Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Лучшее время для посещения полуострова Средний - с июня по август, когда погода наиболее стабильна и комфортна для прогулок. В это время можно насладиться всеми природными красотами и историческими объектами. В мае и сентябре также возможно путешествие, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В остальные месяцы условия могут быть менее комфортными из-за холода и ветра, но экскурсия все равно будет интересной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Долина Славы
Перевал Муста-Тунтури
Высота «Яйцо»
Губа Кутовая
221 береговая батарея
Музей обороны полуостровов
Описание экскурсии
Особый климат и природа полуострова
П-ов Средний находится на берегу Ледовитого океана и омывается теплыми водами Нордкапского течения. С юга хребет Муста-Тунтури отделяет полуостров от материка, что также влияет на здешний климат. Холодно здесь круглый год, даже летом среднемесячные температуры не поднимаются до 20 С, и при этом погода меняется очень резко. Природа полуострова уникальна — и в поездке вы в полной мере насладитесь видами бескрайней тундры, стелющейся до горизонта.
Военная история Заполярья
События ВОВ станут оживать перед вашими глазами, ведь до сих пор здесь остались целыми окопы, доты, дзоты, колючая проволка, остатки разорвавшихся снарядов и следы чудовищных условий, в которых шли сражения.
У мемориала «Долина Славы» вы увидите множество памятников, братских могил и место, где проходила линия фронта.
Через перевал Муста-Тунтури (в переводе с саамского «Черная Тундра») проедете по старой немецкой дороге и пересечете единственную сухопутную линию фронта, которую фашистские захватчики не смогли пройти за всю войну!
Остановитесь на высоте «Яйцо» где состоялась последняя операция сводной роты морских пехотинцев под командованием Юневича.
Проедете вдоль губы Кутовая, где иногда дежурят и всплывают на поверхность подводные лодки северного флота.
Задержитесь у места, где раньше находилась землянка, «выпускавшая» самую северную фронтовую газету «Североморец», и где звучала известная военная песня «Прощайте, скалистые горы».
Кроме того, вы прогуляетесь по заброшенным, но до сих пор рабочим артиллерийским орудиям и посмотрите, как под землей располагаются казармы, склад боеприпасов и т. д.
Сможете почтить память у легендарной 221 береговой батареи Поночевного.
И, при желании, посетите музей обороны полуостровов.
Отголоски криптозоя
В повествование о делах минувшего века будут вторгаться истории гораздо более ранние — вы увидите древние природные объекты, которые уводят ко временам последний эры протерозоя, серьезных геологических изменений и формирования ранних форм жизни на Земле. Поговорим об особых водорослях и их связи с образованием атмосферы планеты. А также попробуем вместе представить, как здесь все выглядело миллионы лет назад, когда уровень мирового океана был намного выше.
Вы посетите памятник природы «Два Брата» — отдельно стоящих скалы на мысе Земляной, очертания которых похожи на людей. Я расскажу об их происхождении и саамских преданиях об окаменевших колдунах.
На берегу моря прогуляемся по сногсшибательному месту — Саду камней, где каждый раз можно отыскать что-то новое и неповторимое.
И, кроме того, вы навестите красивый водопад на р. Титовка.
И это лишь треть того, что будет в программе — помимо этого, вы увидите множество водопадов, озер, рек, литоралей, песчаных дюн и других красивейших мест полуострова.
Организационные детали
Особенности поездки
Экскурсия проходит в период с июня по октябрь
Первые 100 км будут по асфальтированной дороге, а затем — 120 км бездорожья вокруг полуострова. Будьте готовы к сильной тряске.
Иногда летом Северный флот проводит учения и закрывает въезд на полуостров, поэтому даты экскурсии могут быть передвинуты
Длительность программы: с 7:00 до 22:00-23:00
Что включено в стоимость
Транспортировка на подготовленных автомобилях; питание (два перекуса и шашлык в Саду камней); согласование посещения природного парка «Полуострова Рыбачий и Средний»; регистрация группы в МЧС; спутниковая связь; костровое оборудование; дрова; посуда; коллективная аптечка.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2.5 часа
Провёл экскурсии для 367 туристов
Приглашаю вас на экскурсии по всему Кольскому полуострову: полюбоваться северным сиянием, прокатиться на оленях и снегоходе, отведать традиционную кухню заполярного уголка России. Несколько дней вблизи Северного Ледовитого океана наполнят вас читать дальшеуменьшить
энергией и силой на долгое время.
