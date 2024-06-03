Пешие экскурсии-прогулки в Мурманске с экскурсоводом

Найдено 41 экскурсия в категории «Пешеходные» в Мурманске, цены от 910 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по мурманской лесотундре
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
17 отзывов
Путешествие по мурманской лесотундре: природа и походные навыки
Проведите день в дикой лесотундре Мурманска: прогулка по сопкам, приготовление еды на костре и обучение походным навыкам
Начало: Место проживания гостя
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
7 500 за человека
Сопка Мишукова - к лучшим видам на Мурманск
🚶 Пешая
Мини-группа
5 часов
136 отзывов
Сопка Мишукова в Мурманске: путешествие к великолепным видам и истории Севера
Вас ждет захватывающее путешествие на Сопку Мишукова, где открываются лучшие виды на Мурманск и его окрестности
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 600 за человека
Лабиринты и сейды Мурманска
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4.5 часа
22 отзыва
Лабиринты и сейды Мурманска: индивидуальная экскурсия
Загадочные каменные лабиринты и сейды ждут вас в окрестностях Мурманска. Погрузитесь в атмосферу древности и насладитесь красотой тундры
Начало: У отеля Азимут
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
6 000 за человека
Мурманские муралы
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
135 отзывов
Мурманские муралы: путешествие по ярким уголкам столицы Заполярья
Погрузитесь в мир яркого уличного искусства Мурманска, где каждый мурал рассказывает свою уникальную историю
Начало: У кинотеатра Мурманск
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
910 за человека
Знакомьтесь, Мурманск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Знакомьтесь, Мурманск: Погружение в историю и культуру за полярным кругом
Приглашаем на уникальное путешествие по Мурманску, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: На площади «Пять углов»
10 июня в 14:00
15 июня в 09:30
от 5 555 за всё до 10 чел.
Свидание с Севером на сопке Мишукова
🚶 Пешая
❄️ На снегоступах
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
25 отзывов
Сопка Мишукова: уникальная экскурсия в Мурманске
Исследуйте сопку Мишукова и получите незабываемые впечатления от панорамы Мурманска и Кольского залива
Начало: По согласованию с туристами в черте г. Мурманск
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 55003 850 за человека
Кандалакшский лабиринт
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Экскурсия в Мурманске: Кандалакшский лабиринт
Узнайте историю северных лабиринтов и насладитесь живописными видами побережья Кандалакшского залива. Откройте для себя загадки древности
Начало: В Кандалакше
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Сейдозеро - следы древних цивилизаций
🚶 Пешая
❄️ На снегоходах
Мини-группа
10 часов
6 отзывов
Сейдозеро - следы древних цивилизаций
Отправиться в путешествие из Мурманска на Кольский полуостров и увидеть мистическое озеро
Начало: у вашего отеля или по договоренности
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000 за человека
Кола - первая столица Заполярья
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Кола - первая столица Заполярья
Посетить «мурманский пригород» и поразиться богатой истории древнейшего города на полуострове
Начало: в Коле
10 июня в 17:30
11 июня в 17:30
от 1 700 за всё до 10 чел.
«Сладкая Арктика» - дегустация варенья и мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
17 отзывов
«Сладкая Арктика» - дегустация варенья и мастер-класс
Сделать варенье и оформить для него баночку, узнать о сказочном мире северных ягод и выбрать любимую
Начало: На ул. Марата
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500 за всё до 3 чел.
Гастровстреча «Крепкая арктическая дегустация» + мастер-класс по изготовлению соуса
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Гастровстреча «Крепкая арктическая дегустация» + мастер-класс по изготовлению соуса
Понять, кто есть кто в мире северных ягод, стать настоящим дегустатором и кулинаром
Начало: На ул. Марата, 5/1
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
5 000 за всё до 3 чел.
Через Ловозерские тундры - к Сейдозеру: поход на 3 дня
🚶 Пешая
Мини-группа
13 часов
8 отзывов
Через Ловозерские тундры - к Сейдозеру: поход на 3 дня
Отправиться к священному озеру, впечатлиться ландшафтами Кольского и раскрыть легенды этих мест
Начало: В Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
25 000 за человека
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
37 отзывов
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
Познакомиться с эпохами города с помощью аудиовизуального погружения в прошлое
Начало: на Рябиновой аллее
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 300 за всё до 27 чел.
