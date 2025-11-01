Мои заказы

Треккинг в Хибинах и развлечения в Кировске

Бескрайние просторы северной природы, истории края, прогулки в горах и глинтвейн на вершине
От прибрежного Мурманска до континентальных Хибин мы проедем по горной Мончетундре. Вы увидите, как сменяются пейзажи региона, и услышите его историю. При желании всей группы по пути возможен заезд в этнопарк саамов. В Кировске мы поднимемся по канатной дороге на высоту 820 метров.

А за обедом индивидуально с каждым обсудим дальнейшую программу — я предложу несколько интересных вариантов дальнейшего отдыха.
5
13 отзывов
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Насыщенное путешествие из Мурманска (215 км)

  • По пути к Хибинам, расположенным в центре полуострова, вы увидите смену природных пейзажей и индустриальную жизнь Кольского полуострова, остановимся у гигантского карьерного грузовика и увидим «ареал его обитания» в «Терриконах»
  • Я проведу экскурс в историю всего Кольского полуострова, начиная с появления здесь первых людей
  • При согласии всей группы (остановка на 2 часа) развлекательная программа в этнодеревне лопарей на берегу огромного озера Имандра. Здесь можно покормить оленей и покататься на упряжке с ними или хасками, погреться у очага в традиционном саамском жилище — куваксе и познакомиться с аутентичным бытом народа
  • Остановка на «могильном» острове саамов

Добро пожаловать в столицу Хибин!

  • В гондоле канатной дороги поднимемся на высоту 820 метров горы Айкуайвенчорр, где вам откроются потрясающие панорамы (при общем решении возможен альтернативный пеший подъем (40-50 мин, 2 км)
  • На плато горы, возле верхней станции подъёмника самостоятельная прогулка и фотосессия. Здесь есть панорамно-ресторанный комплекс с особой, «парящей» конструкцией здания с кафе по системе «шведский стол»
  • С желающими совершим трек по вершине отрога горы с набором высоты до 1000 метров, в пути осмотрим арт-объект «ЗИЛ-157»
  • За обедом (на выбор — там же на вершине горы в ресторане «Плато» либо в долине горы Вудъяврчорр, в санатории «Тирвас») обсудим дальнейшие планы. Локации расположены рядом, а продолжительность активностей примерно одинаковая. В этой части программы группа также может разделиться или продолжить совместный отдых

Я предложу следующие варианты:
— Прогулка по набережной горной реки Вудъяврйок
— Прогулка по набережной горного озера Малый Вудъявр, расположенного в долине между горами у подножия хребта Кукисвумчорр
— Небольшой трек по склону горы Поачвумчорр
— Общая обзорная экскурсия по городу, включая площадку рудника и второй горнолыжный комплекс в районе «Кукисвумчорр», Музей камня, самый северный в России Альпийский ботанический сад-институт
— Бассейн с сауной и видами на гору Вудъяврчорр
— Арт-парк «Таинственный лес»

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне Kia Carnival с климат-контролем (5 мест). При необходимости раскладываются ещё 3 дополнительных детских кресла
  • Можем адаптировать темп и маршрут для путешественников любого возраста и физической подготовки

Дополнительные расходы (опциональные)

  • Обед в ресторане по системе «шведский стол» («Плато» на вершине горы 1300/750 ₽ либо в санатории «Тирвас» — 800 ₽)
  • Этнопарк саамов — 2200 ₽
  • Канатный подъёмник на гору — 350 ₽
  • Ботанический сад — 500/250 ₽
  • Бассейн с сауной — от 400 ₽ за чел. на 1 час
* Арт-парк «Таинственный лес» —600/300 ₽

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный9500 ₽
Дети до 12 лет7000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля или на площади Пять углов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Мурманске
Провёл экскурсии для 129 туристов
Родился и вырос в Мурманске, знаю его историю и интересные места для посещения. Являюсь квалифицированным гидом.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
А
Андрей
1 ноя 2025
Андрей - отличный гид и экскурсовод. Экскурсия была очень интересной и захватывающей. С самого начала у Андрея был какой то план, и он его придерживался. Подбирал мероприятия в соответствии с
нашими предпочтениями. Программа обширная и легко корректируется по ходу дела. Времени было предостаточно, мы никуда не торопились, останавливались в красивых местах, пили вкусный чай, который был у Андрея с собой, слушали истории и легенды Севера. Несмотря на туман и погоду, поднялись с Андреем на Пуачвумчорр. Увидели много нетуристических невероятно красивых мест. Экскурсию рекомендую абсолютно каждому! Мы остались в невероятном восторге!

