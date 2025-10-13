09:00 — сбор и выезд из Мурманска 12:00 — прибытие в Кировск. Подъём на вершину Айкуайвенчорр, «гора с головой матери Бога» (так переводится её название). Это священное для древних саамов место. Ещё гору называют «Спящая красавица» — объясним, почему. На склонах Айкуайвенчорр можно заняться горнолыжным спортом, сноубордингом или просто полюбоваться панорамами окрестностей. 13:30 — Снежная деревня — настоящее произведение искусства, созданное изо льда и снега. 14:30 — обед в оздоровительном комплексе «Тирвас» (шведский стол), прогулка в окрестностях 15:30 — музей «Апатит». Включает в себя 8 залов основной экспозиции, выставку «Быт и нравы Российской империи», а также мультимедийную экспозицию в часовой башне «Путешествие из недр Земли в атмосферу» 17:00 — арт-парк «Таинственный лес», созданный в естественном ландшафте Хибинских гор. Его наполнением занимаются мастера и скульпторы из разных уголков России. В зимнем лесу интересно рассматривать арт-объекты со светозвуковым оформлением. Летом можно пройти по тропе к живописному водопаду и покататься на сапбордах на озере 18:00 — выезд в Мурманск 21:00 — прибытие в город
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельных автомобилях Hyundai Grand Starex, Volkswagen Caravelle, Renault Duster, Toyota Fortuner, Volvo XC90
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
Снежная деревня: 800 ₽ за взрослого, дети до 6 лет — бесплатно, с 7–13 лет — 400 ₽
Таинственный лес: 600 ₽ за взрослого, 300 ₽ за ребёнка
Канатная дорога: 650 ₽ за чел.
Ботанический сад: 500 ₽ за взрослого, школьники, студенты и пенсионеры — 250 ₽, дошкольники — 100 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле отеля «Меридиан»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Илья — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 1197 туристов
Мы команда гидов, любящих свой регион! Готовы показать все красоты Кольского полуострова и влюбить в них наших гостей.
Л
Людмила
13 окт 2025
Прекрасная поездка! Гид просто шикарный, на все вопросы ответили, пошутили, водит прекрасно, я так сладко спала по дороге обратно! Хоть и межсезонье, но так красиво! Не знаю если я хочу вернуться сюда конкретно или к этому прекрасному гиду, спасибо за прекрасный день!
Татьяна
14 июн 2025
Гид Александр всю дорогу развлекал нас разной информацией, было интересно и дорого прошла легко. В Кировске было интересно, музей аппатитов понравился, но почему-то фирма не озаботлась экскурсией для нас. А жаль. Обед хороший, не дорого и очень большой выбор. Ботанический сад очень понравился, в Хибинах очень красиво!!! Впечатления хорошие. Спасибо гиду Александру в том числе.
М
Мария
9 апр 2025
Просто лучший тур! Спасибо огромнейшее нашему гиду - Александру. Он очень интересно и содержательно поведал нам о красотах Кольского полуострова, а так же отвечал на все интересующие вопросы. Программа была читать дальше
очень содержательной и насыщенной, но очень грамотно построена, что сил хватило на весь день. Больше всего в данном туре мне понравился подъем на фуникулёре на Хибины - это безумно красивое место. Нашей группе очень повезло с погодой, была отличная видимость. Когда в следующий раз вернусь в Мурманск, то обязательно обращусь к профессионалам "Курс на Север" для организации тура по Кольскому полуострову!
Б
Белоголов
1 апр 2025
Поездка в Кировск была незабываемая, были с женой 07.03.2025 года, гид Сергей просто отличный! С погодой очень повезло, было солнечно и сказочно красиво! Привет от Дениса и Ирины, ждите нас еще в гости!