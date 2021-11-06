Где лучше всего охотиться на северное сияние? Кольский полуостров — идеальное место для охоты. С августа по марта на небе за Полярным кругом регулярно появляется северное сияние. Многие фотографы охотятся за этим природным явлением. Мы поможем вам организовать фотоохоту и покажем самые удачные места для снимков.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииЧто такое Северное Сияние? Северное сияние – настоящая гордость Мурманской области. Тысячи туристов ежегодно едут на Север в надежде увидеть на небе разноцветные всполохи. Наука дает множество определений этого процесса. Если придерживаться строгих формулировок, то Северное Сияние (оно же Полярное сияние, оно же Aurora Borealis) – это «свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, обладающих магнитосферой, вследствие их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра». То есть цветные вспышки на небе – прямой результат деятельности солнца и солнечной активности. Сияние особенно хорошо заметно вдали от города, например, на полуостровах Рыбачий и Средний, в Териберке, Ловозере и в Хибинах. Организационные детали - Желательно провести несколько дней в Мурманске, чтобы охота на Северное сияние оказалась удачной. - В поездке вас будет сопровождать гид, который расскажет вам о достопримечательностях Кольского полуострова. - Протяженность маршрута: 60-200 км. - Обязательно возьмите с собой, теплые зимние вещи и обувь.
По договорённости, выезд в 21:00-22:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кольский полуостров
- Места наибольшей вероятности наблюдения Северного Сияния
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Услуги фотографа
- Горячий чай
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости, выезд в 21:00-22:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
Stanewic
6 ноя 2021
Бесполезная трата времени в моем случае. Сияние не словили, но дорогу в его поисках потратили 5 часов.
Входит в следующие категории Мурманска
Похожие экскурсии из Мурманска
Групповая
до 18 чел.
Охота за Северным сиянием
Путешествие на Кольский полуостров за Северным сиянием подарит вам незабываемые впечатления и возможность сделать потрясающие фотографии. Присоединяйтесь
Начало: У отеля Азимут или места вашего проживания. В зави...
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
29 ноя в 21:00
4000 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 10 чел.
Мастер-класс по ночной фотографии: охота за северным сиянием
Научиться снимать ночное небо и полярное сияние на профессиональную технику
Начало: В районе отеля «Азимут»
Расписание: ежедневно в 21:30
Сегодня в 21:30
Завтра в 21:30
6700 ₽ за человека
Индивидуальная
Охота на Северное сияние
Начало: Старт из Мурманска, забираю с места проживания
Расписание: Все дни с 21:00
Завтра в 21:00
29 ноя в 21:00
4800 ₽ за человека