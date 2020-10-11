12 отзывов оставили туристы

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Путешествие в Териберку в мини-группе

«Заболеть» Севером и узнать о природе, истории и жизни поселка на берегу океана

5
12 отзывов
Роман
Роман – Гид из Мурманска
Где-то на краю света одиноко стоит деревушка Териберка.

Одно из самых завораживающих мест в мире.

Там дышит Северный Ледовитый океан и тихо спят скалы-великаны.

Там можно встретить саамских шаманов и таинственного Левиафана.

Вы отправитесь в это незабываемое приключение, прогуляетесь 👣 от кладбища кораблей до водопада — и ощутите, как легкие наполняются свободой!
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • 5 000 ₽ за человека

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Путешествие в Териберку в мини-группе
Путешествие в Териберку в мини-группе

Что вас ожидает

Завораживающие северные ландшафты
По дороге из Мурманска в сторону Северного Ледовитого океана вы полюбуетесь пейзажами бескрайней тундры с сопками. В Териберке побываете на пляже с «драконьими яйцами» — крупными камнями, над которыми годами колдуют волны. Исследуете скалы, ощутите соленый ветер на лице и насладитесь шумом водопада. Териберка в любое время года подарит наслаждение первозданной природой: вас ждут льды и снега зимы, ягоды и мягкий мох лета.

Атмосфера, история 📖, легенды
Вы успеете проникнуться красотой Севера в тишине, но конечно, также послушаете мои рассказы о Териберке и нашем крае в целом. Узнаете об освоении Баренцева моря 🌊, о мистификации Кольского полуострова и о судьбе рыбацкого поселка — как он возник в 16 веке, развивался, пережил военное время, пришел в упадок. Посмотрите на сегодняшнюю Териберку и познакомитесь с местными жителями. Мы пройдем до береговой батареи ВОВ и поклонного креста, заглянем в гости к оленям. А еще вас ждет кладбище кораблей, старые хижины и гаражи для лодок — здесь точно понравится любителям эстетики покинутых мест.

Организационные детали

  • Путешествие пройдет на комфортабельном подготовленном внедорожнике
  • Транспортные расходы и катание на снегоходах (зимой) включены в стоимость
  • Экскурсию можно провести индивидуально только для вашей компании. Стоимость 12000 руб. для 1-3 человек.
Начало и место завершения
🚩 в удобном вам месте в Мурманске или пригороде
Путешествие в Териберку в мини-группе
Путешествие в Териберку в мини-группе
Путешествие в Териберку в мини-группе
Путешествие в Териберку в мини-группе
Путешествие в Териберку в мини-группе
Путешествие в Териберку в мини-группе
Путешествие в Териберку в мини-группе
Путешествие в Териберку в мини-группе
Путешествие в Териберку в мини-группе
Путешествие в Териберку в мини-группе
Путешествие в Териберку в мини-группе
Путешествие в Териберку в мини-группе
Путешествие в Териберку в мини-группе

Экскурсия проводится ежедневно в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Роман
Роман
Привет! Меня зовут Рома! Я гид по Кольскому полуострову. Уже больше 700 раз побывал в Териберке. Но обо всем этом я расскажу вам при встрече. Сейчас я бы хотел сказать одно — самое важное в моей работе — это ваши незабываемые впечатления, ведь что может быть лучше, чем когда гости чувствуют себя счастливыми и воодушевленными после посещения нашего замечательного края. Безумно люблю свою работу за то, что каждая поездка с группой — это новая история, новые эмоции, которые я получаю от вас и отдаю вам больше. Так что с радостью жду вас в гости снова и снова. Ваш Северный Гид — Рома.
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12 отзывов оставили туристы

