Секреты снежных вершин: из Мурманска - в Кировск и Хибины

Побывать в Снежной деревне, Таинственном лесу и на священной горе саамов Айкуайвенчорр
Хибины — горы невысокие, но в суровом климате Заполярья ценятся другие преимущества. Выясним, какие.

Поднимемся на гору Айкуайвенчорр и полюбуемся окрестностями, побываем у озёр и водопада, в Таинственном лесу и Снежной деревне.

Заглянем в музей «Апатит», поговорим об истории Кировска о его уникальных минералах, а также о традициях и гастрономии коренных народов.
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

09:00 — сбор и выезд из Мурманска
12:00 — прибытие в Кировск. Подъём на вершину Айкуайвенчорр, «гора с головой матери Бога» (так переводится её название). Это священное для древних саамов место. Ещё гору называют «Спящая красавица» — объясним, почему. На склонах Айкуайвенчорр можно заняться горнолыжным спортом, сноубордингом или просто полюбоваться панорамами окрестностей.
13:30 — Снежная деревня — настоящее произведение искусства, созданное изо льда и снега.
14:30 — обед в оздоровительном комплексе «Тирвас» (шведский стол), прогулка в окрестностях
15:30 — музей «Апатит». Включает в себя 8 залов основной экспозиции, выставку «Быт и нравы Российской империи», а также мультимедийную экспозицию в часовой башне «Путешествие из недр Земли в атмосферу»
17:00 — арт-парк «Таинственный лес», созданный в естественном ландшафте Хибинских гор. Его наполнением занимаются мастера и скульпторы из разных уголков России. В зимнем лесу интересно рассматривать арт-объекты со светозвуковым оформлением. Летом можно пройти по тропе к живописному водопаду и покататься на сапбордах на озере
18:00 — выезд в Мурманск
21:00 — прибытие в город

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельных автомобилях Hyundai Grand Starex, Volkswagen Caravelle, Renault Duster, Toyota Fortuner, Volvo XC90
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Снежная деревня: 800 ₽ за взрослого, дети до 6 лет — бесплатно, с 7–13 лет — 400 ₽
  • Таинственный лес: 600 ₽ за взрослого, 300 ₽ за ребёнка
  • Канатная дорога: 650 ₽ за чел.
  • Ботанический сад: 500 ₽ за взрослого, школьники, студенты и пенсионеры — 250 ₽, дошкольники — 100 ₽
  • Обед (шведский стол): 800 ₽ за чел.

Илья
Илья — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 1197 туристов
Мы команда гидов, любящих свой регион! Готовы показать все красоты Кольского полуострова и влюбить в них наших гостей.
Л
Людмила
13 окт 2025
Прекрасная поездка! Гид просто шикарный, на все вопросы ответили, пошутили, водит прекрасно, я так сладко спала по дороге обратно! Хоть и межсезонье, но так красиво! Не знаю если я хочу вернуться сюда конкретно или к этому прекрасному гиду, спасибо за прекрасный день!
Татьяна
Татьяна
14 июн 2025
Гид Александр всю дорогу развлекал нас разной информацией, было интересно и дорого прошла легко. В Кировске было интересно, музей аппатитов понравился, но почему-то фирма не озаботлась экскурсией для нас. А жаль.
Обед хороший, не дорого и очень большой выбор.
Ботанический сад очень понравился, в Хибинах очень красиво!!!
Впечатления хорошие. Спасибо гиду Александру в том числе.
М
Мария
9 апр 2025
Просто лучший тур! Спасибо огромнейшее нашему гиду - Александру. Он очень интересно и содержательно поведал нам о красотах Кольского полуострова, а так же отвечал на все интересующие вопросы. Программа была
очень содержательной и насыщенной, но очень грамотно построена, что сил хватило на весь день. Больше всего в данном туре мне понравился подъем на фуникулёре на Хибины - это безумно красивое место. Нашей группе очень повезло с погодой, была отличная видимость. Когда в следующий раз вернусь в Мурманск, то обязательно обращусь к профессионалам "Курс на Север" для организации тура по Кольскому полуострову!

Б
Белоголов
1 апр 2025
Поездка в Кировск была незабываемая, были с женой 07.03.2025 года, гид Сергей просто отличный! С погодой очень повезло, было солнечно и сказочно красиво! Привет от Дениса и Ирины, ждите нас еще в гости!
