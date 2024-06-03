1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по мурманской лесотундре: природа и походные навыки
Проведите день в дикой лесотундре Мурманска: прогулка по сопкам, приготовление еды на костре и обучение походным навыкам
Начало: Место проживания гостя
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
7 500₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Сопка Мишукова в Мурманске: путешествие к великолепным видам и истории Севера
Вас ждет захватывающее путешествие на Сопку Мишукова, где открываются лучшие виды на Мурманск и его окрестности
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 600₽ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Лабиринты и сейды Мурманска: индивидуальная экскурсия
Загадочные каменные лабиринты и сейды ждут вас в окрестностях Мурманска. Погрузитесь в атмосферу древности и насладитесь красотой тундры
Начало: У отеля Азимут
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
6 000₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Мурманские муралы: путешествие по ярким уголкам столицы Заполярья
Погрузитесь в мир яркого уличного искусства Мурманска, где каждый мурал рассказывает свою уникальную историю
Начало: У кинотеатра Мурманск
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
910₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Мурманск: Погружение в историю и культуру за полярным кругом
Приглашаем на уникальное путешествие по Мурманску, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: На площади «Пять углов»
10 июня в 14:00
15 июня в 09:30
от 5 555₽ за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
Сопка Мишукова: уникальная экскурсия в Мурманске
Исследуйте сопку Мишукова и получите незабываемые впечатления от панорамы Мурманска и Кольского залива
Начало: По согласованию с туристами в черте г. Мурманск
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 55003 850₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия в Мурманске: Кандалакшский лабиринт
Узнайте историю северных лабиринтов и насладитесь живописными видами побережья Кандалакшского залива. Откройте для себя загадки древности
Начало: В Кандалакше
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
10 часов
Сейдозеро - следы древних цивилизаций
Отправиться в путешествие из Мурманска на Кольский полуостров и увидеть мистическое озеро
Начало: у вашего отеля или по договоренности
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Кола - первая столица Заполярья
Посетить «мурманский пригород» и поразиться богатой истории древнейшего города на полуострове
Начало: в Коле
10 июня в 17:30
11 июня в 17:30
от 1 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
«Сладкая Арктика» - дегустация варенья и мастер-класс
Сделать варенье и оформить для него баночку, узнать о сказочном мире северных ягод и выбрать любимую
Начало: На ул. Марата
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Гастровстреча «Крепкая арктическая дегустация» + мастер-класс по изготовлению соуса
Понять, кто есть кто в мире северных ягод, стать настоящим дегустатором и кулинаром
Начало: На ул. Марата, 5/1
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
13 часов
Через Ловозерские тундры - к Сейдозеру: поход на 3 дня
Отправиться к священному озеру, впечатлиться ландшафтами Кольского и раскрыть легенды этих мест
Начало: В Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
25 000₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
Познакомиться с эпохами города с помощью аудиовизуального погружения в прошлое
Начало: на Рябиновой аллее
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 300₽ за всё до 27 чел.
Индивидуальная
2 часа
История Мурманска с высоты Зелёного мыса
Погрузиться в историческое прошлое города и узнать его тайны на обзорной экскурсии
Начало: На парковке около Мемориала «Защитникам Советского...
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:30
от 3 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
13 часов
Мистическое Сейдозеро: однодневный поход в мини-группе
Пройтись вдоль реки до сакрального места саамов, задобрить шамана и увидеть в скале великана
Начало: из любой точки города Мурманска или Колы
24 июня в 08:00
29 июня в 08:00
11 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
Посвящается кофеманам, любителям интересных мест и творческих пространств
Начало: На площади Пять Углов
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
11 часов
Нетуристический Мурманск - в мини-группе и в формате «всё включено»
Забраться на Мишуковую гору, чтобы насладиться видами, по-северному пообедать и оценить яркие муралы
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: в будние дни в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 700₽ за человека
скидка
30%
Мини-группа
4 часа
Вечерняя прогулка в полярный день на сопку Мишукова (мини-группа)
Устроить лёгкий треккинг перед сном, полюбоваться панорамой тундры и разобраться в северных ягодах
Начало: От места вашего проживания в черте г. Мурманск
Расписание: ежедневно в 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
52003 640₽ за человека
скидка
30%
Мини-группа
2 часа
Вечерний нетуристический Мурманск: хайкинг в группе на гору Горелая
Открыть захватывающие виды окрестностей, услышать истории края и насладиться природой Севера
Начало: В районе остановки «Ледовое озеро»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
30002 100₽ за человека
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
Активная прогулка к лабиринту «Вавилон»
Открыть место силы в окрестностях Мурманска, прикоснуться к загадкам Севера и насладиться природой
Начало: По договорённости в черте г. Мурманск
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
55003 850₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Мурманск глазами полярника 21 века
Взглянуть на Мурманск глазами полярника 21 века и проникнуться историями арктических походов
Начало: На проспекте Ленина, 90
1 авг в 11:00
5 авг в 11:00
1 622₽ за человека
Групповая
10 часов
Териберка из Мурманска: морские прогулки, киты и природные чудеса
Погрузитесь в мир северной природы с экскурсией в Териберку. Вас ожидает встреча с китами, посещение заповедника и уникальных пляжей
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
9 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Ловозерские тундры - красота и мистика севера
Начало: Мурманск, место проживания гостей
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в Саамскую деревню. Знакомство с коренным народом севера
Начало: Мурманск пр. ленина 80
Расписание: Каждый день с 9-00 утра
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Ловозерские тундры. Легенда Сейдозера
Начало: Заберём вас из отеля
Расписание: Ежедневно в 8.00, 9:00, 10:00, 11:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Север изнутри: уникальное путешествие в деревню саамов в Мурманске
Погрузитесь в мир древних традиций саамов, насладитесь общением с оленями и узнайте много нового о культуре Севера
Начало: Мурманск, место проживания гостей
Расписание: Ежедневно с 9.00 до 20.00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 500₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Мурманские муралы: погружение в мир урбан-арта с профессиональным гидом
Исследуйте яркие муралы Мурманска, созданные мастерами со всего мира, и их влияние на городскую среду
Начало: Улица Полярные Зори, 51/33, Мурманск
Завтра в 16:00
11 июня в 16:00
910₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Мурманск. Обзорная экскурсия по последнему городу Империи
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
Расписание: Ежедневно (время начала экскурсии обговаривается индивидуально).