Со мной безопасно — я профессиональный спасатель МЧС, все машины на полном приводе 4×4. Думаю о каждом путешественнике, а не гонюсь за массовой конвейерной прибылью. Любая программа гибкая: будем заезжать, куда хочется именно вам, составим индивидуальный маршрут.
Я очень люблю край, где родился, знаю его и с огромным удовольствием покажу вам все его незабываемые красоты.
Увидимся в Мурманске!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ирина
Дата посещения: 25 авг 2025
Спасибо всем организаторам экскурсии на п-ов Средний. Было очень интересно, позновательно, весело, короче масса позитива. Спасибо.
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О
Ольга
Безумно понравилось. Ездили с Игорем. Было много интересных историй про здешние места. А ещё у Игоря очень вкусный "ресторан на колесах", особенно запомнился борщ. Одним днем конечно всего не охватить, но читать дальшеуменьшить
увиденное влюбило и захотелось приехать на подольше. По погоде нам обещали шторм, ливень, +7 которые ощущаются как 0, но погода сжалилась и мы гуляли без дождя. При наличии тёплой непродуваемой, непромокаемой одежды все прекрасно.
+2
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галина
Вау, жаль не получилось у нас на несколько дней, но это место, куда хочется вернуться. Нет ни чего прекрасней, чем то что создано природой, и этот тур это подтверждение. Тут читать дальшеуменьшить
сплетается всё, природа и история. ВОВ это страшно, следы её повсюду. Но красота места смягчает эту ужасную страницу истории. Смена поясов просто впечатляет. Гид Максим огонь, в начале пути ехали в тумане, но карта и рассказы гида, всё визуализировали. На обратном пути всё увидели. Киты и лисицы, ягоды и грибы, скалы и желтые камни на берегу, это то малое что мы увидели. Не бойтесь долгой и не комфортной дорого, это того стоит. Личная просьба, берегите тундру, она очень долго восстанавливается, мы увезли с собой полный багажник мусора.
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Д
Дмитрий
Ездили с гидом Вячеславом в конце августа из Мурманска по Среднему и Рыбачьему полуостровам. Все очень понравилось! Прекрасно организованный тур. Турбаза базирования максимально комфортная, с прекрасной домашней кухней. Пересекаясь на читать дальшеуменьшить
некоторых локациях с другими группами, и общаясь в дальнейшем с другими людьми, стало понятно, что Слава нас (не слишком спортивную группу😃) провел (не заставляя, а очень грамотно заинтересовывая) по местам, где стандартная программа предусматривает только осмотр издалека, немало организовал и дополнительных локаций. Очень мобильно и динамично организовал всю поездку. Внимательный и доброжелательный гид, который показал нам свои родные места так, что хочется побывать еще не раз в них. Большое ему спасибо! И конечно, всем организаторам.
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А
Андрей
Нам абсолютно все понравилось. Нас было 6 человек которые беспрерывно задавали гиду Игорю вопросы на которые он терпеливо отвечал. Много рассказывал про историю боевых действий во время второй мировой войны. читать дальшеуменьшить
Три раза нас вкусно покормил, включая горячий суп с фрикадельками на рыжих камнях. Экскурсия конечно не на 1 день, это лучше 2 дня, или даже 3! Север прекрасен. теперь мы хотим на Рыбачий)
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Мария
Очень благодарны гиду Антону за день на полуострове Среднем!! Незабываемое приключение! Маршрут не простой, устали сильно, но это мелочи. Красивые пейзажи, интересная история, ощущение свободы! С Антоном было легко и читать дальшеуменьшить
интересно общаться, он приготовил вкусный обед)) Очень порадовало то, что Антон нас не торопил на остановках, не смотря на то, что маршрут длинный и сложный, а времени немного. Организовано все отлично. Я всем рекомендую съездить на полуостров, но лучше на 2-3 дня, тогда удовольствие думаю будет больше, и физически легче. По крайне мере мы так и планируем в дальнейшем. И обращаться будем к той же команде) Спасибо большое за эмоции!
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