Слава проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Саамы: кто они и как живут

В гостеприимном этно-центре экскурсию ⛳ для вас проведет гид-саам в традиционном костюме: расскажет о верованиях, приметах, обрядах и развлечениях саами. В деревне вы увидите чумы, рассмотрите утварь, пройдете по аллее идолов. Здесь же вы по желанию купите сувениры 🎁 — саамские обереги.

Животные Севера

Вас ждут веселые хаски, с которыми можно пообниматься, а еще песцы, лисы, еноты и кролики. И конечно, северные олени — ведь вы в деревне оленеводов. Вы сделаете селфи с этими статными животными и прокатитесь на оленьей упряжке. Затем покорите белоснежные просторы на зимнем банане, который цепляется за снегоход! После активных развлечений вы отдохнете и отведаете местный чай и ароматную уху.

Организационные детали