Смирнова
Смирнова
19 сен 2025
Ездили с Андреем на индивидуальную экскурсию в Хибины. Сам Андрей - замечательный человек, рассказывает интересные истории, а самое главное - есть возможность самим составить программу экскурсии из предложенных мест. Посетили
карьер комсомольского месторождения, забрались на две горы, хоть с погодой не очень повезло и мы попали под дождь (при этом стоит отметить, что гид выдал нам ветровки, перчатки и треккинговые палки), все равно остались только положительные впечатления, очень красивые места! Успели заехать на шведский стол и в жемчужину Хибин (красивые кадры нам обеспечили). Одним словом - куча эмоций, впечатлений и приятное чувство усталости 🔥

И
Илья
21 авг 2025
Спасибо большое Андрею за интересное путешествие.

Андрей - интересный рассказчик и хороший гид.
В машине была вода, салфетки, термос с чаем и дождевики.
Андрей хорошо владеет маршрутом, может подстроить его под потребности группы
и текущую ситуацию. Много вариантов и разных локаций, для разной погоды, разного сезона и разного уровня группы. Некоторые локации доступны только в определенные сезоны (вроде Снежной деревни и Таинственного леса).

Нам достался ветер, дождь и закрытая канатная дорога, но Андрей всё равно смог составить интересную и насыщенную экскурсию.
Посмотрели на Хибины, немного побродили по склонам, спустились к реке Вудъяврйок, увидели озёра Большой и Малый Вудъявр, посмотрели на городской парк.
Посетили музей в Кировске, достаточно интересный.
Очень порадовал ботанический сад, действительно рекомендую посетить.

Этнопарк в летнее время по короткой программе представляет собой смесь фермы и контактного зоопарка с оленями, хаски и кроликами. Возможно, зимой, когда есть катание на оленях и более обширная культурная программа, локация интересная. Летом, особенно в дождь, стоит пропустить и уделить больше времени другим местам.

Очень доволен работой Андрея, большое ему спасибо. Могу смело рекомендовать его для вашего путешествия.

Ф
Филатова
3 июл 2025
Добрый день, были на трекинге с Андрем 30 июня. Очень грамотно организовано, оптимальное сочетание активности и культуры, внимательный гид, очень понятно и доступно доносит информацию. Ещё порадовало, что группы Андрей набирает малочисленные, тур получается практически индивидуальным. Рекомендую от всей души.
Маргарита
Маргарита
5 июн 2025
Спасибо большое за интересную экскурсию! Нам очень понравилось как все прошло, получили массу впечатлений! Есть вариативность программы и это большой плюс, никуда не торопились. Андрей отлично знает историю местности, хороший водитель и может дать много советов на будущие путешествия по области.
Э
Эллина
11 мая 2025
Андрей профессионал в своем деле! В отличии от других оргазаторов, созванивается до начала тура,рассказывает подробно про локации (хотя и так максимально описано все в описании), отвечает на вопросы,прекрасно знает историю
области. Нам не очень повезло с погодой, НО Андрей максимально вывозил,предлагал альтернативные варианты,а не просто был водителем. Машина чистая, каждому своя вода, влажные салфетки, для подъемников (канатки) предусмотрены подстилки, бинокль и даже на всякий есть "кошки". Пунктуальный и очень аккуратно водит и опять не смотря на погоду,мы нашли классную локицю для мини фотосессии.

Кирилл
Кирилл
20 мар 2025
Отличная поездка. Андрей предложил несколько вариантов и мы по ходу тура увидели и посетили много интересных мест Хибин: погуляли по Снежной деревне, прокатились на сноубусе, поднялись на гору и увидели прекрасный закат в Таинственном лесу. После такой поездки хочется вернуться в Кировск снова. Спасибо, Андрей:)
Ольга
Ольга
7 мар 2025
С Андреем ездила в Хибины, моей целью был зимний трекинг, очень понравилась поездка, хоть и погода не позволила увидеть всю красоту, но сама прогулка была отличная, бескрайняя тундра и ни
души вокруг, ты наедине с природой Севера. Отдельным плюсом хочу отметить отсутствие конкретной программы, вы будете ездить и смотреть те места, которые вам интересны, в нашей группе каждый участник получил свою экскурсию, при этом всем было уделено внимание. Еще раз спасибо!

