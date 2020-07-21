Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Что вас ожидает
Особый климат и природа полуострова
П-ов Средний находится на берегу Ледовитого океана и омывается теплыми водами Нордкапского течения. С юга хребет Муста-Тунтури отделяет полуостров 🏝️ от материка, что также влияет на здешний климат. Холодно здесь круглый год, даже летом среднемесячные температуры не поднимаются до 20 С, и при этом погода меняется очень резко. Природа полуострова уникальна — и в поездке вы в полной мере насладитесь видами бескрайней тундры, стелющейся до горизонта.
Военная история 📖 Заполярья
События ВОВ станут оживать перед вашими глазами, ведь до сих пор здесь остались целыми окопы, доты, дзоты, колючая проволка, остатки разорвавшихся снарядов и следы чудовищных условий, в которых шли сражения.
- У мемориала «Долина Славы» вы увидите множество памятников, братских могил и место, где проходила линия фронта.
- Через перевал Муста-Тунтури (в переводе с саамского «Черная Тундра») проедете по старой немецкой дороге и пересечете единственную сухопутную линию фронта, которую фашистские захватчики не смогли пройти за всю войну!
- Остановитесь на высоте «Яйцо» где состоялась последняя операция сводной роты морских пехотинцев под командованием Юневича.
- Проедете вдоль губы Кутовая, где иногда дежурят и всплывают на поверхность подводные лодки северного флота.
- Задержитесь у места, где раньше находилась землянка, «выпускавшая» самую северную фронтовую газету «Североморец», и где звучала известная военная песня «Прощайте, скалистые горы».
- Кроме того, вы прогуляетесь 👣 по заброшенным, но до сих пор рабочим артиллерийским орудиям и посмотрите, как под землей располагаются казармы, склад боеприпасов и т. д.
- Сможете почтить память у легендарной 221 береговой батареи Поночевного.
- И, при желании, посетите музей 🖼 обороны полуостровов.
Отголоски криптозоя
В повествование о делах минувшего века будут вторгаться истории 📖 гораздо более ранние — вы увидите древние природные объекты, которые уводят ко временам последний эры протерозоя, серьезных геологических изменений и формирования ранних форм жизни на Земле. Поговорим об особых водорослях и их связи с образованием атмосферы планеты. А также попробуем вместе представить, как здесь все выглядело миллионы лет назад, когда уровень мирового океана был намного выше.
- Вы посетите памятник природы «Два Брата» — отдельно стоящих скалы на мысе Земляной, очертания которых похожи на людей. Я расскажу об их происхождении и саамских преданиях об окаменевших колдунах.
- На берегу моря 🌊 прогуляемся по сногсшибательному месту — Саду камней, где каждый раз можно отыскать что-то новое и неповторимое.
- И, кроме того, вы навестите красивый водопад на р. Титовка.
И это лишь треть того, что будет в программе — помимо этого, вы увидите множество водопадов, озер, рек, литоралей, песчаных дюн и других красивейших мест полуострова.
Организационные детали
Особенности поездки
- Экскурсия ⛳ проходит в период с июня по октябрь
- Первые 100 км будут по асфальтированной дороге, а затем — 120 км бездорожья вокруг полуострова. Будьте готовы к сильной тряске.
- Иногда летом Северный флот проводит учения и закрывает въезд на полуостров 🏝️, поэтому даты экскурсии 🧭 могут быть передвинуты
- Длительность программы: с 7:00 до 22:00-23:00
Что включено в стоимость
Транспортировка на подготовленных автомобилях; питание 🍽️ (два перекуса и шашлык в Саду камней); согласование посещения природного парка «Полуострова Рыбачий и Средний»; регистрация группы в МЧС; спутниковая связь; костровое оборудование; дрова; посуда; коллективная аптечка.