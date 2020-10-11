12 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Завораживающие северные ландшафты

По дороге из Мурманска в сторону Северного Ледовитого океана вы полюбуетесь пейзажами бескрайней тундры с сопками. В Териберке побываете на пляже с «драконьими яйцами» — крупными камнями, над которыми годами колдуют волны. Исследуете скалы, ощутите соленый ветер на лице и насладитесь шумом водопада. Териберка в любое время года подарит наслаждение первозданной природой: вас ждут льды и снега зимы, ягоды и мягкий мох лета.

Атмосфера, история 📖, легенды

Вы успеете проникнуться красотой Севера в тишине, но конечно, также послушаете мои рассказы о Териберке и нашем крае в целом. Узнаете об освоении Баренцева моря 🌊, о мистификации Кольского полуострова и о судьбе рыбацкого поселка — как он возник в 16 веке, развивался, пережил военное время, пришел в упадок. Посмотрите на сегодняшнюю Териберку и познакомитесь с местными жителями. Мы пройдем до береговой батареи ВОВ и поклонного креста, заглянем в гости к оленям. А еще вас ждет кладбище кораблей, старые хижины и гаражи для лодок — здесь точно понравится любителям эстетики покинутых мест.

Организационные детали