История Мурманска с высоты Зелёного мыса
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
История Мурманска с высоты Зелёного мыса
Погрузиться в историческое прошлое города и узнать его тайны на обзорной экскурсии
Начало: На парковке около Мемориала «Защитникам Советского...
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:30
от 3 000 за всё до 10 чел.
Мистическое Сейдозеро: однодневный поход в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
13 часов
3 отзыва
Мистическое Сейдозеро: однодневный поход в мини-группе
Пройтись вдоль реки до сакрального места саамов, задобрить шамана и увидеть в скале великана
Начало: из любой точки города Мурманска или Колы
24 июня в 08:00
29 июня в 08:00
11 000 за человека
Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
Посвящается кофеманам, любителям интересных мест и творческих пространств
Начало: На площади Пять Углов
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
8 000 за всё до 3 чел.
Нетуристический Мурманск - в мини-группе и в формате «всё включено»
🚶 Пешая
❄️ На снегоступах
Мини-группа
11 часов
2 отзыва
Нетуристический Мурманск - в мини-группе и в формате «всё включено»
Забраться на Мишуковую гору, чтобы насладиться видами, по-северному пообедать и оценить яркие муралы
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: в будние дни в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 700 за человека
Вечерняя прогулка в полярный день на сопку Мишукова (мини-группа)
🚶 Пешая
скидка
30%
Мини-группа
4 часа
2 отзыва
Вечерняя прогулка в полярный день на сопку Мишукова (мини-группа)
Устроить лёгкий треккинг перед сном, полюбоваться панорамой тундры и разобраться в северных ягодах
Начало: От места вашего проживания в черте г. Мурманск
Расписание: ежедневно в 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
52003 640 за человека
Вечерний нетуристический Мурманск: хайкинг в группе на гору Горелая
🚶 Пешая
скидка
30%
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Вечерний нетуристический Мурманск: хайкинг в группе на гору Горелая
Открыть захватывающие виды окрестностей, услышать истории края и насладиться природой Севера
Начало: В районе остановки «Ледовое озеро»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
30002 100 за человека
Активная прогулка к лабиринту «Вавилон»
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Активная прогулка к лабиринту «Вавилон»
Открыть место силы в окрестностях Мурманска, прикоснуться к загадкам Севера и насладиться природой
Начало: По договорённости в черте г. Мурманск
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
55003 850 за человека
Мурманск глазами полярника 21 века
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
37 отзывов
Мурманск глазами полярника 21 века
Взглянуть на Мурманск глазами полярника 21 века и проникнуться историями арктических походов
Начало: На проспекте Ленина, 90
1 авг в 11:00
5 авг в 11:00
1 622 за человека
Териберка - путешествие на край севера с выходом в Баренцево море
🚶 Пешая
Групповая
10 часов
201 отзыв
Териберка из Мурманска: морские прогулки, киты и природные чудеса
Погрузитесь в мир северной природы с экскурсией в Териберку. Вас ожидает встреча с китами, посещение заповедника и уникальных пляжей
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
9 000 за человека
Ловозерские тундры - красота и мистика севера
🚶 Пешая
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
21 отзыв
Ловозерские тундры - красота и мистика севера
Начало: Мурманск, место проживания гостей
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000 за человека
Путешествие в Саамскую деревню. Знакомство с коренным народом севера
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
25 отзывов
Путешествие в Саамскую деревню. Знакомство с коренным народом севера
Начало: Мурманск пр. ленина 80
Расписание: Каждый день с 9-00 утра
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 500 за человека
Ловозерские тундры. Легенда Сейдозера
🚶 Пешая
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Ловозерские тундры. Легенда Сейдозера
Начало: Заберём вас из отеля
Расписание: Ежедневно в 8.00, 9:00, 10:00, 11:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за человека
Север изнутри: деревня саамов
🚶 Пешая
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
6 часов
41 отзыв
Север изнутри: уникальное путешествие в деревню саамов в Мурманске
Погрузитесь в мир древних традиций саамов, насладитесь общением с оленями и узнайте много нового о культуре Севера
Начало: Мурманск, место проживания гостей
Расписание: Ежедневно с 9.00 до 20.00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 500 за человека
Мурманские муралы
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
15 отзывов
Мурманские муралы: погружение в мир урбан-арта с профессиональным гидом
Исследуйте яркие муралы Мурманска, созданные мастерами со всего мира, и их влияние на городскую среду
Начало: Улица Полярные Зори, 51/33, Мурманск
Завтра в 16:00
11 июня в 16:00
910 за человека
Мурманск. Обзорная экскурсия по последнему городу Империи
🚶 Пешая
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
98 отзывов
Мурманск. Обзорная экскурсия по последнему городу Империи
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
Расписание: Ежедневно (время начала экскурсии обговаривается индивидуально).