5 июля в 16:00
от 80006 800₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
Ловозерские тундры и гора Аллуайв
Начало: Мурманск
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
90008 100₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по Мурманску и ледокол «Ленин» на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
10 часов
Экскурсия в Териберку
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 200₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Хибины: 390 миллионов лет истории
Начало: Место вашего проживания Мурманске
Расписание: Ежедневно в 8:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
10 000₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Путешествие на водопады Кольского полуострова
Начало: Мурманск, место проживания гостей
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Морская прогулка и Териберка за 1 день
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
6 июля в 08:30
6 авг в 08:30
9 200₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Териберка - ворота Арктики
Начало: Заберем вас в месте вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 17 540₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Мурманск - город воинской славы
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно (время начало экскурсии обговаривается индивидуально)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Машина времени: прогулка по Мурманску с VR/AR
Погрузиться в историю города благодаря уникальной программе с дополненной и виртуальной реальностью
Начало: Около Областной научной библиотеки
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 7 990₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Мончегорск и Лапландский заповедник
Начало: Г. Мурманск (в черте города заберем бесплатно)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 19 490₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Мурманск - форпост Арктики
Начало: Заберем вас в месте вашего проживания в г. Мурманс...
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мурманск и кино: иммерсивный спектакль-экскурсия
Погрузиться в историю кинопроизводства и жизни края на прогулке в наушниках
Начало: На Рябиновой аллее
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 4 800₽ за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя прогулка по горе Горелая
Погулять по горе в черте города и насладиться потрясающими панорамами Мурманска
Начало: На остановке общественного транспорта «озеро Ледов...
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 32002 240₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений3 июня 2024Мария великолепный гид. Мурманск открылся буквально с другой стороны. Вкусный обед и интересная история муралов города. Буду рекомендовать друзьям)
- ААнастасия1 июня 2024Мария согласилась принять меня на экскурсию одну, в последний момент, так как у меня случился форс-мажор в другой экскурсией. С Марией
- ААлексей31 мая 2024Доброго дня. Был на майские праздники. Очень рекомендую
- ССофья31 мая 2024Ездили 30 мая. Присоединились к группе уже в Териберке (останавливались здесь). Всё было очень хорошо организовано. Гид интересно рассказывал и помогал с
- ННадежда30 мая 2024Очень интересная экскурсия, город открывается с другой стороны. Мария очень подробно рассказывает про сами муралы и историю почему они нарисованы на определённых домах. Яркие и красочные картины. Время провели с удовольствием, несмотря на не очень хорошую погоду
- ККристина30 мая 2024Все здорово, экскурсия прошла весело и интересно, обязательно обратимся к вам ещё 🫶
- ТТатьяна29 мая 2024Начала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильное решение. Мария рассказала и
- ЕЕкатерина28 мая 2024Сама экскурсия в Саамскую деревню была на четверку- олени, хаски были, катание на квадрике тоже, но информация была дана в
- ЕЕлена27 мая 2024Великолепное путешествие в мир северной природы. Конец мая-начало пробуждения красивейшего микромира тундры-мхов пушистикоа, лишайников красавцев. . Запах почек богульника, черноглазая
- ЕЕкатерина24 мая 2024Сегодня были на экскурсии с Аленой- все довольны (нас было трое). Грамотно, четко, профессионально, интересно, отвечала на все наши вопросы, давала советы, получили очень приятный « комплимент» на память о городе. Начало знакомства с Мурманском и Кольским полуостровом прошло на отлично!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Пешеходные»
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