Kрaсoта Хибин пpивлекaeт туристов co всeй стрaны.
Приглашаем вас в насыщенный однодневный тур, в котором вас ждет подъем на канатной дороге, посещение арт-парка «Таинственный лес», музея «Апатит» и ботанического сада.
Приглашаем вас в насыщенный однодневный тур, в котором вас ждет подъем на канатной дороге, посещение арт-парка «Таинственный лес», музея «Апатит» и ботанического сада.
Описание экскурсии
В программе:
- Подъем на вершину горы Вудъявчорр на канатной дороге.
- Экскурсионно-туристический центр «Снежная деревня».
- Арт-парк «Таинственный лес».
- Музейно-выставочный центр «Апатит».
• Обед по системе «шведский стол» в санатории «Тирвас». Важная информация:
- По запросу выдаем теплую одежду: валенки, резиновые сапоги (в зависимости от сезона и погоды), варежки, теплую куртку.
- Тур в Кировск-Хибины может быть групповой, также есть возможность индивидуальной поездки (цена договорная).
- Экскурсия подходит для детей и взрослых.
- Одежда должна быть многослойная. Верхний слой влаго-ветренно непроницаемый. Непромокаемая обувь и дождевик.
Ежедневно
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Вудъявчорр
- Экскурсионно-туристический центр «Снежная деревня»
- Арт-парк «Таинственный лес»
- Музейно-выставочный центр «Апатит»
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
- Горячий чай с печеньем и конфетами
- Все входные билеты
- Обед (шведский стол)
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Сувениры
- Билеты в Ботанический сад
Место начала и завершения?
Любое удобное место в г. Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- По запросу выдаю теплую одежду: валенки
- Резиновые сапоги (в зависимости от сезона и погоды)
- Варежки
- Теплую куртку
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Мурманска
Похожие экскурсии из Мурманска
-
10%
Мини-группа
до 8 чел.
Величественные Хибины и Кировск за один день
Групповая экскурсия по Хибинам и Кировску подарит незабываемые впечатления. Вас ждут ледяные скульптуры, ботанический сад и захватывающие виды
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
25 июл в 09:00
9270 ₽
10 300 ₽ за человека
-
10%
Групповая
до 17 чел.
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
Откройте для себя красоту Хибин и Кировска! В программе: Снежная деревня, Ботанический сад, Музей камня и подъем на гору Айкуайвенчорр
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:30
25 июл в 08:30
26 июл в 08:30
9000 ₽
10 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Треккинг в Хибинах и развлечения в Кировске
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Мурманска в Хибины через Мончетундру. Вас ждут живописные виды, история региона и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля или на площади Пять углов
Расписание: ежедневно в 08:00
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
9500 ₽ за человека