5 июля в 16:00
от 80006 800 за всё до 3 чел.
Ловозерские тундры и гора Аллуайв
🚶 Пешая
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Ловозерские тундры и гора Аллуайв
Начало: Мурманск
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
90008 100 за человека
Экскурсия по Мурманску и ледокол «Ленин» на транспорте туристов
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Экскурсия по Мурманску и ледокол «Ленин» на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500 за всё до 3 чел.
Экскурсия в Териберку
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
30 отзывов
Экскурсия в Териберку
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 200 за человека
Хибины: 390 миллионов лет истории
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
43 отзыва
Хибины: 390 миллионов лет истории
Начало: Место вашего проживания Мурманске
Расписание: Ежедневно в 8:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
10 000 за человека
Путешествие на водопады Кольского полуострова
🚶 Пешая
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
18 отзывов
Путешествие на водопады Кольского полуострова
Начало: Мурманск, место проживания гостей
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500 за человека
Морская прогулка и Териберка за 1 день
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
19 отзывов
Морская прогулка и Териберка за 1 день
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
6 июля в 08:30
6 авг в 08:30
9 200 за человека
Териберка - ворота Арктики
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Териберка - ворота Арктики
Начало: Заберем вас в месте вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 17 540 за человека
Мурманск - город воинской славы
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Мурманск - город воинской славы
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно (время начало экскурсии обговаривается индивидуально)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500 за человека
Машина времени: прогулка по Мурманску с VR/AR
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Машина времени: прогулка по Мурманску с VR/AR
Погрузиться в историю города благодаря уникальной программе с дополненной и виртуальной реальностью
Начало: Около Областной научной библиотеки
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 7 990 за всё до 10 чел.
Мончегорск и Лапландский заповедник
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Мончегорск и Лапландский заповедник
Начало: Г. Мурманск (в черте города заберем бесплатно)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 19 490 за человека
Мурманск - форпост Арктики
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Мурманск - форпост Арктики
Начало: Заберем вас в месте вашего проживания в г. Мурманс...
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 7 800 за всё до 4 чел.
Мурманск и кино: иммерсивный спектакль-экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Мурманск и кино: иммерсивный спектакль-экскурсия
Погрузиться в историю кинопроизводства и жизни края на прогулке в наушниках
Начало: На Рябиновой аллее
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 4 800 за всё до 10 чел.
Вечерняя прогулка по горе Горелая
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя прогулка по горе Горелая
Погулять по горе в черте города и насладиться потрясающими панорамами Мурманска
Начало: На остановке общественного транспорта «озеро Ледов...
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 32002 240 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    3 июня 2024
    Нетуристический Мурманск - в мини-группе и в формате «всё включено»
    Мария великолепный гид. Мурманск открылся буквально с другой стороны. Вкусный обед и интересная история муралов города. Буду рекомендовать друзьям)
  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Сопка Мишукова - к лучшим видам на Мурманск
    Мария согласилась принять меня на экскурсию одну, в последний момент, так как у меня случился форс-мажор в другой экскурсией. С Марией
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    было приятно общаться, слушать истории про город и природные богатства области) Само восхождение было увлекательным и запоминающимся! Также она помогла мне разобраться с дальнейшим маршрутом по городу и транспорту, что было очень любезно и полезно Однозначно рекомендую сходить в такую экскурсию, если в любите активный отдых и природу!)

