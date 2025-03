这次旅行非常顺利,导游很负责,并且带我们追到了北极光,他还带了热茶给我们,怕我们冷,推荐导游Sergey。The tour was great and the guide was very responsible.The guide took us to the Northern Lights and brought us hot tea. I highly recommend the tour guide Sergey. Экскурсия прошла хорошо, а гид был ответственным и показал нам северное сияние. Также он принес нам горячий чай, рекомендую экскурсовода Сергея.

s shenpengfei

A perfect night, the aurora bursts like elves dancing in the sky, constantly changing and flying. The green and purple light are intertwined in one piece, which is so gorgeous.

Идеальная ночь, полярное сияние вспыхивает, как эльфы, танцующие в небе, постоянно меняющиеся и летающие. Зеленый и фиолетовый свет переплетаются в одно целое, и это так великолепно.