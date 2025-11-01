От прибрежного Мурманска до континентальных Хибин мы проедем по горной Мончетундре. Вы увидите, как сменяются пейзажи региона, и услышите его историю. При желании всей группы по пути возможен заезд в этнопарк саамов. В Кировске мы поднимемся по канатной дороге на высоту 820 метров.
А за обедом индивидуально с каждым обсудим дальнейшую программу — я предложу несколько интересных вариантов дальнейшего отдыха.
Описание экскурсии
Насыщенное путешествие из Мурманска (215 км)
- По пути к Хибинам, расположенным в центре полуострова, вы увидите смену природных пейзажей и индустриальную жизнь Кольского полуострова, остановимся у гигантского карьерного грузовика и увидим «ареал его обитания» в «Терриконах»
- Я проведу экскурс в историю всего Кольского полуострова, начиная с появления здесь первых людей
- При согласии всей группы (остановка на 2 часа) развлекательная программа в этнодеревне лопарей на берегу огромного озера Имандра. Здесь можно покормить оленей и покататься на упряжке с ними или хасками, погреться у очага в традиционном саамском жилище — куваксе и познакомиться с аутентичным бытом народа
- Остановка на «могильном» острове саамов
Добро пожаловать в столицу Хибин!
- В гондоле канатной дороги поднимемся на высоту 820 метров горы Айкуайвенчорр, где вам откроются потрясающие панорамы (при общем решении возможен альтернативный пеший подъем (40-50 мин, 2 км)
- На плато горы, возле верхней станции подъёмника самостоятельная прогулка и фотосессия. Здесь есть панорамно-ресторанный комплекс с особой, «парящей» конструкцией здания с кафе по системе «шведский стол»
- С желающими совершим трек по вершине отрога горы с набором высоты до 1000 метров, в пути осмотрим арт-объект «ЗИЛ-157»
- За обедом (на выбор — там же на вершине горы в ресторане «Плато» либо в долине горы Вудъяврчорр, в санатории «Тирвас») обсудим дальнейшие планы. Локации расположены рядом, а продолжительность активностей примерно одинаковая. В этой части программы группа также может разделиться или продолжить совместный отдых
Я предложу следующие варианты:
— Прогулка по набережной горной реки Вудъяврйок
— Прогулка по набережной горного озера Малый Вудъявр, расположенного в долине между горами у подножия хребта Кукисвумчорр
— Небольшой трек по склону горы Поачвумчорр
— Общая обзорная экскурсия по городу, включая площадку рудника и второй горнолыжный комплекс в районе «Кукисвумчорр», Музей камня, самый северный в России Альпийский ботанический сад-институт
— Бассейн с сауной и видами на гору Вудъяврчорр
— Арт-парк «Таинственный лес»
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне Kia Carnival с климат-контролем (5 мест). При необходимости раскладываются ещё 3 дополнительных детских кресла
- Можем адаптировать темп и маршрут для путешественников любого возраста и физической подготовки
Дополнительные расходы (опциональные)
- Обед в ресторане по системе «шведский стол» («Плато» на вершине горы 1300/750 ₽ либо в санатории «Тирвас» — 800 ₽)
- Этнопарк саамов — 2200 ₽
- Канатный подъёмник на гору — 350 ₽
- Ботанический сад — 500/250 ₽
- Бассейн с сауной — от 400 ₽ за чел. на 1 час
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|9500 ₽
|Дети до 12 лет
|7000 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или на площади Пять углов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Андрей — ваш гид в Мурманске
Провёл экскурсии для 129 туристов
Родился и вырос в Мурманске, знаю его историю и интересные места для посещения. Являюсь квалифицированным гидом.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
А
Андрей
1 ноя 2025
Андрей - отличный гид и экскурсовод. Экскурсия была очень интересной и захватывающей. С самого начала у Андрея был какой то план, и он его придерживался. Подбирал мероприятия в соответствии с
Смирнова
19 сен 2025
Ездили с Андреем на индивидуальную экскурсию в Хибины. Сам Андрей - замечательный человек, рассказывает интересные истории, а самое главное - есть возможность самим составить программу экскурсии из предложенных мест. Посетили
И
Илья
21 авг 2025
Спасибо большое Андрею за интересное путешествие.
Андрей - интересный рассказчик и хороший гид.
В машине была вода, салфетки, термос с чаем и дождевики.
Андрей хорошо владеет маршрутом, может подстроить его под потребности группы
Андрей - интересный рассказчик и хороший гид.
В машине была вода, салфетки, термос с чаем и дождевики.
Андрей хорошо владеет маршрутом, может подстроить его под потребности группы
Ф
Филатова
3 июл 2025
Добрый день, были на трекинге с Андрем 30 июня. Очень грамотно организовано, оптимальное сочетание активности и культуры, внимательный гид, очень понятно и доступно доносит информацию. Ещё порадовало, что группы Андрей набирает малочисленные, тур получается практически индивидуальным. Рекомендую от всей души.
Маргарита
5 июн 2025
Спасибо большое за интересную экскурсию! Нам очень понравилось как все прошло, получили массу впечатлений! Есть вариативность программы и это большой плюс, никуда не торопились. Андрей отлично знает историю местности, хороший водитель и может дать много советов на будущие путешествия по области.
Э
Эллина
11 мая 2025
Андрей профессионал в своем деле! В отличии от других оргазаторов, созванивается до начала тура,рассказывает подробно про локации (хотя и так максимально описано все в описании), отвечает на вопросы,прекрасно знает историю
Кирилл
20 мар 2025
Отличная поездка. Андрей предложил несколько вариантов и мы по ходу тура увидели и посетили много интересных мест Хибин: погуляли по Снежной деревне, прокатились на сноубусе, поднялись на гору и увидели прекрасный закат в Таинственном лесу. После такой поездки хочется вернуться в Кировск снова. Спасибо, Андрей:)
Ольга
7 мар 2025
С Андреем ездила в Хибины, моей целью был зимний трекинг, очень понравилась поездка, хоть и погода не позволила увидеть всю красоту, но сама прогулка была отличная, бескрайняя тундра и ни
Наталья
28 фев 2025
Поездка замечательная! Так как остальная часть нашей группы была захвачена в плен непогодой Териберки, у нас случился индивидуальный тур! А погода в Хибинах порадовала теплом, солнцем и невероятной красотой! Андрей
Лиана
26 фев 2025
Были на экскурсии 25 февраля. С погодой не очень повезло, в Хибинах был туман, снежок и сходить в горы на треккинг, пофоткать красивые горные пейзажи не получилось, просто поднялись на
Е
Егорова
20 фев 2025
Очень понравилась экскурсия, Андрей очень интересный рассказчик,ответил на все наши вопросы. Забрал прямо из дома, по пути в кировск рассказывал про край) нам не очень повезло с погодой,было ветрено и снежно,по нашей просьбе был немного изменен маршрут,хотя Андрей как говорится за любой кипишь(как оказалось даже за голодовку),и все равно было очень увлекательно. Рекомендую)
И
Искандер
26 янв 2025
Нас было 2, моя супруга и я. Мы были рады попасть к комптиентному и клиентоориентированому гиду
10/10 возможных
1. Богатая история местных жителей и самого полуострова к которой мы прикоснулись благодоря знаниям
10/10 возможных
1. Богатая история местных жителей и самого полуострова к которой мы прикоснулись благодоря знаниям
Т
Татьяна
17 янв 2025
Андрей, невероятный человек - гид! Было ощущение, что мы путешествуем с другом, а не с гидом. Все наши пожелания были учтены. Много дано рекомендаций, куда еще съездить и что посмотреть. 12 часов полетели незаметно. Однозначно рекомендую данную экскурсию и гида!!!
Входит в следующие категории Мурманска
