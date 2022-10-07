Место и время встречи группы: 31 декабря, в 10.00 на площади Пяти углов, на парковке напротив гостиницы Меридиан.
Встретившись со всеми участниками группы, мы сразу отправимся в путь. Проехав по бескрайним просторам тундры примерно 3 часа, мы окажемся на побережье Баренцева моря.
По приезду мы оставим вещи на базе и доедем до посёлка Старая Териберка. Именно здесь снимали фильм «Левиафан». Соленый морской воздух и тишина будут вашими постоянными спутниками во время прогулки, и вы обязательно почувствуете удивительную магию этого места.
Сегодня мы предлагаем вам пообедать в ресторане на берегу. Недалеко, на песчаном пляже, есть огромные качели, с которых открывается прекрасный вид на бескрайний океан.
Обратно до базы мы пойдем пешком (5 км), по пути мы увидим знаменитое Кладбище кораблей. Это место — настоящий рай для романтиков, фотографов и всех неравнодушных к суровой красоте северных морей.
По возвращении на базу ужин в ресторане, отдых и приготовления к встрече Нового года.
Возможно, именно сегодня — в новогоднюю ночь — нам повезет увидеть сияние Авроры!
Приготовьте маски и термосы!
Позавтракав, мы пойдем к двум знаковым достопримечательностям: Батарейскому водопаду и пляжу, который местные называют пляжем с яйцами динозавра.
Все потому, что огромные валуны идеальной формы вызывают ассоциации, достойные книг Стивена Кинга. И, конечно же, нас ждут панорамные виды на Северно-Ледовитый океан.
А по возвращении на базу, после ужина в гастропабе, снова будем ждать северное сияние.
Сегодня нас ждет ранний подъем, так как в 9.00 утра мы отправляемся обратно в Мурманск.
В Мурманске посетим монумент «Алеше», который находится в большом мемориальном парке, посвященном защитникам Заполярья.
Далее оставим вещи и пообедаем на базе.
После обеда отправимся на экскурсию на первый в мире атомный ледокол “Ленин”.
А на ужин сходим в ресторан Мурманска, где подают изумительные блюда из морепродуктов.
После раннего завтрака мы соберем вещи и оставим их на базе.
А сами отправимся в знаменитую Саамскую деревню. Здесь можно погладить оленей, сделать селфи с хаски, посмотреть песцов и покормить с рук кроликов!
А также покататься на банане и на оленьей упряжке, познакомиться с коренным народом мурманской области Саами, полакомиться ухой из саамской рыбы "сиг" и национальным саамским напитком"пакула".
Будет возможность сфотографироваться в национальных костюмах саамов и приобрести памятные сувениры, такие как магические амулеты, обереги и магниты.
Вечером, вернувшись в Мурманск, мы заберем вещи с базы и разъедемся по домам. Но частичка этого удивительного путешествия останется с нами навсегда!
В Териберке база «45 причал», 2-х и 4-х местное размещение в домиках, душ и туалет в каждом домике.
В Мурманске база «Баренц», размещение в доме на 12 мест, комнаты по 3 человека, 3 душевых в доме, оборудованная кухня.
В Териберке живем в домиках, на базе «45 причал» на берегу моря — на самом узнаваемом песчаном пляже.
Условия проживания:
В Мурманске мы живем на базе «Баренц».
Условия:
«Не бывает плохой погоды — бывает плохо подобранная экипировка».
Зимой в Териберке может быть от -10 до -30, поэтому важно взять собой теплые вещи.
Снаряжение:
Одежда и обувь:
Что взять еще:
Документы:
Дополнительно (не обязательно):
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».