Северное сияние - это магическое явление, которое каждый должен увидеть хотя бы раз в жизни. Групповая экскурсия из Мурманска предлагает вам уникальный шанс насладиться этим зрелищем.
Путешествие на минивэнах, таких как
Путешествие на минивэнах, таких как
5 причин купить эту экскурсию
- 🌌 Увидеть Северное сияние
- 🚐 Комфортное путешествие
- 📸 Эффектные фотографии
- 🍵 Горячий чай на природе
- 🌲 Наслаждение природой
Что можно увидеть
- Северное сияние
Описание экскурсии
На экскурсии вы:
- отдохнёте от городской суеты
- насладитесь суровой природой Кольского полуострова
- если повезёт, увидите то самое Северное сияние
- выпьете горячий чай в окружении первозданных пейзажей
- сделаете роскошные необычные фото
Всё это в дружеской комфортной атмосфере.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на минивэнах: Hyundai Grand Starex, Volvo XC90 и др.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 21:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля Азимут или места вашего проживания. В зависимости от количества человек
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 21:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 261 туриста
Привет, дорогие путешественники! Мы лицензированные гиды в Мурманске и настоящие профессионалы своего дела. Наш многолетний опыт и знания помогут вам открыть Кольский полуостров с лучшей стороны.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 33 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
тамара
25 фев 2025
Это супер! Ребята действительно профессионалы, сработали быстро, днем написала - вечером уже на охоте за сиянием, водитель позитивный, охотились долго и спасибо гиду или кто это был в темноте я не знаю, но благодаря ему у нас есть классные фотки, мы плохо ориентируемся в толпе и в очередях и он откуда- то из темноты вышел и пропихнул нас пофоткаться🙏
Владимир
22 фев 2025
Очень мечтали увидеть северное сияние! Нашу мечту осуществили с помощью Виталия Карамышева. Очень душевный,спокойный и общительный человек! Поездка с ним оказалась очень увлекательной и позновательной! Видно,что он любит свой город
Екатерина
19 фев 2025
Получилась настоящая охота, несколько раз меняли локацию, но в итоге сияние открылось во всей красе. Это незабываемо! Ждём проф фото, ну а приятным бонусом была весёлая музыка и чай. Спасибо!
А
Анна
9 фев 2025
Забрали от дома, сияние поймали, ездили не очень долго, все понравилось)
Д
Денис
5 фев 2025
Организаторы профессионалы своего дела. Получилось увидеть Северное сияние. Все прошло очень хорошо. Советую
Z
Zhou
4 фев 2025
这次旅行非常顺利，导游很负责，并且带我们追到了北极光，他还带了热茶给我们，怕我们冷，推荐导游Sergey。The tour was great and the guide was very responsible.The guide took us to the Northern Lights and brought us hot tea. I highly recommend the tour guide Sergey. Экскурсия прошла хорошо, а гид был ответственным и показал нам северное сияние. Также он принес нам горячий чай, рекомендую экскурсовода Сергея.
Фарида
28 янв 2025
Великолепная получилась ночная охота за северным сиянием! Александр, наш гид, и сам вошел в азарт. Не зря про него сказали -"главный сиятель". Мы с первой же попытки оказались в нужном
Н
Наталия
28 янв 2025
Благодарю за чудесную экскурсию "Охота за Северным сиянием из Мурманска" 27.01.25. Я в восторге! Мне повезло увидеть это чудо природы с первого раза и как Аврора прекрасна! Это уникальное природное
s
shenpengfei
28 янв 2025
A perfect night, the aurora bursts like elves dancing in the sky, constantly changing and flying. The green and purple light are intertwined in one piece, which is so gorgeous.
Идеальная ночь, полярное сияние вспыхивает, как эльфы, танцующие в небе, постоянно меняющиеся и летающие. Зеленый и фиолетовый свет переплетаются в одно целое, и это так великолепно.
Идеальная ночь, полярное сияние вспыхивает, как эльфы, танцующие в небе, постоянно меняющиеся и летающие. Зеленый и фиолетовый свет переплетаются в одно целое, и это так великолепно.
Д
Денис
21 янв 2025
Очень рады, что так спонтанно попали именно на эту экскурсию! Гид Александр сделал наше путешествие комфортным и веселым, рассказал много интересной информации о природе такого замечательного и красивого явления, как северное сияние. Атмосфера была дружелюбной, располагающей
А
Алексей
21 янв 2025
Это была настоящая охота за Северным сиянием! Несколько остановок, побег от облаков и в конечном итоге мы его поймали!
Это было незабываемо)
Это было незабываемо)
Анна
11 янв 2025
Охота удалась. Отдельное спасибо организаторам: были на связи с момента бронирования и до конца. Было бы здорово, если бы вся техника была проверена заранее, и у участников было бы побольше фото
Александра
8 янв 2025
Ездили на охоту за северным сиянием с замечательным гидом Александром. Данное мероприятие действительно похоже на охоту, сияние нужно терпеливо выжидать и искать. Мы ждали практически до 2х ночи, но все
Ц
Цюй
4 янв 2025
Это идеальная поездка.
Ц
Цюй
4 янв 2025
Водитель был очень милым. Мы увидели аврору и сделали красивые фотографии.
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