Новый год на Кольском. Териберка с комфортом

Хочешь отметить Новый год необычно

5
3 отзыва
Хочешь отметить Новый год необычно? Тогда предлагаем встретить его на краю России — в Териберке, на берегу Баренцева моря! Путешествие продумано так, чтобы за 4 дня мы смогли отдохнуть с комфортом, увидеть самые важные локации, познакомиться с саамской культурой, и, конечно, полюбоваться северным сиянием!
Новый год на Кольском. Териберка с комфортом
Новый год на Кольском. Териберка с комфортом
Новый год на Кольском. Териберка с комфортом
Новый год на Кольском. Териберка с комфортом
Новый год на Кольском. Териберка с комфортом
Новый год на Кольском. Териберка с комфортом
Новый год на Кольском. Териберка с комфортом
Новый год на Кольском. Териберка с комфортом
Новый год на Кольском. Териберка с комфортом
Новый год на Кольском. Териберка с комфортом
Новый год на Кольском. Териберка с комфортом
Новый год на Кольском. Териберка с комфортом
Новый год на Кольском. Териберка с комфортом
Новый год на Кольском. Териберка с комфортом
Новый год на Кольском. Териберка с комфортом
Новый год на Кольском. Териберка с комфортом
Новый год на Кольском. Териберка с комфортом
Новый год на Кольском. Териберка с комфортом
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает 🤩

Северные качели
Северные качели
Сделаем то, чем может похвастаться очень малое количество людей — покатаемся на качелях с видом на океан
Новый год со снегом у моря
Новый год со снегом у моря
Встретим Новый год в тёплой компании с настоящей зимой на берегу Баренцева моря
Саамское гостеприимство
Саамское гостеприимство
Отведаем национальных блюд в саамской деревне и погладим милых северных оленей
Магия северного сияния
Магия северного сияния
Полюбуемся волшебным природным явлением, которое никого не оставляет равнодушным!
Вкусный отдых
Вкусный отдых
Отправимся в отличный гастропаб, чтобы отведать свежих морепродуктов
Захватывающие дух пейзажи
Захватывающие дух пейзажи
Насладимся панорамами Арктики и побродим по загадочным локациям в духе Стивена Кинга

Программа тура по дням

1 день

Дорога в Териберку. Кладбище кораблей, северные качели, Старая Териберка

Место и время встречи группы: 31 декабря, в 10.00 на площади Пяти углов, на парковке напротив гостиницы Меридиан.

Встретившись со всеми участниками группы, мы сразу отправимся в путь. Проехав по бескрайним просторам тундры примерно 3 часа, мы окажемся на побережье Баренцева моря.

По приезду мы оставим вещи на базе и доедем до посёлка Старая Териберка. Именно здесь снимали фильм «Левиафан». Соленый морской воздух и тишина будут вашими постоянными спутниками во время прогулки, и вы обязательно почувствуете удивительную магию этого места.

Сегодня мы предлагаем вам пообедать в ресторане на берегу. Недалеко, на песчаном пляже, есть огромные качели, с которых открывается прекрасный вид на бескрайний океан.

Обратно до базы мы пойдем пешком (5 км), по пути мы увидим знаменитое Кладбище кораблей. Это место — настоящий рай для романтиков, фотографов и всех неравнодушных к суровой красоте северных морей.

По возвращении на базу ужин в ресторане, отдых и приготовления к встрече Нового года.

Возможно, именно сегодня — в новогоднюю ночь — нам повезет увидеть сияние Авроры!

  • Проживание: база.
  • Автобус: 131 км.
  • Пешком: 5 км.
  • Питание: обед и ужин.
Дорога в Териберку. Кладбище кораблей, северные качели, Старая ТериберкаДорога в Териберку. Кладбище кораблей, северные качели, Старая ТериберкаДорога в Териберку. Кладбище кораблей, северные качели, Старая ТериберкаДорога в Териберку. Кладбище кораблей, северные качели, Старая ТериберкаДорога в Териберку. Кладбище кораблей, северные качели, Старая ТериберкаДорога в Териберку. Кладбище кораблей, северные качели, Старая ТериберкаДорога в Териберку. Кладбище кораблей, северные качели, Старая Териберка
2 день

Пляж с яйцами динозавра, Батарейский водопад

Приготовьте маски и термосы!

Позавтракав, мы пойдем к двум знаковым достопримечательностям: Батарейскому водопаду и пляжу, который местные называют пляжем с яйцами динозавра.

Все потому, что огромные валуны идеальной формы вызывают ассоциации, достойные книг Стивена Кинга. И, конечно же, нас ждут панорамные виды на Северно-Ледовитый океан.

А по возвращении на базу, после ужина в гастропабе, снова будем ждать северное сияние.

  • Проживание: база.
  • Пешком 12 км.
  • Питание: завтрак, обед, ужин.
Пляж с яйцами динозавра, Батарейский водопадПляж с яйцами динозавра, Батарейский водопадПляж с яйцами динозавра, Батарейский водопадПляж с яйцами динозавра, Батарейский водопад
3 день

Дорога в Мурманск. Экскурсия по городу

Сегодня нас ждет ранний подъем, так как в 9.00 утра мы отправляемся обратно в Мурманск.

В Мурманске посетим монумент «Алеше», который находится в большом мемориальном парке, посвященном защитникам Заполярья.