    Мария согласилась принять меня на экскурсию одну, в последний момент, так как у меня случился форс-мажор в другой экскурсиейМария согласилась принять меня на экскурсию одну, в последний момент, так как у меня случился форс-мажор в другой экскурсиейМария согласилась принять меня на экскурсию одну, в последний момент, так как у меня случился форс-мажор в другой экскурсиейМария согласилась принять меня на экскурсию одну, в последний момент, так как у меня случился форс-мажор в другой экскурсиейМария согласилась принять меня на экскурсию одну, в последний момент, так как у меня случился форс-мажор в другой экскурсиейМария согласилась принять меня на экскурсию одну, в последний момент, так как у меня случился форс-мажор в другой экскурсиейМария согласилась принять меня на экскурсию одну, в последний момент, так как у меня случился форс-мажор в другой экскурсиейМария согласилась принять меня на экскурсию одну, в последний момент, так как у меня случился форс-мажор в другой экскурсиейМария согласилась принять меня на экскурсию одну, в последний момент, так как у меня случился форс-мажор в другой экскурсиейМария согласилась принять меня на экскурсию одну, в последний момент, так как у меня случился форс-мажор в другой экскурсией
  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    Мурманские муралы
    Доброго дня. Был на майские праздники. Очень рекомендую
  • С
    Софья
    31 мая 2024
    Териберка - путешествие на край севера с выходом в Баренцево море
    Ездили 30 мая. Присоединились к группе уже в Териберке (останавливались здесь). Всё было очень хорошо организовано. Гид интересно рассказывал и помогал с
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    фото. Нам повезло с погодой - к обеду распогодилось и было тепло и ясно. Очень красивая природа в такую погоду. В море одевайтесь теплее - ветер очень холодный и придется находится на улице около 2х часов.

  • Н
    Надежда
    30 мая 2024
    Мурманские муралы
    Очень интересная экскурсия, город открывается с другой стороны. Мария очень подробно рассказывает про сами муралы и историю почему они нарисованы на определённых домах. Яркие и красочные картины. Время провели с удовольствием, несмотря на не очень хорошую погоду
  • К
    Кристина
    30 мая 2024
    Териберка - путешествие на край севера с выходом в Баренцево море
    Все здорово, экскурсия прошла весело и интересно, обязательно обратимся к вам ещё 🫶
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Мурманские муралы
    Начала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильное решение. Мария рассказала и
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    о фестивале муралов, который происходит в Мурманске с 2021 года, и об истории Мурманска, о районах города, о художниках, о людях этого северного края, о традициях народов, проживающих в Заполярье. И, конечно, об интересных особенностях этого необычного современного искусства. Мария - прекрасный рассказчик и очень позитивный человек. Несомненно порекомендую эту экскурсию своим друзьям.

    Начала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильноеНачала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильноеНачала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильноеНачала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильноеНачала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильное
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Путешествие в Саамскую деревню. Знакомство с коренным народом севера
    Сама экскурсия в Саамскую деревню была на четверку- олени, хаски были, катание на квадрике тоже, но информация была дана в
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    режиме «скороговорки». А вот гида по сути не было- был водитель, исполнительный, аккуратный, приехал во время. Путевой информации не было совсем. Балл добавила за то, что по нашей просьбе нам перенесли экскурсию на др день

  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Сопка Мишукова - к лучшим видам на Мурманск
    Великолепное путешествие в мир северной природы. Конец мая-начало пробуждения красивейшего микромира тундры-мхов пушистикоа, лишайников красавцев. . Запах почек богульника, черноглазая
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    вороника. . Обо всём этом великолепно с любовью рассказывает Мария.. она поможет преодолеть не только высоту, но и побороть сомнения в своих силах. А Какие виды с сопки!!!! Рекомендую настоятельно всем, готовым полюбить этот суровый и красивейший северный мир.

    Великолепное путешествие в мир северной природы. Конец мая-начало пробуждения красивейшего микромира тундры-мхов пушистикоа, лишайников красавцев. Великолепное путешествие в мир северной природы. Конец мая-начало пробуждения красивейшего микромира тундры-мхов пушистикоа, лишайников красавцев. Великолепное путешествие в мир северной природы. Конец мая-начало пробуждения красивейшего микромира тундры-мхов пушистикоа, лишайников красавцев. Великолепное путешествие в мир северной природы. Конец мая-начало пробуждения красивейшего микромира тундры-мхов пушистикоа, лишайников красавцев. Великолепное путешествие в мир северной природы. Конец мая-начало пробуждения красивейшего микромира тундры-мхов пушистикоа, лишайников красавцев. Великолепное путешествие в мир северной природы. Конец мая-начало пробуждения красивейшего микромира тундры-мхов пушистикоа, лишайников красавцев.
  • Е
    Екатерина
    24 мая 2024
    Знакомьтесь, Мурманск
    Сегодня были на экскурсии с Аленой- все довольны (нас было трое). Грамотно, четко, профессионально, интересно, отвечала на все наши вопросы, давала советы, получили очень приятный « комплимент» на память о городе. Начало знакомства с Мурманском и Кольским полуостровом прошло на отлично!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Пешеходные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 41
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  5. Знакомьтесь, Мурманск
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
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