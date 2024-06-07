Экскурсии на 1 день в Мурманске

Найдено 125 экскурсий в категории «На весь день» в Мурманске, цены от 3 800 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
🚗 На машине
скидка
35%
Групповая
13 часов
215 отзывов
Популярное предложение
Териберка: морское сафари и киты в дикой природе
Откройте для себя тайны Териберки, встречу с китами и уникальные северные пейзажи в уютной групповой экскурсии
Начало: Отель Меридиан, площадь Пять Углов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
137008 905 за человека
Териберка: дыхание Ледовитого океана
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
366 отзывов
Териберка: волшебство Ледовитого океана
Исследуйте тайны Териберки и вдохните свежесть Ледовитого океана в небольшой группе единомышленников
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
50004 500 за человека
Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
🚗 На машине
🚤 На катере
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Групповая
12 часов
381 отзыв
Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
В мини-группе отправиться в легендарный посёлок на краю земли и увидеть морских гигантов
Начало: На площади Пяти углов
Расписание: ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
113009 605 за человека
Териберка и морская прогулка за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
137 отзывов
Популярное предложение
Териберка и море: путешествие на севере за день
Исследуйте уникальную Териберку и насладитесь морской прогулкой, вдыхая дух Русского Севера
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
89008 010 за человека
Териберка - открыть неистовую красоту Арктики
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
177 отзывов
Териберка: экскурсия на край земли, встреча с Арктикой и природой
Исследуйте дикую природу Териберки: морские пейзажи, арктическая фауна и дух истории в каждом камне
Начало: В месте вашего проживания в Мурманске
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 15 000 за всё до 19 чел.
Путешествие по мурманской лесотундре
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
17 отзывов
Путешествие по мурманской лесотундре: природа и походные навыки
Проведите день в дикой лесотундре Мурманска: прогулка по сопкам, приготовление еды на костре и обучение походным навыкам
Начало: Место проживания гостя
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
7 500 за человека
Фотоохота на китов в Териберке
🚗 На машине
скидка
25%
Фотопрогулка
11 часов
238 отзывов
Фотоохота на китов в Териберке: захватывающее приключение в Мурманске
Погрузитесь в мир арктической природы, отправившись в поиски китов и тюленей на край света. Возвращайтесь с незабываемыми впечатлениями и фотографиями
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
120009 000 за человека
Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
7 часов
80 отзывов
Популярное предложение
Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
Провести полдня в окружении дикой природы Арктики и зарядиться её энергией без спешки и суеты
Начало: На ул. Ленинградской
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
48504 365 за человека
Ловозерские тундры. Красота и характер Севера
🚗 На машине
❄️ На снегоступах
Индивидуальная
9 часов
26 отзывов
Ловозерские тундры: путешествие по красотам Севера из Мурманска
Погрузитесь в мир неповторимых северных пейзажей, где каждый шаг открывает новые величественные виды
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 26 500 за всё до 10 чел.
Классика Териберки: на край света в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
71 отзыв
Популярное предложение
Териберка из Мурманска: путешествие на край света
Исследуйте красоты Териберки, насладитесь уникальными пейзажами и откройте для себя богатую культуру Крайнего Севера
Начало: От места вашего проживания в Мурманске (в дни повы...
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
48003 840 за человека
Киты, тюлени и невероятная Териберка
🚤 На катере
скидка
20%
Групповая
12 часов
88 отзывов
Киты и тюлени Териберки: экскурсия из Мурманска
Исследуйте дикую природу Баренцева моря и встречайте его удивительных обитателей во время путешествия в Териберку
Начало: На площади Пяти углов
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
110008 800 за человека
Из Мурманска в Кандалакшу - на Белое море
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
11 часов
22 отзыва
Популярное предложение
Из Мурманска в Кандалакшу - на Белое море
Скрученные сосны и ели, покрытые снегом и льдом сейды, ущелья и морские просторы - Русская Лапландия запомнится вам надолго! Угощение северным чаем
Начало: У вашего места проживания
Расписание: в четверг и субботу в 08:00
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 65005 850 за человека
Териберка - в копилку лучших дней
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
798 отзывов
Териберка из Мурманска: путешествие в душу Арктики
Исследуйте душу русской Арктики: Териберка ждет вас с ее пустынными берегами и мощью океана
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 000 за человека
Путешествие в край рек и озёр: водные богатства Кольского
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
22 отзыва
Путешествие в край рек и озёр: водные богатства Кольского
