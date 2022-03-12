Здравствуйте! Меня зовут Надежда, я представляю команду лицензированных гидов в Мурманске. Мы занимаемся туризмом с 2015 года. Приглашаем полюбоваться суровой природой Заполярного края, познакомиться с традициями коренных жителей и поохотиться за Северным сиянием.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Мы успеем охватить интереснейшие локации Кировска: каждому месту мы уделим около 1 часа, но, при желании, сможем скорректировать маршрут и где-то задержаться подольше. В программе:
Таинственный лес, который перенесет в сказку и взрослых, и детей. Только представьте —динозавры, первобытные люди, пирамиды Египта, инопланетные сооружения, следы загадочных существ встретятся в одном месте!
Снежная деревня, состоящая из десятков волшебных залов, заполненных снежными экспозициями и ледяными скульптурами.
Ботанический сад на склоне Хибинских гор — самый северный в России. Здесь вы прогуляетесь по тропам тропического леса среди снежной пустыни, познакомитесь с экзотическими растениями и узнаете, как они уживаются на Русском Севере.
Музей камня, в котором вам откроются геологические секреты Кольского полуострова. Рассмотрим уникальные горные породы, изучим выставку «Быт и нравы Российской империи» и мультимедийную экспозицию «Путешествие из недр Земли в атмосферу».
Гора Айкуайвенчорр — крупнейший горнолыжный комплекс на Кольском. У вас будет время, чтобы покататься на лыжах или сноуборде, подняться на фуникулере на горную вершину или просто прогуляться по склону, любуясь панорамой Кировска и озером Большой Вудъявр.
Организационные детали
Как проходят экскурсия
Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте. В пути от Мурманска до Кировска мы проведем около 2,5 часов
Экскурсия подойдет взрослым и детям от 5 лет
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Маршрут и программу можно менять по вашему желанию
Дополнительные расходы
Билет на подъёмник — 400 руб.
Билет в Снежную Деревню: 800 руб. /взрослые, 400 руб. /дети
Таинственный лес: взрослые — 600 руб., дети 6-14 лет и пенсионеры — 300 руб., дети до 5 лет — бесплатно, многодетные семьи — скидка 50%, именинник (в день рождения) — бесплатно
Ботанический сад: взрослые — 250 руб., школьники, студенты и пенсионеры — 150 руб., дошкольники — 100 руб.
По желанию (стоимость уточняется на месте): катание на ватрушках, снегоходах, лыжах, сноуборде, собачьих упряжках, баги и квадроциклах, а также прокат горнолыжного снаряжения
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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С
Светлана
12 мар 2022
Поездка состоялась как на рейсовом маршруте, Андрей очень хороший водитель, но не гид. Ничего не рассказывал, а просто вёл автомобиль. Поэтому поездка не очень впечатлила. С уважением Светлана.
М
Мария
5 фев 2022
Интересная экскурсия по красивым местам! Стоит того, чтобы съездить. Везде были, кроме музея камня (по факту узнали, что в последнюю пятницу месяца санитарный день у них) и на подъёмнике не поднялись из-за метели и плохой видимости. Снежная деревня и ботанический сад очень понравились, таинственный лес больше для детей, но для релакса и взрослым хорошо там походить.
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