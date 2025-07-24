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Однодневный тур «Кировск - Хибины»

Kрaсoта Хибин пpивлекaeт туристов co всeй стрaны.

Приглашаем вас в насыщенный однодневный тур, в котором вас ждет подъем на канатной дороге, посещение арт-парка «Таинственный лес», музея «Апатит» и ботанического сада.
Однодневный тур «Кировск - Хибины»
Однодневный тур «Кировск - Хибины»
Однодневный тур «Кировск - Хибины»
Ближайшие даты:
24
июл25
июл26
июл27
июл28
июл29
июл30
июл
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

В программе:

  • Подъем на вершину горы Вудъявчорр на канатной дороге.
  • Экскурсионно-туристический центр «Снежная деревня».
  • Арт-парк «Таинственный лес».
  • Музейно-выставочный центр «Апатит».

• Обед по системе «шведский стол» в санатории «Тирвас». Важная информация:

  • По запросу выдаем теплую одежду: валенки, резиновые сапоги (в зависимости от сезона и погоды), варежки, теплую куртку.
  • Тур в Кировск-Хибины может быть групповой, также есть возможность индивидуальной поездки (цена договорная).
  • Экскурсия подходит для детей и взрослых.
  • Одежда должна быть многослойная. Верхний слой влаго-ветренно непроницаемый. Непромокаемая обувь и дождевик.

Ежедневно

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гора Вудъявчорр
  • Экскурсионно-туристический центр «Снежная деревня»
  • Арт-парк «Таинственный лес»
  • Музейно-выставочный центр «Апатит»
Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
  • Горячий чай с печеньем и конфетами
  • Все входные билеты
  • Обед (шведский стол)
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Сувениры
  • Билеты в Ботанический сад
Место начала и завершения?
Любое удобное место в г. Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • По запросу выдаю теплую одежду: валенки
  • Резиновые сапоги (в зависимости от сезона и погоды)
  • Варежки
  • Теплую куртку
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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