11 октября 2020
Роман потрясающий гид. Очень увлекательно рассказывает. Экскурсия получилась очень содержательная, на целый день. Прокатил в множество красивейших мест. Всем рекомендую!
8 октября 2020
Впервые воспользовался данным форматом "поиск экскурсии через интернет", и тем более через данную платформу, остался абсолютно доволен, Роман показал себя профессионалом-энтузиастом, который любит свою работу и пытается изучать, разузнавать все новые и новые мелочи прошлого Териберки, готов поддержать и ответить на все интересующие вопросы не только Териберки, но и всего региона, если и получиться попасть на Северное сияние в следующий раз, то обращусь опять к нему.
3 октября 2020
Это было замечательно. Рекомендую всем, кто уже любит Север, а также тем, кто ещё не знает, что любит Север. )
29 сентября 2020
Эта такая редкость встретить гида, который обладает не только профессиональными качествами, но который видно, что готовится к каждому путешествию, заботясь о своих туристах, любить свою работу и регион!!! Роман именно такой гид, с которым нестрашно, интересно и увлекательно!!!! Вообщем -то это было сразу понятно потому что забронировать экскурсию у Романа не просто, все дни заняты! Но это не мешает ему профессионально проводить экскурсию день от дня без штампованных фраз и безразличия! Роман никуда не торопит, отвечает на вопросы и делает шикарные снимки на свой телефон, как на профессиональную камеру! Фотосессия вообще не заявлена в описание его экскурсии, а очень зря!!!))) По окончанию путешествия уже в ночи(хотя вернулись мы уже к полуночи, и я думаю, что дорога за рулем и отданная энергия сил не прибавляет), НО все равно я стала обладательницей шикарных фотографий нашего путешествия к слову говоря, которое длилось дольше заявленного времени, а не по часам! Рекомендую всем!
29 сентября 2020
Честно говоря, боюсь Романа расхваливать, чтобы обязательно попасть ещё раз в его туры. Они, кстати, у Романа все время обновляются новыми маршрутами! Все, что хотелось бы видеть в идеальном гиде в Романе есть! Аккуратное вождение, внимательное отношение, интересный рассказ, показ всего самого красивого, в т. ч. Нетуристические места. Спасибо! Всем рекомендую! Даже просто выходные будут незабываемыми!
Катерина
28 сентября 2020
Экскурсия прошла великолепно. Роман прекрасный рассказчик, узнали много нового о природе и истории региона, увидели красивейшие места Териберки и пили чай с видом на океан. После такой экскурсии хочется обязательно вернуться :-))
23 сентября 2020
Хорошо организованная экскурсия, стоящая потраченных денег и времени. Группа - всего три человека (изредка, насколько я понял, до шести, но тогда уже на другой машине). Роман - душевный, внимательный рассказчик, отлично знающий и местность, и местных, и явно любящий всё, о чем говорит. Никуда никого не гонит (что, на мой взгляд, важно), всё размеренно, спокойно, хотя и насыщенно. По времени и обстоятельствам подстраивается под гостей, подход действительно индивидуальный. От души рекомендую. Сами по себе места невероятно красивые, особенно, если повезет с погодой. Стоит ли ехать сюда зимой, не уверен. Но в сентябре - фантастические виды.
21 сентября 2020
Роман очень классный гид, не было ни одного вопроса на который он не знал бы ответа! Побывали в ооочень многих местах, также пообедали на вершине скалы, лучше 10-ти звездочного ресторана! Рекомендую! Однозначно ТОП!
14 сентября 2020
Лучшая природная красота, что я видел в своей жизни. Роман прекрасный рассказчик и отличный человек. Комфортное авто, безопасная и быстрая поездка по бездорожью, не всякий так искусно проведет вас в Териберку. Потрясающие фотографии!)
14 сентября 2020
Экскурсия превзошла мои ожидания! Роме огромное спасибо, делал всё, чтобы всем участникам было максимально комфортно, проявлял всяческую заботу, столько всего рассказал! И кучу фотографий нам сделал и прислал) Посетили много точек, и всё было так организовано, чтобы и с другими людьми не пересекаться, и максимально увидеть всю красоту. Видно, что Териберка - Ромина любовь! Супер! Всем рекомендую!
11 сентября 2020
Спасибо Роману за интересную поездку к жывописным местам этого края! Очень понравилась экскурсия, маршрут, места, подача информации о местности, а так же вкусный чай с ягодами. Поездка в Мурманск к Баренцовому морю удалась!
10 сентября 2020
Экскурсия мне очень понравилась! По началу переживала, что что-то пойдет не так, так как ездила одна, но в итоге всё прошло просто чудесно! Мы посетили все самые интересные и действительно впечатляющие места в Териберке и её окрестностях. Роман всё подробно рассказал, показал, никуда не торопил, был очень галантен и внимателен ко всем участникам нашей мини группы. Я по новому увидела Север и влюбилась в его природу, она уникальная. Планируем вернуться зимой и отправиться на экскурсию за новыми впечатлениями! Спасибо! Очень рекомендую!

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