Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Лучшее время для посещения полуострова Средний - с июня по август, когда погода наиболее стабильна и комфортна для прогулок. В это время можно насладиться всеми природными красотами и историческими объектами. В мае и сентябре также возможно путешествие, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В остальные месяцы условия могут быть менее комфортными из-за холода и ветра, но экскурсия все равно будет интересной.

На полуострове Средний, омываемом Ледовитым океаном, можно погрузиться в атмосферу Великой Отечественной войны. Здесь сохранились окопы, доты и мемориалы, такие как "Долина Славы". Путешественников ждут захватывающие виды тундры и уникальные природные объекты, включая скалы "Два Брата". Это путешествие позволит прикоснуться к истории и насладиться красотой северной природы

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Особый климат и природа полуострова

П-ов Средний находится на берегу Ледовитого океана и омывается теплыми водами Нордкапского течения. С юга хребет Муста-Тунтури отделяет полуостров от материка, что также влияет на здешний климат. Холодно здесь круглый год, даже летом среднемесячные температуры не поднимаются до 20 С, и при этом погода меняется очень резко. Природа полуострова уникальна — и в поездке вы в полной мере насладитесь видами бескрайней тундры, стелющейся до горизонта.

Военная история Заполярья

События ВОВ станут оживать перед вашими глазами, ведь до сих пор здесь остались целыми окопы, доты, дзоты, колючая проволка, остатки разорвавшихся снарядов и следы чудовищных условий, в которых шли сражения.

У мемориала «Долина Славы» вы увидите множество памятников, братских могил и место, где проходила линия фронта.

вы увидите множество памятников, братских могил и место, где проходила линия фронта. Через перевал Муста-Тунтури (в переводе с саамского «Черная Тундра») проедете по старой немецкой дороге и пересечете единственную сухопутную линию фронта, которую фашистские захватчики не смогли пройти за всю войну!

(в переводе с саамского «Черная Тундра») проедете по старой немецкой дороге и пересечете единственную сухопутную линию фронта, которую фашистские захватчики не смогли пройти за всю войну! Остановитесь на высоте «Яйцо» где состоялась последняя операция сводной роты морских пехотинцев под командованием Юневича.

где состоялась последняя операция сводной роты морских пехотинцев под командованием Юневича. Проедете вдоль губы Кутовая , где иногда дежурят и всплывают на поверхность подводные лодки северного флота.

, где иногда дежурят и всплывают на поверхность подводные лодки северного флота. Задержитесь у места, где раньше находилась землянка, «выпускавшая» самую северную фронтовую газету «Североморец», и где звучала известная военная песня «Прощайте, скалистые горы».

Кроме того, вы прогуляетесь по заброшенным, но до сих пор рабочим артиллерийским орудиям и посмотрите, как под землей располагаются казармы, склад боеприпасов и т. д.

Сможете почтить память у легендарной 221 береговой батареи Поночевного.

И, при желании, посетите музей обороны полуостровов.

Отголоски криптозоя

В повествование о делах минувшего века будут вторгаться истории гораздо более ранние — вы увидите древние природные объекты, которые уводят ко временам последний эры протерозоя, серьезных геологических изменений и формирования ранних форм жизни на Земле. Поговорим об особых водорослях и их связи с образованием атмосферы планеты. А также попробуем вместе представить, как здесь все выглядело миллионы лет назад, когда уровень мирового океана был намного выше.

Вы посетите памятник природы «Два Брата» — отдельно стоящих скалы на мысе Земляной, очертания которых похожи на людей. Я расскажу об их происхождении и саамских преданиях об окаменевших колдунах.

— отдельно стоящих скалы на мысе Земляной, очертания которых похожи на людей. Я расскажу об их происхождении и саамских преданиях об окаменевших колдунах. На берегу моря прогуляемся по сногсшибательному месту — Саду камней , где каждый раз можно отыскать что-то новое и неповторимое.

, где каждый раз можно отыскать что-то новое и неповторимое. И, кроме того, вы навестите красивый водопад на р. Титовка.

И это лишь треть того, что будет в программе — помимо этого, вы увидите множество водопадов, озер, рек, литоралей, песчаных дюн и других красивейших мест полуострова.

Организационные детали

Особенности поездки

Экскурсия проходит в период с июня по октябрь

Первые 100 км будут по асфальтированной дороге, а затем — 120 км бездорожья вокруг полуострова. Будьте готовы к сильной тряске.

Иногда летом Северный флот проводит учения и закрывает въезд на полуостров, поэтому даты экскурсии могут быть передвинуты

Длительность программы: с 7:00 до 22:00-23:00

Что включено в стоимость

Транспортировка на подготовленных автомобилях; питание (два перекуса и шашлык в Саду камней); согласование посещения природного парка «Полуострова Рыбачий и Средний»; регистрация группы в МЧС; спутниковая связь; костровое оборудование; дрова; посуда; коллективная аптечка.