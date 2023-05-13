Посетить в мини-группе северное село за Полярным кругом и насладиться инопланетными пейзажами
На комфортабельном авто в группе до 6 человек мы отправимся в Териберку — село на Северном Ледовитом океане.
В советские времена здесь кипела жизнь, новый виток популярности пришел после выхода фильма Левиафан.
Вы увидите все главные места этого края: Батарейский водопад, пляж Яйца дракона, кладбище Кораблей и арт-объекты. Проникнетесь духом Севера и полюбите его навсегда.
В советские времена здесь кипела жизнь, новый виток популярности пришел после выхода фильма Левиафан.
Вы увидите все главные места этого края: Батарейский водопад, пляж Яйца дракона, кладбище Кораблей и арт-объекты. Проникнетесь духом Севера и полюбите его навсегда.
Ближайшие даты:
13
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Завораживающие пейзажи Заполярья
За 1 насыщенный день на Севере вы:
- Погуляете по пляжу Яйца дракона с гигантскими каменными валунами
- Посетите кладбище Кораблей и покатаетесь на самых северных качелях страны
- Полюбуетесь Баренцевым морем и, по желанию, искупаетесь в нем
- Познакомитесь с оленями и хаски на ферме
- Оцените величественный Батарейский водопад и современные арт-объекты
Мы расскажем множество интересных историй, связанных с этими прекрасными местами.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Транспорт и чай с бутербродами включены в стоимость
- Дополнительные расходы: этнопарк, где можно покормить оленей — 200 руб. с человека
ежедневно в 08:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля в Мурманске
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:30Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Мурманске
Здравствуйте! Меня зовут Александр, я коренной житель столицы Арктики. Занимаюсь туризмом с 2013 года и являюсь представителем профессиональной, аккредитованной команды гидов. Приглашаем вас в увлекательные туры по Кольскому полуострову: насладиться живописной суровой природой Заполярного края, познакомиться с её удивительным животным миром и северными традициями.Задать вопрос
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Дата и количество участников выбирается при бронировании