Наталья
Наталья
28 фев 2025
Поездка замечательная! Так как остальная часть нашей группы была захвачена в плен непогодой Териберки, у нас случился индивидуальный тур! А погода в Хибинах порадовала теплом, солнцем и невероятной красотой! Андрей
очень приятный и умный человек, с ним легко и интересно путешествовать! Он внимательный, с отличным чувством юмора и знает много красивых мест, не только тех, куда едут все туристы, но и те, где мало кто бывал) он интересуется желаниями гостей и подстраивает маршрут исходя из них. Спасибо большое!

Лиана
Лиана
26 фев 2025
Были на экскурсии 25 февраля. С погодой не очень повезло, в Хибинах был туман, снежок и сходить в горы на треккинг, пофоткать красивые горные пейзажи не получилось, просто поднялись на
горнолыжку "Большой Будъявр" зашли пообедать в панорамный ресторан на вершине горы. Но в целом для первого посещения этой локации в Мурманской области отличная экскурсия.
Выехали из Мурманска в 8.00. В 10.00 зашли в этнодеревню на озере Имандра - там прослушали небольшую интересную лекцию о саамах. Очень понравилась подача материала. Кроме этого покормили животных, покатались на оленях, покормили их с рук, постреляли из лука. Для деток там ещё видела горку, на которой можно покататься на ватрушках. Затем поехали на горнолыжный курорт, после обеда заехали в Снежную деревню - интересная локация с ледяными скульптурами. Потом побывали в кратере древнего хибинского вулкана, где есть гейзеровые источники. Сказочно красивые места)))
Затем в Кировске зашли в Музей камня Апатит. Музей прекрасный и для посетителей бесплатный, так как он спонсируется компанией "ФосАгро", но мы его бегом посмотрели, к сожалению.
Напоследок заехали в Таинственный лес - что-то вроде фантастического парка со всякими инопланетными скульптурами, есть горка с ватрушками.
Вернулись домой примерно в 22.30.
Андрей нам понравился, он только начинает карьеру гида, человек с разносторонними интересами, воспитанный, начитанный, с большим жизненным опытом. Чувствуется, что он любит свой регион, много знает о нем)
Из недостатков отмечу только, тот факт, что в поездке было 4 человека и на заднем сидении втроём нам было тесновато с учётом того, что дорога Мурманск-Кировск около 3 часов))
Ну и ещё лучше ехать одной компанией, чтобы гид ориентировался только на вас. Нас было трое, но в экскурсии к нам присоединилась ещё одна девушка, которая просила пораньше вернуться в Мурманск после экскурсии и мы вынуждены были подстраиваться под неё. Но в какой-то степени сами виноваты, что согласились на эти условия - будет нам уроком на будущее))
В целом мы довольны поездкой и экскурсию, и гида с удовольствием рекомендую

Е
Егорова
20 фев 2025
Очень понравилась экскурсия, Андрей очень интересный рассказчик,ответил на все наши вопросы. Забрал прямо из дома, по пути в кировск рассказывал про край) нам не очень повезло с погодой,было ветрено и снежно,по нашей просьбе был немного изменен маршрут,хотя Андрей как говорится за любой кипишь(как оказалось даже за голодовку),и все равно было очень увлекательно. Рекомендую)
И
Искандер
26 янв 2025
Нас было 2, моя супруга и я. Мы были рады попасть к комптиентному и клиентоориентированому гиду

10/10 возможных

1. Богатая история местных жителей и самого полуострова к которой мы прикоснулись благодоря знаниям
Андрея
2. Приятный собеседник на сторонние темы
3. Удобный транспорт
4. Порядочный, дисциплинированый и ответственный гид
5. Отлично провели 12 часов в компании Андрея и посетили множество интересных точек активностей.
Мы вернёмся в эти края Летом и обязательно воспользуемся услугами гида Андрея чего и вам советуем!

Нас было 2, моя супруга и я. Мы были рады попасть к комптиентному и клиентоориентированому гиду
Т
Татьяна
17 янв 2025
Андрей, невероятный человек - гид! Было ощущение, что мы путешествуем с другом, а не с гидом. Все наши пожелания были учтены. Много дано рекомендаций, куда еще съездить и что посмотреть. 12 часов полетели незаметно. Однозначно рекомендую данную экскурсию и гида!!!
Входит в следующие категории Мурманска

