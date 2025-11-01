читать дальше

горнолыжку "Большой Будъявр" зашли пообедать в панорамный ресторан на вершине горы. Но в целом для первого посещения этой локации в Мурманской области отличная экскурсия.

Выехали из Мурманска в 8.00. В 10.00 зашли в этнодеревню на озере Имандра - там прослушали небольшую интересную лекцию о саамах. Очень понравилась подача материала. Кроме этого покормили животных, покатались на оленях, покормили их с рук, постреляли из лука. Для деток там ещё видела горку, на которой можно покататься на ватрушках. Затем поехали на горнолыжный курорт, после обеда заехали в Снежную деревню - интересная локация с ледяными скульптурами. Потом побывали в кратере древнего хибинского вулкана, где есть гейзеровые источники. Сказочно красивые места)))

Затем в Кировске зашли в Музей камня Апатит. Музей прекрасный и для посетителей бесплатный, так как он спонсируется компанией "ФосАгро", но мы его бегом посмотрели, к сожалению.

Напоследок заехали в Таинственный лес - что-то вроде фантастического парка со всякими инопланетными скульптурами, есть горка с ватрушками.

Вернулись домой примерно в 22.30.

Андрей нам понравился, он только начинает карьеру гида, человек с разносторонними интересами, воспитанный, начитанный, с большим жизненным опытом. Чувствуется, что он любит свой регион, много знает о нем)

Из недостатков отмечу только, тот факт, что в поездке было 4 человека и на заднем сидении втроём нам было тесновато с учётом того, что дорога Мурманск-Кировск около 3 часов))

Ну и ещё лучше ехать одной компанией, чтобы гид ориентировался только на вас. Нас было трое, но в экскурсии к нам присоединилась ещё одна девушка, которая просила пораньше вернуться в Мурманск после экскурсии и мы вынуждены были подстраиваться под неё. Но в какой-то степени сами виноваты, что согласились на эти условия - будет нам уроком на будущее))

В целом мы довольны поездкой и экскурсию, и гида с удовольствием рекомендую