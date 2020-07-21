Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Полуостров Средний — эхо войны и древняя природа Севера

Поразиться сохранившимся местам боевой славы и совершить скачок во времени на 800 млн лет назад

5
1 отзыв
Игорь
Игорь – Гид из Мурманска
Вы откроете множество атрибутов и мемориалов Великой Отечественной войны, пересечете единственную сухопутную линию фронта, которую фашисты так и не смогли пройти, и услышите о подвигах северного флота.

А также узнаете, как формировалась диковинная природа полуострова и оцените пейзажи бескрайней тундры с саамскими сейдами и экзотическими растениями.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
Полуостров Средний — эхо войны и древняя природа Севера
Полуостров Средний — эхо войны и древняя природа Севера

Что вас ожидает

Особый климат и природа полуострова
П-ов Средний находится на берегу Ледовитого океана и омывается теплыми водами Нордкапского течения. С юга хребет Муста-Тунтури отделяет полуостров 🏝️ от материка, что также влияет на здешний климат. Холодно здесь круглый год, даже летом среднемесячные температуры не поднимаются до 20 С, и при этом погода меняется очень резко. Природа полуострова уникальна — и в поездке вы в полной мере насладитесь видами бескрайней тундры, стелющейся до горизонта.

Военная история 📖 Заполярья
События ВОВ станут оживать перед вашими глазами, ведь до сих пор здесь остались целыми окопы, доты, дзоты, колючая проволка, остатки разорвавшихся снарядов и следы чудовищных условий, в которых шли сражения.

  • У мемориала «Долина Славы» вы увидите множество памятников, братских могил и место, где проходила линия фронта.
  • Через перевал Муста-Тунтури (в переводе с саамского «Черная Тундра») проедете по старой немецкой дороге и пересечете единственную сухопутную линию фронта, которую фашистские захватчики не смогли пройти за всю войну!
  • Остановитесь на высоте «Яйцо» где состоялась последняя операция сводной роты морских пехотинцев под командованием Юневича.
  • Проедете вдоль губы Кутовая, где иногда дежурят и всплывают на поверхность подводные лодки северного флота.
  • Задержитесь у места, где раньше находилась землянка, «выпускавшая» самую северную фронтовую газету «Североморец», и где звучала известная военная песня «Прощайте, скалистые горы».
  • Кроме того, вы прогуляетесь 👣 по заброшенным, но до сих пор рабочим артиллерийским орудиям и посмотрите, как под землей располагаются казармы, склад боеприпасов и т. д.
  • Сможете почтить память у легендарной 221 береговой батареи Поночевного.
  • И, при желании, посетите музей 🖼 обороны полуостровов.

Отголоски криптозоя
В повествование о делах минувшего века будут вторгаться истории 📖 гораздо более ранние — вы увидите древние природные объекты, которые уводят ко временам последний эры протерозоя, серьезных геологических изменений и формирования ранних форм жизни на Земле. Поговорим об особых водорослях и их связи с образованием атмосферы планеты. А также попробуем вместе представить, как здесь все выглядело миллионы лет назад, когда уровень мирового океана был намного выше.

  • Вы посетите памятник природы «Два Брата» — отдельно стоящих скалы на мысе Земляной, очертания которых похожи на людей. Я расскажу об их происхождении и саамских преданиях об окаменевших колдунах.
  • На берегу моря 🌊 прогуляемся по сногсшибательному месту — Саду камней, где каждый раз можно отыскать что-то новое и неповторимое.
  • И, кроме того, вы навестите красивый водопад на р. Титовка.

И это лишь треть того, что будет в программе — помимо этого, вы увидите множество водопадов, озер, рек, литоралей, песчаных дюн и других красивейших мест полуострова.

Организационные детали

Особенности поездки

  • Экскурсия ⛳ проходит в период с июня по октябрь
  • Первые 100 км будут по асфальтированной дороге, а затем — 120 км бездорожья вокруг полуострова. Будьте готовы к сильной тряске.
  • Иногда летом Северный флот проводит учения и закрывает въезд на полуостров 🏝️, поэтому даты экскурсии 🧭 могут быть передвинуты
  • Длительность программы: с 7:00 до 22:00-23:00

Что включено в стоимость

Транспортировка на подготовленных автомобилях; питание 🍽️ (два перекуса и шашлык в Саду камней); согласование посещения природного парка «Полуострова Рыбачий и Средний»; регистрация группы в МЧС; спутниковая связь; костровое оборудование; дрова; посуда; коллективная аптечка.

Начало и место завершения
🚩 в Мурманске
Полуостров Средний — эхо войны и древняя природа Севера
Полуостров Средний — эхо войны и древняя природа Севера
Полуостров Средний — эхо войны и древняя природа Севера
Полуостров Средний — эхо войны и древняя природа Севера
Полуостров Средний — эхо войны и древняя природа Севера
Полуостров Средний — эхо войны и древняя природа Севера
Полуостров Средний — эхо войны и древняя природа Севера
Полуостров Средний — эхо войны и древняя природа Севера
Полуостров Средний — эхо войны и древняя природа Севера
Полуостров Средний — эхо войны и древняя природа Севера
Полуостров Средний — эхо войны и древняя природа Севера
Полуостров Средний — эхо войны и древняя природа Севера
Полуостров Средний — эхо войны и древняя природа Севера
Полуостров Средний — эхо войны и древняя природа Севера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Игорь
Игорь
Я очень люблю край, где родился, знаю его и с огромным удовольствием покажу вам все его незабываемые красоты. Приглашаю вас на экскурсии по всему Кольскому полуострову: полюбоваться северным сиянием, прокатиться на оленях и снегоходе, отведать традиционную кухню заполярного уголка России. Несколько дней вблизи Северного Ледовитого океана наполнят вас энергией и силой на долгое время. Со мной безопасно — я профессиональный спасатель МЧС, все машины на полном приводе 4×4. Думаю о каждом путешественнике, а не гонюсь за массовой конвейерной прибылью. Любая программа гибкая: будем заезжать, куда хочется именно вам, составим индивидуальный маршрут. Увидимся в Мурманске!
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1 реальный отзыв

21 июл 2020
С момента экскурсии прошло чуть больше недели, а мы до сих пор всей душой в этом путешествии! Если Вы в Мурманске и у вас есть один свободный день - эту экскурсию нужно обязательно брать! В 7 часов утра нас встретили у отеля. Первые 120 км до полуострова Средний можно было поспать, но нам не хотелось пропустить ни одной детали, ни одного вида! Поэтому не смыкали глаз и доставали вопросами про жизнь в Мурманске, узнавали плюсы и минусы. Все увиденное не описать словами! Величественная, таинственная природа завораживает, хочется остановить время и просидеть на скалах, наблюдая за волнами весь день, но у нас были грандиозные планы - обогнуть Средний за один день. Огромное спасибо - мы увидели все красоты этого ещё нетронутого рукой человека полуострова. А также прошли по линиям фронта, где до сих пор лежат гильзы, патронные коробки, колючая проволока. Сказать, что эти места наполнены энергией и что дух захватывает - ничего не сказать! Эмоции от увиденного просто зашкаливают!!! Очень благодарны за знакомство с неизведанным!

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Игорь проводит ещё 2 экскурсии

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