Далее оставим вещи и пообедаем на базе.

После обеда отправимся на экскурсию на первый в мире атомный ледокол “Ленин”.

А на ужин сходим в ресторан Мурманска, где подают изумительные блюда из морепродуктов.

  • Проживание: хостел.
  • Автобус: 131 км.
  • Пешком: около 1 км.
  • Питание: завтрак и обед.
Дорога в Мурманск. Экскурсия по городуДорога в Мурманск. Экскурсия по городуДорога в Мурманск. Экскурсия по городуДорога в Мурманск. Экскурсия по городуДорога в Мурманск. Экскурсия по городуДорога в Мурманск. Экскурсия по городу
4 день

Саамская деревня

После раннего завтрака мы соберем вещи и оставим их на базе.

А сами отправимся в знаменитую Саамскую деревню. Здесь можно погладить оленей, сделать селфи с хаски, посмотреть песцов и покормить с рук кроликов!

А также покататься на банане и на оленьей упряжке, познакомиться с коренным народом мурманской области Саами, полакомиться ухой из саамской рыбы "сиг" и национальным саамским напитком"пакула".

Будет возможность сфотографироваться в национальных костюмах саамов и приобрести памятные сувениры, такие как магические амулеты, обереги и магниты.

Вечером, вернувшись в Мурманск, мы заберем вещи с базы и разъедемся по домам. Но частичка этого удивительного путешествия останется с нами навсегда!

  • Автобус: 200 км.
  • Питание: завтрак и обед.
Саамская деревняСаамская деревняСаамская деревняСаамская деревняСаамская деревняСаамская деревня

Проживание

В Териберке база «45 причал», 2-х и 4-х местное размещение в домиках, душ и туалет в каждом домике.

В Мурманске база «Баренц», размещение в доме на 12 мест, комнаты по 3 человека, 3 душевых в доме, оборудованная кухня.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

База «45 причал»

2 ночи

В Териберке живем в домиках, на базе «45 причал» на берегу моря — на самом узнаваемом песчаном пляже.

Условия проживания:

  • 2-х и 4-х местное размещение (2 этажа);
  • душевая комната и туалет на этаже;
  • полотенца, посуда предоставляются.
База «45 причал»База «45 причал»База «45 причал»База «45 причал»

База «Баренц»

2 ночи

В Мурманске мы живем на базе «Баренц».

Условия:

  • размещение в доме на 12 мест;
  • комнаты по 3 человека;
  • 3 душевых в доме;
  • оборудованная кухня.
База «Баренц»База «Баренц»База «Баренц»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном микроавтобусе по маршруту Мурманск — Териберка — Мурманск — Саамская деревня — Мурманск
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсия на ледокол «Ленин»
  • Посещение Саамской деревни
  • Консультации по подбору одежды, покупке билетов
  • Фирменный баф.
  • На базе «45 причал» в Териберке — 2-х и 4-х местное размещение в домиках (2 ночи)
  • На базе «Баренц» в Мурманске — 12-местный дом, комнаты по 3 человека (1 ночь).
  • Обед в ресторане «Териберский берег»
  • Новогодний стол (готовим в домиках)
  • Перекус во время прогулки
  • Завтрак на базе «Баренц»
  • Обед в Саамской деревне
Что не входит
  • Перелет до Мурманска и обратно
  • Питание в гастропабе “Mole” (2 завтрака, 2 ужина) в ресторанах Мурманска (1 обед, 1 ужин)
  • Чаевые гиду
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

«Не бывает плохой погоды — бывает плохо подобранная экипировка».
Зимой в Териберке может быть от -10 до -30, поэтому важно взять собой теплые вещи.

Снаряжение:

  • рюкзак 15-20 л для прогулок;
  • хоба (тур. пенка) сидеть и смотреть на море;
  • химические грелки для рук и ног

Одежда и обувь:

  • ботинки для активного отдыха утепленные, также хорошо себя зарекомендовали на морозе рыбацкие теплые легкие сапоги из эва;
  • куртка ветрозащитная (возможно горнолыжная);
  • штаны ветрозащитные, утепленные (возможно, комбинезон);
  • куртка утепленная (пуховик);
  • шапка утеплённая, теплый бафф;
  • нательное белье;
  • комплект термобелья;
  • кофта утепленная (флисовая);
  • носки треккинговые (синтетика);
  • носки шерстяные и х/б (по 1 паре);
  • балаклава (возможно, маска ветрозащитная);
  • варежки утепленные, ветрозащитные + перчатки флисовые.

Что взять еще:

  • аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора);
  • средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.);
  • термос (1 литр);
  • маска горнолыжная (помогает при сильном ветре со снегом);
  • фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек.

Документы:

  • паспорт;
  • полис страхования (не обязательно);
  • деньги на кафе, сувениры.

Дополнительно (не обязательно):

  • фотоаппарат (видеокамера);
  • зарядные устройства.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
7 окт 2022
Организация хорошая, ни убавить ни прибавить
М
11 сен 2022
Организовано комфортное проживание, отличное питание. Сопровождала нас по Дагестану Валида, отличный гид.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за доверие к нашей компании, будем рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов! У нас еще много регионов и туров, можно планировать отдых на несколько лет вперед:)
К
30 авг 2022
Операторы всегда на связи, отвечают на все-все вопросы и помогают:)

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