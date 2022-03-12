Интересная экскурсия по красивым местам! Стоит того, чтобы съездить. Везде были, кроме музея камня (по факту узнали, что в последнюю пятницу месяца санитарный день у них) и на подъёмнике не поднялись из-за метели и плохой видимости. Снежная деревня и ботанический сад очень понравились, таинственный лес больше для детей, но для релакса и взрослым хорошо там походить.