Кристина — ваша команда гидов в Мурманске

Добрый день, путешественники! Мы семейная пара — Кристина и Дима. Кристина отвечает за организацию, Дима за исполнение. Коммерческие походы организовываем с 2017 года. Мы люди, влюблённые в горы и походы с юности. Дмитрий дважды восходил на гору Эльбрус. После увлёкся альпинизмом, скалолазанием, экстремальными видами спорта (сноуборд и горные лыжи), работает инструктором. Кольский полуостров очень красив и мы с радостью вас проведём по его тропам к одним из лучших локаций.