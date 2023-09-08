Пройтись вдоль реки до сакрального места саамов, задобрить шамана и увидеть в скале великана
Природа Крайнего Севера невероятно красива! Мы хотим, чтобы каждый из вас в этом убедился. Поэтому зовём с собой на авто-пешую экскурсию к жемчужине Кольского полуострова — Сейдозеру. По пути мы расскажем, кто такие саамы и почему это озеро для них — священно.
Познакомим вас с местным великаном, «нашим» шаманом возле водопада и самобытными ландшафтами Севера.
Познакомим вас с местным великаном, «нашим» шаманом возле водопада и самобытными ландшафтами Севера.
Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁
К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- На комфортабельном автомобиле, любуясь тундровым пейзажем, мы доедем до рудника Карнасурт и начнём наш пеший путь к озеру. По дороге увидим реку Эльморайок и красивейший водопад с «нашим» шаманом — объясним, как он тут оказался, и предложим вам загадать возле него заветное желание.
- Когда тундра незаметно превратиться в лесотундру, мы выйдем к главной цели похода — прекрасному и загадочному Сейдозеру. Поговорим о нём и сакральной культуре саамов. Покажем впечатанного в скалу великана Куйву и расскажем легенды о нём.
- Устроим на берегу привал с перекусом и горячими напитками. Вы услышите игру на варгане от нашего гида. Немного отдохнув, двинемся в обратную дорогу с заходом на берег уже знакомой реки Эльморайок, но по новому маршруту — через мост с ярко-бирюзовой водой под ним.
Организационные детали
- В этом походе вам понадобятся лишь удобная обувь и одежда, а также бутылка с водой.
- Дополнительные расходы для иногородних и иностранных граждан за посещение заповедной охраняемой территории — 300 руб. с человека.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Обратите внимание:
- Общая протяженность пешего маршрута — 22 км.
- Важна хорошая физическая подготовка — это достаточно сложный маршрут с перепадами высот.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
из любой точки города Мурманска или Колы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Кристина — ваша команда гидов в Мурманске
Добрый день, путешественники! Мы семейная пара — Кристина и Дима. Кристина отвечает за организацию, Дима за исполнение. Коммерческие походы организовываем с 2017 года. Мы люди, влюблённые в горы и походы с юности. Дмитрий дважды восходил на гору Эльбрус. После увлёкся альпинизмом, скалолазанием, экстремальными видами спорта (сноуборд и горные лыжи), работает инструктором. Кольский полуостров очень красив и мы с радостью вас проведём по его тропам к одним из лучших локаций.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Илья
8 сен 2023
Исколесил полмира, но такое волшебное место встречается раз в жизни. Это магическое место, которое завораживает с первого раза, не смотря на длительный поход, благодаря Дмитрию это было на одном дыхание, а в завершении еще и северное сияние приятным бонусом. Отдельно хочется отметить Кристину и Дмитрия, именно на таких людях и держится наша планета. Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!