные
Водопады
Природа и пейзажи
Кольский полуостров
Мыс Абрам
Популярные места
Кольский мост
Мурманская область
Водопад на реке Лавна
Смотровые площадки
Природа
Для студентов
Гастрономические
Похожие туры из Мурманска
Мини-группа
5 часов
Популярное предложение
Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
Насладиться природой Заполярья в комфортном путешествии к самым красивым водопадам региона
у вашего отеля
22 авг
27 авг
29 авг
1 сен
55004 950₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Териберка: водопады, скалы и фьорды
Посетить в мини-группе северное село за Полярным кругом и насладиться инопланетными пейзажами
у вашего отеля в Мурманске
Завтра
21 авг
22 авг
23 авг
5 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Вечерние водопады в окрестностях Мурманска
Несложный треккинг в полярный день с дружеским пикником в лесу
в районе гостиницы Park Inn
Сегодня
Завтра
21 авг
22 авг
4 000₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании