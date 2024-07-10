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туристов с нами не было. Впечатление сложилось такое, как будто за нами заехал наш хороший знакомый и повёз показывать красоты севера. Всю дорогу мы разговаривали. Александр расказывал нам о том, где мы едем, а мы распрашивали его о том, что мы видим. Получился интересный диалог.

Хибины - это что-то!!! Хоть и говорят, что туда надо ехать зимой, летом там было тоже очень красиво! По дороге мы заехали на озеро Имандра. Красивейшее место!

На Хибины мы поднялись на подъемнике (будьте внимательны, подъемник летом работает только по пятницам субботам и воскресеньям). Нам повезло с погодой и обзор был прекрасным. Даже сильный, холодный ветер на вершине не испортил впечатлений. Надо просто правильно одеться)). А какие виды!!!! А обед в санатории!) В общем всё очень понравилось! Спасибо вам огромное!!! А Александру отдельное спасибо!)