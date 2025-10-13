Хибины — горы невысокие, но в суровом климате Заполярья ценятся другие преимущества. Выясним, какие. Поднимемся на гору Айкуайвенчорр и полюбуемся окрестностями, побываем у озёр и водопада, в Таинственном лесу и Снежной деревне. Заглянем в музей «Апатит», поговорим об истории Кировска о его уникальных минералах, а также о традициях и гастрономии коренных народов.

Описание экскурсии

09:00 — сбор и выезд из Мурманска

12:00 — прибытие в Кировск. Подъём на вершину Айкуайвенчорр, «гора с головой матери Бога» (так переводится её название). Это священное для древних саамов место. Ещё гору называют «Спящая красавица» — объясним, почему. На склонах Айкуайвенчорр можно заняться горнолыжным спортом, сноубордингом или просто полюбоваться панорамами окрестностей.

13:30 — Снежная деревня — настоящее произведение искусства, созданное изо льда и снега.

14:30 — обед в оздоровительном комплексе «Тирвас» (шведский стол), прогулка в окрестностях

15:30 — музей «Апатит». Включает в себя 8 залов основной экспозиции, выставку «Быт и нравы Российской империи», а также мультимедийную экспозицию в часовой башне «Путешествие из недр Земли в атмосферу»

17:00 — арт-парк «Таинственный лес», созданный в естественном ландшафте Хибинских гор. Его наполнением занимаются мастера и скульпторы из разных уголков России. В зимнем лесу интересно рассматривать арт-объекты со светозвуковым оформлением. Летом можно пройти по тропе к живописному водопаду и покататься на сапбордах на озере

18:00 — выезд в Мурманск

21:00 — прибытие в город

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельных автомобилях Hyundai Grand Starex, Volkswagen Caravelle, Renault Duster, Toyota Fortuner, Volvo XC90

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы: