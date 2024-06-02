Экскурсии в Долину Славы в Мурманске

Найдено 10 экскурсий в категории «Долина Славы» в Мурманске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Водопады Мурманска круглый год
🚗 На машине
❄️ На снегоступах
Индивидуальная
8 часов
43 отзыва
Водопады Мурманска круглый год
Ощутить торжественность природы, узнать больше об истории города и увидеть его с Абрам-Мыса
Начало: Центр Мурманска, на парковке у гостиницы Меридиан
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 15 000 за всё до 8 чел.
Из Мурманска - к водопадам Кольского полуострова
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Из Мурманска - к водопадам Кольского полуострова
Полюбоваться северными водопадами, погулять по лесу и зарядиться энергией природы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 05:30
Завтра в 00:30
от 15 000 за всё до 5 чел.
Полуостров Средний - эхо войны и древняя природа Севера
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
6 отзывов
Полуостров Средний - эхо войны и древняя природа Севера
Поразиться сохранившимся местам боевой славы и совершить скачок во времени на 800 млн лет назад
Начало: В Мурманске
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
от 48 000 за всё до 7 чел.
Хребет Муста-Тунтури. По следам войны
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Хребет Муста-Тунтури. По следам войны
Путешествие по местам героических подвигов солдат Великой Отечественной войны
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 23 599 за всё до 4 чел.
Печенгский монастырь, «Долина славы» и места Юрия Гагарина
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Печенгский монастырь, «Долина славы» и места Юрия Гагарина
Посетить старейшую кольскую обитель, военный мемориал и узнать о службе первого космонавта на Севере
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
23 000 за всё до 4 чел.
Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
Незабываемые панорамы, природа дикой северной тундры, древние капища и военные мемориалы
Начало: Мурманск
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 42 000 за всё до 8 чел.
Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
35 отзывов
Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия
Начало: Ваше место пребывания в Мурманске
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
4 000 за человека
Мурманск - столица Заполярья, крупнейший город в мире за полярным кругом
🚗 На машине
Мини-группа
3 часа
15 отзывов
Мурманск - столица Заполярья, крупнейший город в мире за полярным кругом
Начало: Вход конгресс-отеля Меридиан
Расписание: Каждый день, с 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
4 000 за человека
Долина Славы
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Долину Славы - память и героизм
Отправьтесь в путешествие по страницам истории, посетив Долину Славы в Мурманске, где каждый камень хранит память о подвиге
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: ежедневно в 9,00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 7 000 за человека
Нетуристические тропы Мурманской области - в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
Нетуристические тропы Мурманской области - в мини-группе
Увидеть водопады, Долину Славы и самый северный в мире монастырь
Начало: Из Мурманска
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
7 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Печенгский монастырь, «Долина славы» и места Юрия Гагарина
    Большое спасибо организаторам, а отдельная благодарность нашему гиду Александру. Для нас экскурсия была целевая: посещение мемориала, где покоится наш дед. Но также хочется
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    отметить и сказочную природу Севера, а про Печенгский монастырь можно смело сказать, что это жемчужина Севера. После Долины Славы мы поехали на Русско-Немецкое мемориальное кладбище, которое находится в Печенге(именно там захоронен дед). Место очень красивое, за мемориалом ухаживают. Рядом разбили небольшой сквер, около каждого дерева памятная табличка с именем бойца СВО, отдавшего свою жизнь за Родину в наши дни. Очень рекомендую включиить в данную экскурсию посещение Русско-немецкого мемориального кладбища.

    Большое спасибо организаторамБольшое спасибо организаторам
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Водопады Мурманска круглый год
    Вячеслав, спасибо за абсолютно комфортное, очень интересное путешествие с потрясающими видами!
    Вячеслав, спасибо за абсолютно комфортное, очень интересное путешествие с потрясающими видами!Вячеслав, спасибо за абсолютно комфортное, очень интересное путешествие с потрясающими видами!Вячеслав, спасибо за абсолютно комфортное, очень интересное путешествие с потрясающими видами!
  • М
    Манина
    27 мая 2024
    Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия
    Спасибо гиду Николаю, профессионально и с чувством гордости за родной город провёл экскурсию. Очень интересно и познавательно!!
  • Е
    Екатерина
    23 мая 2024
    Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия
    Большое спасибо гиду Алексею за прекрасную прогулку! Очень познавательно, интересно, легко! Обязательно вернемся снова!
  • М
    Марина
    23 мая 2024
    Мурманск - столица Заполярья, крупнейший город в мире за полярным кругом
    Спасибо всей команде и гиду Никите! Сама я точно столько не увидела и не услышала бы об этом суровом крае. За такие виды на город со всех ракурсов спасибо! Успехов и процветания вам!
  • Л
    Людмила
    17 мая 2024
    Водопады Мурманска круглый год
    Вячеслав, большое спасибо за прекрасную поездку на водопады! День был насыщенный и познавательный, любовались красивыми пейзажами, первый раз ходили на снегоступах. Буду рекомендовать!
  • М
    Мария
    14 мая 2024
    Водопады Мурманска круглый год
    Вячеслав- замечательный человек! Очень всё подробно рассказывал. Увидели необычные для нас места, очень душевно попутешествовали. Спасибо большое!
  • А
    Анна
    26 апреля 2024
    Долина Славы
    Отличная поездка и экскурсия. Ребятам очень понравилось. Комплекс «Долина Славы» — один из главных главных воинских мемориалов Мурманской области. Он посвящён
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    подвигам солдат Красной армии, которые защищали столицу Заполярья от фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны. Впечатляющий мемориал, посвященный воинам ВОВ. Удивительная северная природа, а самое Главное - Место, которое хорошо передает атмосферу противостояния и самоотверженности советских солдат и не оставит равнодушными тех, кто чтит память героев, защищавших нашу Родину. Экскурсия была очень познавательной, исторической и очень нужной в настоящее время.

  • С
    Сергей
    2 апреля 2024
    Из Мурманска - к водопадам Кольского полуострова
    Было невероятно интересно посмотреть на красоты родного края вместе с Максимом! Он показал и рассказал нам про водопады, сохранившиеся детали
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    Великой Отечественной войны и жизнь на Кольском полуострове. Однозначно рекомендую заказать у ребят экскурсию - не пожалеете! А мы приедем еще раз и снова попросим отвезти нас по уже новым местам!

  • Н
    Наталия
    12 марта 2024
    Мурманск - столица Заполярья, крупнейший город в мире за полярным кругом
    Занимательная экскурсия. Экскурсовод Влад много рассказал об истории города. О его прошлом, о взлетах и палениях в истории развития города. Провез по всем знаковым местам. Рекомендую к посещению!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Долина Славы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Водопады Мурманска круглый год
  2. Из Мурманска - к водопадам Кольского полуострова
  3. Полуостров Средний - эхо войны и древняя природа Севера
  4. Хребет Муста-Тунтури. По следам войны
  5. Печенгский монастырь, «Долина славы» и места Юрия Гагарина
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Долина Славы" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 4 000 до 48 000. Туристы уже оставили гидам 128 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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