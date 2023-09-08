Мистическое Сейдозеро: однодневный поход в мини-группе
Групповая экскурсия в Мурманске

Пройтись вдоль реки до сакрального места саамов, задобрить шамана и увидеть в скале великана

5
1 отзыв
Природа Крайнего Севера невероятно красива! Мы хотим, чтобы каждый из вас в этом убедился. Поэтому зовём с собой на авто-пешую экскурсию к жемчужине Кольского полуострова — Сейдозеру. По пути мы расскажем, кто такие саамы и почему это озеро для них — священно.

Познакомим вас с местным великаном, «нашим» шаманом возле водопада и самобытными ландшафтами Севера.
Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁
К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы.
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Мистическое Сейдозеро: однодневный поход в мини-группе
Мистическое Сейдозеро: однодневный поход в мини-группе
Мистическое Сейдозеро: однодневный поход в мини-группе

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • На комфортабельном автомобиле, любуясь тундровым пейзажем, мы доедем до рудника Карнасурт и начнём наш пеший путь к озеру. По дороге увидим реку Эльморайок и красивейший водопад с «нашим» шаманом — объясним, как он тут оказался, и предложим вам загадать возле него заветное желание.
  • Когда тундра незаметно превратиться в лесотундру, мы выйдем к главной цели похода — прекрасному и загадочному Сейдозеру. Поговорим о нём и сакральной культуре саамов. Покажем впечатанного в скалу великана Куйву и расскажем легенды о нём.
  • Устроим на берегу привал с перекусом и горячими напитками. Вы услышите игру на варгане от нашего гида. Немного отдохнув, двинемся в обратную дорогу с заходом на берег уже знакомой реки Эльморайок, но по новому маршруту — через мост с ярко-бирюзовой водой под ним.

Организационные детали

  • В этом походе вам понадобятся лишь удобная обувь и одежда, а также бутылка с водой.
  • Дополнительные расходы для иногородних и иностранных граждан за посещение заповедной охраняемой территории — 300 руб. с человека.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Обратите внимание:

  • Общая протяженность пешего маршрута — 22 км.
  • Важна хорошая физическая подготовка — это достаточно сложный маршрут с перепадами высот.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
из любой точки города Мурманска или Колы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
И
8 сен 2023
Исколесил полмира, но такое волшебное место встречается раз в жизни. Это магическое место, которое завораживает с первого раза, не смотря на длительный поход, благодаря Дмитрию это было на одном дыхание, а в завершении еще и северное сияние приятным бонусом. Отдельно хочется отметить Кристину и Дмитрия, именно на таких людях и держится наша планета. Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

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