Открыть самые живописные водопады региона и полюбоваться видами на Мурманск и Кольский залив
Начало: На площади Пяти углов
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 498 за человека
Холодное сердце Териберки
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
32 отзыва
Холодное сердце Териберки
Провести сказочно красивый день на краю света, открывая предания северной деревушки
Начало: У вашего отеля в Мурманске
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
от 16 000 за всё до 7 чел.
Из Мурманска - в закрытый Североморск
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
28 отзывов
Из Мурманска - в закрытый Североморск
Посетить военно-морской город на берегу Кольского залива и раскрыть его историю
Начало: По договорённости
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
11 июля в 10:00
12 июля в 10:00
от 6 500 за человека
Путешествие в Териберку в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
324 отзыва
Путешествие в Териберку в мини-группе
«Заболеть» Севером и узнать о природе, истории и жизни поселка на берегу океана
Начало: В удобном вам месте в Мурманске или пригороде
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за человека
«Здесь начинается земля» - в Териберку с историком
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
98 отзывов
«Здесь начинается земля» - в Териберку с историком
Влюбиться в суровый край Кольского севера в авторском историко-антропологическом путешествии
15 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 500 за всё до 4 чел.
В Териберку - с юмором, легендами и хаски
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
114 отзывов
В Териберку - с юмором, легендами и хаски
Дружеское путешествие на край земли с нескучными историями
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 19 500 за всё до 4 чел.
Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
97 отзывов
Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку
Побывать на краю земли и исследовать красивейшие уголки рыбацкого поселка в мини-группе
Начало: В Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за человека
Териберка - ворота потрясающей Арктики
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
20 отзывов
Териберка - ворота потрясающей Арктики
Познакомиться с главными достопримечательностями одного из самых живописных мест Русского Заполярья
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 16 700 за всё до 6 чел.
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
68 отзывов
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
Путешествие из Мурманска в Кировск и Хибины. Рассвет в горах, ботанический сад, снегоходы, Снежная деревня и уникальные минералы ждут вас
Начало: У вашего места проживания
Расписание: в пятницу и воскресенье в 08:00
16 июня в 08:00
21 июня в 08:00
от 65005 850 за человека
Териберка. Песнь Севера
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
45 отзывов
Териберка. Песнь Севера
Край земли, ледяное эхо океана и пейзажи «Левиафана» - ощутить незабываемую атмосферу поселка
Начало: В удобном вам месте г. Мурманска
17 июня в 09:30
18 июня в 09:30
от 18 000 за всё до 6 чел.
Териберка: водопады, скалы и фьорды
🚗 На машине
скидка
10%
Групповая
10 часов
44 отзыва
Териберка: водопады, скалы и фьорды
Посетить северное село за Полярным кругом и насладиться инопланетными пейзажами
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:30
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
50004 500 за человека
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
107 отзывов
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу настоящего Севера: село Териберка ждет вас с его уникальной природой и богатой историей
10 июня в 21:00
11 июня в 09:00
от 19 000 за всё до 16 чел.
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
🚗 На машине
Фотопрогулка
9 часов
27 отзывов
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
Побывать у берега Северного Ледовитого океана и поймать в объектив суровую красоту Арктики
Начало: В г. Мурманск
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 000 за человека
Курс на Север: экскурсия в Териберку
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
27 отзывов
Курс на Север: экскурсия в Териберку
Погрузитесь в мир Крайнего Севера на один день. Путешествие по тундре, водопады, яйца дракона и рыбацкие села ждут вас
Начало: У вашего отеля или отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 500 за человека
Териберка - северный удел
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
9 часов
16 отзывов
Териберка - северный удел
Завораживающая тундра и берег океана в путешествии на край земли
Начало: Мурманск
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 28 000 за всё до 7 чел.
Териберка - вечное сияние чистого Севера
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
40 отзывов
Териберка - вечное сияние чистого Севера
Погрузиться в суровый мир Заполярья и познакомиться с жизнью прославленного поморского села
Начало: У места вашего проживания или на Площади 5 углов (...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500 за человека
Водопады Мурманска круглый год
🚗 На машине
❄️ На снегоступах
Индивидуальная
8 часов
43 отзыва
Водопады Мурманска круглый год
Ощутить торжественность природы, узнать больше об истории города и увидеть его с Абрам-Мыса
Начало: Центр Мурманска, на парковке у гостиницы Меридиан
