Слава проводит ещё 1 экскурсию

Деревня саамов, или Север изнутри

Побывать в гостях у коренного народа Кольского полуострова и покататься на оленьей упряжке

Слава
Слава – представитель из Мурика
Чтобы вы до краев прочувствовали бескрайний Север, мы отвезем вас в деревню саамов.

Вы прикоснетесь к культуре удивительного народа: узнаете о его промыслах, жилищах, обрядах и яркой одежде.

После время развлечений: вы погладите хаски, покатаетесь на ледяной горке, на санях, запряженных оленями, и на банане за снегоходом.

Получите заряд позитива — и отдохнете за обедом с ухой и чаем.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • 5 800 ₽ за человека

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Деревня саамов, или Север изнутри
Деревня саамов, или Север изнутри

Что вас ожидает

Саамы: кто они и как живут
В гостеприимном этно-центре экскурсию ⛳ для вас проведет гид-саам в традиционном костюме: расскажет о верованиях, приметах, обрядах и развлечениях саами. В деревне вы увидите чумы, рассмотрите утварь, пройдете по аллее идолов. Здесь же вы по желанию купите сувениры 🎁 — саамские обереги.

Животные Севера
Вас ждут веселые хаски, с которыми можно пообниматься, а еще песцы, лисы, еноты и кролики. И конечно, северные олени — ведь вы в деревне оленеводов. Вы сделаете селфи с этими статными животными и прокатитесь на оленьей упряжке. Затем покорите белоснежные просторы на зимнем банане, который цепляется за снегоход! После активных развлечений вы отдохнете и отведаете местный чай и ароматную уху.

Организационные детали

  • Дорога до саамской деревни займет 2 часа, программа длится 3 часа
  • Экскурсию ⛳ по деревне для вас проведет местный гид-саам
  • В стоимость включено: трансфер, катание на оленьей упряжке и на банане (который цепляется за снегоход), уха и чай
  • По желанию дополнительно оплачивается: другое питание 🍽️ (блины, оленина с гарниром); морковка для кроликов (50 руб. )
Начало и место завершения
🚩 у места вашего проживания в Мурманске
Деревня саамов, или Север изнутри
Деревня саамов, или Север изнутри
Деревня саамов, или Север изнутри
Деревня саамов, или Север изнутри
Деревня саамов, или Север изнутри
Деревня саамов, или Север изнутри
Деревня саамов, или Север изнутри
Деревня саамов, или Север изнутри
Деревня саамов, или Север изнутри
Деревня саамов, или Север изнутри
Деревня саамов, или Север изнутри
Деревня саамов, или Север изнутри

Экскурсия проводится ежедневно в 08:30 и 12:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Слава
Слава
Меня зовут Вячеслав, я родился и вырос в Мурманске. Наша область — это в первую очередь уникальная природа. Я бесконечно люблю её и буду рад поделиться этим чувстом. Рассказать о крае изнутри, о его прошлом, настоящем и будущем. Кольский полуостров набирает туристические обороты и интересен как летом, так и зимой — каждый сезон увидит вас своими особенностями. До встречи!
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