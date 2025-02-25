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это время Александр и Павел (гид из второй группы) не давали унывать и мерзнуть. Было весело и атмосферно даже не смотря на то, что к часу ночи казалось, что то самое яркое уже не увидим (маленькие вспышки были много раз)

Нужно понимать, что сияние явление природное и увидите ли вы его никак не зависит от гидов, нужно настраивать себя на позитив и верить в лучшее до конца! Наша группа верила, мы все устали и уже практически спали в машине, но мы дождались!

Ещё раз спасибо гидам, ваша работа - дарить людям чудо и у вас это прекрасно получается!

(Добавила фото снятые на камеру и телефон)