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 15 000 за всё до 8 чел.
За китами в Териберку! Поездка в мини-группе
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
10%
Мини-группа
8 часов
39 отзывов
За китами в Териберку! Поездка в мини-группе
Выйти в море на поиски гигантов и прогуляться по знаменитому посёлку из «Левиафана»
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1200010 800 за человека
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
21 отзыв
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
Продняться на гору Айкуайвенчорр, посетить Снежную деревню и Музей камня
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
7 500 за человека
Ваш идеальный день в Хибинах - путешествие «всё включено»
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
57 отзывов
Групповая экскурсия «Ваш идеальный день в Хибинах» с трансфером
Отправьтесь в увлекательное путешествие по северным рельефам, насладитесь красотой Хибин и узнайте их историю
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1300010 400 за человека
Из Мурманска - к водопадам Кольского полуострова
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Из Мурманска - к водопадам Кольского полуострова
Полюбоваться северными водопадами, погулять по лесу и зарядиться энергией природы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 00:30
от 15 000 за всё до 5 чел.
Сейдозеро - следы древних цивилизаций
🚶 Пешая
❄️ На снегоходах
Мини-группа
10 часов
6 отзывов
Сейдозеро - следы древних цивилизаций
Отправиться в путешествие из Мурманска на Кольский полуостров и увидеть мистическое озеро
Начало: у вашего отеля или по договоренности
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000 за человека
Олени, Север и белазы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Олени, Север и белазы
Пообщаться с животными, узнать об обычаях саамов и понаблюдать за работой в карьере
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 16 000 за всё до 3 чел.
В Ловозерские тундры - из Мурманска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
15%
Мини-группа
11 часов
1 отзыв
В Ловозерские тундры - из Мурманска в мини-группе
Увидеть горные вершины и легендарные озера Кольского полуострова
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
78506 673 за человека
В Териберку - с шаманом под звуки варгана
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
В Териберку - с шаманом под звуки варгана
Исследовать необычные природные места и почерпнуть силы у Севера
Начало: В Мурманске
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
24 000 за всё до 4 чел.
Мончегорск - «красивый город в тундре»
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Популярное предложение
Мончегорск - «красивый город в тундре»
Познакомиться с заполярным центром металлургов и открыть сказочную природу «Русской Скандинавии»
Начало: В черте Мурманска
Сегодня в 06:00
Завтра в 00:30
от 19 490 за всё до 3 чел.
Путешествие в Кандалакшу. Другой Кольский
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
Путешествие в Кандалакшу. Другой Кольский
Съездить на юг полуострова, сравнить Белое море с Баренцевым и оценить красоту Кандалакшского залива
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 25 000 за всё до 10 чел.
По берегам Кольского фьорда
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
По берегам Кольского фьорда
Увидеть завораживающие виды и узнать яркую историю заполярного Мурманска
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 14 000 за всё до 6 чел.
Ловозерские тундры: треккинг в горы
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Ловозерские тундры: треккинг в горы
Прочувствовать красоту и характер Севера в путешествии по таинственным землям Кольского полуострова
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 19 000 за всё до 7 чел.
С фотографом - в Дальние Зеленцы: за снимками в жанре постапокалипсиса
🚗 На машине
Фотопрогулка
10 часов
6 отзывов
С фотографом - в Дальние Зеленцы: за снимками в жанре постапокалипсиса
Посетить заброшенное село на берегу Баренцева моря и сделать фактурные кадры под низким небом Севера
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 42 000 за всё до 12 чел.
Каякинг по рекам и озёрам Кольского
🚗 На машине
🚣 Прогулки на каяках
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Каякинг по рекам и озёрам Кольского
Пройти по водным маршрутам, оценить красоты северной природы и посидеть у костра в тёплой компании
Начало: В центре Мурманска
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
от 14 000 за всё до 5 чел.
Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
13 отзывов
Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
Провести день наедине с магической природой Русского Севера
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
от 28 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артём
    7 июня 2024
    Териберка и морская прогулка за 1 день
    Добрый день! Были на экскурсии в Териберки,на морской прогулке, в старой териберке, водопад,пляж,озёра, какая же там красота,море положительных впечатлений, обязательно
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    ещё раз вернёмся!!! Хотим сказать огромное спасибо за экскурсию, за угощения и чай нашему гиду Егору! Нам все безумно понравилось, история териберки,Мурманска и много другое,однозначно будем рекомендовать!Егор спасибо!!!

  • О
    Ольга
    7 июня 2024
    «Здесь начинается земля» - в Териберку с историком
    Поездка в Териберку наша вторая экскурсия с Виктором. Поездка неблизкая, но время в дороге пролетело незаметно, ведь Виктор замечательный рассказчик
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    и очень аккуратный водитель. Экскурсия очень насыщенная, природа севера восхищает. Гид очень позитивный, граммотный, эрудированный молодой человек, влюбленный в свою край! Виктор, спасибо! Мы обязательно вернемся!

  • Э
    Эльмира
    6 июня 2024
    Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
    Очень красивые водопады. Ошеломляют своей мощью, красотой. Прекрасный гид Александр. Прекрасный рассказчик. Очень много узнала. А чай с пирожками рядом с водопадом просто Космос. Всём рекомендуют эту программу. Получите заряд эмоций надолго Это Релакс!!!
  • Д
    Дмитрий
    6 июня 2024
    Териберка и морская прогулка за 1 день
    Природа - просто отвал башни. Дорога лёгкая и полна интересных рассказов от гида. С погодой очень повезло, весь день было ясно и в меру тепло.
  • Д
    Дмитрий
    6 июня 2024
    Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
    Отличный тур, красивая природа, очень интересный и внимательный к деталям гид.
  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
    Гид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалось, о поездке не жалею.
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    Природа Заполярья удивительна и прекрасна. Впервые попробовала в Териберке морской огурец - вкуснятина. Ферма с оленями - это просто небольшой загон с животными, но очень милыми и наглыми. Олени ухоженные и чистые. Рада, что решила заглянуть и покормить их

    Гид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалосьГид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалосьГид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалосьГид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалосьГид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалосьГид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалосьГид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалосьГид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалось
  • Ю
    Юлия
    6 июня 2024
    Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
    Были на экскурсии водопады, тундра и озера крайнего севера. Это конечно супер, словами не передать!!! Были в мини группе, автомобиль
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    очень комфортабельный. Впечатлений море, гид очень грамотный и вежливый. Рассказ полон исторических фактов, особенностей природных, и климатических зон, а также диких обитателей. Также на одном из водопадов нас ждал горячий чай и неимоверно вкусные свежайшие пирожки с треской. Экскурсией остались очень довольны, не пожалели ни на секунду о выборе организаторов. Огромное им за это СПАСИБО!!!!

    Были на экскурсии водопады, тундра и озера крайнего севера. Это конечно супер, словами не передать!!! БылиБыли на экскурсии водопады, тундра и озера крайнего севера. Это конечно супер, словами не передать!!! БылиБыли на экскурсии водопады, тундра и озера крайнего севера. Это конечно супер, словами не передать!!! БылиБыли на экскурсии водопады, тундра и озера крайнего севера. Это конечно супер, словами не передать!!! БылиБыли на экскурсии водопады, тундра и озера крайнего севера. Это конечно супер, словами не передать!!! Были
  • А
    Алена
    6 июня 2024
    Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
    Это была невероятная поездка! Очень насыщенный выдался день! Пейзажи Арктики потрясающие! Организация на отличном уровне! Нам очень повезло с погодой,
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    за один день наступило настоящее арктическое лето. Нас (очень!!) вкусно покормили прям после Баренцева моря с видом на китов!😍 Спасибо! Незабываемая поездка! Отдельная благодарность капитану Сергею за чудесное настроение, мягкое движение, кофе и возможность насладиться пейзажами и китами в полном объеме!

  • П
    Полина
    5 июня 2024
    В Ловозерские тундры - из Мурманска в мини-группе
    Если вам попался Дмитрий - знайте, что вы вытянули свой счастливый билет и, возможно, израсходовали всю свою удачу за жизнь.
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    Это не только тот человек, который проведет вас через тундру безопасно, но и расскажет истории из настоящих хардкорных походов. Мы устали так, что не чувствовали ног. Мы проваливались в воду, шли по снегу и преодолели 20 километров пешком по камням, потому что машина из-за снега не смогла заехать в гору. Мы были грязные, местами мокрые, но никогда - никогда! - не были такими счастливыми. Дмитрий, начинайте вести многодневные походы, Вы рождены для этого. И если в Арктике есть гид, поцелованный богом, то сегодня это был он. Если вы лежите на диване в мегаполисе, пьете пепси и используете телефон для заказа пиццы, то закажите экскурсию и увидьте то, ради чего стоит жить.

  • Б
    Богдан
    5 июня 2024
    Териберка: дыхание Ледовитого океана
    Прекрасно провел день в этом небольшом авто путешествии с гидом Владимиром. Профессионализм, знания и чувство такта выше всех похвал. Браво, маестро!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «На весь день»

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Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
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