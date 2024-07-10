Чтобы почувствовать атмосферу Русского Севера, обязательно посетите Кировск! В окружении Хибин вы проведете целый день, наслаждаясь Снежной деревней с ледяными скульптурами, тропиками в Ботаническом саду и тайнами Кольского полуострова в Музее камня.
Подъем на гору Айкуайвенчорр на фуникулере откроет вам захватывающие виды на город и снежные пейзажи
Подъем на гору Айкуайвенчорр на фуникулере откроет вам захватывающие виды на город и снежные пейзажи
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Снежная деревня с ледяными скульптурами
- 🌸 Ботанический сад с тропическими растениями
- 🪨 Музей камня с уникальными экспозициями
- 🏔 Подъем на гору Айкуайвенчорр
- 🚍 Комфортабельный транспорт
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Экскурсия хороша в любое время года. Зимой вы увидите Снежную деревню и подниметесь на гору Айкуайвенчорр, летом - прогуляетесь по Ботаническому саду и насладитесь видами на озеро Большой Вудъявр.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Таинственный лес
- Снежная деревня
- Ботанический сад
- Музей камня
- Гора Айкуайвенчорр
Описание экскурсии
Мы успеем охватить интереснейшие локации Кировска: каждому месту мы уделим около 1 часа, но, при желании, сможем скорректировать маршрут и где-то задержаться подольше. В программе:
- Таинственный лес, который перенесет в сказку и взрослых, и детей. Только представьте —динозавры, первобытные люди, пирамиды Египта, инопланетные сооружения, следы загадочных существ встретятся в одном месте!
- Снежная деревня (зимой), состоящая из десятков волшебных залов, заполненных снежными экспозициями и ледяными скульптурами.
- Ботанический сад (весна-осень) на склоне Хибинских гор — самый северный в России. Здесь вы прогуляетесь по тропам тропического леса среди снежной пустыни, познакомитесь с экзотическими растениями и узнаете, как они уживаются на Русском Севере.
- Музей камня, в котором вам откроются геологические секреты Кольского полуострова. Рассмотрим уникальные горные породы, изучим выставку «Быт и нравы Российской империи» и мультимедийную экспозицию «Путешествие из недр Земли в атмосферу».
- Гора Айкуайвенчорр. У вас будет время, чтобы подняться на фуникулере на горную вершину или просто прогуляться по склону, любуясь панорамой Кировска и озером Большой Вудъявр.
Организационные детали
Как проходят экскурсия
Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте (Hyundai Starex, Volkswagen Multivan, Volkswagen Caravelle, или Mercedes-Benz Sprinter, в зависимости от размера группы). В пути от Мурманска до Кировска мы проведем около 2,5 часов.
- Экскурсия подойдет взрослым и детям от 5 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- В летнее время подъемник работает только в пятницу, субботу и воскресенье
- Снежная деревня летом и таинственный лес входят в программу с 25.12.2023
Дополнительные расходы
- Билет на подъёмник в зимнее время — 400 руб.; в летнее время — 300 руб. (работает в пятницу, субботу и воскресенье)
- Билет в Снежную Деревню: 800 руб. /взрослые, 400 руб. /дети
- Таинственный лес:
— в зимнее время взрослые — 600 руб., дети 6-14 лет и пенсионеры — 300 руб.
— в летнее время взрослые — 400 руб., дети 6-14 лет и пенсионеры — 200 руб.
— дети до 5 лет — бесплатно, многодетные семьи — скидка 50%, именинник (в день рождения) — бесплатно
- Ботанический сад: взрослые — 500 руб., школьники, студенты и пенсионеры — 150 руб., дошкольники — 100 руб.
в пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|18 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 1187 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Надежда, я представляю команду лицензированных гидов в Мурманске. Мы занимаемся туризмом с 2015 года. Приглашаем полюбоваться суровой природой Заполярного края, познакомиться с традициями коренных жителей и поохотиться за Северным сиянием.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отправились на Хибины в Кировск с Александром. Это была наша первая экскурсия из Мурманска и она задала настроение на последующие экскурсии. Александр нас встретил у отеля. Мы были одни, больше
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А
Нашим гидом был Александр. Приятный, добрый человек, хороший водитель - доехали быстро и спокойно. Он старался никого не потерять, говорил, что это наш день, можем остановиться где хотим, любая просьба
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1 марта в сопровождении Ильи посетили город Кировск, на комфортабелтном легковом а/м За все время поездки мы были окружены вниманием и заботой, в поездке завязался удивительный разговор, Илья очень позвовательно
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О
У нас была классная экскурсия с Даниилом! Организация на высшем уровне! Интересный город Кировск, красивые Хибины и озёра. Очень много посмотрели. Всё понравилось! Насыщенная экскурсия, но время пролетело незаметно. Была приятная компания, все подружились. Даниил прекрасный рассказчик, с чувством юмора и умением общаться. Спасибо большое за прекрасный день и положительные эмоции!
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А
Я была скептически настроена на экскурсию. Выбрала ее взамен отмененной. Ни чего особенного не ждала. Однако, хочу отметить очень теплую атмосферу, вовлеченность гида Ильи во все активности. Он нас не
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М
Наш экскурсовод Егор, просто красавчк. Приехал за нами заранее. Вождение аккуратное. При нас созвонился со всеми экскурсиями, уточнил время. Приятно. Даже на склоне горы, отдал свою куртку супруге, чтобы не замерзла. Большое человеческое спасибо.
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